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Появились кадры нанесения ВВС Турции ударов по объектам курдских формирований на севере Сирии

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Появились кадры нанесения ВВС Турции ударов по объектам курдских формирований на севере Сирии

Уже второй день подряд самолеты военно-воздушных сил Турции наносят удары по местам размещения курдских военизированных формирований в северных провинциях Сирии. Кадры нанесения ВВС Турции ударов по курдским военным объектам появились в интернете.


Турецкие вооруженные силы проводят операцию возмездия за взрыв у здания министерства внутренних дел страны в Анкаре. Ответственность за эту акцию взяла на себя Рабочая партия Курдистана (РПК), которая тесно связана с оперирующими на севере Сирии курдскими Отрядами народной самообороны и другими подобными формированиями.

На кадрах, опубликованных в интернете, мы видим, как самолеты ВВС Турции вылетают с военных аэродромов. Затем выбираются цели для нанесения ударов и наносятся сами удары по строениям, в которых размещаются личный состав и техника курдских отрядов.






Поскольку Турция рассматривает объекты курдских формирований в Сирии как базы РПК, турецким вооруженным силам и был отдан приказ на нанесение ударов по военной инфраструктуре сирийских курдов. Между тем, Сирия является суверенным государством, и Турция, нанося удары по любым целям на ее территории, фактически нарушает суверенитет сирийского государства и совершает акт агрессии, но Запад закрывает на это глаза.




Что интересно, именно США и европейские страны покровительствуют сирийским курдам и долгое время обучали и вооружали их военизированные формирования. Но, не желая ссориться с Анкарой, на действия турецкой военной авиации они внимания не обращают.

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9 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:27
    +2
    Один член НАТО бомбит курдов, другой вооружает, происходит это на территории государства, которое не жалует обоих... Восток - дело тонкое (рука - лицо).
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:37
      +1
      Тепло, море... живи и радуйся. Нет, нужно всё превратить в руины.
      Кстати, меня уже подобными натовскими музыкальными роликами эффектного взлёта, когда тебе никто не мешает, парой-тройкой взрывов каких-то фанерно-сайдинговых строений..., не удивишь. no
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 12:24
        0
        Потрясающая точность ударов.
        Все ракеты точно в цель. Не более одного удара по цели.
        Удар нанесён не по курдам, а по американцам - это они воровали сирийскую нефть.
        Курды - лишь прикрытие, типа "это не мы воруем, это курды".
        Курды получали свои "тридцать серебренников" от американцев как крайние в этой схеме.
        Что, собственно, и позволило туркам ударить - официально-то по курдам ударили.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:02
      -1
      Патамушо курдам нужно было определиться и дружить с Россией, а не метаться из строны в строну, да и их внутренние противоречия не приводят ни к чему хрошему. Подробно - слушайте у Багдасарова.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 11:03
      +1
      Алексей,этих курдских племен немало и каждого СВОЙ "спонсор".
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:38
    +1
    Ну я же говорил что за сбитые амерами беспилотники Султан по курдам влепит. Вот и оно.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:40
    0
    Давно пора сирийцам построить завод по производству дронов-камикадзе. И как только турки ударят по сирийскому обьекту в турции в пыль вынести в отместку десяток домов,разрушать военные объекты,заводы и хранилища топлива. А то турки совсем распоясались,пока жёстко не получат,не уймутся.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 10:53
    +1
    Что за день сегодня такой!? Осеннее обострение ?,,,,повоевать захотелось? На компе игрушек полно,вот бы и игрались....видно у Эрдогана проблем в стране не осталось совсем..тоже необходима маленькая победоносная война.как у Алиева...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:13
    0
    самолеты ВВС Турции вылетают с военных аэродромов. Затем выбираются цели для нанесения ударов
    А может сначала ставится боевая задача пилотам с указанием и распределением целей после чего самолеты вылетают для нанесения удара? Или у турок все наоборот?
    Под такой "шумок" на БВ и статьи о происходящем в мировых СМИ не исключена большая провокация со стороны киева для привлечения к событиям у них западной прессы.