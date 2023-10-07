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Глава Минобороны проинспектировал процесс серийного производства ракет «Сармат»

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Глава Минобороны проинспектировал процесс серийного производства ракет «Сармат»

Глава российского Минобороны генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии ОПК АО "Красмаш" в Красноярском крае, которое серийно производит стратегическое ракетные комплексы пятого поколения "Сармат". Глава оборонного ведомства посетил производственные цеха предприятия и проинспектировал технологический процесс.


В настоящее время предприятие изготавливает первые серийные ракетные комплексы, которые в самое ближайшее время предполагается поставить на боевое дежурство. В частности, Шойгу посетил позиционный район одного из соединений, где происходит завершающий этап производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта.

Глава Минобороны заслушал доклад руководства предприятия о выполнении государственных контрактов по производству "Сарматов". Он акцентировал внимание руководства предприятия, что во исполнение решения главы государства необходимо осуществлять постановку на боевое дежурство новейшего стратегического ракетного комплекса "Сармат", который в перспективе должен стать основой наземной группировки стратегических ядерных сил России и является приоритетом в обеспечении обороноспособности России.

В свою очередь руководитель предприятия доложил о расширении производственных мощностей, а также об оснащении производства современным технологичным оборудованием. Кроме тог, в ближайшее время предполагается сдать в эксплуатацию новый производственный корпус механообрабатывающего производства, оборудованный в соответствии современным стандартам.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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8 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:51
    +4
    В нынешнем геополитическом контексте кажется хорошей идеей ускорить строительство этих ракет.
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 12:02
      -10
      как по мне, так бесполезная трата денег. наша концепция сяо уже устарела, а у нас все за неё цепляются. ракет не хватит, чтобы всех врагов уничтожить, да и взлетят далеко не все,а уж долетят единицы. ну уничтожат десяток мегаполисов. А потом что?
      поэтому байден перед нападением нато просто позвонит и скажет, примените яо - вырежем всех. А народу кремль скажет, мы не хотим наносить вред планете, поэтому не будет применять ЯО в войне с нато.
      нужно что-то убойное делать, без всяких ракет. океаны в радиоактивное болото превратить например в крайнем случае. Это если именно выбирать между судьбой индейцев и использованием всех доступных средств.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:02
      0
      Цитата: Carlos Sala
      В нынешнем геополитическом контексте кажется хорошей идеей ускорить строительство этих ракет.

      РВСН РФ и так отлично готовы к любым неожиданностям.
      Сейчас, как и танковые биатлоны, это неактуально. Основное внимание - к БПЛА хорошим и разным. А ещё остро нужна тактическая ракета воздушного базирования на базе ФАБ хотя бы на пару сот км с БЧ 3....9 тонн.
  2. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 11:54
    +1
    Прям гордость берет за родной город. Ещё бы режим черного не приходилось вводить 30-40 дней в году, так вообще красота была бы. Хотя и без режимов, иногда с утреца такой смог стоит - туманный Альбион отдыхает laughing .
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:00
    +1
    Уже показывали процесс изготовления обечаек для Саратов,для меня это что запредельно.Одна ступень сразу формируется монолитом без швов
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:44
      0
      Цитата: tralflot1832
      Уже показывали процесс изготовления обечаек для Саратов

      Для меня стало запредельным догадываться, что процесс изготовления обечаек для Сарматов - запредельная технология. Мы ещё не все советские загашники проверили...Собственно, оценивать ту или иную технологию, её целесообразность и рентабельность должны специалисты, а у нас кругом менеджеры да бухгалтеры...и доллар по 100 рублей...
  4. штурм
    штурм Сегодня, 12:49
    0
    Глава Минобороны заслушал доклад руководства предприятия о выполнении государственных контрактов по производству "Сарматов".

    Подписанные контракты на производство 48 ед. МБР САРМАТ можно смело удваивать, поскольку обстановка вокруг России становится все напряжённые, а 4 полнокровных дивизии, имеющие в боеготовом состоянии по 24 ед. Сарматов с гиперзвуковыми боевыми блоками Авангард и термоядерными блоками большой мощности будут способны "остудить" очень многие горячие ГОЛОВЫ не только в НАТО.....
    Нужно максимально быстро усиливать РВСН исходя из реальных угроз.
    США практически создали глобальную систему ПРО вокруг России.
    Наши подводные ракетоносцы находятся под постоянным прицелом НАТО ввиду близости наших баз АПЛ к их границам и скудных возможностей "остатков" СФ и ТОФ по обороне "стратегов" на базах и в местах боевого патрулирование.
    Самолёты стратегической авиации РФ можно пересчитать по пальцам, а наносит удары по ним даже Украина при помощи старых советских БПЛА.
    Потому можно сделать неутешительный вывод, что боевая устойчивость морских стратегических ядерных сил и стратегической авиации РФ близка к нулю.
    Вся надежда на РВСН !!!
    Желательно - необходимо в составе РВСН иметь на вооружении:
    - 10 дивизий (240ед.) ПГРК Ярс
    - 10 дивизий (240 ед.) шахтных Ярсов.
    - 2 дивизии (48 ед.) МБР САРМАТ с гиперзвуковыми блоками Авангард
    -2 дивизии (48 ед.) МБР САРМАТ с термоядерными блоками большой мощности ( 10-15 Мтн, убийцы американских городов).
  5. seamen2
    seamen2 Сегодня, 13:26
    0
    *Глава российского Минобороны генерал армии Сергей Шойгу проверил*..
    Интересно, а что он понимает в этом? не служил, речи свои всегда зачитывает по бумашке.
    в *сибирских городах* прожектах, да на охоту с гарантом--тут конеш спец.
    да дочу Ксю пристроить еще..