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Президент Белоруссии: Американцы толкают Россию к применению самого страшного оружия

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Президент Белоруссии: Американцы толкают Россию к применению самого страшного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что, оснащая боевиков киевского режима дальнобойными ракетами, американцы толкают Россию к применению самого страшного оружия.


В ходе своей поездки в приграничную Брестскую область Лукашенко заявил журналистам, что в случае, если США поставят украинской армии ракеты, способные поражать цели на расстоянии в 300 и более километров, российский лидер Владимир Путин и военное руководство РФ не будут спокойно на это смотреть.

Лукашенко также отметил, что продолжающиеся действия Запада, направленные на нагнетание и эскалацию вооруженного конфликта на Украине могут привести к тому, что россияне достанут и положат на стол "красную кнопку". В случае, если ВСУ продолжат свои атаки на глубину российской территории, ответ России будет колоссальным. Белорусский лидер добавил, что со стороны руководства США глупо полагать, что им удастся пересидеть конфликт за океаном - в конфликт неизбежно будет втянут весь мир.

Также сообщается, что президент Белоруссии по телефону поздравил с днем рождения своего российского коллегу Владимира Путина, после чего главы государств обсудили наиболее актуальные вопросы и график предстоящих контактов.

Планируется, что очередная встреча лидеров России и Белоруссии произойдет 13 октября в Бишкеке, где будет проходить заседание Совета глав государств СНГ. Согласно предварительным договоренностям, главы государств детально обсудят находящиеся в повестке дня вопросы отношений между своими странами.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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46 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:21
    +3
    американцы толкают Россию к применению самого страшного оружия.

    До ЯО, хотя бы до ТЯО ещё как неба. Даже т.н. АВБПМ ни разу не применили.(((
    По днепровским плотинам ни разу не жахнули, хотя бы слегка как предупреждение.
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 14:28
      +1
      А он ни слова про ЯО и ТЯО не сказал. Эти намеки с "красной кнопкой", это туфта ни к чему не обязывающая))) А "колоссальным" ответом может быть применение другого оружия, просто в огромных масштабах.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:50
        -1
        Другое оружие,да в огромных масштабах,может применить только ДАМ.Да и то с трибуны,в микрофон
        1. Уарабей
          Уарабей Сегодня, 14:58
          +2
          Дадада... Теперь "бесхребетная" (в Вашем понимании)Россия, ни на что отвечать не будет, проиграет эту войну и забьется под шконку? Так Вы себе это представляете? На чемоданах уже сидите?
          Всё Россия может, когда серьезный повод будет. Даже не сомневайтесь.
          1. ИванИванов
            ИванИванов Сегодня, 17:47
            0
            Скорее рисуется промежуточный вариант - достижение очередного "минска" сидя в обороне, т.о. не раздражая сильно бывших партнеров и не травмируя "доброжелательных наблюдателей". Что еще могут означать виляния пятой точки гаранта на вопрос Караганова, который к слову никогда не был "милитаристом", но и его допекли невнятные шевеления кремлевских усов.
    2. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 14:39
      -1
      Если применять ЯО на Украине, то надо начинать с её западных областей (Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Ровненской).
      1. 16112014nk
        16112014nk Сегодня, 16:38
        +1
        Цитата: Николай Иванов_5
        Если применять ЯО на Украине

        Чтобы наступил мир во всём мире на долгие времена, достаточно одного удара "Сарматом" по Лондону. Именно по Лондону, а не по США. Все конфликты во всём мире сразу прекратятся. Но пока это нереально,из-за находящихся там детей и семей нашей так называемой "элиты" и их наворованного бабла.
    3. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 14:57
      -3
      До ЯО, хотя бы до ТЯО ещё как неба. Даже т.н. АВБПМ ни разу не применили.(((
      По днепровским плотинам ни разу не жахнули, хотя бы слегка как предупреждение.


