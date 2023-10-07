Палестинское движение ХАМАС заявило о захвате в плен более 35 израильских военнослужащих и поселенцев

В результате боевых действий, которые сегодня начало палестинское движение ХАМАС против Израиля, в плен к палестинским формированиям попали более 35 израильских военнослужащих и поселенцев. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на структуры ХАМАС.
Ранее стало известно, что на территорию Израиля вторглись члены палестинских формирований ХАМАС и ряда других. Им удалось захватить израильскую военную базу и установить контроль по меньшей мере над семью населенными пунктами на границе с сектором Газа.
Бригады Из эд-Дина аль-Кассама захватили в плен более 35 израильских солдат и поселенцев и переправили их в сектор Газа
- сообщает ХАМАС.
В интернете тем временем появляются кадры захвата палестинскими формированиями израильской пограничной военной базы недалеко от сектора Газа.
Помимо захвата пленных, палестинские формирования наносят ракетные удары по Израилю. Всего по территории страны было выпущено около 5 тысяч ракет. Израильское правительство в ответ анонсировало начало операции «Железные мечи» и объявило мобилизацию резервистов. Армию обороны Израиля должны пополнить десятки тысяч человек, имеющих опыт военной службы.
Фактически мы видим сейчас наиболее масштабное едва ли не за всю историю конфликта между Израилем и Палестиной нападение палестинских радикальных организаций на израильскую территорию. Столь большое количество израильских военных и поселенцев также очень давно не оказывалось в руках у палестинских формирований.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже обратил внимание на то, что США следовало бы заниматься предотвращением палестино-израильской конфронтации, а не вмешиваться в российско-украинские отношения.