Появились кадры нанесения ВВС Турции ударов по объектам курдских формирований на севере Сирии

Уже второй день подряд самолеты военно-воздушных сил Турции наносят удары по местам размещения курдских военизированных формирований в северных провинциях Сирии. Кадры нанесения ВВС Турции ударов по курдским военным объектам появились в интернете.
Турецкие вооруженные силы проводят операцию возмездия за взрыв у здания министерства внутренних дел страны в Анкаре. Ответственность за эту акцию взяла на себя Рабочая партия Курдистана (РПК), которая тесно связана с оперирующими на севере Сирии курдскими Отрядами народной самообороны и другими подобными формированиями.
На кадрах, опубликованных в интернете, мы видим, как самолеты ВВС Турции вылетают с военных аэродромов. Затем выбираются цели для нанесения ударов и наносятся сами удары по строениям, в которых размещаются личный состав и техника курдских отрядов.
Поскольку Турция рассматривает объекты курдских формирований в Сирии как базы РПК, турецким вооруженным силам и был отдан приказ на нанесение ударов по военной инфраструктуре сирийских курдов. Между тем, Сирия является суверенным государством, и Турция, нанося удары по любым целям на ее территории, фактически нарушает суверенитет сирийского государства и совершает акт агрессии, но Запад закрывает на это глаза.
Что интересно, именно США и европейские страны покровительствуют сирийским курдам и долгое время обучали и вооружали их военизированные формирования. Но, не желая ссориться с Анкарой, на действия турецкой военной авиации они внимания не обращают.