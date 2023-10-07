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Палестинское движение ХАМАС заявило о захвате в плен более 35 израильских военнослужащих и поселенцев

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Палестинское движение ХАМАС заявило о захвате в плен более 35 израильских военнослужащих и поселенцев

В результате боевых действий, которые сегодня начало палестинское движение ХАМАС против Израиля, в плен к палестинским формированиям попали более 35 израильских военнослужащих и поселенцев. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на структуры ХАМАС.


Ранее стало известно, что на территорию Израиля вторглись члены палестинских формирований ХАМАС и ряда других. Им удалось захватить израильскую военную базу и установить контроль по меньшей мере над семью населенными пунктами на границе с сектором Газа.

Бригады Из эд-Дина аль-Кассама захватили в плен более 35 израильских солдат и поселенцев и переправили их в сектор Газа

- сообщает ХАМАС.


В интернете тем временем появляются кадры захвата палестинскими формированиями израильской пограничной военной базы недалеко от сектора Газа.


Помимо захвата пленных, палестинские формирования наносят ракетные удары по Израилю. Всего по территории страны было выпущено около 5 тысяч ракет. Израильское правительство в ответ анонсировало начало операции «Железные мечи» и объявило мобилизацию резервистов. Армию обороны Израиля должны пополнить десятки тысяч человек, имеющих опыт военной службы.

Фактически мы видим сейчас наиболее масштабное едва ли не за всю историю конфликта между Израилем и Палестиной нападение палестинских радикальных организаций на израильскую территорию. Столь большое количество израильских военных и поселенцев также очень давно не оказывалось в руках у палестинских формирований.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже обратил внимание на то, что США следовало бы заниматься предотвращением палестино-израильской конфронтации, а не вмешиваться в российско-украинские отношения.
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66 комментариев
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  1. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 12:17
    +1
    На что интересно надеяться Палестина начав всё это, это большой вопрос. При чем выкладывая видео убивая мирняк и ведя себя как террористы. Очень интересно знать. А вообще такое количество малых войн может привести к большой войне
    1. Msi
      Msi Сегодня, 12:20
      +3
      Столь большое количество израильских военных и поселенцев также очень давно не оказывалось в руках у палестинских формирований.

      Арон наш постоянный участник форума, объясните, что произошло? Как допустили?
      А то только пока огрызаетесь с участниками, а полезной информации ноль...
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 12:31
        +12
        Цитата: Msi
        Столь большое количество израильских военных и поселенцев также очень давно не оказывалось в руках у палестинских формирований.

        Арон наш постоянный участник форума, объясните, что произошло? Как допустили?
        А то только пока огрызаетесь с участниками, а полезной информации ноль...

        Обосрались. На днях заключили с ними договор. О предоставлении им 20тыс рабочих мест в Израиле. Праздники. Расслабились и поверили, что напряжение сошло. У нас война и в долгую.
        1. Plantagenet
          Plantagenet Сегодня, 13:26
          0
          "Унас война в долгую". Так и у нас походу не в быструю. request
        2. cmax
          cmax Сегодня, 13:29
          -1
          Цитата: Арон Заави
          Обосрались. На днях заключили с ними договор

          Да, у вас почти июнь 1941 года. Масштаб потерь конечно поражает. Мирных жалко.
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:21
      +10
      На что интересно надеяться Палестина
      На поддержку со стороны исламского мира.
      выкладывая видео убивая мирняк
      Для вышеупомянутого мира это вовсе не шокирующая и непремлемая линия поведения, а скорее наоборот.
      1. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 12:27
        -11
        Исламский мир... И убивая мирных жителей. Увидим через некоторое время чем всё это закончится. Слишком много стало разгораться конфликтов, которые должны вспыхнуть в столь короткий промежуток времени.
      2. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 13:18
        -1
        Цитата: Болторез
        Для вышеупомянутого мира это вовсе не шокирующая и непремлемая линия поведения, а скорее наоборот.

