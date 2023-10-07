Зампред Совбеза РФ: США надо было заниматься палестино-израильским конфликтом, а не лезть к нам

Начавшийся вооруженный конфликт между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем в действительности является вполне ожидаемым событием. Такой вывод сделал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале.
По утверждению Медведева, США надо было заниматься палестино-израильским конфликтом, а не лезть к нам, вмешиваясь в российско-украинские отношения. Зампред Совбеза РФ напомнил, что конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия, а США всегда были ключевым игроком в этом регионе.
Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа
- написал Дмитрий Медведев.
Далее политик задался вопросом, что же может остановить «маниакальную страсть» США к разжиганию конфликтов во всех регионах планеты, и попытался сам же на него ответить, написав, что, вероятно, лишь гражданская война на территории самих Штатов сможет успокоить Вашингтон.
Напомним, что сегодня утром палестинские формирования ХАМАС, действуя из Газы, напали на территорию Израиля. Им удалось захватить израильскую военную базу и несколько населенных пунктов. Члены палестинских группировок появились на улицах города Ашкелон. Это самое масштабное нападение на Израиль едва ли не за всю историю палестино-израильского конфликта. Сейчас Израиль объявил мобилизацию резервистов.