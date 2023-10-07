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Британская газета: Английская разведка могла выследить затонувшую подлодку ВМС КНР через часы Apple офицера НОАК

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Британская газета: Английская разведка могла выследить затонувшую подлодку ВМС КНР через часы Apple офицера НОАК

Шпиономания, похоже, охватила не только Соединенные Штаты, где работникам госструктур с конца прошлого года запретили пользоваться популярной китайской видеоплатформой TikTok из-за опасений прослушки, которую через приложение могут вести спецслужбы КНР. Аналогичная ситуация складывается и в Китае в отношении американских электронных устройств.


Британская газета Daily Mail сообщает, что английская военная разведка MI6 могла выследить затонувшую военную подлодку ВМС КНР через прослушивание умных часов американской компании Apple, принадлежащих одному из офицеров НОАК. Информация об этой катастрофе засекречена, но по данным издания на одной из атомных подводных лодок Военно-морских сил НОАК Type-093 «Шань» 21 августа произошла авария, в результате чего субмарина затонула в Желтом море в китайской провинции Шаньдун.

Все находившиеся на борту подлодки 55 моряков, среди которых было 22 офицера, семь курсантов, двое старшин, 17 матросов и командир корабля полковник (капитан первого ранга), погибли. Издание утверждает, что судно попало в ловушку, которую ранее якобы установили сами китайские военные для британских и американских кораблей.

В ходе расследования причин катастрофы китайские военные якобы обнаружили, что британская разведка шпионила за подлодкой через удаленный доступ к гаджету Apple, принадлежащему одному из высокопоставленных офицеров НОАК, несущему службу в провинции Гуандун на юге КНР. Газета ссылается на информацию, полученную от китайских оппозиционеров, в распоряжении которых оказались копии документов Коммунистической партии Китая, где говорится о вмешательстве Запада.

Британский таблоид утверждает, что выявление факта шпионажа со стороны британской спецслужбы вызвало большой скандал в руководстве КНР. Ранее Пекин официально опроверг распространяемую в западных СМИ информацию о катастрофе с атомной субмариной и гибели всего экипажа подлодки.

Между тем, возможность отслеживания как минимум геолокации своих гаджетов у американской компании Apple действительно существует, как и получать доступ к другим данным, особенно хранящимся в облачных сервисах. Специалисты Apple также могут под видом обновлений без ведома владельца удаленно устанавливать любое ПО на свои гаджеты, в том числе шпионское и вредоносное. Что, впрочем, могут делать и производители китайских смартфонов и других электронных устройств.

В России также запрещено госслужащим пользоваться в служебных целях гаджетами производства компании Apple. Общегосударственного официального распоряжения на эту тему нет, но такие решения приняли руководители почти всех госструктур, учреждений, компаний и ведомств. В начале июня ФСБ РФ сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России.
Использованы фотографии:
Globalsecurity.org
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22 комментария
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:09
    +15
    удаленный доступ к гаджету Apple
    Возможен через несуществующие в Желтом море вышки сотовой связи через толщу воды и металлический корпус субмарины belay ? Не говоря уже про то, что китайцы не настолько глупы. чтоб на службе такие часы носить- сами их делают и про возможности знают.
    1. михаил3
      михаил3 Сегодня, 11:29
      +3
      Цитата: Болторез
      Не говоря уже про то, что китайцы не настолько глупы.

      Вы просто не поверите, насколько глупы бывают офицеры, особенно высшие. В СССР рлсники вынуждены были закрывать плексигласом все пульты ЗКП, прежде чем пускать туда комиссию командования. Во время учений это был вообще ад, приходилось ставить офицеров наблюдателей для зонного наблюдения, когда каждый наблюдатель видит всех своих коллег. Иначе генералы ухитрялись просунуть пальчик под плексиглас, и включить таки секретную частоту на передачу. Или саботировать работу станции. Или еще что подобное утворить. Когда их ловили (а выдача секретной частоты, это вообще то по закону трибунал) они всегда начинали орать, что это сделал какой то солдат. Когда в помещении не было никого в звании ниже полковника, и офицеров РЛ батальона, которые подстраховывали друг друга.
      Уверен, что во всех родах войск есть ровно такие же истории в изобилии...
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 12:06
        +2
        Цитата: михаил3
        В СССР рлсники вынуждены были закрывать плексигласом все пульты ЗКП
        А какие пульты на ЗКП( Защищённый Командный Пункт) стояли в местах куда ходили комиссии? Сколько помню. то у ОДКП были только телефоны и ГГС были карты районов, зоны полётов, позывные и тому подобное. Все пульты где были, кнопки и тумблера , которые прикрывались плексигласовыми, полистироловыми, и тому подобными колпачками были в операторских. Станция всегда стояла на расстоянии от ЗКП, и туда генералам, а также полковникам как и прочим приехавшим ну совсем не было смысла лезть. Они работали совсем по другому плану. Проверяющие , которые приезжали проверять работоспособность станций и аппаратных в первую очередь интересовались паспортами, формулярами, рабочими журналами и тому подобным. Даже если они и лезли в РЛС, РРС и прочие станции и аппаратные, то только в момент когда она была выключена, и нажать какой-то тумблер тем более закрытый, просто не могли. А даже если бы и случилось такое, то что случится с выключенной аппаратной?
        Цитата: михаил3
        Уверен, что во всех родах войск есть ровно такие же истории в изобилии...

        Первую подобную ахинею в вашем комменте прочёл.
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 12:13
        +1
        Старый советский лозунг: "Болтун - находка для шпиона".

