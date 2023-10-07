Глава Минобороны проинспектировал процесс серийного производства ракет «Сармат»

Глава российского Минобороны генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии ОПК АО "Красмаш" в Красноярском крае, которое серийно производит стратегическое ракетные комплексы пятого поколения "Сармат". Глава оборонного ведомства посетил производственные цеха предприятия и проинспектировал технологический процесс.В настоящее время предприятие изготавливает первые серийные ракетные комплексы, которые в самое ближайшее время предполагается поставить на боевое дежурство. В частности, Шойгу посетил позиционный район одного из соединений, где происходит завершающий этап производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта.Глава Минобороны заслушал доклад руководства предприятия о выполнении государственных контрактов по производству "Сарматов". Он акцентировал внимание руководства предприятия, что во исполнение решения главы государства необходимо осуществлять постановку на боевое дежурство новейшего стратегического ракетного комплекса "Сармат", который в перспективе должен стать основой наземной группировки стратегических ядерных сил России и является приоритетом в обеспечении обороноспособности России.В свою очередь руководитель предприятия доложил о расширении производственных мощностей, а также об оснащении производства современным технологичным оборудованием. Кроме тог, в ближайшее время предполагается сдать в эксплуатацию новый производственный корпус механообрабатывающего производства, оборудованный в соответствии современным стандартам.