Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что для сохранения своей государственности Украине следовало бы отдать России в настоящее время подконтрольные Киеву области с русскоязычным населением.В ходе интервью американскому порталу Just The News Трамп заявил, что мог бы договориться о соответствующей сделке, в рамках которой подконтрольные киевскому режиму регионы, население которых исторически тяготеет к России и разговаривают на русском языке. При соблюдении этого условия экс-президент США считает возможным сохранение остатков украинской государственности.Трамп также подчеркнул, что текущая позиция администрации действующего президента США Джо Байдена, заключающаяся в продолжении поддержки Киева до предполагаемого победного конца, может привести к началу третьей мировой войны. По мнению Трампа, в случае, если бы он остался на посту главы государства, удалось бы избежать эскалации украинского кризиса. Стоит отметить, что ранее Трамп заявлял, что мог бы не допустить вооруженного конфликта на Украине, спровоцировав понижения цен на нефть до 40 долларов за баррель.Трамп неоднократно заявлял о своей готовности урегулировать вооруженный конфликт между Россией и Украиной в течение одних суток. Согласно изложенному экс-президентом США плану, он обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить украинский кризис. Американский политик также пообещал предложить украинскому президенту Владимиру Зеленскому принять в урегулировании активное участие, предложив ему для этого богатое материальное вознаграждение.