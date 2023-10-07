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Палестинские формирования заявили о захвате в плен генерал-майора Армии обороны Израиля

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Палестинские формирования заявили о захвате в плен генерал-майора Армии обороны Израиля

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС и союзные ему формирования начали операцию «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. Территория страны начала обстреливаться ракетами из сектора Газа, в израильские населенные пункты вторглись вооруженные отряды палестинцев.


Израильские войска не смогли вовремя отразить быстрое вторжение ХАМАС на территорию страны. В результате палестинскими отрядами были захвачены израильская военная база, блокпосты, не менее семи населенных пунктов вблизи границы с сектором Газа. По последним данным, в плен к ХАМАС попали не менее 57 израильских граждан – это военнослужащие и поселенцы, проживавшие на приграничных территориях.

По утверждению ХАМАС, палестинскими отрядами был взят в плен генерал-майор Армии обороны Израиля Нимрод Алони. Израильские власти факт пленения генерала пока не подтверждают, однако арабские СМИ уже публикуют фотографию пленного мужчины средних лет в трусах и футболке, который похож на известного израильского военачальника.


Пятидесятилетний генерал-майор Нимрод Алони в свое время командовал дивизией «Газа» ЦАХАЛ, которая оперировала именно на границе с сектором Газа. Он руководил действиями против палестинских формирований. Например, в 2017 году Алони, еще будучи полковником, командовал операцией в районе Рамаллы. Затем он был начальником штаба командования глубинных операций.

Нет сомнений, что если генерал действительно захвачен палестинцами, то они затем могут потребовать его обмена на очень большое количество своих товарищей, находящихся в израильских тюрьмах, а также на высокопоставленных лидеров или знаковых членов палестинских радикальных организаций.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Армия обороны Израиля
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74 комментария
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:55
    +15
    Они его за его прошлое могут просто на куски порезать!Тут дело принципа,пролить кровь врага чтобы показать свою решительность и желание победить. Интересно,а что у генерала не было типа охраны,или даже оружия?Как его вообще в плен взяли-вошли в дом и сказали "теперь ты пленный:и увели даже не дав одеться?
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:05
      +6
      Порезание на куски не отменяет объмена этих кусков на палестинцев. По куску за каждого...
    2. Luminman
      Luminman Сегодня, 15:11
      0
      Цитата: Бережливый
      Они его за его прошлое могут просто на куски порезать

      На куски резать его не надо. Он очень много знает об армии Израиля...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:16
        0
        Я думаю,что хамасу это неинтересно.А вот устроить показательную казнь они могут
        1. Arzoo
          Arzoo Сегодня, 15:29
          0
          Если это правда, тогда это жесточайший провал Израиля. Скорее всего казнят, после пыток и допросов, если он не захочет сотрудничать.
      2. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 15:17
        +3
        Тем быстрее расскажет всё, что знает.
        Главное, чтоб не толпой, а пара человек, задающих правильные вопросы в приватной обстановке.
      3. tatarin1972
        tatarin1972 Сегодня, 15:27
        +1
        Военнослужащий ЦАХАЛ, при попадании в плен, может говорить всё, что ему известно . Командование понимает, что из него всё вытрясут, по этому они выкладывают всё и сразу.
    3. Insait
      Insait Сегодня, 15:12
      +21
      Сегодня просто праздник какой то ..
      Россия Израиль предупреждала ,что закаченные на украину 200 лярдов вооружения уходят налево ..И рано или поздно выстрелят ,там уже не трубы ,а более современное и технологичное ,те же средства слежения и т.д.
      Ждем волну обратную (Галкин ,Пугачиха ,Слепаков ,Ургант и т.д.) В России есть такая еврейская автономная область ,еще со времен Сталина образованная ,для сохранения еврев) Я серьезно ! hi
      P,S.Может теперь России будет полегче в информационном плане и спокойно разберемся с "братьями" ..В Израиле замес начинается и пускай ,я даже рад немного А то Россию уже затоптали в "мировых сми" .
      Вот Сирию могут начать бомбить ,это плохо будет ,но Арабский мир за Россию все же !! Мы за правду . soldier
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 15:20
        +14
        Россия Израиль предупреждала ,что закаченные на украину 200 лярдов вооружения уходят налево ..И рано или поздно выстрелят ,там уже не трубы ,а более современное и технологичное ,те же средства слежения и т.д.
        Меня на форуме постоянно обвинят в анисемитизме(читай антифашизме). Накидали на меня жалоб. Любви к тому ближневосточному государству совершенно точно не испытываю. Всегда поддерживал и поддерживаю Палестинскую автономию (не Хамас). Но даже я бы не стал злорадствовать.
        Сегодняшняя ситуация наглядно демонстрирует, как легко и просто даже компетентные люди могут ошибаться в вопросах собственной безопасности. Нам нужно принять во внимание и сделать выводы по их ошибкам.
        1. Никелиум
          Никелиум Сегодня, 17:33
          0
          Не - антисемитизм, а - юдофобия. Арабы - тоже семиты.Не нужно забывать об этом.
      2. guest
        guest Сегодня, 15:28
        +1
        Цитата: Insait
        Сегодня просто праздник какой то ..