      Всегда удивляла трусливая воинственность ура-патриотов. Готовы в пыль разрушить наследие СССР, но вариант как уничтожения хотя бы перевалочных баз вооружений на сопредельных территориях даже мысленно бояться рассматривать.
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Сегодня, 15:03
        0
        После применения ЯО с западных областей Украины нужно будет переключиться по территориям Польши, Румынии и Болгарии.
        1. Nesvoy
          Nesvoy Сегодня, 15:07
          -3
          А не геноцид ли мирового масштаба вы продвигаете? Если вам так хочется крови, то какого лешего ты еще не на передовой убивака?
          1. Николай Иванов_5
            Николай Иванов_5 Сегодня, 15:13
            +1
            Почему вы закрываете глаза на геноцид русского населения, устроенный укрофашистами, на территории Восточной Украины???
            1. Nesvoy
              Nesvoy Сегодня, 15:27
              -2
              Ответ геноцидом на геноцид. Браво. А чем мы тогда лучше их? Я так понимаю это другое?
              1. Николай Иванов_5
                Николай Иванов_5 Сегодня, 15:32
                -1
                Западный мир 30 лет нас учил, заставлял быть мягкими, плюшевыми и белыми, убивая нас ворил медленно. Почему нам и дальше не надо сопротивляться???
            2. Nesvoy
              Nesvoy Сегодня, 15:32
              -3
              И продублирую еще раз свой вопрос: если так хочется крови и мести, то чего еще не на передовой?
              1. Николай Иванов_5
                Николай Иванов_5 Сегодня, 15:37
                0
                Почему у либерастов и несвоих один и тот же вопрос??? Что вам подобные здесь делают???
                1. Nesvoy
                  Nesvoy Сегодня, 15:44
                  -2
                  Почему у убивак и мстителей вроде вас всегда ответ косаемо передовой всегда уходит, куда то туда. Так почему не на передовой? Так сложно ответить?
                  1. Николай Иванов_5
                    Николай Иванов_5 Сегодня, 15:46
                    -1
                    Почему я врагу должен о себе раскрывать информацию???
                    1. Nesvoy
                      Nesvoy Сегодня, 15:50
                      -1
                      Ааа, у нас все те кто против применения яо - это враги? Ясно понятно. Скучные нынче боты пошли, да же соскочить нормально не могут.
                      1. Николай Иванов_5
                        Николай Иванов_5 Сегодня, 15:55
                        -1
                        Если ты живешь в России, так вали за границу туда, где такие же как ты и живут. Чего заходишь к нам на сайты и переписываешься???
                      2. Nesvoy
                        Nesvoy Сегодня, 15:59
                        -1
                        Минуточку!!!! Ты хочешь сказать, что все кто живет в России за применения яо? Ты так сам решил или просто в твоем окружении 2-3 человека с такими взглядами как у тебя и поэтому ты за всех решил? А во вторых нечего меня посылать из страны лишь за то, что я против использования яо.
                      3. Николай Иванов_5
                        Николай Иванов_5 Сегодня, 16:06
                        -2
                        Я ответ писал о том, что если применять ЯО, то нужно начинать с Западной Украины и по странам через которые идут поставки западных вооружений на Украину. Где сейчас ты увидел требование ядерного удара по этим территориям???
                      4. Nesvoy
                        Nesvoy Сегодня, 16:13
                        0
                        Ах вот оно что. А когда СССР поставлял вооружения во время войны в Корее и во Вьетнаме, выходит по нам то же имели право применить яо? Или это другое?
                      5. Николай Иванов_5
                        Николай Иванов_5 Сегодня, 16:26
                        -2
                        При чем здесь эти события??? Ты чем вообще думаешь??? Не трать моё время.
                      6. Nesvoy
                        Nesvoy Сегодня, 16:48
                        -1
                        Я тебе привел такой же пример, когда наша страна так же проводила поставки вооружения странам в коих шла война и это тебя не смущало и не смущает. А когда вдруг мы сами оказались в такой ситуации, когда нашему противнику поставляют воооружения, так это другое. Кто там говорит про двойные стандарты?
  2. Essex62
    Essex62 Сегодня, 14:25
    +1
    У бацки ни какая кровиночка там за бугорком не проживает? Замучаются толкать.
  3. Комментарий был удален.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:28
    0
    Цитата: Румaтa
    американцы толкают Россию к применению самого страшного оружия.

    До ЯО, хотя бы до ТЯО ещё как неба. Даже т.н. АВБПМ ни разу не применили.(((
    По днепровским плотинам ни разу не жахнули, хотя бы слегка как предупреждение.

    Уничтожение днепровских плотин повлечет гибель миллиона людей, как то так.
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 14:42
      -1
      Надо начинать применение ЯО с Западной Украины.
      1. Комментарий был удален.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:29
    0
    что россияне достанут и положат на стол "красную кнопку".

