Ближневосточные источники: палестинские вооружённые формирования сегодня вошли в центр израильского Ашкелона

Ближневосточные источники публикуют информацию о том, что вооружённые подразделения ХАМАС не просто нанесли массированный ракетный удар, но и, прорвав пограничные укрепления, вошли сразу в несколько израильских населённых пунктов.Впервые за долгие время палестинские вооружённые формирования заняли кварталы в израильских городах Сдерот и Ашкелон. Ашкелон находится в нескольких километрах севернее сектора Газа. А Сдерот - западнее Газы.Вооружённые отряды ХАМАС появились в центральной части Сдерота и Ашкелона. При этом взяты в плен несколько десятков израильских солдат, включая пограничников. Также в заложники взяты, по некоторым данным, члены семей израильских военнослужащих.Сообщается об атаках на несколько кибуцев (поселений/сельскохозяйственных коммун) Израиля. Среди прочего - атака на кибуц Урим, неподалёку от города Офаким что западнее палестинского Хан-Юниса. Израильская пресса сообщает о том, что в кибуце отмечали праздник и не сразу поняли, что начался массированный ракетный обстрел, после которого последовала наземная атака.События в Израиле лишний раз свидетельствуют о том, что в современном мире не существует не только на 100 процентов эффективной системы ПВО-ПРО, но и полностью защищённой от проникновений границы.