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Советник верховного лидера Ирана поддержал операцию ХАМАС против Израиля

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Советник верховного лидера Ирана поддержал операцию ХАМАС против Израиля

Власти Ирана поддерживают действия ХАМАС и других палестинских организаций, которые сегодня нанесли ракетные удары по Израилю и вторглись на его территорию. С таким заявлением выступил советник верховного лидера Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи генерал-майор Рахим Сафави, сообщает информационное агентство ISNA.


Как отметил генерал Сафави, Иран будет «стоять рядом» с палестинским движением, которое сражается за освобождение своей земли и святыни ислама – города Иерусалима.

Конечно, с поборниками за святую землю (Палестину - ред.) также стоят плечом к плечу и великомученики, такие как Касем Сулеймани, и мы останемся с палестинскими борцами до полного освобождения Палестины и Иерусалима

- подчеркнул советник иранского лидера.

Движение ХАМАС сегодня начало операцию «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. По утверждению командования военного крыла палестинской организации, ХАМАС выпустил по израильской территории 5 тысяч ракет. Палестинскими формированиями были взяты в плен не менее 57 израильских военных и поселенцев.

По сути, мы наблюдаем первое в истории масштабное поражение израильских вооруженных сил от нерегулярных военизированных формирований. Сами факты захвата палестинцами как минимум семи населенных пунктов в приграничных районах, появления членов ХАМАС на улицах Ашкелона и взятия в плен десятков израильских военнослужащих свидетельствуют о тотальной неготовности Израиля к операции палестинских формирований. Разведывательные службы и армейское командование могут расписаться в полном непрофессионализме.
Использованы фотографии:
Official website of Ali Khamenei
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42 комментария
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  1. Rusik.S
    Rusik.S Сегодня, 14:32
    -17
    А вот это глупо. Ирану сейчас бы откреститься от этого. Понятно, что Израил сейчас с Газой раберётся, а потом и за всех причастных может принятся.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:34
      +5
      И не смотря, что сегодня суббота, мы должны быть готовы к тому, что "цивилизованный мир", во главе с США, сейчас заведёт очередную шарманку про Иран, поддерживающий терроризм, и введение против него очередных санкций, вплоть до превентивных ударов по территории Ирана.

      Иран всегда поддерживал палестинцев и был в контрах с Израилем, поэтому выступление советника верховного лидера Ирана не ухудшит положение самого Ирана, при том что сам Иран никогда и не отказывался от взаимоотношений с палестинскими движениями.
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 14:38
      +2
      Цитата: Rusik.S
      Ирану сейчас бы откреститься от этого.

      А что от этого изменится? У них и так необъявленная война.
      1. Rusik.S
        Rusik.S Сегодня, 14:45
        -1
        С такими заявлениями из необьявленной она перетечёт в обьявленную
        1. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 16:27
          0
          Цитата: Rusik.S
          из необьявленной она перетечёт в обьявленную

          К этому и так все давно идет.
    3. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 14:39
      +3
      И что они сделают Ирану? Санкции введут? Ракетный удар нанесут по приграничным территориям? Пару медийных персонажей ликвидируют ударами в спину?
      А дальше?
      1. Rusik.S
        Rusik.S Сегодня, 14:47
        -7
        Этого мал?. Могу и командование ликвидировать и военные завады раздолбать
        1. AllBiBek
          AllBiBek Сегодня, 15:06
          +5
          А Иран прям тем же ответить не сможет? Там один КСИР может такое алаверды прислать по воздуху, израильтяне взвоют.
          1. Arzoo
            Arzoo Сегодня, 15:40
            +2
            Там один КСИР может такое алаверды прислать по воздуху, израильтяне взвоют.
            Хамас уже нанес удары по энергетике. Иран способен добить. И это еще не началась полноценная война дронов, прошу заметить. Израиль не испытал на себе еще десятки тысяч шахедов. Что вполне вероятно.

            Если какие-то евреи думают, что их система ПВО их спасет в день Ж, то они очень сильно ошибаются. И это может им нравится или не нравится, не имеет значение.

