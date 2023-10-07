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Работа израильской системы ПРО "Железный купол" по выпущенным с территории сектора Газа ракетам попала в кадр

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Работа израильской системы ПРО "Железный купол" по выпущенным с территории сектора Газа ракетам попала в кадр

В сети появились кадры, на которых запечатлена работа израильской системы ПРО "Железный купол" по ракетам, выпущенным с территории сектора Газа.


На кадрах можно увидеть, что израильская система ПРО довольно эффективно поражает выпускаемые палестинцами ракеты. Однако, при этом какая-то часть выпущенных с территории сектора Газа ракет все же достигла целей. В частности сообщается о взрывах, прогремевших в районе крупнейших израильских городов Иерусалим и Тель-Авив. Как утверждают палестинцы, по территории Израиля было выпущено более пяти тысяч ракет. Израильская сторона не дает никаких комментариев относительно количества выпущенных из сектора Газа ракет


По информации израильских СМИ, на территорию этой страны удалось проникнуть неустановленному количеству вооруженных членов палестинской организации ХАМАС. В связи с атакой палестинских сил, в Израиле объявили призыв резервистов.

Эпицентром событий стал израильский город Сдерот, где палестинцам удалось захватить как минимум один полицейский участок и практически полностью оккупировать территорию населенного пункта.

Также сообщается, что из-за ракетной атаки со стороны сектора Газа в Израиле, по данным местных больниц, пострадали более ста человек, еще минимум шесть - погибли. В медицинские учреждения продолжают поступать пострадавшие.

Жители приграничных населенных пунктов массово покидают свои дома. Прорвавшимся через границу палестинцам удалось подбить несколько единиц израильской военной техники, среди которой как минимум один танк Merkava IV, который не поставлялся на экспорт из-за использовавшихся при его создании секретных технологий и позиционировался как один из самых защищенных танков в мире.

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46 комментариев
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  1. VicVic
    VicVic Сегодня, 11:22
    +4
    "как минимум один танк Merkava IV, который не поставлялся на экспорт"
    А разве вообще, хоть один танк Меркава поставлялся на экспорт?
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 11:48
      0
      5 000 ракет.
      Даже если слегка преувеличили - то 500 ракет должно быть точно.
      Непонятно, от чего они их пускают так "размазано", да ещё и "по очереди".
      Вот на этом участке, что снято - семь ракет идут по одной. По одной сбиваются.
      Раз столько ракет использовано, то надо было сразу сотню, причём по одному коридору, и лететь должны по одному коридору. Половину собьют (хотя скорее всего меньше, если одной стаей полетят), остальные прорвутся.
      Палестинцы это наверняка понимают, но почему-то не делают ...
      Тоже "странная война"
      1. БойКот
        БойКот Сегодня, 11:52
        0
        Это не странная война, это их максимальные возможности одновременного пуска весьма ограничены. Да и ТТХ этих ракет весьма скромные.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 13:30
          +1
          Цитата: БойКот
          Это не странная война, это их максимальные возможности одновременного пуска весьма ограничены. Да и ТТХ этих ракет весьма скромные.

          Ну да. Дальность за 70км.
      2. ratoborets
        ratoborets Сегодня, 11:59
        -1
        Вы плохо себе представляете, что это за ракеты. Практически из говна и палок, неуправляемая с дальностью 10-16 км.
        Она изготовлена из трубы, в которую помещена взрывчатка. В хвостовой части ракеты устанавливается приспособление для особого вида горючего, при сгорании которого выделяется газ, истекающий назад и приводящий ракету в движение.

        «Кассам» оснащают боевой частью весом в несколько килограммов, начинённой взрывчаткой. В сущности, это самодельная ракета, состоящая из металлической трубы длиной около 70 см, дальнобойность которой варьирует от 3 до 18 км.

        Их пускают, куда Бог (Аллах) пошлет. Главное, что в направление Израиля, а там куда-то прилетит.
      3. megadeth
        megadeth Сегодня, 12:01
        -1
        Ракет в подвалах наклепали, а пусковых установок мало...А так всё лучшее Галкину с Пугачёвой..., куда дальше побегут...? good
      4. VasilyI
        VasilyI Сегодня, 12:23
        0
        У них междусобойчик. Неоднократно просачивалась информация о том, что эти "массированные" обстрелы как бы ракетами заказывают политики руководства Израиля испытывающие определённые трудности с оппозицией.
        А так - Железный купол отрекламировали, население взбодрили, оппозицию заткнули на время - профит.
        С танком нехорошо получилось, но после чалли и лео - нестрашно.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:49
      -1
      Палестинцы пленных везут в Сектор Газа ,уже есть кадры и довольно много для Израиля.Это не евреи - не нацисты в ВСУ издевающиеся над нашими пленными.
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 11:55
      +1
      палестинцам удалось подбить несколько единиц израильской военной техники, среди которой как минимум один танк Merkava IV, который не поставлялся на экспорт из-за использовавшихся при его создании секретных технологий и позиционировался как один из самых защищенных танков в мире.

