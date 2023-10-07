Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по 21 военному объекту ХАМАС в секторе Газа

Удар израильской авиации по Газе

Сегодня днем самолеты военно-воздушных сил Израиля атаковали с воздуха 21 военный объект палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа. Об этом сообщает израильская пресса со ссылкой на военное командование.Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» после нападения палестинских формирований на приграничные районы страны. Руководство Израиля пообещало крайне жесткий ответ на действия палестинских отрядов на израильской территории.Пока известно, что самолетами ВВС Израиля были атакованы 17 различных военных объектов и 4 командных пункта ХАМАС в секторе Газа. Но, следует отметить, и палестинские формирования не отстают. С утра по территории Израиля палестинскими отрядами были выпущены несколько тысяч ракет, по различным данным – от 2,2 тысяч до 5 тысяч.Тем временем, в Восточном Иерусалиме местное палестинское население начало массовые беспорядки, вступив в столкновения с израильскими силовиками. Командование Армии обороны Израиля объявило мобилизацию нескольких десятков тысяч резервистов. В то же время, появились сообщения, что израильское руководство вступило в переговоры с высокопоставленными лицами Палестины относительно судьбы захваченных членами палестинских организаций израильских военнослужащих и гражданских лиц.По некоторым данным, члены ХАМАС захватили в собственном доме недалеко от границы генерал-майора израильской армии Нимрода Алони, который ранее занимал должность командира дивизии «Газа» и непосредственно командовал действиями против палестинских формирований в данном регионе. Власти Израиля информацию о пленении генерала на момент написания материала еще не подтвердили.