        Ну у Путина точно праздник.
        1. Insait
          Insait Сегодня, 15:46
          +1
          Цитата: guest
          Цитата: Insait
          Сегодня просто праздник какой то ..

          Ну у Путина точно праздник.

          Думаю он выдохнул уфф и перекрестился ..))))) Сечас начнется вой на весь мир ,спасайте Израиль и думаю опять Путин будет виноват ,но это уже весь мир смеятся будет (третьий мир )))
          Начинается завершающий этап противостояния России ,против этой западной шоблы и Израиль там в авторитетет .
          Ну нашего шахматиста мирового В.В.Путина с днюхой .!
          Навел шороху в мире и Россия теперь уже не бензаколонка и газ вам глаз
          Работаем и воюем !
          Теперь вот усраина на второй план уйдет ..Израиль спасать начнут !!!!
          1. guest
            guest Сегодня, 16:48
            0
            Цитата: Insait
            Думаю он выдохнул уфф и перекрестился ..

            Ну вообще то я про днюху. laughing
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 15:58
          0
          Да что такое..Опять Путин виноват belay ....Впрочем,карта интересно легла.И будет еще интереснее,если хамасу удастся продержаться кааое то время
        3. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 16:01
          +1
          Сегодня ровно 50 лет с начала войны Судного дня 1973 года.
      3. Пленник
        Пленник Сегодня, 15:36
        -5
        Может и праздник, но настроения праздничного нет. Тащат мужика босиком, да в трусах. Трудно было дать возможность человеку одеться? Зачем зверствовать не по делу?
        1. hhurik
          hhurik Сегодня, 15:51
          0
          По делу все. hi Украинских пленных тоже раздевают, завязывают глаза и конечности. Психологический прием, голый человек быстрее ломается.
        2. AllBiBek
          AllBiBek Сегодня, 15:58
          +1
          Возможно, таки дали возможность натянуть уставные трусы и уставную майку.
          Откуда вы знаете, вдруг в постели не одного взяли, а с одной или одним?
        3. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:00
          0
          Да это обычное явление при пленении.А вот гражданские на тротуаре в лужах крови,это преступление
          1. guest
            guest Сегодня, 16:50
            +1
            Цитата: dmi.pris1
            А вот гражданские на тротуаре в лужах крови,это преступление

            Расскажи это Зеленскому и его хозяевам, они посмеются.
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 15:35
      +1
      К Спецслужбам есть вопросы. Но и военные подразделения на границе с Газой оказались не на высоте.
      Если война будет только В ДАННОМ РЕГИОНЕ,то шансы ХАМАСа невелики-авиация Израиля будет наносить удары по всем важнейшим объектам палестинцев.
      Думаю,,что и вероятность переворота в Израиле не равна нулю.
      1. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 16:00
        0
        Думаю, что при таком уровне подготовки вторжения учли в нужном количестве не только ПЗРК, но и ЗРК.
      2. Маркони41
        Маркони41 Сегодня, 16:04
        0
        Цитата: knn54
        Если война будет только В ДАННОМ РЕГИОНЕ,то шансы ХАМАСа невелики-авиация Израиля будет наносить удары по всем важнейшим объектам палестинцев.

