В атаках ХАМАС на Израиль принимают участие стрелки на моторизованных парапланах

Палестинские вооруженные формирования сегодня атаковали израильскую территорию. В атаках ХАМАС на Израиль, в числе прочих, принимают участие стрелки на моторизованных парапланах.Об этом сообщают СМИ еврейского государства.Согласно их информации, в воздушных атаках участвует несколько десятков палестинцев. Их заметили жители нескольких израильских населенных пунктов. Такие действия арабских формирований произвели на них большое впечатление, особенно в условиях внезапного массированного нападения на Израиль со стороны сектора Газа.Согласно данным агентства Reuters, парапланы пересекли границу Израиля на юге и направились к населенным пунктам, где палестинские вооруженные формирования ведут уличные бои с израильскими военными.Позже представители движения ХАМАС опубликовали кадры, на которых показаны тренировки парапланеристов.По информации израильских СМИ, в Сдероте зафиксирован стрелковый бой между ХАМАС и местными правоохранителями. Палестинцам здесь удалось захватить полицейский участок.В ходе боев на израильской территории бойцы ХАМАС взяли в плен несколько израильских военных и отправили их в сектор Газа. Также Израиль понес потери в боевой технике. Среди прочего, был уничтожен современный танк Merkava Mk.4.ХАМАС начал военную операцию в Израиле сегодня утром. Согласно данным палестинского военно-политического движения, по еврейскому государству с территории сектора Газа было выпущено примерно пять тысяч ракет.