Американские власти предложили Польше выделить украинской армии некоторое количество имеющихся у нее ЗРК Patriot. В обмен на это Пентагон пообещал поставить Польше израильские системы противовоздушной обороны Iron Dome ("Железный купол").Как сообщает американское издание Politico, соответствующую схему предложил сенатор от штата Мэриленд демократ Крис Ван Холлен, по мнению которого Польша является довольно многообещающим для этих целей партнером. Однако, власти Израиля, в свою очередь, ранее неоднократно отвечали отказом на более ранние запросы со стороны киевского режима на поставки украинской армии указанных систем ПРО.По мнению корреспондента Politico, в таких предложениях явно просматриваются пессимистические настроения, в настоящее время превалирующие в американском конгрессе в связи с нерешенными вопросами, касающимися выделения из бюджета США финансовой поддержки Украине.Израильская система ПРО "Железный купол" способна уничтожать ракеты, летящие по баллистической траектории, однако продемонстрировала неспособности сбивать часть ракет большой дальности, действующие по настильной траектории.К недостаткам "Железного купола" также можно отнести в первую очередь высокую стоимость боеприпасов, каждый из которых обходится бюджету более чем в 66 тысяч долларов. Однако, система показала эффективность только против тактических ракет, минометов и артиллерии. К тому же, как сообщается, израильская система сдает свои позиции перед непрерывными массированными атаками, что и неудивительно.