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Трамп заявил, что Украине следует отдать России регионы с русскоязычным населением

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Трамп заявил, что Украине следует отдать России регионы с русскоязычным населением

Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что для сохранения своей государственности Украине следовало бы отдать России в настоящее время подконтрольные Киеву области с русскоязычным населением.


В ходе интервью американскому порталу Just The News Трамп заявил, что мог бы договориться о соответствующей сделке, в рамках которой подконтрольные киевскому режиму регионы, население которых исторически тяготеет к России и разговаривают на русском языке. При соблюдении этого условия экс-президент США считает возможным сохранение остатков украинской государственности.

Трамп также подчеркнул, что текущая позиция администрации действующего президента США Джо Байдена, заключающаяся в продолжении поддержки Киева до предполагаемого победного конца, может привести к началу третьей мировой войны. По мнению Трампа, в случае, если бы он остался на посту главы государства, удалось бы избежать эскалации украинского кризиса. Стоит отметить, что ранее Трамп заявлял, что мог бы не допустить вооруженного конфликта на Украине, спровоцировав понижения цен на нефть до 40 долларов за баррель.

Трамп неоднократно заявлял о своей готовности урегулировать вооруженный конфликт между Россией и Украиной в течение одних суток. Согласно изложенному экс-президентом США плану, он обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить украинский кризис. Американский политик также пообещал предложить украинскому президенту Владимиру Зеленскому принять в урегулировании активное участие, предложив ему для этого богатое материальное вознаграждение.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Gage Skidmore
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29 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. megadeth
    megadeth Сегодня, 13:51
    +13
    Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что для сохранения своей государственности Украине следовало бы отдать России в настоящее время подконтрольные Киеву области с русскоязычным населением.
    Моя фантазия до границы с Польшей довела!!!
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 13:54
      +6
      Сняли с языка. Всё отдать и нет Украины. hi
      1. knn54
        knn54 Сегодня, 14:12
        +1
        В свое время Молдова входила в Бессарабскую губернию . Приднестровье относилось к Подольской губернии.
        Уточню-Земли,где проживают прихожане Православной Церкви,Не путать с раскольниками из ЦПУ.
        Униатские Львовская , Тернопольская и Ивано-Франковские области не нужны.
    2. faiver
      faiver Сегодня, 13:57
      -5
      ох и бохатая у вас фантазия........ bully
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:05
      +3
      Российский разведчик под псевдонимом "Трамп"
      вновь удачно подыграл России на информационном фронте США.

      Спасибо Вам "Дональд" за службу Отечеству нашему. yes
    4. Michael67
      Michael67 Сегодня, 14:37
      +1
      "...области с русскоязычным населением" - то есть ВСЕ! Упоротых и потомственных францюватых в канадистан.
  3. faiver
    faiver Сегодня, 13:55
    +1
    тогда столицу Украины придется переносить во Львив....
    1. Michael67
      Michael67 Сегодня, 14:42
      +1
      Когда 404 не будет, какая столица? А название города - Львов.
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:56
    +5
    Владимиру Зеленскому принять в урегулировании активное участие, предложив ему для этого богатое материальное вознаграждение.
    Вот это наверняка рабочий вариант. Трамп- практик прежде всего и в людях разбирается.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 14:39
      +1
      Клоуну надо было предложить богато украшенный склеп.
  5. Баюн
    Баюн Сегодня, 13:58
    +7
    Со страной-У надо кончать. Неразумные украинцы должны стать синонимом "неразумных хазар" в русской сказке.
  6. штурм
    штурм Сегодня, 13:59
    +3
    Так они все по русски гутарят, особенно когда под миномётным обстрелом или гуманитарную помощь делят....:))
    А украинская мова из них как блевотина лезет, с трудом и только на камеру....... :))
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 14:08
      +2
      Поймите! На укре идёт, спровоцированная амерами, война Города и сЭла!!! На майдане победило сЭло,так как во всех эшелонах власти засели рАгули колхозные , обиженные на всё Городское , а значит РУССКОЕ!!! Таким образом мова стала маркером "свой-чужой".
  7. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 14:00
    +2
    Вроде-бы американец, а думает медленно как подмороженный эстонец. Я так понимаю Трамп призывает вернуть России украденный okраинцами Киев?
  8. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 14:01
    +2
    Украине следует отдать России регионы с русскоязычным населением

    Желательно до польской границы.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:38
      0
      Цитата: antiaircrafter
      Желательно до польской границы.

      Зачем? Вот на ЗУ действительно все говорят на мове, хотя могут и на русский перейти, если то выгодно.
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:01
    +1
    Хорошее предложение. Вот только мелкобриты и пен дос танские дерЬ мок раты на него никгда не согласятся. Для них лучше если бывшая украина сгорит под ракетными и артиллерийскими ударами.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 14:51
      +1
      Если украинская военная промышленность сгорит вместе с их вооруженными силами, то что в этом плохого? До сих пор Россия действовала предельно аккуратно, даже слишком.
  10. Magellan
    Magellan Сегодня, 14:03
    +1
    Оставить им одну Кировоградскую область. Чтобы со всех сторон окружена стеной была. И без аэропортов и ВС
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 15:15
      +1
      Так это русскоязычная область. А второй по населению город области, Александрия, является частью исторической Новороссии, и процент русского населения (именно великорусского, а не просто русскоязычного) там самый большой в регионе.
      1. Magellan
        Magellan Сегодня, 17:41
        0
        Верно. Я и не заявлял, что Кировоградскую в нынешних границах и с нынешним населением
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:04
    +4
    Украине следовало бы отдать России в настоящее время подконтрольные Киеву области с русскоязычным населением
    Будучи президентом, что-то Трамп даже и не заикался об этом и Крым называл незаконно аннексированным Россией. А сегодня за год до выборов вдруг поумнел? Ну, а завершить конфликт в течение суток это уже из разряда фантазии и пошленькой утопии рассчитанной на своего избирателя.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 14:07
      +3
      завершить конфликт в течение суток это уже из разряда фантазии
      Запросто- отключить связь, прикрыть передачу разведданных, не давать ни доллара- и все. Сопротивление укропов станет просто бесполезным.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 14:38
        +1
        Запросто- отключить связь, прикрыть передачу разведданных, не давать ни доллара
        Вы действительно считаете, что американцы могут на такое пойти? Или это исключительно теоретически?
    2. faiver
      faiver Сегодня, 14:14
      +1
      Будучи президентом, что-то Трамп даже и не заикался
      - ну так звиздеть оно не кули ворочать, чего только перед выборами не скажешь.....
  12. HAM
    HAM Сегодня, 14:20
    +2
    Есть в русском языке точное слово для Трампа,оканчивается на--бол-,а по научному-популист...чего не наплетёшь ради кресла в Овальном кабинете..
  13. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:46
    +1
    Всё таки Трамп умный и изворотливый мужик, и подбирает себе грамотных советников. И раздаёт всем сёстрам по серьгам. Умный ход, что не говори. soldier
  14. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 15:56
    0
    - Только за такие высказывания он никогда не станет президентом...
  15. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:01
    +1
    Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что для сохранения своей государственности Украине следовало бы отдать России в настоящее время подконтрольные Киеву области с русскоязычным населением.
    Было рано и к тому же смеркалось. Отдавать надо было в период с 2014 года по 2022 год, времени было более чем достаточно в том числе и для переговоров с участием США и стран ЕС, но национальная украинская особенность в обмане всех и вся никого в очередной не оставила равнодушными к призывам "оттуда"...