        Египет уже отреагировал, разорвал все связи с Хамасом.
        Общее настроение в египетских СМИ - шок и осуждение террористов Хамас.
        1. Wildcat
          Wildcat Сегодня, 13:33
          0
          Главное - чтобы ЦАХАЛ как надо отреагировал.
          Какие слухи ходят, мобилизацию объявят? Что с автономией делать будут, оставят как есть или решат вопрос?
          1. Alexey RA
            Alexey RA Сегодня, 13:38
            0
            Цитата: Wildcat
            Какие слухи ходят, мобилизацию объявят?

            За что Вы так не любите наших релокантов? smile
    3. кредо
      кредо Сегодня, 12:33
      +11
      Цитата: Mol_18
      На что интересно надеяться Палестина начав всё это, это большой вопрос. При чем выкладывая видео убивая мирняк и ведя себя как террористы. Очень интересно знать. А вообще такое количество малых войн может привести к большой войне

      Видео про расстрел мирного населения и издевательства над живыми и погибшими гражданами Ирака, Афганистана и других стран мира солдатами и бойцами стран НАТО и лично США во множестве размещено в Интернете и при этом себя они террористами не считают. Западные СМИ и западные же журналисты и "правозащитные" организации как правило тоже держат язык за зубами и всё больше про "защиту мира и обездоленных" сказки рассказывают. Так о чём это Вы? recourse

      И кстати, что есть Палестина если арабы считают её в границах всего нынешнего Израиля, а евреи в границах арабских секторов и анклавов за исключением Израиля?
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:34
      +15
      убивая мирняк и ведя себя как террористы.

      То есть - евреев убивать никак нельзя, а скажем русских на Донбассе - вполне себе кошерно?? Я уж молчу про афганцев, иракцев, ливийцев и тд и тд..
    5. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 12:38
      +5
      А когда погибает мирняк при обстрелах артиллерией и бомбардировках авиацией регулярной армией на палестинских территориях о чем думают израильтяне??? Да им нет до этого никакого дела.
    6. Kartograf
      Kartograf Сегодня, 13:06
      +1
      Цитата: Mol_18
      На что интересно надеяться Палестина начав всё это, это большой вопрос. При чем выкладывая видео убивая мирняк и ведя себя как террористы. Очень интересно знать. А вообще такое количество малых войн может привести к большой войне

      На то же,на что и раньше.Вы их цель знаете?
    7. HattinGokbori88
      HattinGokbori88 Сегодня, 13:20
      0
      Западные поселенцы вооружены, и они регулярно участвуют в убийствах палестинцев вместе со своими солдатами. Из 247 палестинцев, убитых в этом году, почти 1/3 - безоружные палестинцы, убитые вооруженными поселенцами. Ни по одному международному закону эти люди не могут считаться гражданским населением.
      Но я согласен с тем, что, несмотря на причины, палестинцы не должны арестовывать/повреждать безоружных колониалистов. Подобные вещи будут использованы западными СМИ для очернения борьбы и оправдания неизбирательных бомбардировок, которые вскоре начнут проводить колонии.
    8. topol717
      topol717 Сегодня, 13:31
      0
      Цитата: Mol_18
      На что интересно надеяться Палестина начав всё это, это большой вопрос. При чем выкладывая видео убивая мирняк и ведя себя как террористы. Очень интересно знать

      У них другое мировоззрение. То что для вас убийство мирного или терроризм, для них это норма. Люди просто думают по другому, вот и всё. Они уверены что так и надо. Хотя еще 300-400 лет назад все войны так и велись. Потом начали говорить про какие то правила на войне. Сами подумайте, правила ведения войны, ну бред же.
  2. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 12:18
    -2
    Трындец ХАМАС. Сектор Газа можно стирать с карты вслед за Карабахом
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:42
      +3
      Цитата: тлауикол
      Трындец ХАМАС. Сектор Газа можно стирать с карты вслед за Карабахом

      Создание Израиля было проектом англосаксов, а не евреев, при том что среди евреев имелись, да и наверное до сих пор имеются такие кто убеждён, что евреи слишком рано вернулись в эти земли.

