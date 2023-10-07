Президент Белоруссии: Американцы толкают Россию к применению самого страшного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что, оснащая боевиков киевского режима дальнобойными ракетами, американцы толкают Россию к применению самого страшного оружия.
В ходе своей поездки в приграничную Брестскую область Лукашенко заявил журналистам, что в случае, если США поставят украинской армии ракеты, способные поражать цели на расстоянии в 300 и более километров, российский лидер Владимир Путин и военное руководство РФ не будут спокойно на это смотреть.
Лукашенко также отметил, что продолжающиеся действия Запада, направленные на нагнетание и эскалацию вооруженного конфликта на Украине могут привести к тому, что россияне достанут и положат на стол "красную кнопку". В случае, если ВСУ продолжат свои атаки на глубину российской территории, ответ России будет колоссальным. Белорусский лидер добавил, что со стороны руководства США глупо полагать, что им удастся пересидеть конфликт за океаном - в конфликт неизбежно будет втянут весь мир.
Также сообщается, что президент Белоруссии по телефону поздравил с днем рождения своего российского коллегу Владимира Путина, после чего главы государств обсудили наиболее актуальные вопросы и график предстоящих контактов.
Планируется, что очередная встреча лидеров России и Белоруссии произойдет 13 октября в Бишкеке, где будет проходить заседание Совета глав государств СНГ. Согласно предварительным договоренностям, главы государств детально обсудят находящиеся в повестке дня вопросы отношений между своими странами.