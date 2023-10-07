Британская газета: Английская разведка могла выследить затонувшую подлодку ВМС КНР через часы Apple офицера НОАК

Шпиономания, похоже, охватила не только Соединенные Штаты, где работникам госструктур с конца прошлого года запретили пользоваться популярной китайской видеоплатформой TikTok из-за опасений прослушки, которую через приложение могут вести спецслужбы КНР. Аналогичная ситуация складывается и в Китае в отношении американских электронных устройств.Британская газета Daily Mail сообщает, что английская военная разведка MI6 могла выследить затонувшую военную подлодку ВМС КНР через прослушивание умных часов американской компании Apple, принадлежащих одному из офицеров НОАК. Информация об этой катастрофе засекречена, но по данным издания на одной из атомных подводных лодок Военно-морских сил НОАК Type-093 «Шань» 21 августа произошла авария, в результате чего субмарина затонула в Желтом море в китайской провинции Шаньдун.Все находившиеся на борту подлодки 55 моряков, среди которых было 22 офицера, семь курсантов, двое старшин, 17 матросов и командир корабля полковник (капитан первого ранга), погибли. Издание утверждает, что судно попало в ловушку, которую ранее якобы установили сами китайские военные для британских и американских кораблей.В ходе расследования причин катастрофы китайские военные якобы обнаружили, что британская разведка шпионила за подлодкой через удаленный доступ к гаджету Apple, принадлежащему одному из высокопоставленных офицеров НОАК, несущему службу в провинции Гуандун на юге КНР. Газета ссылается на информацию, полученную от китайских оппозиционеров, в распоряжении которых оказались копии документов Коммунистической партии Китая, где говорится о вмешательстве Запада.Британский таблоид утверждает, что выявление факта шпионажа со стороны британской спецслужбы вызвало большой скандал в руководстве КНР. Ранее Пекин официально опроверг распространяемую в западных СМИ информацию о катастрофе с атомной субмариной и гибели всего экипажа подлодки.Между тем, возможность отслеживания как минимум геолокации своих гаджетов у американской компании Apple действительно существует, как и получать доступ к другим данным, особенно хранящимся в облачных сервисах. Специалисты Apple также могут под видом обновлений без ведома владельца удаленно устанавливать любое ПО на свои гаджеты, в том числе шпионское и вредоносное. Что, впрочем, могут делать и производители китайских смартфонов и других электронных устройств.В России также запрещено госслужащим пользоваться в служебных целях гаджетами производства компании Apple. Общегосударственного официального распоряжения на эту тему нет, но такие решения приняли руководители почти всех госструктур, учреждений, компаний и ведомств. В начале июня ФСБ РФ сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России.