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Зампред Совбеза РФ: США надо было заниматься палестино-израильским конфликтом, а не лезть к нам

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Зампред Совбеза РФ: США надо было заниматься палестино-израильским конфликтом, а не лезть к нам

Начавшийся вооруженный конфликт между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем в действительности является вполне ожидаемым событием. Такой вывод сделал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале.


По утверждению Медведева, США надо было заниматься палестино-израильским конфликтом, а не лезть к нам, вмешиваясь в российско-украинские отношения. Зампред Совбеза РФ напомнил, что конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия, а США всегда были ключевым игроком в этом регионе.

Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа

- написал Дмитрий Медведев.

Далее политик задался вопросом, что же может остановить «маниакальную страсть» США к разжиганию конфликтов во всех регионах планеты, и попытался сам же на него ответить, написав, что, вероятно, лишь гражданская война на территории самих Штатов сможет успокоить Вашингтон.

Напомним, что сегодня утром палестинские формирования ХАМАС, действуя из Газы, напали на территорию Израиля. Им удалось захватить израильскую военную базу и несколько населенных пунктов. Члены палестинских группировок появились на улицах города Ашкелон. Это самое масштабное нападение на Израиль едва ли не за всю историю палестино-израильского конфликта. Сейчас Израиль объявил мобилизацию резервистов.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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22 комментария
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 12:02
    -13
    И этот главный еврей России просит разобраться с палестинцами или я его не понял?
    1. Msi
      Msi Сегодня, 12:09
      +11
      Начавшийся вооруженный конфликт между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем в действительности является вполне ожидаемым событием

      Надо было Моссаду сотрудничать с СВР, а не "раздувать щёки". Видимо наши знали что -то....
      1. Narrator
        Narrator Сегодня, 12:38
        +3
        Ну если мы корешимся с Ираном, а ХАМАС под Ираном, то логично что могли знать. Могли даже попросить такие события, как отвлечения внимания мира от Украины.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:46
      +4
      Благие пожелания Дмитрия Анатольевича мне понятны, только он упускает из виду саму политику США, которая состоит в том, что её интересы простираются во все уголки нашей планеты и за её космические пределы, поэтому мы можем не удивиться вскоре, что и к очередному палестино-израильскому конфликту они приложили свою руку. yes
  2. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:08
    0
    Переживает.
    За кого только? За Израиль? За палестинцев? За США?
    Полковник Каддафи по ночам приходит?
    1. Hwostatij
      Hwostatij Сегодня, 12:16
      +2
      Переживает.
      За кого только? За Израиль? За палестинцев? За США?
      Полковник Каддафи по ночам приходит?

      Удачи, отваги и крепости воли обеим сторонам конфликта
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 12:40
        +6
        - Хаим, что такой вид заспанный?
        - Смотрел матч Германия-Саудовская Аравия до ночи.
        - И за кого болели?
        - Знаете, я до последнего надеялся что проиграют и те и те..
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:19
      0
      Цитата: faterdom
      Переживает.
      За кого только? За Израиль? За палестинцев? За США?
      Полковник Каддафи по ночам приходит?

      В ночь с тяпницы на воскресение обычно не полковники приходят. drinks
  3. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 12:09
    +2
    Не такие мы и близкие, начнём с этого. Если я "россиянин" отношусь к ним "ровно", то про них так не скажешь
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:13
    0
    надо было заниматься палестино-израильским конфликтом, а не лезть к нам
    это тонкий "вчера" африка, "сегодня" израиль, это намек?!!!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:17
    +3
    что же может остановить «маниакальную страсть» США к разжиганию конфликтов во всех регионах планеты... вероятно, лишь гражданская война на территории самих Штатов сможет успокоить Вашингтон.
    Пока будем ждать гражданскую войну в Сша они успеют развязать еще несколько конфликтов, а то и спровоцировать ядерный.
  6. Essex62
    Essex62 Сегодня, 12:20
    -7
    Вот Айфончика и не спросили чем и кем им заниматься и куда лезть. Что-то свадебный генерал очень бурную деятельность развел. Не иначе опять на место обновленного готовят,пересидеть
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 12:35
      +1
      Да, его не спросили! Он сам у себя в "телеге" написал, самостоятельно! laughing Ну вдруг да кого его мудрое мнение заинтересует, вдруг кто прочитает! laughing
    2. Essex62
      Essex62 Сегодня, 13:47
      0
      Ни чего себе сколько за этого политического нолика топят. laughing
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:27
    +1
    США надо было заниматься палестино-израильским конфликтом,

    Чем бы Запроливье ни занималось - это приводит к войнам, крови, горю и страданиям.
    1. Narrator
      Narrator Сегодня, 12:40
      -4
      Мы вон тоже не лыком шиты. «Приключение на 5 минут» под названием СВО.

