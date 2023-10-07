Военное обозрение
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Источник: украинские военные заминировали Кременчугскую ГЭС для реализации «каховского сценария»

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Источник: украинские военные заминировали Кременчугскую ГЭС для реализации «каховского сценария»

На энергетическом объекте Украины готовится масштабная провокация. Украинские военные заминировали Кременчугскую ГЭС для реализации так называемого «каховского сценария».


Об этом агентству РИА Новости рассказал источник из российского силового ведомства.

Он сообщил о возможном взрыве на гидроэлектростанции, который собираются организовать военнослужащих ВСУ с последующим обвинением в диверсии Вооруженных сил РФ.

Собеседник агентства получил данную информацию от украинских военных, которым поручено обеспечение безопасности периметра энергетического объекта.

Они утверждают, что акция направлена на создание негативного образа армии России, так как вину за злодеяние хотят переложить на нее.

Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС

- сообщил российский силовик журналистам.

Объект расположен на Днепре – в городе Светловодске Кировоградской области. Плотина станции представляет собой третью ступень каскада гидроэлектростанций, размещенных на главной водной артерии Украины. ГЭС располагает 12 турбинами. Их общая мощность составляет 700 МВт. По ее плотине проходит автомобильное шоссе и железнодорожный путь.

Ранее украинские военные уже совершали провокацию с подрывом гидроэлектростанции и обвинением в этом России. Это произошло на Каховской ГЭС ночью с 5 на 6 июня. ВСУ нанесли удары по плотине станции, что привело к ее прорыву, затоплению обширной территории и нескольких населенных пунктов.
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16 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 12:59
    +7
    Вот они - украинские патриоты. Готовы уничтожить что угодно, лишь бы хоть чуть-чуть, но навредить России.
    Вот из-за подобных намерений антироссийцев и началась СВО.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:07
      +2
      Но с какой целью?Неужели всё так плохо в ВСУ,что они не исключают драп за Днепр?

      Карта Украины до событий 2014 года.



      Днепропетровск наверняка затопит.А это город миллионник.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:22
      +3
      В свете происходящих событий в зоне СВО и на самой Украине встаёт вопрос - "А есть ли смысл в дальнейшем в существовании и восстановлении всех искусственных каскадов на Днепре?".

      У меня лично не возникает сомнения в том, что чем ближе мы будем подходить к Днепру тем реальнее вариант того, что все ГЭС будут уничтожены киевской хунтой и при этом без всякого сожаления.
      Кто не верит в этот вариант пусть посмотрит на остатки Каховской плотины и вспомнит поговорки, характеризующие украинский менталитет "Сгорел сарай, гори и хата", "На зло мамке отморожу уши", "Не съем так понадкусаю" и т.п. yes
    3. Shelest2000
      Shelest2000 Сегодня, 13:31
      +2
      Всё по заветам европейских нацистов - откуда уходят европейцы и их холуи, должна оставаться выжженная земля. Так же было и в годы ВОВ.
    4. parabyd
      parabyd Сегодня, 13:36
      0
      Не исключено, что наши через эту утечку дают предельно ясно понять, чего будет стоить форсирование Днепра...
  2. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 13:01
    0
    Каждое лето в Светловодске у бабушки..... Небольшой милый городок..... И дамбы помню
  3. NzN
    NzN Сегодня, 13:07
    +1
    Провокация жуткая. Кременчуг, и сёла ниже ГЭС зальёт основательно. А если учесть ещё остановку выработки электроэнергии, да в зимний период... Каховка покажется лёгкой разминкой
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:30
      +2
      Цитата: NzN
      Кременчуг, и сёла ниже ГЭС зальёт основательно.

      Населению уже сейчас выехать в ЕС. Немедленно.
  4. ric
    ric Сегодня, 13:14
    +1
    Вот к чему приводит заигрывыние с фашистким режимом. Могли ведь к маю 2022 до Киева дойти.
    Может товарищ или господин Абрам ещё договорится с господином на Украине, которому принадлежит эта ГЭС.
    украинцы применяют тактику вызженной земли , знают что и на этой территории будет Россия.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:14
    +1
    Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС
    Немецкая тактика выжженной земли - уничтожить, взорвать, сжечь, затопить...
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:18
    +2
    Хорошо это или плохо одному богу судить. Может привести Днепр в первоначальное природное состояние это хорошо для природы. Пусть все ГЭСы и дамбы взрывают, освобождают реку от всех тромбов, научимся в мировом масштабе. soldier
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:22
    0
    Бандеровские гены, что тут ещё скажешь. Бандерва строить не умеет, только разрушать и убивать.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:31
      -2
      Цитата: Пленник
      Бандерва строить не умеет, только разрушать и убивать.

      Ага. Ещё смеётесь над резиновыми лодками и танками из мусорных баков ВСУ?
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:28
    +1
    Чтобы не было провокаций и неожиданностей от ВФУ необходимо предупредить население за 24 часа, можно даже за неделю, и раздолбать плотину Киев ГЭС к чёртовой бабушке. Всё что ниже снесёт как эффект домино. Остатки экономики УА рухнут этак на 20...25%, миллионы новых беженцев, катастрофа с логистикой у ВФУ. Зато будут спасены сотни тысяч жизней.
  9. К-50
    К-50 Сегодня, 13:31
    0
    украинские военные заминировали Кременчугскую ГЭС для реализации «каховского сценария»

    Лишний раз показывает что за власть в стране у, и как они "заботятся" о своих гражданах.
    Из этого же "сценария" расстрел своих военных, пытающихся сдаться ВС России.
    Типа "бей своих, чтобы чужие боялись". negative
  10. fiv
    fiv Сегодня, 13:33
    0
    Неужто эта проклятая зеленая бумага стоит большой ( достаточно) цветущей ( в недавнем прошлом) страны? Чубатые, омерика с эуропой всех вас не вместят, там все места заняты, а сомневаетесь, так местные объяснят. Когда посыпетесь из неньки, любить вас будут, как зачумленных. И гнать так же.