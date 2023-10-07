Польская пресса: у правящей партии после выборов уже не будет шансов на единоличное формирование правительства

Польские СМИ за неделю с небольшим до парламентских выборов пишут о том, что у правящей партии «Право и справедливость», возглавляемой братом погибшего в авиакатастрофе под Смоленском польского президента, всё меньше шансов на единоличное формирование нового правительства. Опросы, проводимые СМИ и профильными агентствами показывают, что «ПиС» Ярослава Качиньского едва наберёт 25 процентов голосов. В то время «Гражданская коалиция» Дональда Туска имеет рейтинг почти в 30 процентов.Соответственно, в результате выборов может случиться так, что даже если «Партия и справедливость» обойдёт оппозиционную партию Туска, то, как пишет польская пресса, у неё не останется шансов сформировать правительство, состоящее исключительно из членов «ПиС». Придётся идти на коалиционные соглашения с другими партиями, у многих из которых взгляды серьёзно контрастируют с партией Качиньского, Дуды, Моравецкого.Падение популярности партии «Право и справедливость» польские эксперты объясняют тем, что верхушка партии не предлагает мер для повышения уровня жизни, а занимается наращиванием военных расходов без объяснения того, для чего Польше нужна эта бесконечная эскалация. Сыграло свою роль и фактически бесконтрольное увеличение числа беженцев с Украины, в результате чего многие поляки сталкиваются с украинским демпингом на рынке труда. Также многие поляки искренне не понимают, зачем правительство идёт на конфликт с Берлином, требуя от него триллионы репараций за ВМВ, хотя именно Берлин направил наибольшие объёмы льготных кредитов Варшава за последние 20 лет.