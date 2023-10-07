Белый дом готовит новый пакет военной помощи Киеву на двести миллионов долларов

Соединённые Штаты и их союзники уже отправили на Украину вооружений на миллиарды долларов, но как отмечают западные эксперты, это не помогло Киеву переломить ситуацию на фронте. Кроме того, Конгресс США решил принять временный бюджет на следующий год без учёта помощи Украине.Однако, несмотря на это, администрация Байдена никак не уймется и готовит, по-видимому, новый пакет военной помощи Киеву. По данным британского информагентства Reuters, на следующей неделе власти США планируют объявить о новых военных поставках на сумму примерно 200 миллионов долларов.Агентство, ссылаясь на свои источники, даже называет точную дату, когда будет объявлено об этом – 11 октября. В этот день пройдёт встреча контактной группы по поставкам вооружения Украине в Брюсселе, где, вероятно, и будет обнародован новый пакет.Относительно того, что за вооружения войдут в этот пакет, информации пока нет.Напомним, что ранее президент Байден заявил, что, несмотря на принятие Конгрессом бюджета, где нет расходов на Украину, он найдёт для этого деньги. В прессе США предположили, что речь может идти о так называемой грантовой помощи.Если верить CNN, то Запад оказал Украине за время конфликта военную помощь на 100 миллиардов долларов, из которых 46,6 млрд приходится на Соединённые Штаты. По другим оценкам, суммарная помощь киевскому режиму давно перевалила за 200 млрд, учитывая транши МВФ, Всемирного банка и так называемые неправительственные каналы оказания помощи.