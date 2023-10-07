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Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по 21 военному объекту ХАМАС в секторе Газа

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Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по 21 военному объекту ХАМАС в секторе Газа

Сегодня днем самолеты военно-воздушных сил Израиля атаковали с воздуха 21 военный объект палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа. Об этом сообщает израильская пресса со ссылкой на военное командование.


Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» после нападения палестинских формирований на приграничные районы страны. Руководство Израиля пообещало крайне жесткий ответ на действия палестинских отрядов на израильской территории.

Пока известно, что самолетами ВВС Израиля были атакованы 17 различных военных объектов и 4 командных пункта ХАМАС в секторе Газа. Но, следует отметить, и палестинские формирования не отстают. С утра по территории Израиля палестинскими отрядами были выпущены несколько тысяч ракет, по различным данным – от 2,2 тысяч до 5 тысяч.


Удар израильской авиации по Газе


Тем временем, в Восточном Иерусалиме местное палестинское население начало массовые беспорядки, вступив в столкновения с израильскими силовиками. Командование Армии обороны Израиля объявило мобилизацию нескольких десятков тысяч резервистов. В то же время, появились сообщения, что израильское руководство вступило в переговоры с высокопоставленными лицами Палестины относительно судьбы захваченных членами палестинских организаций израильских военнослужащих и гражданских лиц.

По некоторым данным, члены ХАМАС захватили в собственном доме недалеко от границы генерал-майора израильской армии Нимрода Алони, который ранее занимал должность командира дивизии «Газа» и непосредственно командовал действиями против палестинских формирований в данном регионе. Власти Израиля информацию о пленении генерала на момент написания материала еще не подтвердили.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Major Ofer, Israeli Air Force
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33 комментария
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  1. Игорь Викторович
    Игорь Викторович Сегодня, 14:12
    +1
    Если не втянуть другие страны, а амеры если что впрягутся, то не думаю что дойдет до большой войны. Израиль задавит палестинцев раз на раз, в лёгкую.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 14:16
      +2
      Израиль задавит палестинцев раз на раз, в лёгкую.

      А тех кто стоит за ними?
      А там ведь ребята покруче палестинцев будут.
      1. SovAr238A
        SovAr238A Сегодня, 15:58
        -1
        Цитата: Леха с Андроида.
        Израиль задавит палестинцев раз на раз, в лёгкую.

        А тех кто стоит за ними?
        А там ведь ребята покруче палестинцев будут.

        Иранцы что-ли покруче?
        Покруче, на полкарасика.
        Умеют только щеки надувать, сколько иранцев в Сирии вычищено было?
        Десятки тысяч, да так, что перестали в Сирию свой КСИР засылать.
        Перестали.
        Зато раньше, несколько лет назад, сколько было воплей про КСИР в Сирии.
        А кончился.
    2. Essex62
      Essex62 Сегодня, 14:20
      +1
      Из чего ей большой- то начаться? Это уже не в первый раз и точно не в последний. Раскатают евреи ХАМАС в блин. Потом впрягутся " миротворцы,и всё вернётся на круги своя. Палестина ,как шило в еврейском седалище ,сохранится надолго.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 15:27
        0
        А все почему? Можете дать карту Израиля например 1945 го года?
        1. Ярослав Тэккель
          Ярослав Тэккель Сегодня, 17:42
          0
          Точно, нужно все на состояние 1945 вернуть! Чтобы Британская Империя на половину мира (включая Израиль/Палестину) и Французская ещё на осьмушку. И СССР жив (а в нем суверенная Карело-Финская ССР с правом выхода), и Китайская НЕнародная Республика на весь Китай, и 4 союзные оккупационные зоны вместо Германии, и голландская Ост-Индия вместо Индонезии, и Аляска ещё не штат, зато Филиппины - почти штат.
    3. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 14:25
      +5
      Цитата: Игорь Викторович
      Израиль задавит палестинцев раз на раз, в лёгкую

      Это пока у Израиля есть поддержка США. Напомню,что Израиль,страна маленькая, собственных ресурсов ноль, всё привозное, а друзей вокруг нет, от слова совсем. Скажу больше, все соседи Израиля его так любят, что кушать не могут, не раз с ним воевали и откровенно жаждут реванша.
    4. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:26
      +1
      Цитата: Игорь Викторович
      Если не втянуть другие страны, а амеры если что впрягутся, то не думаю что дойдет до большой войны. Израиль задавит палестинцев раз на раз, в лёгкую.

      В легкую не получится. Война будет жестокая. У исламистов там до 60тыс солдат.
      1. Essex62
        Essex62 Сегодня, 14:31
        -1
        60 тыс отморозков готовых передраться между собой за кость,без серьезного вооружения. Арон,Вы не верите в свою
        быструю победу? При таком техническом и качественном превосходстве.
      2. parabyd
        parabyd Сегодня, 15:29
        0
        Арон, сейчас самое время для вашего же вопроса. Как вы думаете, какой наряд сил и средств необходимо выделить Израилю для успеха в операции? И каковы ваши прогнозы по срокам?