        Так и будет. К тому же более технологичная армия Израиля навешает еще Хамасу эпических люлей. Я даже не знаю на что они рассчитывали начиная эту бойню. Дня через два ЛБС стабилизируется, а через три арабы побегут домой.
    5. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 15:45
      0
      Они его за его прошлое могут просто на куски порезать!Тут дело принципа,пролить кровь врага чтобы показать свою решительность и желание победить.
      Не выход, крови в израильско-палестинском конфликте итак пролито немало. Кровь пролитая врагом провацирует ещё большую кровь на чём и стоит политика палестинских террористических организаций и не только. А для вооружённых сил Израиля создаётся повод для очередных активных действий в поддержку некой своей правоты в отстаивании права на существование и так уже много лет. Кто кому подыгрывает не сложно догадаться...
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:59
    +6
    С постели сдернули видать...очки успел надеть только.
    Сейчас агентура Израиля на уши поставлена с приказом установить местонахождение и вызволения его.
    Интересно микродатчики в него евреи успели насовать ...фигура все таки не рядовая...шибко много знает.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:06
      +12
      Извините, а агентура Израиля не увидела приготовлений перед такой широкой акции?
      1. Bulrumeb
        Bulrumeb Сегодня, 15:14
        +7
        Если не специально допустили, чтобы был повод окончательно стереть Сектор Газа раз и навсегда. Как по мне то такое исключать нельзя...
        1. hhurik
          hhurik Сегодня, 15:52
          +2
          Стиралка коротковата, видимо, обрезанная. wink
      2. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 15:29
        -1
        Израилю для окончательного решения палестинского вопроса требовалось одно - нападение ХАМАС на Израиль с жертвами среди мирного населения. Израиль получил свой casus belli. Но особо провоцировать арабов было и не нужно - просто "помочь" им определиться с местом и временем. А время начала новой войны для Израиля - более чем благоприятное, осталось этим суметь воспользоваться.
        PS Встречал достаточно аргументированно изложенную конспирологическую версию, что и руководство РФ на начало СВО тоже сознательно было спровоцировано MI 6 - реально имевшихся, но находившихся под плотным колпаком пророссийских заговорщиков не трогали до поры, ликвидировав сразу после 24.02.22.
      3. Insait
        Insait Сегодня, 15:48
        +3
        Цитата: Копчёный
        Извините, а агентура Израиля не увидела приготовлений перед такой широкой акции?

        Моссад весь в Киеве сидит ,давно уже ))))))
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:07
      +6
      У моего вот кота есть такой чип в загривке! А тут целый генерал! laughing Наверняка есть.
    3. Insait
      Insait Сегодня, 15:17
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      С постели сдернули видать...очки успел надеть только.
      Сейчас агентура Израиля на уши поставлена с приказом установить местонахождение и вызволения его.
      Интересно микродатчики в него евреи успели насовать ...фигура все таки не рядовая...шибко много знает.

      Ну если что у арабов техника на этот счет тоже имеется ..Вырежут чип !!!
      Ай да Палестинцы ,выбрали момент ,пока все западные спецслужбы (моссад в том числе) были заточены на украине и против русских !!!
      Молодцы ! Спасибо ..
    4. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 15:50
      0
      С постели сдернули видать...очки успел надеть только.
      Сейчас агентура Израиля на уши поставлена с приказом установить местонахождение и вызволения его.
      Интересно микродатчики в него евреи успели насовать ...фигура все таки не рядовая...шибко много знает.
      Наверняка палестинцы проверили и предприняли соответствующие меры
  3. zontov79
    zontov79 Сегодня, 15:00
    +14
    Еврейская карма ,поддерживали бандеровцев на Украине , теперь получают . А вообще кем надо быть что бы поддержать современных бандеровцев , это же их деды жгли в печах дедов этих вот евреев.
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 15:00
    +5
    «Палестинцы берут в плен израильского ͟г͟е͟н͟е͟р͟а͟л͟а» —

    ***
    — Это ͟к͟а͟п͟р͟а͟л Гелад ,его израильтяне обменяли более чем на тысячу палестинцев ...



    ***
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 15:02
      +9
      Думаете, обменяют аж целого генерала на целую Палестину?
      1. Сергей250455
        Сергей250455 Сегодня, 15:10
        +2
        Скорее всего целый Израиль на целого генерала
      2. Insait
        Insait Сегодня, 15:19
        0
        Цитата: AllBiBek
        Думаете, обменяют аж целого генерала на целую Палестину?

        Нет конечно Анатолий ,думаю даже отпустят ,опустив laughing ..Просто эта акция ,предупреждение называется Четко все было сработано молодцы ! Сигнал некоторым западным силам в конгрессе сша и т.д.
      3. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 15:32
        -2
        Думаете, обменяют аж целого генерала на целую Палестину?

