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Польский интернет-портал: Варшава требует отозвать иск Украины в ВТО по поводу запрета импорта сельхозпродукции

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Польский интернет-портал: Варшава требует отозвать иск Украины в ВТО по поводу запрета импорта сельхозпродукции

Президент Украины Владимир Зеленский с учетом беспрецедентной поддержки Запада очевидно в какой-то момент решил, что ему дозволено практически все. Но как оказалось, бесконечно терпеть выходки киевского правителя не намерены даже считавшиеся ранее самыми близкими союзниками Киева страны. Наиболее характерным примером того, что поставить на место зарвавшегося украинского лидера могут в любой момент, стала история с запретом импорта сельхозпродукции из Украины в ряд восточноевропейских стран.


После того как Словакия, Венгрия и Польша продлили эмбарго на ввоз в свои страны некоторых позиций продовольствия из Украины, даже вопреки давлению Брюсселя, Зеленский решил предпринять контрмеры. Обмен взаимными упреками уже привел к дипломатическому скандалу между Киевом и Варшавой. Польша отказалась поставлять Украине оружие. Теперь, похоже, последует «ответка» и на попытку киевских властей принудить эти страны снять запрет на импорт аграрной продукции путем подачи соответствующего иска во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Ранее в Киеве, все-таки осознав глобальные последствия уже возникшего кризиса в отношениях с европейскими союзниками, приостановили иски против трех стран Восточной Европы, поданные в ВТО. Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что данная проблема будет решаться путем переговоров сторон. Однако такое половинчатое решение не устроило польские власти.

Польский информационный интернет-портал сообщает, что Варшава требует полностью отозвать иск Украины в ВТО по поводу запрета импорта сельхозпродукции. Соответствующее заявление от имени польского правительства сделал министр сельского хозяйства республики Роберт Телус.

Мы не знаем, что означает приостановление рассмотрения жалобы. Мы требуем отозвать жалобу, поскольку она необоснованна и абсурдна

— заявил Телус, комментируя слова замминистра экономики Украины.

Министр возмутился тем, что Киев не устраивает позиция польского правительства по защите интересов фермеров своей страны. Он потребовал от украинских властей не просто приостановить иск, а отозвать его, предупредив, что в противном случае польско-украинские отношения еще более ухудшатся. При этом Телус сообщил, что Варшава пока не получила официального уведомления от ВТО о том, что приостановление действия жалобы со стороны Украины уже подано.

Жесткая позиция польского правительства по этому вопросу обусловлена еще и тем, что уже 15 октября в стране состоятся выборы в Сейм и Сенат. Согласно опросам, после них правящая партия Дуды-Моравецкого-Качиньского «Право и справедливость» может лишиться большинства в парламенте. При этом демаршы Киева вызвали бюрю возмущения в польском обществе. Теперь действующее руководство страны пытается подыграть избирателям, тем самым рассчитывая на дополнительные голоса.
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11 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:16
    +2
    Варшава требует отозвать иск Украины в ВТО по поводу запрета импорта сельхозпродукции
    Интересно "поплывет" Зеленский или решит проявить очередную тупость и еще больше накалить отношения с Варшавой? И те и другие с завышенным самомнением, высокомерием доходящим до абсурда. Но пока сближает одно - ненависть к русским. Да и желание Польши вернуть территории не исчезло, а это желательно сделать мирно и по "просьбе" киева.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:24
      +2
      Давно известно что экспортируемое из Украины зерно имеет американских хозяев, поэтому в действительности Польша и другие страны ЕС себя противопоставили не Украине, а США.
      Так что, если дело дойдёт до реального рассмотрения этого спора в конторе под названием "ВТО", подконтрольной США, то результат будет заранее известен. yes
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:32
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Интересно "поплывет" Зеленский или решит проявить очередную тупость и еще больше накалить отношения с Варшавой?

      Сдаётся мне, что Зеленский окончательно берега потерял и решил, что он Царица Морская и Золотая Рыбка служит у него на посылках Америка по его, Зеленского, велению порвёт кого угодно. Чего уж там какая-то Польша...
      А потому то, что он упрётся рогом и будет дальше пытаться поляков обгавкать - вполне ожидаемо. Помирить их сможет только Хозяин, заставив Польшу немного смирить гордыню, а Украину очередной раз вывернув мехом внутрь.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:23
      0
      Цитата: rotmistr60
      Интересно "поплывет" Зеленский или решит проявить очередную тупость и еще больше накалить отношения с Варшавой?

      Зеля нервно курит анашу и ждет прилета Блинкена.
  2. Баюн
    Баюн Сегодня, 14:20
    +2
    В планах глобалистов нет никаких польш и украин, есть ДИСТРИКТ №7, где все они будут в одном "бараке".
  3. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 14:22
    0
    Ув други и недруги, вкл. пока ещё живое ЦИПсио!
    Мировое шоу с участием гиены Гейропы и бандерохрюков на право пользоваться кормушкой и корытом дяди Сёмы продолжается!
    В ходе спектакля мы наблюдаем попеременные успехи двух сторон со стонами и причитаниями в перерывах между пожиранием своего народа.
    Выводы за нами.
    Честь имею.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:29
    0
    Дружба дружбой, а табачок врозь.)))
  5. Товарищ
    Товарищ Сегодня, 14:30
    0
    Поляки несколько лет назад ликовали и плясали от радости, что Стокгольмский арбитраж по приказу Вашингтона встал на сторону Украины.
    Ждём, когда теперь уже ВТО по требованию США встанет на сторону всё той же Украины.
    У поляков нет шансов, они это понимают и оттого нервничают.
    Россия одноразово заплатила Украине деньги, а поляки потеряют внутренний рынок зерна навсегда. Теперь там американцы будут торговать зерном с Украины, а не польские фермеры.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:33
    +1
    Пусть дерутся скорпионы в банке,тренд ( не люблю это слово) на цены сельхозпродукции пошёл вверх,каждый лишний доллар в рублях ,за пошлины на экспорт в бюджет РФ это патрон,снаряд,ракета ,ФАБ на головы ВСУ.Сейчас пошлина на пшеницу более 4,5 тыс руб с тонны,а это 4,5 млрд с 1 млн тонн экспорта .По пшенице только у нас потенциал более 50 млн тонн экспорта,так что считайте сколько это денег в бюджет.
  7. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:19
    0
    Dopředu je nutné vědět, že žádné Ukrajinské obilí neexistuje!! Zelený klaun bojuje za Americké obchodníky, kteří všechno obilí vlastní. Proto tak bezohledně bojuje za "Ukrajinské obilí", je si jistíý, že ho v tomto USA podpoří i proti Polsku, které má pravdu. Jde mu o to, aby mu USA nezastavilo dodávky zbraní a finančních částek, které všechny platí občané Evropy. USA NEDÁVAJÍ UKRAJINĚ ŽÁDNÉ FINANČNÍ DARY!!! jsou to z 90% všechno půjčky Ukrajiny, které zaplatí státy NATO v Evropě.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:19
      0
      Заранее надо знать, что украинского зерна нет!! Зеленый клоун борется за американских торговцев, которым принадлежит все зерно. Поэтому он так беспощадно борется за «украинское зерно», он уверен, что США поддержат его против Польши, и это правильно. Он хочет, чтобы США не прекращали поставки оружия и финансовых сумм, которые оплачиваются гражданами Европы. США НЕ ДАЮТ УКРАИНЕ НИКАКИХ ФИНАНСОВЫХ ПОДАРКОВ!!! это 90% всех кредитов Украины, которые будут выплачиваться странами НАТО в Европе.