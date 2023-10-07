Правительство Словакии подтвердило решение о прекращении военной поддержки Украины

Словакия более не будет оказывать военную помощь Украине. Соответствующее решение приняло правительство Словакии, о чем сообщает американское издание Politico.
Ситуация с поддержкой Киева со стороны Братиславы изменилась после победы на выборах в республике партии «Направление – социальная демократия», которую возглавляет Роберт Фицо. Политик известен своей критикой украинского вооруженного конфликта и поставок оружия Киеву западными странами.
Интересно, что ранее словацкое министерство обороны собиралось отправить Украине новый пакет военной помощи. Но президент Словакии Зузана Чапутова выступила против продолжения военной помощи киевскому режиму, поскольку решила уважать выбор народа, проголосовавшего за партию противника поддержки Украины Роберта Фицо.
В настоящее время в Словакии ведется работа по созданию нового правительства, которым будет руководить Фицо. Однако для этого его партии необходимо договориться с другими политическими силами, набравшими значительное количество голосов на парламентских выборах.
Если Словакия перестанет оказывать военную помощь Украине, это станет серьезным ударом по Киеву. Ведь ранее страна играла довольно важную, несмотря на свои малые размеры и возможности, роль в военной поддержке украинского режима и с точки зрения отправки вооружений, и в плане логистики. Например, именно Словакия первой решила поставить Украине боевые самолеты.