        Конечно! Соберут всё палестинское население и обменяют его куда-нибудь в Сирию или ещё дальше. Даже ждать не будут - когда им их генерала вернут, поверят на слово, авансом.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:08
      +2
      Да, старое доброе время тёрок на границе и захода АОИ в Газу.
  5. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 15:02
    +14
    Традиционно желаем военного успеха и твёрдой воли обеими сторонам конфликта

    good drinks
    1. Insait
      Insait Сегодня, 15:22
      +3
      Цитата: Santa Fe
      Традиционно желаем военного успеха и твёрдой воли обеими сторонам конфликта

      good drinks

      Согласен ..!!!!! Хоть Россия спокойней вздохнет от этого воя и истерики ..
      Там теперь в "мировых сми" Спасите Израиль срочно нужны дэнги !!!
      Железный купол проржавел ..хе хе
      1. Santa Fe
        Santa Fe Сегодня, 15:31
        +1
        ХАМАС, мы и весь мир вместе с Вами!
        Работайте, братья fellow

        Лавров приветствует лидера Хамас Исмаила Ханию
        1. Insait
          Insait Сегодня, 15:50
          -4
          Цитата: Santa Fe
          ХАМАС, мы и весь мир вместе с Вами!
          Работайте, братья

          Они наших летчиков спасали ,жертвуя своими жизнями ..Мы это все помним !!!
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 16:10
            +4
            Вы что то путаете.Хамас воевал на стороне ИГИЛ в Сирии.Лётчиков наших могли спасать сирийский спецназ,КСИР или на крайний случай Хезболла,но никак не ХАМАС,воевавших кстати за ИГИЛ,а за ИГИЛом стоит сами знаете кто,потому сегодняшняя атака на Израиль уж слишком подозрительна.Она как бы развязывает руки Израилю на жёсткие действия.
            1. Insait
              Insait Сегодня, 16:31
              +1
              Цитата: Orange-Bigg
              Вы что то путаете.Хамас воевал на стороне ИГИЛ в Сирии.Лётчиков наших могли спасать сирийский спецназ,КСИР или на крайний случай Хезболла,но никак не ХАМАС,воевавших кстати за ИГИЛ,а за ИГИЛом стоит сами знаете кто,потому сегодняшняя атака на Израиль уж слишком подозрительна.Она как бы развязывает руки Израилю на жёсткие действия.

              Да вы правы Александр .. hi Я немного на эмоциях ..Но рад очень ,что теперь от России отстанут "мировые сми" и переключатся на бедных евреев в Израиле .."Железный купол" то дырявый прочии защиты ..Их там спящими застали !!!!!
        2. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 16:12
          -1


          Фото от 12.09.2022 года.
          Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, который по приглашению российской стороны на днях прибыл в Москву, обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

          "С российской стороны была подчёркнута важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины (ООП) и необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, основу которой составляют соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, а также Арабская мирная инициатива", — говорится в сообщении российского дипведомства.

          Сегодня, 12 сентября, с делегацией руководства ХАМАС также встретился и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, добавили в министерстве.
          1. Insait
            Insait Сегодня, 16:32
            0
            Норамально так встретились ..А в чем проблема ?
  6. Тамир
    Тамир Сегодня, 15:05
    +7
    Сдача военной базы с кучей техники и пленённый генерал. Очень похоже на "хитрый план".
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:09
      +4
      11 сентября ближневосточная версия.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:19
      +1
      Суббота..Мать ее..Это как у нас вечер пятницы..
      1. Insait
        Insait Сегодня, 16:34
        -1
        Цитата: dmi.pris1
        Суббота..Мать ее..Это как у нас вечер пятницы..

        Они знают ,как Россию взбодрить Дмитрий !!! bully
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:05
    +2
    Не слабый там похоже замес. Как же так проворонил, что генерал даже штаны натянуть не успел? Ролики с подбитой меркавой во всю крутят в сетях. И вроде какую- то базу захватили.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 15:12
      +2
      Дык он и проворонил. Он же генерал, за всё отвечает.
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:09
    +1
    Цитата: Копчёный
    Извините, а агентура Израиля не увидела приготовлений перед такой широкой акции?

