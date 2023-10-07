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Польская пресса: у правящей партии после выборов уже не будет шансов на единоличное формирование правительства

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Польская пресса: у правящей партии после выборов уже не будет шансов на единоличное формирование правительства

Польские СМИ за неделю с небольшим до парламентских выборов пишут о том, что у правящей партии «Право и справедливость», возглавляемой братом погибшего в авиакатастрофе под Смоленском польского президента, всё меньше шансов на единоличное формирование нового правительства. Опросы, проводимые СМИ и профильными агентствами показывают, что «ПиС» Ярослава Качиньского едва наберёт 25 процентов голосов. В то время «Гражданская коалиция» Дональда Туска имеет рейтинг почти в 30 процентов.


Соответственно, в результате выборов может случиться так, что даже если «Партия и справедливость» обойдёт оппозиционную партию Туска, то, как пишет польская пресса, у неё не останется шансов сформировать правительство, состоящее исключительно из членов «ПиС». Придётся идти на коалиционные соглашения с другими партиями, у многих из которых взгляды серьёзно контрастируют с партией Качиньского, Дуды, Моравецкого.

Падение популярности партии «Право и справедливость» польские эксперты объясняют тем, что верхушка партии не предлагает мер для повышения уровня жизни, а занимается наращиванием военных расходов без объяснения того, для чего Польше нужна эта бесконечная эскалация. Сыграло свою роль и фактически бесконтрольное увеличение числа беженцев с Украины, в результате чего многие поляки сталкиваются с украинским демпингом на рынке труда. Также многие поляки искренне не понимают, зачем правительство идёт на конфликт с Берлином, требуя от него триллионы репараций за ВМВ, хотя именно Берлин направил наибольшие объёмы льготных кредитов Варшава за последние 20 лет.
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5 комментариев
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  1. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 12:00
    +2
    Чем больше они грызутся между собой - тем лучше.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 12:08
      0
      Польский гонор приводит к глупости из поколения в поколение....

      Получат поляки ПиС ))))
  2. Комментарий был удален.
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 12:13
    0
    Два яблока с польской яблони-один другого стоит..
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:25
    0
    «ПиС» Ярослава Качиньского едва наберёт 25 процентов голосов
    Так за этого махрового русофоба даже при плохом раскладе четверть поляков отдадут свои голоса, т.к. национализм и высокомерие играют огромную роль. Старшее поколение, которое в большинстве хорошо или спокойно относилось к России (СССР) потихоньку уходит. Место занимают молодые зараженные национализмом и неприятием России. И политика Польше становится наглее и агрессивнее. Качинский, Туск - хрен редьки не слаще.
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:28
    +1
    Не останется шансов сформировать правительство, состоящее исключительно из членов «ПиС»

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