Работа израильской системы ПРО "Железный купол" по выпущенным с территории сектора Газа ракетам попала в кадр

В сети появились кадры, на которых запечатлена работа израильской системы ПРО "Железный купол" по ракетам, выпущенным с территории сектора Газа.
На кадрах можно увидеть, что израильская система ПРО довольно эффективно поражает выпускаемые палестинцами ракеты. Однако, при этом какая-то часть выпущенных с территории сектора Газа ракет все же достигла целей. В частности сообщается о взрывах, прогремевших в районе крупнейших израильских городов Иерусалим и Тель-Авив. Как утверждают палестинцы, по территории Израиля было выпущено более пяти тысяч ракет. Израильская сторона не дает никаких комментариев относительно количества выпущенных из сектора Газа ракет
По информации израильских СМИ, на территорию этой страны удалось проникнуть неустановленному количеству вооруженных членов палестинской организации ХАМАС. В связи с атакой палестинских сил, в Израиле объявили призыв резервистов.
Эпицентром событий стал израильский город Сдерот, где палестинцам удалось захватить как минимум один полицейский участок и практически полностью оккупировать территорию населенного пункта.
Также сообщается, что из-за ракетной атаки со стороны сектора Газа в Израиле, по данным местных больниц, пострадали более ста человек, еще минимум шесть - погибли. В медицинские учреждения продолжают поступать пострадавшие.
Жители приграничных населенных пунктов массово покидают свои дома. Прорвавшимся через границу палестинцам удалось подбить несколько единиц израильской военной техники, среди которой как минимум один танк Merkava IV, который не поставлялся на экспорт из-за использовавшихся при его создании секретных технологий и позиционировался как один из самых защищенных танков в мире.