    Может увидела ,но не придала значения,может со сроками ошиблись ...проколы у всех спецслужб бывают.
    А генерал интересный...теперь из него вытрясут то что Хамасу нужно.
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:10
    +6
    Генерал профессиональный военный и смерть во время боевых действий - профессиональный риск. Думаю, что войсковой/специальной операцией его вернуть не получится. Палестинцы надежно его спрячут - так как козырь это весомый, как и плененные девушки-военнослужащие. Будут торги и обмены. Что евреи, что палестинцы опытные торговцы.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:10
    +13
    Когда последний раз брали в плен Генерал - майоров?Да палестинцы отличились в первые часы.А кто то нам с Израиля давал советы с дивана.А оказалось что цхал готов к вчерашней войне.Израильтяне конечно победят,но смеётся будут над ними на каждом углу.Может помощь у Азербайджана им попросить,те воевать умеют - генералов у них в плен не брали.
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 15:21
      +7
      А кто то нам с Израиля давал советы с дивана

      Болгарских "братушек" вроде с сайта вытеснили. Теперь почитаем коменты наших еврейских "коллег". От комментариев об оплеухе, которую они получили от канадцев, они скромно уклонились.
      Ждем-с коментов про хамас и Цахал.
      p.s. Когда люди убивают друг друга это всегда плохо и не смешно. Поэтому давайте не будем комментировать эту войнушку, а израильских коллег попросим воздержаться от комментов про СВО.
      Мы у себя сами разберемся. А Вы разбирайтесь у себя...
  11. Ramzaj99
    Ramzaj99 Сегодня, 15:11
    +9
    Тут многие радуются происходящим событиям. Не стоит этого делать. Убийство гражданских всегда преступление , без разницы в какой это происходит стране , ракой расы люди и какой религии. Другое дело что это уже никого не удивляет. На Донбассе такое происходило десятилетие . Мы не должны это поддерживать , но и сочувствовать не стоит. Израиль ни разу не посочувствовал жертвам на Донбассе и не осудил украинских преступников. Израильские военные забиваемые толпой зрелище конечно жуткое , но Израиль ни разу не высказался с осуждением украины по поводу пыток над Русскими пленными. Наша позиция должна быть соответствующая , никого не поддерживаем и не осуждаем.
  12. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 15:18
    +3
    Да не, не похож на генерала. Оборванец какой-то... Бомж...
  13. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 15:23
    -2
    В РФ освобождаются Голубые Каски из НКР и стоит скорее всего вопрос по Армении.
    Интересно, будет ли Израиль звать в помощь РФ? Хотя склонен предположить, что найдет опору у Турции и США. Последнее для них ближе и сдается мне - более выгодно.
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 15:40
      0
      развивая данную тему
      что найдет опору у Турции и США. Последнее для них ближе и сдается мне - более выгодно.

      можно предположить, что будет задействована морская флотилия США базирующаяся у берегов Греции. Что будет экономическим подспорьем для США и опытом для моряков.
      Турция я так понимаю тоже продаст что-то из своего арсенала - пополнив свою бюджет и ВВП.

      Интересно, сектор Газа уже нашел подводные лодки Израиля?
  14. Tim666
    Tim666 Сегодня, 15:25
    +2
    Цитата: Insait
    Сегодня просто праздник какой то ..
    Россия Израиль предупреждала ,что закаченные на украину 200 лярдов вооружения уходят налево ..И рано или поздно выстрелят ,там уже не трубы ,а более современное и технологичное ,те же средства слежения и т.д.
    Ждем волну обратную (Галкин ,Пугачиха ,Слепаков ,Ургант и т.д.) В России есть такая еврейская автономная область ,еще со времен Сталина образованная ,для сохранения еврев) Я серьезно ! hi
    P,S.Может теперь России будет полегче в информационном плане и спокойно разберемся с "братьями" ..В Израиле замес начинается и пускай ,я даже рад немного А то Россию уже затоптали в "мировых сми" .
    Вот Сирию могут начать бомбить ,это плохо будет ,но Арабский мир за Россию все же !! Мы за правду . soldier