            Израилю нужно глубоко закапываться и бетонироваться. Закапывать военные заводы, создавать новую логистику, склады, строить подземные электростанции. Делать то, что в свое время делала КНДР soldier Иначе, в случае войны на истощение будет очень тяжело им.
    4. Normann
      Normann Сегодня, 14:40
      +6
      Понятно, что Израил сейчас с Газой раберётся, а потом и за всех причастных может принятся.
      Ну-ну, силенок маловато будет, если бы мог с тем-же Ираном разобраться давно бы уже это сделал.
      1. Rusik.S
        Rusik.S Сегодня, 14:46
        -2
        Хватит. Это будет дорого стоить, но вполне смогут
    5. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:43
      -5
      Что значит глупо? Иран ЧЁТКО и ОДНОЗНАЧНО обозначил свою политику.
      В вот Россия, я уверен, будет опять блеють о необходимости мира и взаимопонимания, выражать озабоченность, призывать к тому, что ну никак невозможно... Мягко, раслывчато, ни то ни сё... И вашим и нашим... Ни вашим ни нашим...
      1. Mraka
        Mraka Сегодня, 14:50
        +1
        Не самый плохой вариант вообще то...
      2. antiaircrafter
        antiaircrafter Сегодня, 15:39
        +2
        Цитата: Кот Александрович
        В вот Россия

        Вот Россие эта войнушка на другом конце глобуса ни в пень не упёрлась. Можно и в сторонке постоять.
    6. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:46
      0
      Русик,от дружественного Ирана палестинцы априори не услышат иных слов!Промолчи ацятолла и ему не будет веры и доверия от тех же палестинцев!
      1. Rusik.S
        Rusik.S Сегодня, 15:00
        0
        Ему в первую очередь бы думать об иранцах,а не о палестинцах. Но всё-же верно вы правы, он, как-никак, тоже мусульманин.
  2. Ясная
    Ясная Сегодня, 14:34
    +3
    По сути, мы наблюдаем первое в истории масштабное поражение израильских вооруженных сил от нерегулярных военизированных формирований.

    Это не первые признаки картины маслом - "закат Израиля вручную"? what
    1. Баюн
      Баюн Сегодня, 14:38
      +3
      Так для того Израиль и готовит свою НеоХазарию. Мафия и жидовство - бессмертны.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:53
      +2
      Цитата: Ясная
      По сути, мы наблюдаем первое в истории масштабное поражение израильских вооруженных сил от нерегулярных военизированных формирований.

      Это не первые признаки картины маслом - "закат Израиля вручную"? what

      Есть признаки того, что за палестинцами стоят кукловоды не совсем из ближневосточной страны, поэтому слишком рано и опрометчиво автор статьи делает такие скоропалительные выводы в отношении израильской армии и её разведки.
      Всё говорит о том, что кто-то решил подкинуть дровишек в затухающий конфликт арабов с евреями.

      Вспомнился анекдот:
      "Израильский танк преследует убегающего палестинца, тот отстреливается из автомата пока у него не кончаются патроны. Палестинец останавливается, поворачивается к танку лицом и кричит вылезающему из люка еврею - "Стреляй в меня еврейская морда, я живым не сдамся."
      Еврей вылез из люка и обращаясь к палестинцу спрашивает - "Ну что муса, кончились патроны". "Да", -отвечает палестинец. "А давай" - говорит еврей, "я тебе патронов подкину к автомату и ещё погоняюсь за тобой". bully
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 15:18
        +4
        Цитата: кредо
        , "я тебе патронов подкину

        Уточнение. Не подкину, а продам yes
      2. Arzt
        Arzt Сегодня, 15:33
        0
        Есть признаки того, что за палестинцами стоят кукловоды не совсем из ближневосточной страны, поэтому слишком рано и опрометчиво автор статьи делает такие скоропалительные выводы в отношении израильской армии и её разведки.
        Всё говорит о том, что кто-то решил подкинуть дровишек в затухающий конфликт арабов с евреями.

        Похоже на то. Что на очереди?
        Объединение братского корейского народа… Даешь свободу Северной Ирландии…. Янки, вон из Гуантанамо… wink
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:35
    +3
    Власти Ирана поддерживают действия ХАМАС и других палестинских организаций
    Я думаю, что мало у кого были сомнения по этому поводу. Как еще мог отреагировать на происходящее главный враг Израиля? Только поддержкой ХАМАС и думается не только словесной.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:47
      -6
      Цитата: rotmistr60
      Власти Ирана поддерживают действия ХАМАС и других палестинских организаций
      Я думаю, что мало у кого были сомнения по этому поводу. Как еще мог отреагировать на происходящее главный враг Израиля? Только поддержкой ХАМАС и думается не только словесной.

      Иран вложил сотни миллионов в ХАМАС и ИД. В принципе это их вооруженные силы , такие же как млиции ЛДНР были частью ваших вооруженных сил и до их официального включения в них.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 15:17
        +2
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: rotmistr60
        Власти Ирана поддерживают действия ХАМАС и других палестинских организаций
        Я думаю, что мало у кого были сомнения по этому поводу. Как еще мог отреагировать на происходящее главный враг Израиля? Только поддержкой ХАМАС и думается не только словесной.

