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Белый дом готовит новый пакет военной помощи Киеву на двести миллионов долларов

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Белый дом готовит новый пакет военной помощи Киеву на двести миллионов долларов

Соединённые Штаты и их союзники уже отправили на Украину вооружений на миллиарды долларов, но как отмечают западные эксперты, это не помогло Киеву переломить ситуацию на фронте. Кроме того, Конгресс США решил принять временный бюджет на следующий год без учёта помощи Украине.


Однако, несмотря на это, администрация Байдена никак не уймется и готовит, по-видимому, новый пакет военной помощи Киеву. По данным британского информагентства Reuters, на следующей неделе власти США планируют объявить о новых военных поставках на сумму примерно 200 миллионов долларов.

Агентство, ссылаясь на свои источники, даже называет точную дату, когда будет объявлено об этом – 11 октября. В этот день пройдёт встреча контактной группы по поставкам вооружения Украине в Брюсселе, где, вероятно, и будет обнародован новый пакет.

Относительно того, что за вооружения войдут в этот пакет, информации пока нет.

Напомним, что ранее президент Байден заявил, что, несмотря на принятие Конгрессом бюджета, где нет расходов на Украину, он найдёт для этого деньги. В прессе США предположили, что речь может идти о так называемой грантовой помощи.

Если верить CNN, то Запад оказал Украине за время конфликта военную помощь на 100 миллиардов долларов, из которых 46,6 млрд приходится на Соединённые Штаты. По другим оценкам, суммарная помощь киевскому режиму давно перевалила за 200 млрд, учитывая транши МВФ, Всемирного банка и так называемые неправительственные каналы оказания помощи.
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10 комментариев
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:53
    +2
    на сумму примерно 200 миллионов долларов.
    После миллиардов, которые на раз выделяли ранее,это вообще ни о чем. По ходу укры реально всем надоели.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:02
      +1
      Порядка 5 млд в мнсяц.Сообщалось,что у Пентагона есть еще средства на несколько месяцев.Вчера Путин заметил,что проблемв эта-"техническая".Сейчас там подмажут кого надо и все вернется в привычное русло военной помощи.Лично я удивлен,что амерзцы не стали распечатывать кладовку старого оружия в пустыне
      1. Mедвежонок
        Mедвежонок Сегодня, 12:22
        -1
        Они хотят как можно больше осушить склады в Европе, прежде чем отправить что-то свое. В дополнение к отправленному оборудованию Европа будет заказывать новые у Америки, потому что производственных мощностей у европейских стран недостаточно. Да, Америка оказала большую помощь, но на этой войне она заработает еще больше.
      2. parabyd
        parabyd Сегодня, 12:45
        0
        Чтобы поставить технику из пустыни её надо ещё отремонтировать. Это требует:
        1. Производственных мощностей
        2. Ресурсов и денег

        С деньгами, казалось бы просто - их можно напечатать. Но дело в том, что они напечатают их себе же, никто не поставит им за эти деньги товары потребления. Они напечатают деньги, чтобы привести в порядок технику, которую отдадут даром. Тут нет никакого возврата инвестиций, это чистый убыток. Напечатанные деньги к тому же будут разгонять инфляцию, так как не уходят за рубеж, а остаются в стране.

        С ресурсами и производственными мощностями ситуация ещё хуже. 50 лет переноса производств в Китай бесследно пройти не могли. Нарушены производственные цепочки и какие-то запчасти просто могут уже не производить, кто будет вкладывать силы и средства в восстановление производства какого-нибудь тормозного пневмо-клапана, который уже нигде не используется, а нужен только в количестве 200 штук?

        Вывод производств обязательно сказывается и на науке и образовании. Просто может не оказаться в нужном месте специалистов, которые могут произвести ремонт в нужных объемах. Готовить их под разовую задачу - бессмысленно.

        Поэтому, эту технику никто и не трогает, проще поставить из наличия армии. А эти запасы если и пойдут в ход, то только при большой войне, в которой будут участвовать сами Штаты. Когда включат режим "Всю казну на войну", ну или если за ремонт и поставку этой техники заплатит какой-нибудь СССР золотом
  2. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 12:02
    0
    Байден инвестируя в войну на Украине понимает, что деньги все равно вернутся и вернутся с процентами да еще с какими, следуя четкому плану и преследуя цели которые понятны даже идиотам, интересно наши аналитики к какой категории себя относят? И почему.....
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 13:09
      0
      Цитата: yuliatreb
      Байден инвестируя в войну на Украине понимает, что деньги все равно вернутся и вернутся с процентами да еще с какими, следуя четкому плану и преследуя цели которые понятны даже идиотам, интересно наши аналитики к какой категории себя относят?

      Не пишите бред. Деньги могут вернуться только лично ему в карман, но никак не Американскому правительству. Сбагрить старое оружие и заменить его новым это одно, заставить Европу отдать своё и потом продать Европе новое это другое. А простая передача установок пэтриот или бесплатный грант на пенсии украинцам никто и никак не вернет.
  3. Omega option
    Omega option Сегодня, 12:30
    -1
    какие то.
    Ведь скоро вулкан Йеллоустоун проснется...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:35
    0
    США планируют объявить о новых военных поставках на сумму примерно 200 миллионов долларов.
    На фоне предыдущих поставок это конечно мелочь, но мелочь судя по всему временная. К обещанным 24 млрд. все равно вернуться - положение ВСУ на ЛБС обяжет.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 13:12
      0
      Цитата: rotmistr60
      На фоне предыдущих поставок это конечно мелочь

      200 млн долларов это мелочь? это 20 млрд рублей.
      Весь военный бюджет РФ на 2022 год это 700 млрд рублей.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 13:27
        0
        А на фоне этого
        суммарная помощь киевскому режиму давно перевалила за 200 млрд
        вы считаете много?