    В советские времена самым страшным оружием были стройбат. wassat
    А что имеет ввиду батька сейчас- большой вопрос! recourse
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 14:45
      0
      Саперная лопатка!
      Страшное оружие массового поражения...... Море крови.
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:29
    -2
    Реально мы уже сто раз перешли границу когда мы должны применить ядерное оружие, с учётом разоружения обычных вооружений нашей армии. soldier
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 14:38
      +3
      Может хватит глупости писать про ЯО? Против кого применять ЯО, против Украины? чтобы пугать Британию? С таким успехом можно и над Кремлём взорвать ЯО - тогда точно Британия "испугается". Вон семонян предложила рвануть над Сибирью.
      1. Nesvoy
        Nesvoy Сегодня, 14:47
        +1
        Все кто топит за яо, это в большой части боты провакаторы на зарплате. Ну и просто больные на голову.
    2. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 15:02
      -2
      Батька мужик который понимает свою ответственность за семью, за колхоз, за район, за страну. Он знает историю СССР, историю Белоруссии и сколько погибло людей в Великой Отечественной войне.
      Надо будет чтобы не допустить подобного применит ядерное оружие, и нам нужно быть готовым к этому. soldier
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 15:07
        0
        Так в том то и вопрос - против кого и каких целей и какое применять ЯО. Нет на Украине целей ни для ТЯО, ни для СЯО.
        1. Солдатов В.
          Солдатов В. Сегодня, 15:19
          -2
          А Львов этот гадюшник бандеровский? Там с детского сада учат убивать русских. soldier
          1. Владимир М
            Владимир М Сегодня, 15:21
            0
            И что? Львовский гадюшник можно и обычным вооружением развалить, ЯО применять зачем и какое применять?
            1. Солдатов В.
              Солдатов В. Сегодня, 16:50
              0
              От ЯО они даже испугаться не успеют, умрут мгновенно, в каком то смысле это гуманитарное оружие, а от обычного будут мучиться, вспомните Дрезден, Токио. soldier
  7. Normann
    Normann Сегодня, 14:33
    -1
    Будет очередная красная линия...
    Не дойдет до примения чего-то совсем серьезного.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 17:09
      0
      Судя во всему, дальнобойные ракеты уже на Украине и следует поторопиться. Как не стало поздно с применением серьезного.
  8. Баюн
    Баюн Сегодня, 14:45
    -1
    "Самое страшное оружие"(АЭС) в стране-У тоже имеется. И с наибольшей вероятностью БУДЕТ ПРИМЕНЕНО в южно-украинском варианте для отсечения наступления армии РФ на Одессу.
  9. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 14:51
    -2
    Что то зачастили встречаться, главы государств Белоруссии и России?!
    Кто из них инициатор пьянки по средам? laughing
  10. иван2022
    иван2022 Сегодня, 15:07
    +1
    Если американцы "толкают Россию" - значит это им так нужно. Не помню случая, чтоб они что толкали себе во вред.
    Батька уже признавал, что его с Путиным просто затолкали в Минские Соглашения...

    Что касается российских начальников, то даже на ВО многие авторы утверждают: они её толкают в пропасть.
  11. Теледроид
    Теледроид Сегодня, 15:18
    0
    Вначале МБР без ядерной боеголовки например по центру Львова. Из соображений гуманности предупредив горожан за неделю чтобы успели разбежаться. Если намёк не поймут ни укры ни Запад - то тогда по тому же месту такой же МБР но уже с ЯО. Тогда точно подумают а стоит ли украина повышенной радиации в Европе и даже чуток в США?
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 16:54
      0
      Какая поспешность, однако. Пока речь идёт о выходе из договора об отмене испытаний. То есть, для начала, провести атмосферные или стратосферные испытания и посмотреть влияние подрыва на спутниковую группировку и связь в целом.
  12. Теледроид
    Теледроид Сегодня, 15:20
    +1
    Цитата: Владимир М
    Так в том то и вопрос - против кого и каких целей и какое применять ЯО. Нет на Украине целей ни для ТЯО, ни для СЯО.

    Западенщина. России она особо не нужна, там русских мало.
  13. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:29
    0
    Самое страшное оружие - это новый предмет на поле боя, который ужасает своими возможностями поражения живой цели.
    В ходе своей поездки в приграничную Брестскую область Лукашенко заявил журналистам, что в случае, если США поставят украинской армии ракеты, способные поражать цели на расстоянии в 300 и более километров, российский лидер Владимир Путин и военное руководство РФ не будут спокойно на это смотреть.

    Так и так будет смотреть - каждый день обстреливают Россию, и ленд лиз идёт в Украину.
    А вообще
    Путин: РФ нанесет удары по новым объектам в случае поставок Украине дальнобойных ракет

    Это уже деменция.