        Иран вложил сотни миллионов в ХАМАС и ИД. В принципе это их вооруженные силы , такие же как млиции ЛДНР были частью ваших вооруженных сил и до их официального включения в них.

        Палестина когда-то веками входила в состав Ирана? belay Не знал.
    2. bk0010
      bk0010 Сегодня, 14:55
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Как еще мог отреагировать на происходящее главный враг Израиля?
      Чего это вдруг "главный"? Иран с Израилем не воевал ни разу. Так, гадят друг дружке потихоньку.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:36
    +3
    Поддержка Хамас Ираном ,это же не повод ударить по НАТО,тьфу по Ирану.
  5. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 14:40
    +11
    А что надо за Израиль болеть, который поддерживает украинский фашизм, причем в открытую.Бабий Яр вас ничему не научил....
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:48
      +5
      А кто тут предлагает за этот самый Израиль болеть? Большинство, как и я, явно считает его гнойным нарывом на здоровом теле Ближнего востока!
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:49
      -9
      Цитата: alexandreII
      А что надо за Израиль болеть, который поддерживает украинский фашизм, причем в открытую.Бабий Яр вас ничему не научил....

      Нам не нужна ваша поддержка. Тем более , что мы ее никогда и не видели после 48 года.
      1. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 15:12
        +7
        Так сами ж и плюнули в колодец, из которого пили.
        СССР при жизни товарища Сталина очень тепло относился к Израилю. И военной поддержки вам оказал столько, что вам хватило на создание своего государства. Которое из числа граждан СССР выросло в плане численности населения очень так существено.
        А вы что в ответ? Ну конечно же, выбрали враждебную к СССР политику, и легли под наглосаксов.

        Но этого бревна в своем глазу вы, конечно, не замечаете.
      2. antiaircrafter
        antiaircrafter Сегодня, 15:42
        +1
        Цитата: Арон Заави
        мы ее никогда и не видели после 48 года.

        Дали вам своё государство дальше сами.
    3. Злой543
      Злой543 Сегодня, 14:53
      -1
      А что нужно болеть за тех кто растреливает мирняк и пленных?
      1. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 15:13
        +3
        ни за кого болеть не нужно,интересов РФ ни одни ни другие не представляют, хотя ослабление Израиля в целом РФ на руку, по факту там древний междоусобный конфликт уходящий корнями в века, и уже давно не понятно кто прав кто виноват
  6. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 14:44
    +3
    Думаю, что это провокация.
    Арабов вытянули на войну, а удар нанесут по Ирану...
    Там уже жёстко весьма...
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:47
      0
      Вполне может быть, но Израиль хотел, чтобы ему США помогли в ударе по Ирану. ИМХО я больше ставлю, что войну организовали для стабилизации внутренний политики Израиля, сплотиться и всё такое. Ну или же реально мощная военная операция, которая позволит выдавить всё население Газы куда то ещё, как недавно было в Карабахе.
      1. ВСЗМК
        ВСЗМК Сегодня, 16:01
        0
        А куда выдавить? Египет не примет. Только морем в Европу.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:45
    +2

    Цитата: Rusik.S
    А вот это глупо. Ирану сейчас бы откреститься от этого. Понятно, что Израил сейчас с Газой раберётся, а потом и за всех причастных может принятся.

    Ага ...сделали из Израиля всемогущее государство..не стоит преувеличивать возможности Израиля.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:48
    +4
    Ответка за бесконечные израильские обстрелы иранских военных в Сирии? request
  9. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 14:57
    +3
    Я тоже поддерживаю политику арабов, евреи по обнаглели занялись аннексией, загнать негодяев в истинные границы.
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:00
    +2
    Нельзя исключать, что игра идет на большой доске и палестинцы с евреями лишь первые персонажи вступительных глав спектакля. Посмотрим. Интересно на Путина стрелки переведут заявив, что это все он своими Валдайскими речами спровоцировал?
  11. Комментарий был удален.
  12. Sofievka
    Sofievka Сегодня, 15:27
    0
    Может ошибаюсь, в 1973 году Израиль был готов применить боеголовку по Египту, кстати а он их взял? И не одну
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 16:30
      0
      Может ошибаюсь, в 1973 году Израиль был готов применить боеголовку по Египту, кстати а он их взял? И не одну
      Не ошибаетесь. реактор у них с 1964 года работает, наверное, уже и не один. В 70-е помогали делать ЯО для ЮАР, однако после испытаний на острове в южной части индийского океана - (заснял спутник США), америкосы и СССР очень обиделись, поэтому ЮАР отказалась от программы ЯО.