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Американская пресса: США предлагают передать Польше системы ПРО «Железный купол» в обмен на поставки Patriot Украине

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Американская пресса: США предлагают передать Польше системы ПРО «Железный купол» в обмен на поставки Patriot Украине

Американские власти предложили Польше выделить украинской армии некоторое количество имеющихся у нее ЗРК Patriot. В обмен на это Пентагон пообещал поставить Польше израильские системы противовоздушной обороны Iron Dome ("Железный купол").


Как сообщает американское издание Politico, соответствующую схему предложил сенатор от штата Мэриленд демократ Крис Ван Холлен, по мнению которого Польша является довольно многообещающим для этих целей партнером. Однако, власти Израиля, в свою очередь, ранее неоднократно отвечали отказом на более ранние запросы со стороны киевского режима на поставки украинской армии указанных систем ПРО.

По мнению корреспондента Politico, в таких предложениях явно просматриваются пессимистические настроения, в настоящее время превалирующие в американском конгрессе в связи с нерешенными вопросами, касающимися выделения из бюджета США финансовой поддержки Украине.

Израильская система ПРО "Железный купол" способна уничтожать ракеты, летящие по баллистической траектории, однако продемонстрировала неспособности сбивать часть ракет большой дальности, действующие по настильной траектории.

К недостаткам "Железного купола" также можно отнести в первую очередь высокую стоимость боеприпасов, каждый из которых обходится бюджету более чем в 66 тысяч долларов. Однако, система показала эффективность только против тактических ракет, минометов и артиллерии. К тому же, как сообщается, израильская система сдает свои позиции перед непрерывными массированными атаками, что и неудивительно.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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17 комментариев
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  1. ave0123
    ave0123 Сегодня, 12:45
    +8
    В свете сегоднящних событий ни Польше, да и никому другому , получить "Железный купол" не суждено.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 12:54
      0

      ave0123 (Алексей Емельянов)
      Сегодня, 12:45
      НОВЫЙ
      0
      В свете сегоднящних событий ни Польше, да и никому другому , получить "Железный купол" не суждено.
      Вполне возможно, что мерикатосы пересмотрят своё решение.
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 13:12
      +1
      У американцев есть две батареи купола, они года три всё хотят ее кому-то отдать. Так что скорее всего полякам предложат потом передать и его в обмен на грузовик со стингерами
    3. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 13:39
      0
      В свете сегоднящних событий ни Польше, да и никому другому , получить "Железный купол" не суждено.
      Да, согласен, это все. Израилю нужно серьезно пересматривать вопросы собственной безопасности. ПВО придется усиливать и даже не в разы. И это по ним еще не полетели иранские дроны!
  2. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:46
    +3
    Мне эта новость кажется несколько устаревшей, учитывая то, что происходит в Израиле.
  3. БойКот
    БойКот Сегодня, 12:47
    +2
    сенатор от штата Мэриленд демократ Крис Ван Холлен
    проснётся сегодня и будет долго репку чесать. Кому чего ещё предлагать.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:53
    +2
    В обмен на это Пентагон пообещал поставить Польше израильские системы противовоздушной обороны Iron Dome ("Железный купол").
    Естественно израиль не против.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 13:43
      0
      Естественно израиль не против.
      Уже не актуально. Израиль может пойти даже на покупку систем пво у других стран.
  5. Сергей Медведев
    Сергей Медведев Сегодня, 12:57
    +3
    Нас тут израильские форумчане убеждали в высоких качествах "Железного купола". А вот американцы уже пытаются спихнуть его кому-нибудь. А если ещё и поляки отфутболят?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 13:02
      +1

      Сергей Медведев (Сергей Иванович Медведев)
      Сегодня, 12:57
      НОВЫЙ
      +2
      Нас тут израильские форумчане убеждали в высоких качествах "Железного купола". ...
      Да, с пеной у рта нахваливали. Про свое, да мерикатосовское. Только вот на практике получается немного другое. Веренее совсем другое.
    2. Normann
      Normann Сегодня, 13:27
      0
      израильские форумчане убеждали в высоких качествах "Железного купола"

      Это прекрасная система ПВО-ПРО, только когда она работает по банкам с зарядом, а не против современных ракет, а так - да самая совершенная в мире
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:03
    0
    А согласится Польша менять ЗРК Patriot на Iron Dome ("Железный купол")? В свете последних событий, что-то о высокой эффективности "купола" не сообщают или просто не до этого, т.к. очухаться от случившегося не могут. В любом случае американцы выискивают варианты помощи киеву из-за сложившейся у себя обстановки.
  7. fiv
    fiv Сегодня, 13:12
    0
    С Patriot или с Iron dome, а по куполу получают все. Надо им жить мирно, пока целы.
  8. Denis812
    Denis812 Сегодня, 13:27
    0
    Думаю, что в связи с тем, что сегодня делается в Израиле вопрос с Железным куполом временно закрыт :)
    Да и его репутация, мягко говоря, очень подмочена.
  9. Cronus
    Cronus Сегодня, 13:32
    0
    А что представляет из себя железный купол?в обнародованном недавнем видео показана не плохая работа системы,разумеется идеальных нет и перегрузить можно любую.Тем не менее хорошая система говорят аналитики.Не секрет что в Израиле половина знает русский и так или иначе связан с нашей страной,неужели до сих пор не нашлось лояльные к нашей стране и не стащили чертежи или часть системы данного ПВО.Можно проанализировать и сделать похожее или лучше.
  10. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:35
    0
    Вопрос не в обмене "Патриота" на "Железный купол", все ПВО такого типа отличаются друг от друга плюс, минус 5-10 процентов, а кто будет платить за поставку ПВО на Украину и греть на этом руки. hi
  11. air wolf
    air wolf Сегодня, 13:41
    0
    Купол уже и евреям не поможет, если все арабы набросятся на Израиль, ему будет хана и пин-досы не помогут, все бандеровцам помогают, очень ждал этих событий, теперь нам освобождать наши земли будут легче am