Польский интернет-портал: Варшава требует отозвать иск Украины в ВТО по поводу запрета импорта сельхозпродукции

Президент Украины Владимир Зеленский с учетом беспрецедентной поддержки Запада очевидно в какой-то момент решил, что ему дозволено практически все. Но как оказалось, бесконечно терпеть выходки киевского правителя не намерены даже считавшиеся ранее самыми близкими союзниками Киева страны. Наиболее характерным примером того, что поставить на место зарвавшегося украинского лидера могут в любой момент, стала история с запретом импорта сельхозпродукции из Украины в ряд восточноевропейских стран.
После того как Словакия, Венгрия и Польша продлили эмбарго на ввоз в свои страны некоторых позиций продовольствия из Украины, даже вопреки давлению Брюсселя, Зеленский решил предпринять контрмеры. Обмен взаимными упреками уже привел к дипломатическому скандалу между Киевом и Варшавой. Польша отказалась поставлять Украине оружие. Теперь, похоже, последует «ответка» и на попытку киевских властей принудить эти страны снять запрет на импорт аграрной продукции путем подачи соответствующего иска во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Ранее в Киеве, все-таки осознав глобальные последствия уже возникшего кризиса в отношениях с европейскими союзниками, приостановили иски против трех стран Восточной Европы, поданные в ВТО. Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что данная проблема будет решаться путем переговоров сторон. Однако такое половинчатое решение не устроило польские власти.
Польский информационный интернет-портал сообщает, что Варшава требует полностью отозвать иск Украины в ВТО по поводу запрета импорта сельхозпродукции. Соответствующее заявление от имени польского правительства сделал министр сельского хозяйства республики Роберт Телус.
Мы не знаем, что означает приостановление рассмотрения жалобы. Мы требуем отозвать жалобу, поскольку она необоснованна и абсурдна
— заявил Телус, комментируя слова замминистра экономики Украины.
Министр возмутился тем, что Киев не устраивает позиция польского правительства по защите интересов фермеров своей страны. Он потребовал от украинских властей не просто приостановить иск, а отозвать его, предупредив, что в противном случае польско-украинские отношения еще более ухудшатся. При этом Телус сообщил, что Варшава пока не получила официального уведомления от ВТО о том, что приостановление действия жалобы со стороны Украины уже подано.
Жесткая позиция польского правительства по этому вопросу обусловлена еще и тем, что уже 15 октября в стране состоятся выборы в Сейм и Сенат. Согласно опросам, после них правящая партия Дуды-Моравецкого-Качиньского «Право и справедливость» может лишиться большинства в парламенте. При этом демаршы Киева вызвали бюрю возмущения в польском обществе. Теперь действующее руководство страны пытается подыграть избирателям, тем самым рассчитывая на дополнительные голоса.