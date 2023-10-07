Военное обозрение
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Палестинские формирования нанесли удар по второй по значимости электростанции Израиля, прорвав систему ПРО

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Палестинские формирования нанесли удар по второй по значимости электростанции Израиля, прорвав систему ПРО

Сегодня вторая по мощности электростанция Израиля «Рутенберг» подверглась мощным ракетным ударам со стороны палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает израильская и арабская пресса.


Электростанция находится в Ашкелоне, в непосредственной близости от побережья Средиземного моря. Судя по всему, палестинским формированиям удалось прорвать систему противоракетной обороны «Железный купол», которая не смогла защитить от ракетных ударов один из важнейших стратегических объектов страны. Сейчас на электростанции продолжается пожар, который тушат экстренные службы.

ХАМАС продолжает атаковать цели на территории Израиля. С утра по Израилю было выпущено уже несколько тысяч ракет, что признают и израильские власти. Кроме того, на границе с сектором Газа ХАМАС смогла захватить одну из израильских военных баз.


Палестинским формированиям удалось захватить в плен как минимум 57 израильских военнослужащих, полицейских и поселенцев. Ранее сообщалось о 35 пленных, но затем их количество возросло. Члены палестинских радикальных организаций заняли не менее семи населенных пунктов вблизи границы с сектором Газа и появились даже на улицах крупного по израильским меркам города Ашкелон.

Сейчас Армия обороны Израиля проводит экстренную мобилизацию резервистов. Власти рассчитывают призвать десятки тысяч израильтян с опытом военной службы. Израильские раввины обратились к верующим гражданам страны с призывом взять в руки оружие, несмотря на то, что сегодня суббота. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил уже даже не о начале операции против палестинских формирований, а о полноценной войне.
Использованы фотографии:
Wikipedia / צילום:ד"ר אבישי טייכר
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63 комментария
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:55
    +14
    Что то неубиваемая Меркава легко сгорела после удара БПЛА Хамас...интересненько.
    1. nikolaevskiy78
      nikolaevskiy78 Сегодня, 13:59
      +14
      МИГ России
      Да, подтверждают — это Нимрод Алони, бригадный генерал, комдив дивизии "Газа", он в плену у "Хамас"

      Да там все чудесатее и чудесатее
    2. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 14:00
      +8
      танки грязи не боятся, остальное их сожжет
    3. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:11
      +4
      Крыша МТО не имеет толстого многослойного бронирования ни у одного танка. В неё и целились. Экипаж цел, а 6 лямов баксов за самый современный израильский танк с системой Трофи, сожгли копеечной гранатой. И ведь оградку не поставишь при таком МТО.
    4. кредо
      кредо Сегодня, 14:12
      +1
      В непосредственной близости от сектора Газа имеются ряд очень серьёзных завод ВПК Израиля, так что армия Израиля сейчас усиленными темпами берёт их под свой контроль. Если более 5 тысяч ракет с утра уже выпущено по Израилю значит число таких ракет может быть на несколько порядков больше.
    5. vindigo
      vindigo Сегодня, 14:14
      +3
      Удивляет, что хваленая высокотехнологичная противопожарная система не смогла побороть небольшой пожар.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:58
        +1
        Это Вы про танк,или электростанцию.Как специалист,много лет проработавший на тепловой станции вижу пожар в районе турбинного отделения.А там-масло и...водород
        1. vindigo
          vindigo Сегодня, 15:58
          +1
          Про танк. В агитках меркавы часто хвалят ее ППС. Меркаву можно подбить, но не поджечь.
  2. tabex
    tabex Сегодня, 14:00
    +15
    Ох и влетит сейчас Палестине, по самое не хочу. Израиль в отличие от нашего государства красные линии не перерисовывает.
    1. -sa-
      -sa- Сегодня, 14:07
      +8
      А разве до сих пор украине не влетает?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:59
        -3
        Судя по ущербу и потерям,учиненным бандеровцами-не влетает.
        1. -sa-
          -sa- Сегодня, 15:12
          +3
          Так украина с её огромной территорией и колличеством населения,армией,при всесторонней поддержке нато,это не палестинцы на дельтопланах и джипах с пулемётами.тут так просто не управишься
        2. Уарабей
          Уарабей Сегодня, 16:14
          0
          Точно. Не влетает. А бандеровцы сами себя утилизируют пачками в окопах. Модный, национальный вид развлечения просто такой, ага.
    2. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 14:12
      +4
      Палестинское исламистское движение ХАМАС начало против Израиля военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». По утверждению главы военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа, с утра по израильским позициям было выпущено более 5 тыс. ракет.