      По сути англосаксы как всегда создали ещё одно долгоиграющее место кровопролития попутно инициировав выселение евреев из Западной Европы под благовидным предлогом.

      А что касается самого палестинского движения ХАМАС, то его "филиалы" существуют не только на территории исторической Палестины, но и в других сопредельных государствах, так что оно сохранится и будет действовать как и прежде, в том числе и не без помощи англосаксов. hi
      1. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 13:20
        -1
        И я очень надеюсь, что ливанцы и сирийцы попридержат своих радикалов, иначе еврейские танки пойдут по взлетке Хмеймим
    2. Kartograf
      Kartograf Сегодня, 13:07
      0
      Цитата: тлауикол
      Трындец ХАМАС. Сектор Газа можно стирать с карты вслед за Карабахом

      Ну ну.Вспомните войну в Ливане.На смену убитым пришло новое поколение
  3. Комментарий был удален.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:21
    +4
    Вероятно ХАМАС надеется что за них впрягутся. Но в реалиях это мало вероятно.... Неофициально наверно туда опять полезут исламисты всех мастей. Но официально впрягаться.... Сомнительно. Поддерживать тех кто режет мирняк - как то некузяво...
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 12:41
      +2
      Почему Израиль не должен отвечать за убийство мирного населения на палестинских территориях ???
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:09
      +1
      Пока очевидно одно - если всё это реально перерастёт во что-то серьёзное, у Запада не хватит мошны снабжать одновременно и Цэгабонию, и Израиль. И я думаю - вполне понятно кого он выберет..
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:23
    +7
    Тут израильтяне "зевнули".Убивать мирное население-преступление,несомненно.Теперь мирным палестинцам достанется от Израиля.Тут разбираться уже не будут
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 12:27
      +10
      Можно подумать еврейские террористы когда-нибудь по другому действовали...
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 12:32
        -10
        Цитата: svarog77
        Можно подумать еврейские террористы когда-нибудь по другому действовали...

        Сам ты нацик трусливый.
        1. Scipio
          Scipio Сегодня, 12:41
          +9
          Гавкай гавкай! Ну эту ситуацию израиль сделал своими руками, так же как и украина!!!
          1. Николай Иванов_5
            Николай Иванов_5 Сегодня, 12:56
            +2
            При чем здесь Украина??? Укрофашисты сделали куда больше: запрет всего русского; устроили террор над русскими и всеми остальными кто не примал их идеологию; принимали участие во всех конфликтах и постоянно угрожали агрессией против России.
        2. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 12:46
          +9

          Арон Заави (Арон)
          Сегодня, 12:32
          НОВЫЙ

          0
          Цитата: svarog77
          Можно подумать еврейские террористы когда-нибудь по другому действовали...

          Сам ты нацик трусливый.
          кроме оскорблений, у тебя ни каких доводов не осталось.
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 12:55
            -5
            Цитата: a.s.zzz888
            кроме оскорблений, у тебя ни каких доводов не осталось.

            Где же здесь оскорбление ? Как вижу юдофоба-нацика, так его и называю.
            1. paul3390
              paul3390 Сегодня, 13:06
              +3
              А если скажем еврей-арабофоб, он нациком считаться будет? Или для вас нацики это только те, кто именно евреев не любят? Например цэгабонские свидомиты - они кто по вашему?
              1. Фразах
                Фразах Сегодня, 13:23
                +1
                Не препятствовать нацисту клоуну, поставлять оружие чубатым наемникам это в порядке вещей. Пусть гои мочат друг друга. А трогать избранных не моги - юдофобия и антисемитизм.
              2. тлауикол
                тлауикол Сегодня, 13:39
                0
                Цитата: paul3390
                А если скажем еврей-арабофоб, он нациком считаться будет? Или для вас нацики это только те, кто именно евреев не любят? Например цэгабонские свидомиты - они кто по вашему?

