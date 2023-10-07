Военное обозрение
Войти Регистрация

Ближневосточные источники: палестинские вооружённые формирования сегодня вошли в центр израильского Ашкелона

54
Ближневосточные источники: палестинские вооружённые формирования сегодня вошли в центр израильского Ашкелона

Ближневосточные источники публикуют информацию о том, что вооружённые подразделения ХАМАС не просто нанесли массированный ракетный удар, но и, прорвав пограничные укрепления, вошли сразу в несколько израильских населённых пунктов.


Впервые за долгие время палестинские вооружённые формирования заняли кварталы в израильских городах Сдерот и Ашкелон. Ашкелон находится в нескольких километрах севернее сектора Газа. А Сдерот - западнее Газы.



Вооружённые отряды ХАМАС появились в центральной части Сдерота и Ашкелона. При этом взяты в плен несколько десятков израильских солдат, включая пограничников. Также в заложники взяты, по некоторым данным, члены семей израильских военнослужащих.

Сообщается об атаках на несколько кибуцев (поселений/сельскохозяйственных коммун) Израиля. Среди прочего - атака на кибуц Урим, неподалёку от города Офаким что западнее палестинского Хан-Юниса. Израильская пресса сообщает о том, что в кибуце отмечали праздник и не сразу поняли, что начался массированный ракетный обстрел, после которого последовала наземная атака.

События в Израиле лишний раз свидетельствуют о том, что в современном мире не существует не только на 100 процентов эффективной системы ПВО-ПРО, но и полностью защищённой от проникновений границы.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
54 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:37
      +10
      Цитата: Арон Заави
      До Ашкелона не дошли. Но и без этого вдоль границы была резня.

      Ваш Моссад обосрался побольше, чем СВР РФ 24.02.2022.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 12:40
        +10
        Цитата: Румaтa
        Цитата: Арон Заави
        До Ашкелона не дошли. Но и без этого вдоль границы была резня.

        Ваш Моссад обосрался побольше, чем СВР РФ 24.02.2022.

        ШАБАК. Да обосрался.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 12:48
          +3
          Цитата: Арон Заави
          ШАБАК. Да обосрался.

          Если верить Вики , то всё-таки Моссад?
          Вопросы по теме
          Что такое шабак в Израиле?
          Департамент охраны и безопасности.
          Занимается охраной правительства Израиля, посольств, важных предприятий, банков, самолётов израильских авиакомпаний и т. п.
          Что такое Моссад в Израиле?
          mossad.gov.il (иврит)​ (англ.) В сферу деятельности «Моссада» входят непосредственно разведка (сбор информации), проведение различных операций под прикрытием и контртеррористических операций.
          1. Рязанец87
            Рязанец87 Сегодня, 13:41
            0
            Если уж на Вики опираться, то ШАБАК, конечно.
        2. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 12:56
          +10
          Арон ниже по ветке я выразил своё мнение о произошедшем. Вы виновны в излишней самоуверенности что ситуация у вас под контролем. Но явно нашлась сила извне которая научила палестинцев воевать жестоко и решительно,и это естественно не Иран!Вас "публично порят"за нежелание поддержать ук-роину в войне и за отказ в поставках оружия всучью!Те кто пришёл в израильские города обучены убивать и убивать,а не кричать и размахивать палками и флагами. Так что готовьтесь воевать долго и жестоко но в уме держите что излишняя самоуверенность и стала причиной происходящего сейчас в Израиле.
          1. topol717
            topol717 Сегодня, 13:19
            +3
            Бездумные поставки оружие в 404 обеспечили оружием всех желающих на много десятилетий вперед.
          2. Любитель_чтения
            Любитель_чтения Сегодня, 13:38
            0
            Соболезную всем погибшим. Независимо от того, солдат или гражданский. Не понимаю, этой вакханалии радости по поводу этого трагического события. Скажите, насколько реально существованием заговора с целью свержения Биби? Мне кажется, что любые политические силы в Израиле не готовы к таким жертвам среди граждан. И что Биби специально это допустил, чтобы переключить общество на войну. Неужели разведка могла просмотреть такую масштабную подготовку?
        3. Wildcat
          Wildcat Сегодня, 13:03
          0
          Главное, чтобы ЦАХАЛ не оплошал.
          Вопрос автономии будете решать, или все останется как было?
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 13:26
            0
            Фото и видео событий в Израиле по ссылке ниже.
            https://www.politnavigator.net/palestinskijj-desant-v-izraile-cakhal-neset-tyazhelye-poteri.html
        4. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 13:07
          +4
          Арон.Да не только Шабак обосрался .Есть уже кадры ,Меркава крутит башней ,а БПЛА сбрасывает самоделку на моторный отсек."Мангалы" наше всё.
        5. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 13:26
          +1
          Не ШАБАК, а военная разведка обосралась.
          И не обосралась - а прямой саботаж.
          Верхушка - леваки, которые любой ценой хотят свалить правительство Натаниягу.
      2. Dinamo
        Dinamo Сегодня, 12:42
        +1
        Шабак и военная разведка Аман провалились очень сильно
      3. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:51
        +3
        Вот и резальтат двойных стандартов,Хезболу держать в ежёвых рукавицах ,Хамас в парниковых условиях.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 13:24
          +1
          Цитата: tralflot1832
          Вот и резальтат двойных стандартов,Хезболу держать в ежёвых рукавицах ,Хамас в парниковых условиях.

