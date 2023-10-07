На энергетическом объекте Украины готовится масштабная провокация. Украинские военные заминировали Кременчугскую ГЭС для реализации так называемого «каховского сценария».
Об этом агентству РИА Новости рассказал источник из российского силового ведомства.
Он сообщил о возможном взрыве на гидроэлектростанции, который собираются организовать военнослужащих ВСУ с последующим обвинением в диверсии Вооруженных сил РФ.
Собеседник агентства получил данную информацию от украинских военных, которым поручено обеспечение безопасности периметра энергетического объекта.
Они утверждают, что акция направлена на создание негативного образа армии России, так как вину за злодеяние хотят переложить на нее.
Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС
- сообщил российский силовик журналистам.
Объект расположен на Днепре – в городе Светловодске Кировоградской области. Плотина станции представляет собой третью ступень каскада гидроэлектростанций, размещенных на главной водной артерии Украины. ГЭС располагает 12 турбинами. Их общая мощность составляет 700 МВт. По ее плотине проходит автомобильное шоссе и железнодорожный путь.
Ранее украинские военные уже совершали провокацию с подрывом гидроэлектростанции и обвинением в этом России. Это произошло на Каховской ГЭС ночью с 5 на 6 июня. ВСУ нанесли удары по плотине станции, что привело к ее прорыву, затоплению обширной территории и нескольких населенных пунктов.