                Евреи дали палестинцам бесплатные дома свет воду газ. Десятки тысяч рабочих мест и пособия тем, кто не желает работать. Вот же нацики ! За это их и режут добрые любители свастики из сектора Газа
            2. Комментарий был удален.
            3. Комментарий был удален.
            4. Николай Иванов_5
              Николай Иванов_5 Сегодня, 13:17
              0
              Отлично, вы не видите, что есть у вас под носом настоящий враг. Разделение и конфронтация между вашими сторонами выгодна только США. Перестаньте быть марионеткой в руках дяди Сэма - обрежьте себе веревки пока не поздно.
          2. А Нас Рать
            А Нас Рать Сегодня, 13:22
            0
            Цитата: a.s.zzz888
            кроме оскорблений, у тебя ни каких доводов не осталось.

            Держи, наслаждайся, ты же этого жаждал?
            1. Николай Иванов_5
              Николай Иванов_5 Сегодня, 13:36
              0
              Звёздно-полосатые твари со своими вассалами во время двух чеченских войн устроили тоже самое у нас.
        3. Комментарий был удален.
        4. Аскольд65
          Аскольд65 Сегодня, 13:38
          0
          Цитата: Арон Заави
          Сам ты нацик трусливый.

          А сколько еврейских нациков воюет на Украине на стороне ВСУ? Потому что значительная часть еврейского общества как в Израиле, на Украине, так и России откровенно поддерживает укорейх. Апофеозом этой поддержки стали публичные овации украинского президента- еврея, внука ветерана ВОВ, аплодирующего престарелому эсесовцу из дивизии " Галичина". Или это другое? Как это укладывается в рамки вашего " холокостобесия" ?
          На государственном уровне Израиль помогает украинским нацистам медикаментами и прочей помощью. Пока нелетального характера, но это только "пока"....
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:23
    +10
    Я такого там не припомню, чтобы не патруль какой пострелять, а вынести целую базу с кучей людей и техники. И чтобы это проспала израильская разведка, не поверю ни разу. Видимо тоже понадобилось сплочение населения при маленькой и победоносной.
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 13:02
      +2
      "Небоскребы НьюЙорка" 2,0? Очень возможно.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 13:08
        0
        Угу, это так очевидно, что зубы сводит.
  7. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 12:25
    +6
    А наёмники - израильтяне чем теперь будут заниматься на Украине? Так же воевать против нашей армии? Похоже на открытие второго фронта или высадку союзников в Нормандии.
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 13:07
      -1
      Ни чего общего. Плевать палестинцам на наши заморочки. Нет у башен созников.А " союзники" в Нормандии высадились,что- бы первыми добежать и нас не пустить. В 42 надо было высаживаться,а ни когда РККА Вермахт уже перемолола и гнала.
      1. Старый Хрен
        Старый Хрен Сегодня, 13:14
        0
        удар в спину врага всегда удар в спину врага.А верхушка Израиля поддерживает Зеленского.Мирных евреев которых сейчас убивают очень жаль.Они такие же заложники ситуации как и мы.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:27
    +5
    Хамас прекрасно знает что силы не сопаставимы.Но всё равно проводит свою наступательную операцию.Посмотрим есть ли у них вариант Б.Для чего то они это начали.Какова истинная цель.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:31
      0
      А если плана Б - как такового нет?
      Израиль же их окупирует и раздавит....
      Силы то явно несопоставимы. Ну пока ладно, на внезапности сыграли. А потом когда Израиль силы подтянет?
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:33
      +4
      Там не будет ничего интересного. Как обычно АОИ пойдёт вперёд, снесёт всё что можно и не можно, погибнут люди с обеих сторон и всё закончится. А потом на политическом поле начнут искать виноватого в захвате целой базы АОИ. Договорятся между собой, спишут на солдатиков, которых там постреляли. Вон на фото они успевали только разгрузку одеть и в одних трусах бой принять.
  9. Илия
    Илия Сегодня, 12:31
    +4
    Столь большое количество израильских военных и поселенцев также очень давно не оказывалось в руках у палестинских формирований.
    Научились воевать? Или научили?
  10. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 12:34
    +16
    Допелись еврейские послы бандеровских гимнов. Все войны провоцировались еврейской верхушкой. С соседями мир немогут наладить а суются во все щели.!!!
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:45
      +6