        Новый российский: "Соблюдай цифровую гигиену!"
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 12:21
      0
      Цитата: Болторез
      Не говоря уже про то, что китайцы не настолько глупы. чтоб на службе такие часы носить-


      А почему нет ? У нас Евкуров зам.министра обороны ходит с Айфоном (на видео, где он с Пригожиным разговаривал, это прекрасно видно) это вообще нормальная ситуация ? Ещё не известно что у других наших генералов за телефоны/часы... и китайцы тут вполне вписываются в эту картину) хочется стильных/удобных гаджетов, а о безопасности мало кто думает.
  2. AllBiBek
    AllBiBek Сегодня, 11:09
    +7
    Хорошие часики, с глубины полуста метров до спутника сигнал пуляют.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:10
    +4
    Есть маленькое но в этой ахинее ,АПЛ конструктивно противопоказано маневрировать вблизи дна и китайцы об этом знают и не будут строить ни каких " крыселовок " на дне для вражеских АПЛ.Система охлаждения атомных реакторов требует зазор между дном и АПЛ.Какой не знаю,это тайна.
    1. михаил3
      михаил3 Сегодня, 11:20
      0
      Однако донную мину с блоком, определяющим наличие подлодки, установить, внезапно, могут. И, так как сейчас не начало 20 века, а начало двадцать первого, такая мина может не сама взорваться, а выпалить в сторону лодки довольно большого радиуса действия торпеду. Небольшой сбой в блоке опознавания, и...
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 11:32
        0
        Ну, так места базирования китайских АПЛ отслеживаются через спутники уже, фактически, в режиме реального времени. Через какое-то время, вполне можно установить, что какая-то АПЛ отсутствует. Например, сейчас в интернете массовое количество фото со спутников новых мест базирования кораблей ЧФ, причем- с расшифровкой наименования каждого корабля.
  4. Комментарий был удален.
  5. михаил3
    михаил3 Сегодня, 11:17
    0
    Вряд ли героические шпионы - часы аппль), могут пронзать своим суперсигналом водную толщу. И корпус субмарины тоже не поддастся. Но вот если офицер выползал наверх проветриться, когда лодка была в надводном положении, установление ее местанахождения уже переходит в область возможного. По крайней мере можно определить, что она не только в синем море, но и в Желтом.
  6. aiden
    aiden Сегодня, 11:22
    0
    Какая то дичь. Как они без интернета либо из глубины передавать на спутник что то будут
  7. Сидр_Петрович
    Сидр_Петрович Сегодня, 11:23
    0
    Да я и не сомневался, что Апля на такое способна. Не удивлюсь если могут получить доступ и к локальным файлам пользователя на устройстве и скачать\посмотреть их по запросу спецслужб.
  8. VOENOBOZ
    VOENOBOZ Сегодня, 11:24
    0
    Да всё таки море штука серьёзная. Скорее всего часы где нибудь в штабе.
  9. alystan
    alystan Сегодня, 11:24
    0
    Часы Apple затонули вместе с лодкой и как же нагличане отслеживали процесс на глубине?
  10. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 11:27
    +1
    А можно хотя бы иногда давать ссылки на первоисточник?
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:30
    +1
    Подводной лодке находящейся в подводном положении для связи со штабом флота необходимо:

    А гаджету Apple и этого не требуется? Или офицер НОАК находился на берегу и громко рассказывал о затонувшей лодке - где затонула, сколько человек на борту...? В Китае слишком серьезно относятся к иностранным гаджетам, а тем более к их наличию в армии.
  12. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 11:30
    0
    Все что печатаю «наглосаксы», сомнительная информация. АПЛ в этом проливе делать нечего. У китайцев достаточно дизельных ПЛ, которые выполняют функции по действиям в прибрежных водах. Да же, если что-то произошло китайцы будут молчать- это их поведение. Только, факт подъема ПЛ или тел подводников,подтвердит инцидент.
  13. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:30
    0
    Эппл теперь может со ссылкой на профессиональные источники рекламировать свои умные часы ещё и как подводные (аквалангист всегда может прочитать важное сообщение об изменении стоимости акций), и как не ограниченные по радиусу передачи информации.
  14. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 11:36
    +1
    Цитата: rotmistr60
    Подводной лодке находящейся в подводном положении для связи со штабом флота необходимо:

    А гаджету Apple и этого не требуется? Или офицер НОАК находился на берегу и громко рассказывал о затонувшей лодке - где затонула, сколько человек на борту...?

    Ну дык енто ж Apple ! А все остальные производители молча завидуют! Ибо они не один, а много раз обкусанные, до огрызка! /ржёт/ :)

    З.Ы. Сарказм, если кто совсем тупой.
    З.Ы.Ы. А вообще-то было бы не грех в таких случаях автору давать сцылко на первоисточнЕГ.
  15. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:39
    0
    Опять у нас в России запрет кривой - "запрещено пользоваться в служебных целях' - клоуны, блин.
    А значит если в частном порядке, то пусть рядом с владельцем лежит на рабочем месте, прослушивает его и передаёт данные его местоположения?!
  16. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 11:42
    0
    Цитата: Болторез
    удаленный доступ к гаджету Apple
    Возможен через несуществующие в Желтом море вышки сотовой связи через толщу воды и металлический корпус субмарины belay ? Не говоря уже про то, что китайцы не настолько глупы. чтоб на службе такие часы носить- сами их делают и про возможности знают.

    Вы не всё знаете! есть первоисточник идеи этой статьи 9ти летней давности.
    "Тень Карла XII : Швеция единственная сверхдержава XXI века! :)" https://трымава.рф/?p=3532
  17. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 11:45
    0
    Цитата: kakvastam
    А можно хотя бы иногда давать ссылки на первоисточник?


    первоисточник идеи этой статьи 9ти летней давности.
    "Тень Карла XII : Швеция единственная сверхдержава XXI века! :)" https://трымава.рф/?p=3532