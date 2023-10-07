Военное обозрение
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Правительство Словакии подтвердило решение о прекращении военной поддержки Украины

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Правительство Словакии подтвердило решение о прекращении военной поддержки Украины

Словакия более не будет оказывать военную помощь Украине. Соответствующее решение приняло правительство Словакии, о чем сообщает американское издание Politico.


Ситуация с поддержкой Киева со стороны Братиславы изменилась после победы на выборах в республике партии «Направление – социальная демократия», которую возглавляет Роберт Фицо. Политик известен своей критикой украинского вооруженного конфликта и поставок оружия Киеву западными странами.

Интересно, что ранее словацкое министерство обороны собиралось отправить Украине новый пакет военной помощи. Но президент Словакии Зузана Чапутова выступила против продолжения военной помощи киевскому режиму, поскольку решила уважать выбор народа, проголосовавшего за партию противника поддержки Украины Роберта Фицо.

В настоящее время в Словакии ведется работа по созданию нового правительства, которым будет руководить Фицо. Однако для этого его партии необходимо договориться с другими политическими силами, набравшими значительное количество голосов на парламентских выборах.

Если Словакия перестанет оказывать военную помощь Украине, это станет серьезным ударом по Киеву. Ведь ранее страна играла довольно важную, несмотря на свои малые размеры и возможности, роль в военной поддержке украинского режима и с точки зрения отправки вооружений, и в плане логистики. Например, именно Словакия первой решила поставить Украине боевые самолеты.
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24 комментария
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:33
    +3
    Жаль забанили клоуна с ником "бшкаус". Он в Словакию бежал из Киева, где купил дачу, которую называл " участок близ одной из европейских столиц" , а здесь рассказывал, как украина с Европой вместе всю Россию запобедяет. Жил при этом уже в Словакии laughing .
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 11:40
      +7
      Цитата: Болторез
      Жаль забанили клоуна с ником "бшкаус"

      Да, был такой. Но тут предостаточно других клоунов - на всякий, даже самый взыскательный, вкус.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 11:47
        +3
        предостаточно других клоунов
        Не, тот был особо прикольный- рассказывал мне, каково там за границей, аж в целой Европе yes .
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 11:51
          +6
          Цитата: Болторез
          предостаточно других клоунов
          Не, тот был особо прикольный- рассказывал мне, каково там за границей, аж в целой Европе yes .

          Это ладно. Тут полно персов, рождения года так от 80-го, которые активно рассказывают мне, что такое был Союз laughing
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:34
    +5
    Словакия более не будет оказывать военную помощь Украине. Соответствующее решение приняло правительство Словакии
    Молодцы, сдержали предвыборное обещание. Хорошо бы если сработал "принцип домино", пускай не сразу, но сработал.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 11:42
      -1
      Не
      сдержали предвыборное обещание

      а "сказали, что выполнят." Ну или разрешили сказать и чтобы посмотреть на реакцию.
      Вот когда Германия, Франция и Англия прекратят (не скажут, а прекратят) военную поддержку, тогда и будет повод для новости.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 11:52
        +1
        Вот когда Германия, Франция и Англия прекратят (не скажут, а прекратят)
        А чего вы не продолжили - Сша и еще сорок с лишним стран. Мечтать, так мечтать. Уже то, что Венгрия (давно), Словакия и сделавшее заявление Греция об этом заговорили громко является совсем не плохой новостью.
      2. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 12:14
        +2
        Цитата: DMFalke
        Не
        сдержали предвыборное обещание

        а "сказали, что выполнят." Ну или разрешили сказать и чтобы посмотреть на реакцию.
        Вот когда Германия, Франция и Англия прекратят (не скажут, а прекратят) военную поддержку, тогда и будет повод для новости.

        Да потихоньку-полегоньку доходит до руководителей ряда стран, что помощь окраине - дорога в никуда!
        Доходит, что окраина не будет победителем, а вот отношения с Россией они испортят.
        Капля камень точит.
    2. БойКот
      БойКот Сегодня, 11:49
      0
      Молодцы, сдержали предвыборное обещание.
      Давайте не будем торопиться. В этом случае более интересна реакция надсмотрщика на Европой, прикрикнут или обтекут?
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:39
    +2
    Венгрия, Словакия, Турция, многие страны НАТО являются повстанцами.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:44
      0
      Про "повстанческую"Турцию улыбнуло.В связи с поставкой бронетехники и ударных БПЛА yes
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 11:47
        0
        Про "повстанческую"Турцию улыбнуло
        Действительно посетитель сайта перегнул палку. Турцию ни как не отнесешь к тем кто не желает поставлять оружие киеву.
    2. Lptsk
      Lptsk Сегодня, 11:54
      +1
      Словаки к Венгрии ближе ментально, со средних веков. Чехи к Германии.
  4. Omega option
    Omega option Сегодня, 11:39
    +2
    Все бегут от Украины.
    Победа близка.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:45
      -3
      Все,это кто?Пока 'все",это маленькая Словакия.И надо посмотреть,что будет дальше
  5. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 11:41
    0
    Теперь Фицу беречь надо. Не ровён час матрасы отравят...
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:42
    +1
    Но президент Словакии Зузана Чапутова выступила против продолжения военной помощи киевскому режиму, поскольку решила уважать выбор народа, проголосовавшего за партию противника поддержки Украины Роберта Фицо.
    Переобувается в воздухе? А не она ли в числе САМЫХ ПЕРВЫХ передавала ненужной МиГи, и пр. вооружение?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:49
      +1
      Бизнес - старье слить за деньги, кто ж от такого откажется.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 13:00
        0

        Nexcom (Дмитрий. Россия)
        Сегодня, 11:49
        НОВЫЙ

        +1
        Бизнес - старье слить за деньги, кто ж от такого откажется.
        этот "бизнес" на крови наших соотечественников. Потому ей ни каких поблаг. Придёт время спросим с каждого, и с каждой.
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 12:36
      0
      У неё есть отмазка, ведь Словакия парламентская республика. Политику определяет ответственное перед парламентом правительство.
  7. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:54
    0
    Словаки уже поставили столько, что все равно не братушки, как и болгары и прочие там греки.
    Что одумались - хорошо, за сделанное - ответят, в том числе за С-300 запрещенные к реэкспорту.
    Все уже начинают понимать, что победы Украины точно не будет, а значит будет что? Поражение!
    В том числе и всем помогальщикам тоже, а побежденные должны быть наказаны и долгосрочно ущемлены в отношениях с Россией, возможно Китаем и даже БРИКС.
    Предаставим им платить и каяться.
  8. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:23
    0
    Словакия более не будет оказывать военную помощь Украине —

    ***
    Словаки,держите слово! ...
    ***
  9. Стас
    Стас Сегодня, 12:31
    0
    Посмотрим, что теперь хозяин на это скажет. Вполне возможно, из-за океана прилетит звонкий "лещ" за несознательное решение и всё вернётся на свои круги.
  10. Александр Одинцов
    Александр Одинцов Сегодня, 12:46
    0
    Нашего полку прибыло. Еще один здравомыслящий человек в этом стаде европейских баранов, бегущих в пропасть.