          Больно много Украиной занимались, а в своей стране проспали. Вот и получили "эффект домино". Арабы действуют непредсказуемо, но жестоко.
      4. кредо
        кредо Сегодня, 13:04
        +1
        Если вернуться на три десятка лет назад и сопоставить с тем, что за это время произошло в мире, особенно в Евразии и Африке, то окажется что нынешний конфликт палестинцев против Израиля есть суть продолжающейся англосаксонской политики по стравливанию стран ЕС как внутри себя так и с Россией, Ираном, Китаем, КНДР.

        Те же события в Африке показали, что к вытеснению Франции с континента приложили руку, опосредственно, не только Китай и Россия, но в первую очередь именно США.
        При их полном участие были осуществлены госпереворот в Египте, вторжение в Ливию, бардак в Тунисе, т.е. на севере Африке в непосредственной близости к Израилю.

        И так пока Европа, Ближний Восток и Африка полыхают единственный кто зарабатывает на этом реальные деньги и прибыль - США, массово распространяя своё оружие через Украину по всему миру. soldier
      5. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 13:12
        0
        Цитата: Румaтa
        До Ашкелона не дошли.

        На заголовке кадр из Сдерот.
  2. poquello
    poquello Сегодня, 12:36
    +2
    предполагаемо, давно предполагаемо, не думал только что это будет хамаз
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 12:37
    -5
    Сомнительная информация. Ашкелон - крупный город, со 140 000 населения. Там одной полиции больше, чем бойцов у ХАМАС.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:37
    +3
    Израильтяне не учится на наших ошибках ,только линия сплошной обороны даёт защиту от высокомобильных груп.Чем дальше бои,тем больше сомнения .А не договарничок ли это с стороны Натанияху,ему это выгодно.Громогласная ,скоротечная победа - и он отец нации.Он же непотопляемый интрига.
    1. ave0123
      ave0123 Сегодня, 12:39
      +1
  5. Scipio
    Scipio Сегодня, 12:38
    +2
    Только недавно была статья по арабо израильский конфликт. Там, описывалось, как Израиль профукал вспышку. повторение ошибок
  6. Dinamo
    Dinamo Сегодня, 12:38
    +1
    Тяжелое утро. Много убитых солдат и гражданских. Похоже ,что это только начало. К сожалению
    1. Kartograf
      Kartograf Сегодня, 12:43
      +5
      Цитата: Dinamo
      Тяжелое утро. Много убитых солдат и гражданских. Похоже ,что это только начало. К сожалению

      В очередной раз партизаны в тапках укусили Израиль
      1. Dinamo
        Dinamo Сегодня, 13:25
        0
        К сожалению да. И очень больно укусили
  7. Rusik.S
    Rusik.S Сегодня, 12:42
    -2
    Как вообще так вышло, что такую огромную толпу вооруженых головорезов пропустили? В телеги и твиттере уже видео гуляют как они радуьются на фоне убитых мирных. Ну теперь это будет всерьёз и надолго.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 13:29
      -1
      Саботаж военной разведки.
      Границы Газы набиты видеокамерами. И на столбах, и на аэростатах, и на дронах.
      Но сообщения не передавали выше по цепочке.
      Леваки в верхушке военной разведке Аман, которые хотят сбросить правое правительство
  8. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:43
    +3
    Не верю в чудеса, что израильская разведка не заметила приготовление к такой масштабной акции. Это не патруль в засаду поймать. Интересно будет спустя время узнать реальную подоплёку событий.
  9. БойКот
    БойКот Сегодня, 12:44
    +6
    Больше евреев от этого страдают свидомые. Они же могут на второй план отойти, им же воспомоществание сократить могут! Ибо "а пряников сладких всегда не хватает на всех", уж это-то они знают получше многих.
  10. fiv
    fiv Сегодня, 12:45
    +15
    Теперь из Израиля белые, пугачевы с галкиными в Грузию попрутся? Или в Армению? Только не в РФ. А может, в финку, границу охранять да окопы рыть?
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 12:53
      +9
      В Америку свою любимую побегут. Они же в Израиль не для того побежали, чтоб там родину обрести, а тупо за доступным паспортом.
      1. fiv
        fiv Сегодня, 13:37
        0
        А их теперь везде хлыхлы гнобить будут, тоже удравшие. От злобы. А местные грабить.
  11. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:47
    +1
    Евреям и палестинцам надо научится жить вместе, интернационал должен стать для них национальной идеей!
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 13:04
      -1
      Так-то да, хорошо бы... И первое - вернуться к границам 1947 года, установленным для них ООН.
      Кстати, похоже палестинцы этим вопросом как раз и озаботились.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 13:06
        -1
        Цитата: Кот Александрович
        Так-то да, хорошо бы... И первое - вернуться к границам 1947 года, установленным для них международным сообществом.