      Надеюсь наши разведслужбы типа СВР не только занимаются историческими и георграфическими обществами (очень нужными и важными).
  2. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 11:23
    -3
    Как утверждают палестинцы, по территории Израиля было выпущено более пяти тысяч ракет.

    Сколько, сколько?? Это за всю историю, что-ли? Да... Это ещё хорошо дроны массово не запускают...
    1. Barmaglot_07
      Barmaglot_07 Сегодня, 11:32
      +5
      Цитата: Jovanni
      Как утверждают палестинцы, по территории Израиля было выпущено более пяти тысяч ракет.

      Сколько, сколько?? Это за всю историю, что-ли?

      За пару часов.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 12:19
        +3
        Вот как мне психологически определится на чьей я стороне?
        Сравниваю: политику официального Израиля и Палестины к СВО и воюющих на стороне бандеровцев против России израильтян и палестинцев.
        Ну и какой вывод!?
  3. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 11:26
    +17
    Пугачева \ галкин \ макаревич \ ургант \ слепаков \ белый и др. надеюсь уже бегут добровольцами в цАХАЛ за свою родину...хотя бы санитарами...попы раненым мыть...или как?
    1. alystan
      alystan Сегодня, 11:43
      +3
      Пугачева \ галкин \ макаревич \ ургант \ слепаков \ белый и др.

      Ургант, к сожалению, уже опять в Москве и опять на Первом канале.

      Он сам себя назвал символом России, а отец евойный сравнил своего отпрыска с «великими людьми, создавшими русскую культуру» - Федором Шаляпиным, нобелевскими лауреатами по литературе Иваном Буниным и Иосифом Бродским.

      Правда все трое упомянутых им "великих" как бы покинули в свое время Россию и "прославили" ее на весь мир будучи за границей.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 11:58
        +3
        Цитата: alystan
        Ургант, к сожалению, уже опять в Москве и опять на Первом канале.

        А, я чувствую откуда-то завоняло winked
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:27
    +5
    Явно ЦХАЛ в южном приграничье застигнут в расплох.Вся эта видео электроника не помогла на заборе.Взята база ЦХАЛА с богатыми трофеями.Палестинцы что не скрутят на экспорт ,то уничтожат.Стычка будет кровавой,палестинцы идут умирать за своё " правое дело" ,свои жизни они будут отдавать дорого,помня о безвинно погибших своих родственниках под израильскими террористическими ударами.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:28
      -2
      Цитата: tralflot1832
      Явно ЦХАЛ в южном приграничье застигнут в расплох.Вся эта видео электроника не помогла на заборе.Взята база ЦХАЛА с богатыми трофеи.Палестинцы что не скрыть на экспорт то уничтожат.Стычка будет кровавой,палестинцы идут умирать за своё " правое дело" ,свои жизни они будут отдавать дорого,помня о безвинно погибших своих родственников под израильскими террористическими ударами.

      Ну вот и посмотрим.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:35
        -1
        Цитата: Арон Заави
        Ну вот и посмотрим.

        Я думаю, что Израиль жестоко накажет Палестину.
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 12:01
          +6
          Цитата: carpenter
          Цитата: Арон Заави
          Ну вот и посмотрим.

          Я думаю, что Израиль жестоко накажет Палестину.