        Где-то писали, что Ирану нужно 2 недели, чтобы обогатить уран до нужного уровня и приступить к испытаниям ЯО. Сейчас могут попробовать проскочить, пока Израиль занят
    5. Аргон
      Аргон Сегодня, 15:25
      -1
      Бесит ,что палестинцы с военными воюют, а евреи с мирняком. Это такая тактика и ничему не учит. Люди злее становятся ю, когда убивают их детей! Что сделали бы вы если бы например были бы на месте палестинцев? Когда ракетами бьют по вашим домам, а у вас нет чем ответить.
      1. SovAr238A
        SovAr238A Сегодня, 16:04
        0
        Цитата: Аргон
        Бесит ,что палестинцы с военными воюют, а евреи с мирняком. Это такая тактика и ничему не учит. Люди злее становятся ю, когда убивают их детей! Что сделали бы вы если бы например были бы на месте палестинцев? Когда ракетами бьют по вашим домам, а у вас нет чем ответить.

        Какая же ты двуличная .... Непонятка....
        То есть, когда 15 летний араб, с автоматом наперевес, в засаде, убивает военного, это в твоих глазах "война с военными"...
        А когда его, этого 15 летнего араба с автоматом, застрелят ответным огнем, то это в твоих речах "убивают арабских детей"...
        Тьфу, блин...
        Какой же ты двуличный.
        Мерзко знать, что такие как ты существуют...
      2. Ярослав Тэккель
        Ярослав Тэккель Сегодня, 17:46
        0
        Сейчас они демонстрируют, как воюют с военными, а не с мирняком. А уж про отсутствие ракет у палестинцев, которые за день их выпустили 5000 - вообще смешно.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:13
    +2
    Интересные события во всем мире стали происходить...идет повсеместная разбалансировка мирового порядка США...вот и Израиль втянулся в эту драку.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 15:31
      0
      Да, сейчас штатам, возможно, придётся сосредоточиться на Ближнем Востоке, иначе он окончательно от них уползет.

      Если же ещё сейчас вспыхнет Тайвань или Корея, то кому-то, возможно, придётся разорваться в шпагате
      1. Ярослав Тэккель
        Ярослав Тэккель Сегодня, 17:47
        0
        Штатам сейчас достаточно не мешать Израилю (и немножко прикрутить огонёк прогрессивным европейцам).
  3. Magellan
    Magellan Сегодня, 14:13
    +2
    Руководство Израиля пообещало крайне жесткий ответ на действия палестинских отрядов на израильской территории.

    И это будет воспринято "цивилизованным миром" "на ура". Не сомневайтесь.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 15:25
      0
      Не знаю. Симпатии ЕС и его руководящих структур были всегда больше на стороне палестинцев.
  4. Gekki66
    Gekki66 Сегодня, 14:14
    +4
    Сдается мне, мы накануне большого шухера! (с) Поапндопуло
    А по сабжу-КМК , вчерашнее нападение на Военную академию в Сирии и сегодняшняя атака ХАМАС -связаны.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:16
    +4
    Бомбёжки палестинских объектов могут быть проблемой для израильских военных,если на подобных объектах палестинцы разместят хотя бы часть из захваченных ими израильских военнослужащих.
  6. Аскольд65
    Аскольд65 Сегодня, 14:19
    +2
    Операция " Железные кирпичи".
    1. ankir13
      ankir13 Сегодня, 14:34
      +1
      ЖЕЛЕЗНЫЕ КИРПИЧИ тоже больно, генацвале! Как не назови!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:24
    +1
    самолеты военно-воздушных сил Израиля атаковали с воздуха 21 военный объект палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа
    "Понеслась душа по кочкам". Теперь каждой стороне необходимо постараться нанести как можно больше ущерба противнику и как можно быстрее пока не вмешались новоявленные международные "миротворцы", которые попытаются заморозить конфликт. А такие найдутся.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:27
      -2
      Цитата: rotmistr60
      "Понеслась душа по кочкам". Теперь каждой стороне необходимо постараться нанести как можно больше ущерба противнику и как можно быстрее пока не вмешались новоявленные международные "миротворцы", которые попытаются заморозить конфликт. А такие найдутся.

      Не получится.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 14:32
        +1
        Не получится.
        Может и не получится на начальном этапе, но желающие будут. Ваш союзник Сша внесет свою лепту. Другое дело, как к этому отнесется еврейское лобби в Сша и Европе.
    2. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 14:28
      0
      Интересное название, а что бывает операции - деревянный меч?
    3. faiver
      faiver Сегодня, 14:50
      0
      никто туда не полезет, все будут призывать к миру
  8. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 14:26
    +1
    семиты напали на прозелитов
    и они в своём праве
    когда обратно отвоюют свою территорию здесь напряжение закончится на следующие две тысячи лет am
  9. Комментарий был удален.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:29
    0
    Цитата: Арон Заави
    У исламистов там до 60тыс солдат.

    Арон вы ближе всех к событиям...как вы своими глазами все видите там...расскажите. hi
  11. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 14:29
    +1
    территория Сектора Газа по сравнению с территорией Израиль - в разы меньше.
    достаточно населению сектора Газа (всему) перейти границу Израиля - и придется все действия с воздуха делать наугад.
    поди угадай, где твои - граждане, а где - нет.
  12. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 14:35
    +4
    Безотносительно к происходящему, хваленные перехваленные Меркавы от гранат сбрасываемых с дронов горят ничуть не хуже любых других. В телеге уже видео полно.
  13. cmax
    cmax Сегодня, 14:36
    0
    Для палестинцев эта война ........билет в один конец. Жертв и так уже много, особенно со стороны израильтян. Просто како то октябрь 1973 года (начало), конец известен
  14. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:38
    +4
    Военные объекты это жилые дома с семьями активных/известных хамасовцев? По еврейской армии - симпатичные девочки в военной форме хорошо смотрятся на фотках в фейсбуках и инстаграмах, но не плененные хамасовцами. Женщинам не место в боевых подразделениях.