      Зачем лидеры движения ХАМАС совершили агрессию против Израиля???

      Весной возле мечети происходили столкновения палестинцев с израильской полицией. Ад-Дейф заявил, что по вине Израиля погибли и получили ранения сотни палестинцев; к тому же, по его словам, израильская сторона отклонила предложения по обмену пленными.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 14:26
        +7
        Цитата: Николай Иванов_5
        Зачем лидеры движения ХАМАС совершили агрессию против Израиля???

        Чтобы он меньше совался в нашу СВО на Украине.
    3. Игорь Викторович
      Игорь Викторович Сегодня, 14:16
      -2
      Все верно, как бы я не относился к евреям, но подход у них стальной, сейчас задолбят авиацией, потом зачистят сухопуткой. А кто из лидеров ХАМАСа свалит, отстреляют позже.
    4. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 14:45
      +8
      Так против Израиля не ведется "прокси война" всеми странами НАТО, как против нашего государства. Они ничем не рискуют вообще. Я бы посмотрел как воевал бы Израиль, если бы все страны НАТО накачивали Палестину оружием.
    5. 16112014nk
      16112014nk Сегодня, 17:37
      +1
      Цитата: tabex
      Израиль в отличие от нашего государства красные линии не перерисовывает.

      Шойге и Герасиму надо сейчас очень внимательно следить за ситуацией. И учиться, как надо воевать.
  3. VicVic
    VicVic Сегодня, 14:02
    -2
    Теперь Палестина останется без электричества. Своих источников электроэнергии нет. Осталось повредить газо и водопровод, ведущие из Израиля в Палестину и жизнь наладится
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:03
    +8
    Цитата: tabex
    Ох и влетит сейчас Палестине, по самое не хочу. Израиль в отличие от нашего государства красные линии не перерисовывает.

    В первый раз что ли ...удивительно что МОССАД проспала этот удар.
    1. tabex
      tabex Сегодня, 14:07
      +2
      Может правильно пишут - всё знали, а может и спланировали. Чтобы отвлечь внимание, сплотить и провести нужные законы...
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:05
    +7
    Цитата: VicVic
    Осталось повредить газо и водопровод, ведущие из Израиля в Палестину и жизнь наладится

    Это уже геноцид палестинцев...пора СОВБЕЗ подключить с повесткой осуждения Израиля .
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 14:12
      -1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Цитата: VicVic
      Осталось повредить газо и водопровод, ведущие из Израиля в Палестину и жизнь наладится

      Это уже геноцид палестинцев...пора СОВБЕЗ подключить с повесткой осуждения Израиля .