          Ага, а до этого Израиль Палестине печенья раздавал.
          1. VicVic
            VicVic Сегодня, 12:51
            0
            Можно сказать, что именно так, как бы кому-то это не казалось невероятным. Вода газ, электричество, возможность работы в Израиле ... Можно спорить о справедливости распределения благ, но всё жизнеобеспечение обеспечивпется в Палестине Израилем. Наверное, если бы не международное мнение, то Израиль уже давно бы задушил Палестину, лишив её этих ключевых вещей, но по факту так не делает.Напрашивпется аналогия с поведением бывшей украины по отношению к Крыму - попытки установить водную и энергетическую блокаду и никакого осуждения от мирового сообщества. Показательный пример двойных стандартов.
      2. Ясная
        Ясная Сегодня, 12:01
        +2
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: tralflot1832
        Явно ЦХАЛ в южном приграничье застигнут в расплох.Вся эта видео электроника не помогла на заборе.Взята база ЦХАЛА с богатыми трофеи.Палестинцы что не скрыть на экспорт то уничтожат.Стычка будет кровавой,палестинцы идут умирать за своё " правое дело" ,свои жизни они будут отдавать дорого,помня о безвинно погибших своих родственников под израильскими террористическими ударами.

        Ну вот и посмотрим.

        Уже сутки смотрим.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 12:15
      -1
      Почаму слова правое дело вы взяли в кавычки? Палестины действительно правы!
  5. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 11:28
    +15
    Свежее фото из израильского военкомата...
    1. alystan
      alystan Сегодня, 11:33
      0
      С бородой по центру фото все больше по Лондонам шхерится, аж с 1988 года. По его же словам.
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 12:06
      0
      Цитата: Пауль Зиберт
      Свежее фото из израильского военкомата...

      В любом случае палестинцы подобным предателям прочистят харизму.
      Сейчас эти "большие патриоты" будут искать российские награды, которые, к большому сожалению, им понараздавали с подачи подобных Пескову.
  6. anjey
    anjey Сегодня, 11:29
    +6
    Денацификация Израиля началась???Они сами же десятилетиями к этому идут,сверхчеловеки блин,а вокруг варвары и быдло laughing ...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:51
      -7
      Цитата: anjey
      Денацификация Израиля началась???Они сами же десятилетиями к этому идут,сверхчеловеки блин,а вокруг варвары и быдло laughing ...

      Ты то нацик . В этом нет вопроса.
      1. Илия
        Илия Сегодня, 12:13
        +1

        Арон Заави (Арон)
        Сегодня, 11:51
        НОВЫЙ

        -3
        Цитата: anjey
        Денацификация Израиля началась???Они сами же десятилетиями к этому идут,сверхчеловеки блин,а вокруг варвары и быдло laughing ...

        Ты то нацик . В этом нет вопроса.
        Кто вам дал право оскорблять? Вас не оскорбляют, почему вы себе позволяете?
        1. Уарабей
          Уарабей Сегодня, 12:51
          0
          А так всегда бывает. Как только прижмет, сразу либерализм прекращает валиться из всех щелей. wassat
    2. БойКот
      БойКот Сегодня, 11:54
      +6
      А нефиг было цахаловкам "червону калину" петь, карма - злая самка собаки.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 12:09
        +3
        Цитата: БойКот
        А нефиг было цахаловкам "червону калину" петь, карма - злая самка собаки.

        Те, кто испачкался с бандеровцами хоть раз, то уже никогда не отмоются. Историческое правило.
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 12:19
        +2
        Я вот много раз слушал эту песню! Очень красивая! И не её вина, что нацикам приглянулась! Гутлеру Вагнер нравился, дык нам его теперь не слушать? Запретить всё, что каким-то уродам когда-то глянулось?
        1. БойКот
          БойКот Сегодня, 12:40
          -3
          Очень красивая! И не её вина, что нацикам приглянулась!
          Правда? Ну пусть тогда "хорста весселя" споют, а чо, нормальная немецкая песня. У меня даже свастика отрицательных эмоций не вызывает, но ТОЛЬКО когда я её в Индии вижу. Или ей ещё лады у монгольских инструментов рок-группы The Hu отмечены. Но у нас своя история, и её нельзя забывать.И да, Вагнер не был СИМВОЛОМ, что кому нравилось - это совсем другая история.
  7. VOENOBOZ
    VOENOBOZ Сегодня, 11:30
    +3
    Информация скользкая, особенно количества ракет запущеных.
  8. NG inform
    NG inform Сегодня, 11:31
    +9
    Успехов обеим сторонам.
    Из-за обстрела ВСУ из РСЗО «Град» поселка Уразово Белгородской области, погиб местный житель — мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте, также повреждены 14 домовладений и соцобъект, а также автомобиль.
    Минобороны РФ сообщило об уничтожении силами ПВО трех оперативно-тактических ракет «Точка-У» над Белгородской областью
    В массовом порядке израильские дроны, системы наблюдения, радары, прицелы, винтовки, что еще надо? Мы в Питере под прицелом израильских противокорабельных ракет. Инструкторы, около сотни наёмников.
    Спасибо Израилю за поддержку нацистов.
  9. alystan
    alystan Сегодня, 11:32
    +1
    Работа израильской системы ПРО "Железный купол" по выпущенным с территории сектора Газа ракетам попала в кадр