      Сергей Викторович Королев (Королев Сергей Викторович)
      Сегодня, 12:34
      НОВЫЙ
      +3
      Допелись еврейские послы бандеровских гимнов. Все войны провоцировались еврейской верхушкой. С соседями мир немогут наладить а суются во все щели.!!!
      С каждым Вашим словом согласен. Они видели палки у всех, кроме брёвен в своих глазах.
    2. Фразах
      Фразах Сегодня, 13:31
      0
      Войны провоцировались не той верхушкой клоунов, что сидят в руководстве Израиля, но в целом верно. Финансовая и пропагандистская мафия по всему миру занимается этим долгие годы.
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:42
    +8
    Пока израильтяне воевали в ВСУ,на них напал, ХАМАС. Есть повод,смыться,от чубатых.
  12. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 12:42
    +5
    Все это уже было. Было не раз. Была вторая ливанская война 2006 года в которой чувствовали пять танковых бригад Израиля. В результате той войны противник не имеющий регулярной армии сжег более 50 израильских танков. Помню газетные передовицы тех лет и статьи о плачущих израильских танкистах. Помню видеоролики тех лет, где бородачи из «Хезболлы» рассекают по пустыне на захваченных израильских танках. Но видимо никто этого не помнит, потому что и видеороликов тех не найти и газетные передовицы тех лет о плачущих танкистах затерли. Так что ждем повторения.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 13:25
      0
      Цитата: rotfuks
      противник не имеющий регулярной армии сжег более 50 израильских танков

      Нолик лишний. Попал по 50-ти, из них 45 вернулись в строй. Безвозвратных - 5.
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:45
    +1
    Да, беда в том, что количество, неизбежно переходит в качество. Так вот, большое количество мелких и не очень, войн и конфликтов, может уже скоро перерейти в одну глобальную заварушку. А, что касается ХАМАС , то вероятнее всего, том более или менее Израиль разберётся.
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:46
    +5
    по территории страны было выпущено около 5 тысяч ракет.
    Да это не десяток ракет непонятно куда. Это война. Злобы накопилось с обеих сторон через край.
    тлауикол
    Трындец ХАМАС. Сектор Газа можно стирать с карты
    Пока этот "трындец" наступит Израилю суждено пролить не мало своей крови. А ХАМАС видно к этому готов. Это не с "Азовцем" еврею обниматься и целовать его в плечо.
  15. Комментарий был удален.
  16. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:47
    -3
    Вообще то посмотрев в интернете кучу новостных каналов об этих событиях понятно что это не просто интифада,а публичная порка Израиля за его политику нейтралитета в войне России против ук-роины. Несвойственная палестинцам жестокость в убийстве единоверцев,их решительность и упор на силовые методы ведения боевых действий в том числе против спецназа израильтян подтверждают что Палестинцы прошли довольно таки жёсткую подготовку. Они убивают тех из единоверцев кто сотрудничал или мог сотрудничать со спецслужбами израиля,они берут массово военных в плен,они захватывают военные объекты и боевую технику-это результат спецподготовки ведения таких операций. Явно наглосаксы руками лечившихся всук создали ударные группы которые воюют профессионально,и очень жестоки к любому кто не согласен с такими действиями. Один в один действия всу против мирного населения Донбасса!Израилю дорого обойдётся наведение порядка,но теперь и палестинцы станут воевать так как их готовят воевать-максимально жестоко,действовать эффективно против малых гарнизонов и военных баз. Жестокость им не особо свойственна,это чувство в них искусственно развито теми кто сам давно уже стал машиной для убийства,кому главное чтобы оппонент был мёртв и чтобы это произошло как можно быстрее. Тут тоже на лицо один в один действия всу как против наших военных,так и против гражданских вообще.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:52
      +1