      Думаю там уже не будут мелочиться после такого удара и откровенной резни мирных жителей. Просто полностью оккупируют всю Паллестину, а всех недовольных попросят на выход в Сирию и другие арабские страны.
    2. VicVic
      VicVic Сегодня, 15:38
      +3
      Вы не поняли. Израильскую электростанцию кто повредил? Палестинцы. Они также могут и газо и водопровод повредить. Это уже самогеноцид будет.
  6. штурм
    штурм Сегодня, 14:06
    +8
    Не все им безнаказанно пакостить, бомбить и обстреливать соседние государства....
    Арабский мир обьединяется и для Израиля это не самая хорошая новость, за все содеянное ими по своей и чужой воле придётся отвечать....
    1. Игорь Викторович
      Игорь Викторович Сегодня, 14:19
      -2
      Неделя максимум, и Палестину зачистят евреи, они мурку катать и рисовать какие-то линии не будут, уже не рисуют, долбят ВВС, а через пару тройку дней сухопутка сотрет палестину как государство.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 15:20
        0
        Палестина состоит из двух частей, не имеющих общую границу, и у власти в которых находятся разные политические силы. Вторая часть в этих действиях не участвует.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:11
    +12
    Шо же это делается, как такое же может быть? А как же "железный купол"? Много было эксперДов в том числе и с пятым пунктом, комментирующих несовершенство средств ПВО России.
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 14:34
      -2
      "несовершенство средств ПВО" 100%защиты, никакая ПВО не даст. Ни:"Пэтриот", ни"Бук" ни"Купол".
  8. fiv
    fiv Сегодня, 14:12
    +5
    Интересно, чем занят сейчас 6 флот США? И база Сигонелла? Птички все также парят над Черным морем или переместились в Средиземное? А грех нам не воспользоваться моментом, если они акценты сместят
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:12
    +8
    Оплеуха знатная, как Израилю, так и США: их планы помирить Саудовскую Аравию и Израиль накрыл своим пушистым хвостом полярный песец.
  10. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:12
    +1
    Так и понятно что это не разовая акция а фактически настоящая война!Для израильтян проблема проблем это ихние пленные,они за одного капрала сотни палестинцев из тюрем выпустили,а тут уже десятки пленных у ХАМАСа!
    1. Игорь Викторович
      Игорь Викторович Сегодня, 14:21
      +6
      У ХАМАСа цельные генерал уже.. Делаем ставки господа, сколь пленных палестинцев стоит один хенераль.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 15:16
      -1
      Враньё. Не выпускают они никого. Просто до смерти пытают или завербовав отправляют куда хотят
  11. кокосов тима
    кокосов тима Сегодня, 14:14
    +14
    " палестинским формированиям удалось прорвать систему противоракетной обороны «Железный купол»" Теперь у Израиля есть Чубайс . Пусть профинансируют его и он создаст "Золотой нанокупол"
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:16
    +6
    Всё больше прихожу к мнению,что кто то в Израиле через Хамас решает свои внутри политические проблемы.Что то уж слишком беззубо вёл ЦХАЛ в первые часы.И заткнулись бы СМИ Израиля- 60 хамасавцев взяли в плен уже 57 израильтян,три военных базы?На которых ЦХАЛ даже вякнуть не успел.Бесят палестинцы любители селфи.Селфи наше всё,а автомат в руки взять - не вариант.Не ,мне нельзя у меня плоскостопие.Три Меркавы уже уничтожены ,без пехоты и РЭБ как оказалось - это просто тяжёлая колесница.Счаз КАЗ скрутит Хамас и отправит на экспорт.А пленных израильтян разместят на крышах с флагами в Газе используя опыт ВСУ,прикрываться пленными.
    1. Баюн
      Баюн Сегодня, 14:34
      +1
      дальше "приходит мнение" единого ПЛАНЕТАРНОГО масштаба происходящего в нацлокациях.
  13. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 14:18
    +9
    Круто начали палестинцы, хотят загнать наглых евреев в свои границы обозначенные 1947. Будет интересно посмотреть на это шоу. Может Галкина с автоматом покажут, а Пугачёву медсестрой в окопах.
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 14:26
      +5
      Может Галкина с автоматом покажут,

      Его если и покажут, то только где нибудь на Брайтон Бич и без автомата, когда он будет поливать грязью уже Нетаньяху.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 14:35
        +4
        где нибудь на Брайтон Бич и без автомата

        Вот Пугачиха влипла... laughing
  14. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 14:22
    +4
    пока американцы отвлеклись украиной хамас нанёс на пятидесятилетие удар
    в прошлый раз потери Израиля были более двух тысяч солдат sad
  15. Баюн
    Баюн Сегодня, 14:23
    +2
    Глобалисты в добавок к вековечной русской усобице зажгли семитскую. Анализаторам "геостратегического" есть о чем поразмыслить;)
  16. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:25
    +1
    Цитата: tralflot1832
    кто то в Израиле через Хамас решает свои внутри политические проблемы.

    И кто же это?
    Удивляет почему евреи не сделали выводов по угрозе своим танкам от БПЛА...так халатно относиться к этому после уроков нашей СВО это нонсенс. what
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:50
      +3
      Лёха с Андроида.Армия Израиля готова к вчерашней войне.Надо подсказать диванным экспертам с Израиля это.За сутки Хамас столько может натворить,сколько он не натворил за десятилетия. hi
  17. vladcub
    vladcub Сегодня, 14:26
    +3
    Ого. Крутой замес пошёл. ХАМАС и раньше устраивали обстрелы, но такого не было
    " удалось прорваться систему противоракетной обороны" лишнее подтверждение, что :" на каждый болт, найдётся своя хитрая резьба"
  18. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:28
    +3
    Сейчас на электростанции продолжается пожар
    Израиль явно не был готов к такому повороту - ракетные атаки, вторжение в приграничные города, удары по энергообъектам, большие жертвы, пленные.
  19. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Сегодня, 14:32
    +1
    Судя по всему не только для Украины у США деньги закончились, но и для Израиля. Что то не припомню столь активного противостояния. Никак Хамас решил вернуть свои территории. Теперь американцам нужно будет ещё и Израиль вооружениями обеспечивать бесплатно. Потянут ли.
  20. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:33
    0
    Цитата: Игорь Викторович
    сколь пленных палестинцев стоит один хенераль.