      По хорошему никому никуда не нужно лезть и будет спокойно.
  8. Omega option
    Omega option Сегодня, 12:28
    +6
    Железный купол захлебнулся.
    И получили по кумполу.
    1. ave0123
      ave0123 Сегодня, 12:43
      +3
      Короче, евреи свернут под благовидным предлогом свою помощь свинохрюкам, что нам на руку.

      Всё, что ни делается - к лучшему!
  9. Aлеkc
    Aлеkc Сегодня, 12:42
    -1
    Медведеву лишь бы свой рот открыть по любому поводу. Зачем говорить бессмысленные фразы на таком уровне?
  10. БойКот
    БойКот Сегодня, 12:50
    0
    Вот скажи это Медведев ещё вчера, можно было бы его политиком назвать, а сегодня это просто трепотня, ну как у нас примерно. Но нам то можно, а ему стыдно должно быть.
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:56
    +1
    Зампред Совбеза РФ: США надо было заниматься палестино-израильским конфликтом, а не лезть к нам

    Предлагаю сценарий ролика.
    Дмитрий Анатольевич сидит за столом и смотрит в ноутбук с объеденным яблоком на крышке. Слышно, что в просматриваемом видео что-то взрывается и звучит громкая тревожная музыка. Внезапно всё стихает. Дмитрий Анатольевич встаёт из-за стола, недолго собирается с мыслями, нервно подёргивает нижней губой и гневно произносит:
    «Надо было заниматься палестино-израильским конфликтом!!!»
    После с силой закрывает крышку ноутбука так, что тот разлетается на мелкие фрагменты.
    «А не лезть к нам!!!» - продолжает он, достаёт из кармана Айфон и разбивает его о стену (пол)...
    Голос за кадром:
    «Так Дмитрий Анатольевич навсегда разорвал американские связи...»
    laughing
  12. SvetRAzumov
    SvetRAzumov Сегодня, 13:43
    0
    По участившимся пустым публикациям защитника и соратника – предвыборная гонка за тёплое и доходное место – Началась! Обратите внимание на пафос Личной Значимости в статье о переговорах с Украиной: «Россия не отказывается от переговоров, но только на собственных условиях, а не тех, что предлагают США и Европа. Чтобы сесть за стол переговоров, Западу нужно признать существующие реалии, а там этого делать не хотят. Победить же Россию на поле боя невозможно, и это на Западе тоже понимают». В марафон карьерного роста Д.Медведев включился, ещё студентом ЛГУ. Для успешной карьеры вступил в КПСС, и оставался её членом до августа 1991 г., когда его этнические соратники свернули шею своей же, компартии, для открытого захвата общенародной собственности и ресурсов РФ. По данным политолога Алексея Мухина, именно Д.Медведев внёс большой вклад в Защиту В.Путина от обвинений по итогам расследования миллиардных хищений госбюджета Комитетом мэрии СПб, по внешним экономическим связям, в 1992 г., грозившего Путину потерей должности и уголовным преследованием! Тот это запомнил, и после 2-ого срока,- соратники легко поменялись местами во власти покорённой страны. Сейчас же сложилась ситуация, при которой, значительно усилилась роль и Значение Маргинального Глубинного Государства (МГГ) плутократов во власти, созданного этими двумя управленцами для «эффективного правления» в РФ! Зашаталась и МТК(мумия троянского коня), неопределённость и в окружении. Для страховки, и обеспечения прикрытия основного кандидата, решено двигать и проверенного –второго! Но как двигать, если он, по их же правилам – Иностранный агент Италии, где у него Вилла и огромные территории виноградников? Ждёт своего публичного «Воцарения» и их куратор-наставник, находящийся временно за кулисами: https://dzen.ru/a/ZCx26jRcrB-Wjv0P?utm_referer=www.google.com и это вызывает – Шок, удар молнии! Поневоле вспомнишь баснописца Крылова:«А вы друзья, как не садитесь…» Таким образом сложилась «классическая ситуация» накануне «выборов», выдвигаться будут 4-е кандидата: 1 и 2 известны, 3- представитель плутократов МГГ и Главный – куратор первых двух, потерявший к ним доверие. Вряд ли Сам, возможно и дальше будет править, как сейчас,- из-за кулис, выставив нам очередного троянского коня! Почему они рассчитывают на победу в лохотроне? Да потому, что Родословная Кандидата опять будет СКРЫТА, а это и ЕСТЬ САМАЯ Охраняемая Тайна всех космополитов при Захвате гиенами стран - методом ПОДЛОГА. Как скажут потомки: «Наши Деревья падали, но продолжали голосовать за Топор. Они почему-то думали, что если у Топора ручка деревянная, то он свой» И прежних «водил» не смущает, что разоблачительные фильмы ФБК «Дворец» и «Димон» посмотрело всё взрослое население РФ. Нет, не смущает,- неисправима тяга к корыту.