        Что-что? Каким зачем сообществом?
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 13:18
          +7
          Ну - вы же признаёте Крым цэгабонским? Ну а мы - Палестину в границах резолюции ООН и Голаны сирийскими.. Как говорится - от нашего стола вашему..
        2. Кот Александрович
          Кот Александрович Сегодня, 13:19
          +1
          Организация Объединённых Наций 29 ноября 1947 года приняла план раздела Палестины...
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:30
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Так-то да, хорошо бы... И первое - вернуться к границам 1947 года, установленным для них ООН.
        Кстати, похоже палестинцы этим вопросом как раз и озаботились.

        Ну так войну то начал в 1947 году не Израиль, а арабы, и СССР это осудил.
        В любом случае, палестинцы и израильтяне, могут только мирно существовать, но постоянно будут враждовать и малейший сбой будет приходить к вооруженным конфликтам.
  12. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:50
    +4
    Всё больше мест, где начинает полыхать. Противоречия копились, теперь полезли наружу.
    Закипает шарик, не к добру это.
  13. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 12:52
    +3
    Возможно, кое-кому в Израиле нужна "маленькая победоносная война", и нападение израильские спецслужбы вовсе не проспали. Или тут есть сомневающиеся в высоком уровне израильских спецслужб? Израиль безусловно быстро и с разгромным счётом победит в этой "войне". Или у кого-то есть другие версии будущего? Медийный эффект от акции ХАМАС - громкий, а фактический собиратель выгод от этого сидит совсем в другом кабинете.
  14. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 12:54
    +1
    Правильно понимаю, что это локальный инцидент и скоро всё закончится? На большую войну это пока не похоже.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:05
      +2
      Нет. Это масштабное вторжение с огромными потерями для Израиля. Теперь у него развязаны руки на любые действие в ответ. Если учесть недавнюю успешную операцию Азербайджана по наведению порядка и выдавливанию с территории ненужного населения и отсутствие реакции в мире на такое, мне кажется и здесь такое будет.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:35
      0
      Цитата: СергейАлександрович
      Правильно понимаю, что это локальный инцидент и скоро всё закончится? На большую войну это пока не похоже.

      Междуусобчик между родственными племенами семитов, но не арабская война.
      Как всегда 7 дней, не более.
  15. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 12:56
    +12
    Ждём фото Галкина, Слепакова и Ко в форме армии ЦАХАЛ, с переднего края, мол, встали на защиту отечества и т.д. Они ж такие принципиальные, по их то словам...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:08
      +4
      ИМХО оне ужо литят на бизнез-джете куда подальше от этого кипиша.

      У них "....Родина там где опа в тепле!" (с) Брат 2
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:18
      +3
      А пока что в сети есть видео, как из аэропортов Израиля нетвойняшки всех ориентаций рвут тапки во все стороны. Жаль, что и в ненавистную рашку многие вернутся.
  16. r5555
    r5555 Сегодня, 13:00
    -4
    Надо помочь братьям, как когда то евреи помогли украинским нацикам.....ах да я забыл для этого же нам нужно руководство с яйцами а не балобол в президентском кресле
  17. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:04
    +4
    Пора правосекам с Украины на историческую родину.
  18. faterdom
    faterdom Сегодня, 13:04
    +6
    Не удивлюсь если обнаружится на вооружении Хамас множество из ништяков, "поставленных Украине", всяких там Джавелинов, Нлоу, и прочих Стингеров.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:20
      +1
      Пока нет. Но вот видео с боевым использованием гражданских дронов уже есть, в том числе и с поражением танков "Меркава" в верхнюю полусферу. Явно украинский опыт.
  19. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:13
    0
    Ашкелон находится в нескольких километрах севернее сектора Газа. А Сдерот - западнее Газы.

    Автор, уж такие-то ляпы зачем?
    Да ещё и с приложенной картой.
  20. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:14
    0
    Ашкелон находится в нескольких километрах севернее сектора Газа. А Сдерот - западнее Газы.

    Автор, уж такие-то ляпы зачем?
    Да ещё и с приложенной картой.
  21. Pytnik
    Pytnik Сегодня, 13:24
    +1
    Двойственные чувства, с одной стороны неприязнь к евреям за удары по Сирии, убийства палестинцев, но арабы жестят по отношению к мирным и к пленным как укропы, две женщины военнослужащие уже по видео в плену, вот кадры атаки Меркавы с дрона конечно
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:37
      0
      И не просто Меркавы, а ещё в комплексом активной защиты Трофи. И всё это дело за 6 лямов баксов обнулили дешёвой гранатой по МТО.
  22. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 13:31
    0
    Да уж.евреям надо срочно в их великую и высокотехнологичную армию мобилизовать всех макаревичей и галкиных.иначе арабы их нахлобучат.понты,понты,понты