    Сто палестинцев за одного генерала.
  21. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 14:34
    -3
    Не нравится мне это. ХАМАС, очевидно, пытается помешать сближению Саудовской Аравии и Израиля, но они сейчас, по сути, ведут террористическую войну против израильтян. Одобрять такого не могу, пусть даже Израиль у нас в друзьях и не числится. Но там сейчас мирные люди погибают.
    В общем, желаю всяческой удачи ЦАХАЛ-у, и потерь поменьше
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 15:21
      0
      Они террористы потому что мусульмане? Или потому что кто то когда то назначил их террористами, чтоб делать с ними что хочет
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 16:49
        +1
        Цитата: Аргон
        Они террористы потому что мусульмане?

        Они террористы, потому что лупят по гражданскому населению.
        1. ALCA056000
          ALCA056000 Сегодня, 16:59
          -1
          Ой ! Правда ? Тогда вся ната с окраиной вместе давно уже террористы, раньше чего не страдал от этого, андрюша ?
          1. Андрей из Челябинска
            Андрей из Челябинска Сегодня, 17:29
            +1
            Цитата: ALCA056000
            Ой ! Правда ? Тогда вся ната с окраиной вместе давно уже террористы

            Да, террористы.Что сказать-то хотел?
            Цитата: ALCA056000
            аньше чего не страдал от этого, андрюша ?

            Сережа, ты имя свое забыл:))) Оно у тебя не "Сережа", а "рыбка Долли". О том, что СВО надо было в 2014-ом начинать, я едва не с 2014-го писал.
  22. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 14:37
    +3
    Интересно, когда "мировое сообщество" додумается обвинить в этом вот всём, Россию, в очередной, стопиццотый раз? wassat
  23. Normann
    Normann Сегодня, 14:37
    +1
    Хе-хе, значит хваленый железный купол - кусок ..., как и меркава, посмотрим на что способна ЦАХАЛ, может это тоже пропагандистская шляпа.
  24. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 14:44
    0
    Нам от этого, в связи с происходящим на Украине, польза или вред? Скорее польза. Сообщают, что жители Израиля уже обвиняют Россию во всём происходящем.
  25. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:49
    +3
    Цитата: Роман Ефремов
    Сообщают, что жители Израиля уже обвиняют Россию во всём происходящем.

    Вот наглые...сами ударили по военному училищу в Хомсе...а мы значит виноваты.
    1. Eugene Zaboy
      Eugene Zaboy Сегодня, 14:58
      +1
      Кто же ещё может быть виноват. Не американцы же.

  26. Боло
    Боло Сегодня, 14:53
    +4
    Мне одному интересно : сбежавшие урганты и другие "испуганные патриоты" уже в очереди на призывных пунктах?
  27. bk0010
    bk0010 Сегодня, 14:58
    +3
    несмотря на то, что сегодня суббота.
    Блин, на дворе 21 век, на улице стреляют, а их суббота типа останавливает.
  28. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 15:53
    +1
    Во как))) кто тут смеялся над системой ПВО Севастополя? не бывает непробиваемых систем, весь вопрос в количестве задействованных средств.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 16:51
      -1
      Цитата: ТермиНахТер
      кто тут смеялся над системой ПВО Севастополя? не бывает непробиваемых систем

      Да, Николай, только вот ПВО Севастополя хватило 7 ракет, а железному куполу хватило... Сколько? Разговор о тысячах, во что верится с трудом, но сотни-то уж точно есть.
      Конечно, ПКР, это куда более сложная цель, чем хамасовский рс, но Ваш комментарий...
  29. Breard
    Breard Сегодня, 16:50
    +1
    Ай молодцы! fellow ... это ответ за удар дронами в Сирии!