      Бережливый
      Сегодня, 12:47
      ... Явно наглосаксы руками лечившихся всук создали ударные группы которые воюют профессионально,и очень жестоки к любому кто не согласен с такими действиями. Один в один действия всу против мирного населения Донбасса!...
      Если это так, то это просто НЕВЕРОЯТНО! И тут видимо будет серьезнейшая заруба. цахал то хваленый, обкакался по полной!!! bully
    2. r5555
      r5555 Сегодня, 13:12
      0
      Зачем притягивать сюда Украину. РФ тоже выгодна эта война, причем есть что напомнить евреям.
    3. rotfuks
      rotfuks Сегодня, 13:37
      0
      Даже любопытно где именно нейтралитет Израиля к событиям на Украине? Проект израильтянина Игоря Беркута так называемый "Небесный Иерусалим" навевает другие мысли. И переговоры с Киевом окруженных в подвалах «Азовстали» укрофашистов которые велись в том числе на иврите наводят на определенные мысли. И украинские комбаты дающие интервью израильскому телевидению на чистейшем иврите тоже не в пользу нейтралитета. А артиллерийские снаряды 155 калибра снятые с хранения в Израиле и переданные ВСУ это тоже нейтралитет?
  17. HattinGokbori88
    HattinGokbori88 Сегодня, 13:02
    -3
    Я понимаю, что палестинцы очень расстроены. Только за этот год колония убила около 300 из них, большинство из которых ничем не заслужили такого убийства, многие были детьми. Тысячи палестинцев гниют в колониальных застенках, среди них много молодых людей в возрасте 13 лет. Каждую неделю колония усиливает ограничения, унижения и коллективные наказания для этих перемещенных лиц.

    Но интересно, что палестинцы надеются получить от этой самоубийственной попытки? Любой здравомыслящий человек понимает, что колонизаторы снова подавят это восстание, и ни одна страна не придет на помощь палестинцам. Это похоже на очередную отчаянную атаку с ножом, когда палестинский мужчина/женщина совершает самоубийство, пытаясь зарезать колониального солдата, хотя знает, что шансов убить солдата практически нет, а вот вероятность быть убитым - 100%.
  18. turembo
    turembo Сегодня, 13:13
    0
    Не понимаю радости некоторых людей, любой конфликт это всегда плохо, это смерть, горе, кровь и долгие обиды. И самое обидное, что данный конфликт можно было несколько раз уже прекратить, но всё время кто то вечно мешает, или кто-то решил мериться амбициями. Помню был такой товарищ как Ясер Арафат, не глупый человек, и с ним можно было, и нужно было договариваться, а не прессовать его танками в резиденции, и после него было как минимум два момента где проходили большие переговоры, но увы, стрелять в друг друга, людям видимо нравится больше...
  19. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:17
    +2
    Единственно, в чём вина Израиля - неспособность договариваться и желание выставлять невыполнимые условия. Это не арабы пришли к ним в дом 1948 году, вычленив под государство земли...
    Пусть теперь показывают своё усердье и проворье...
    А Россия должна будет извлечь необходимые уроки и способы отстаивания суверенитета...
  20. JD1979
    JD1979 Сегодня, 13:22
    0
    Интересно, а если еще и сирийцы свои Голланы обратно забрать захотят?
  21. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 13:23
    -2
    Цитата: Kartograf
    Цитата: тлауикол
    Трындец ХАМАС. Сектор Газа можно стирать с карты вслед за Карабахом

    Ну ну.Вспомните войну в Ливане.На смену убитым пришло новое поколение

    Эмм? Это победа?
    Ребята палестинцы укусили сегодня руку, которая их кормит, греет и строит дома. Им конец
  22. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:32
    +1
    Посленцы не в счет - их пленить дело не хитрое. А вот плененные военные это значимо.
  23. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 13:34
    +1
    Опасная ситуация для арабского мира. Да и пример может быть заразительным. С другой стороны евреи сами создавали прицедент, годами пуская ракеты в дома полистинцев, точечное подавление Хамас тому пример, страдало и умирало от ракет мирное население. Нет дыма без огня.