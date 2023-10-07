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ВС РФ в течение суток уничтожили три лодки с десантом ВСУ на Херсонском направлении

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ВС РФ в течение суток уничтожили три лодки с десантом ВСУ на Херсонском направлении

В течение последних суток три лодки с десантными группами украинских формирований были уничтожены российской армией на реке Днепр на Херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.


Две лодки с украинскими боевиками уничтожили в устье реки Днепр, недалеко от расположенных там островов. В результате нанесенного российскими войсками огневого поражения, помимо лодок, были уничтожены 10 военнослужащих ВСУ из состава диверсионно-разведывательных групп.

Еще одна лодка, как рассказал РИА Новости источник в военных кругах, была уничтожена в районе села Садовое. Там были уничтожены шесть украинских военнослужащих.


Как известно, украинские формирования регулярно пытаются пересекать реку Днепр на лодках, но их уничтожают российские военные. Тем не менее, командование ВСУ вновь и вновь отправляет диверсионно-разведывательные и штурмовые группы на верную гибель. Практически все такие десантные группы уничтожаются огнем российской артиллерии после выявления с помощью средств разведки фактов перемещения лодок с боевиками ВСУ по реке Днепр.

Помимо лодок с украинскими боевиками, российская армия нанесла удар по объекту военного назначения на южной окраине оккупированного ВСУ Херсона. Здесь был уничтожен украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с находившимся там расчетом операторов БПЛА из пяти военнослужащих.
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3 комментария
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  1. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:34
    +2
    Хорошая новость. Рыбам тоже корм нужен.
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:38
    +1
    расчетом операторов БПЛА из пяти военнослужащих.
    В состав расчета что, бортмеханик и две стюардессы входили belay ?
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:39
    0
    В течение последних суток три лодки с десантными группами украинских формирований были уничтожены российской армией на реке Днепр —

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    — "Чуден днепр при тихой погоде" ...
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