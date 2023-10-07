Советник верховного лидера Ирана поддержал операцию ХАМАС против Израиля

Конечно, с поборниками за святую землю (Палестину - ред.) также стоят плечом к плечу и великомученики, такие как Касем Сулеймани, и мы останемся с палестинскими борцами до полного освобождения Палестины и Иерусалима

Власти Ирана поддерживают действия ХАМАС и других палестинских организаций, которые сегодня нанесли ракетные удары по Израилю и вторглись на его территорию. С таким заявлением выступил советник верховного лидера Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи генерал-майор Рахим Сафави, сообщает информационное агентство ISNA.Как отметил генерал Сафави, Иран будет «стоять рядом» с палестинским движением, которое сражается за освобождение своей земли и святыни ислама – города Иерусалима.- подчеркнул советник иранского лидера.Движение ХАМАС сегодня начало операцию «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. По утверждению командования военного крыла палестинской организации, ХАМАС выпустил по израильской территории 5 тысяч ракет. Палестинскими формированиями были взяты в плен не менее 57 израильских военных и поселенцев.По сути, мы наблюдаем первое в истории масштабное поражение израильских вооруженных сил от нерегулярных военизированных формирований. Сами факты захвата палестинцами как минимум семи населенных пунктов в приграничных районах, появления членов ХАМАС на улицах Ашкелона и взятия в плен десятков израильских военнослужащих свидетельствуют о тотальной неготовности Израиля к операции палестинских формирований. Разведывательные службы и армейское командование могут расписаться в полном непрофессионализме.