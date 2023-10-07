Палестинские формирования нанесли удар по второй по значимости электростанции Израиля, прорвав систему ПРО

Сегодня вторая по мощности электростанция Израиля «Рутенберг» подверглась мощным ракетным ударам со стороны палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает израильская и арабская пресса.
Электростанция находится в Ашкелоне, в непосредственной близости от побережья Средиземного моря. Судя по всему, палестинским формированиям удалось прорвать систему противоракетной обороны «Железный купол», которая не смогла защитить от ракетных ударов один из важнейших стратегических объектов страны. Сейчас на электростанции продолжается пожар, который тушат экстренные службы.
ХАМАС продолжает атаковать цели на территории Израиля. С утра по Израилю было выпущено уже несколько тысяч ракет, что признают и израильские власти. Кроме того, на границе с сектором Газа ХАМАС смогла захватить одну из израильских военных баз.
Палестинским формированиям удалось захватить в плен как минимум 57 израильских военнослужащих, полицейских и поселенцев. Ранее сообщалось о 35 пленных, но затем их количество возросло. Члены палестинских радикальных организаций заняли не менее семи населенных пунктов вблизи границы с сектором Газа и появились даже на улицах крупного по израильским меркам города Ашкелон.
Сейчас Армия обороны Израиля проводит экстренную мобилизацию резервистов. Власти рассчитывают призвать десятки тысяч израильтян с опытом военной службы. Израильские раввины обратились к верующим гражданам страны с призывом взять в руки оружие, несмотря на то, что сегодня суббота. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил уже даже не о начале операции против палестинских формирований, а о полноценной войне.