    Ее задача не в кадр попадать.
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:34
    0
    Мда, Израилю и Палестине надо проблему решать.
    Красивый ход - Израиль окончательно завоёвывает Палестину и называет вновь образованооеигосударстао Палестиной.
    Евреям и палестинцам надо учиться жить вместе, раз уж так сложилось, другого пути мирного урегулирования нет
  11. Властор
    Властор Сегодня, 11:36
    +1
    Что бы прекратить массовые акции протеста правительству Израиля срочно потреьывалось нападение внешнего врага
  12. К-50
    К-50 Сегодня, 11:38
    0
    подбить несколько единиц израильской военной техники, среди которой как минимум один танк Merkava IV, который позиционировался как один из самых защищенных танков в мире.

    Ну, неуязвимых танков не бывает. request
    Всё зависит от количества сил и средств потраченных на уничтожения техники.
    Но если посчитать стоимость западных танков, то для решения этой задачи можно и не скупиться.
    Даже если затратить миллион баксов не единицу и то "пирог стоит выпечки". yes fellow lol
    1. К-50
      К-50 Сегодня, 12:28
      0
      Что, кто-то считает, что их танки неуязвимы, раз минусы ставят?
      Так лбом апстену шоркнетесь!!! fellow lol
  13. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:43
    -1
    Цитата: tralflot1832
    Явно ЦХАЛ в южном приграничье застигнут в расплох.Вся эта видео электроника не помогла на заборе.Взята база ЦХАЛА с богатыми трофеями.Палестинцы что не скрутят на экспорт ,то уничтожат.Стычка будет кровавой,палестинцы идут умирать за своё " правое дело" ,свои жизни они будут отдавать дорого,помня о безвинно погибших своих родственниках под израильскими террористическими ударами.


    У палестинцев есть безвинно погибшие мирные. У израильтян есть безвинно погибшие мирные.
    И с каждой стороны звучало на своём родном языке: "А нас то за што?"
  14. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:45
    +1
    Ну что, СВО- агрессор, санкции, отключение от СВИФТ, арест активово ща рубежом и поставка касок и других Гепардов Хамасу...
    Тьфу, перепутал, это ж другое...
    Палестинцы ведь не бандеровцы, и не еврей их возглавляет, с отличие от...
    Ничуть не радуюсь, родственники там есть, но насколько и как запутал запад систему международных отношений, что толковать одновременно войну на Украине, унижение русских стариков в Латвии, вытеснение сербов из Косово, нанесение ударов Турцией по курдам, войну Хамаса с Израилем, твердить о территориальной целостности для Украины, но отказывать в этом для Китая, Сербии, да и Сирии в конце концов, невероятный кульбит Пашиняна со сдачей древнего
    Арцаха...
    Везде трещит и искрит, сад барреля гниет и воняет..
    А у Гаранта День рожденья, ум ясен, слова он говорит уже прямо в позвоночник тем, кто утратил головной мозг, на Новой земле живут и работают люди, Сарматы начали дежурить дежурство...
    Да, еще сейсмическая активность Земли в последние годы растет сильно, и говорят, запрет на автомобили с российскими номерами от этого может не помочь...
    1. rait
      rait Сегодня, 12:03
      -1
      Палестинцы ведь не бандеровцы, и не еврей их возглавляет, с отличие от...


      Это таки как посмотреть. Все палестинцы таки семиты, а значит если приглядеться то можно увидеть евреев.

      В любом случае "У них не может быть антисемитизма так как их президент семит" (с)
  15. Аргон
    Аргон Сегодня, 11:51
    +1
    Что они сбивают? Ничего не видно. Может шоу какое то опять, чтоб напасть на Палестину?
  16. Krilion
    Krilion Сегодня, 12:02
    0
    железный купол - практически готовая система против мелких бпла.. дешевые мелкие ракеты, которых достаточно много в пусковых установках, идеально подходят против мелких дешевых целей...
  17. Scipio
    Scipio Сегодня, 12:09
    +3
    К сожалению сионистский мир поражение не поторопит, но надеюсь, палестинцы нанесут тяжёлый урон!!!