    России не Израиль о чем то там предупреждать нужно, Израиль без сомнения справиться, не впервой,а самой задуматься во что может вылиться бесконтрольный рост приглашенного исламского населения, среди которого может быть большой процент радикалов. В роликах видно как мирные аки агнцы палестинцы с удовольствием помогают боевикам.
  15. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 15:28
    -1
    судя по сообщениям в СМИ значительную часть поставляемого из США вооружения укровояки просто продали неизвестно кому. Я не думаю что это краденное вооружение покупали северокорейцы или иранцы, наверняка за краденное вооружение платили арабские шейхи и вооружали этим краденным арабские группировки. Теперь палестинские группировки всякого толка насытились американским вооружением и перешли в атаку. А израильский Моссад которые возглавили мужественные израильские дамы проворонил эту атаку. Плести интриги внутри страны и бороться с реальным противником для этого тетки в разведке не совсем подходят.
  16. Иван Северский
    Иван Северский Сегодня, 15:32
    0
    В короткую Израиль проиграл: понес не малые потери. Но в долгую это только сплотит израилитян в вопросе безопасности.
    Новые технологии позволят сделать повторение этого невозможным. У сектора Газа маленькая территория. Усиленное ПРО с применением лазеров сделает и очень массовые удары касамами неэффективными. Минные поля исключат повторение сухопутного проникновения. Вопрос только в политической воле. А она там есть.
  17. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 15:32
    +3
    В телеграмм каналах уже много видео убитых мирных, пленных, самая страшная участь конечно у женщин военных... И что то мир так называемый цивилизованный не особо возмущается, ну а про сертые кварталы Газы так вообще молчок
  18. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 15:39
    +4
    Это какой-то феерический позор. " Лучшая армия и разведка в мире" говоря культурно наделала себе в штаны.
    Тот случай когда даже Шойгу внезапно оказался не так уж плох wink
    Если говорить серьезнее-России это крайне выгодно. После атаки на "священный Израиль" интересы украинских туземцев для Запада временно отойдут на третий план.
    Главное чтобы Хамас продержался как можно дольше.
  19. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 15:49
    0
    Подоляка видео выложил сегодняшнее.
    Сидит генерал этот рядом с премьером на совещашке...
    На самом деле радоваться этому конфликту глупо.
    Это затронет Иран. Вот куда может некисло залететь.
    И разорвать его проще, чем Израиль.
    За Израилем стоит сионизм...
  20. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 15:49
    0
    Я где то слышал, что Израиль нельзя шантажировать их заложниками. Они на это не ведутся и не выполняют требований террористов. Если это правда, то будет ли плененный генерал хоть каким то "козырем" для палестинцев?
  21. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 15:51
    0
    Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС и союзные ему формирования начали операцию «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. Территория страны начала обстреливаться ракетами из сектора Газа, в израильские населенные пункты вторглись вооруженные отряды палестинцев.
    Кто-то точно устал от Украины... what
  22. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 16:32
    0
    На украине сейчас зрада. Сейчас все новости в СМИ будут про Израиль. Про окраину забудут, что для укров смерти подобно.
  23. Tim666
    Tim666 Сегодня, 16:43
    0
    Цитата: rotfuks
    судя по сообщениям в СМИ значительную часть поставляемого из США вооружения укровояки просто продали неизвестно кому. Я не думаю что это краденное вооружение покупали северокорейцы или иранцы, наверняка за краденное вооружение платили арабские шейхи и вооружали этим краденным арабские группировки. Теперь палестинские группировки всякого толка насытились американским вооружением и перешли в атаку. А израильский Моссад которые возглавили мужественные израильские дамы проворонил эту атаку. Плести интриги внутри страны и бороться с реальным противником для этого тетки в разведке не совсем подходят.

    Судя по сообщениям из СМИ с Дональда Кука после инцидента в Черном море уволилась часть экипажа, те кто эту чушь разгонял даже не соображает что с корабля в боевом походе уволится невозможно, можно только дезертировать. В 2022 журналисты не помню какого издания уже пытались затариться Джавелинами и прочими ништяками, и сделали вывод что все объявления о их продаже это элемент информационной войны, да и не замечено у ХАМАСа ничего серьезнее РПГ-7 с ПГ-7 в тандемном варианте.
  24. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 16:46
    0
    Ув други и не други, вкл. пока ещё живое ЦИПсио!
    По православному обычаю соболезнования и память усопшим и убиенным.
    Що, опять? А нас-то за шо?
    Таки, МИД, Минздрав, Минспорта, Русада, МО и полит руководство РФ неоднократно предупреждало наглосаксов об опасности игры с открытым огнём.
    Самые негативные сценарии продолжают сбываться по воле всевышнего, видящего всемирное зло, людскую ненависть к ближнему своему, грехопадение человечества в силу корысти и несоблюдения основных духовных человеческих заповедей!
    А пусть не лезут на исконно нашу землю и лицемерно и завистно не отбирают чужую.
    Прорвёмся и через это, когда покончим с мировым злом и ложью.
    Ах, как хочется вернуться,
    Ах, как хочется ворваться в городок,
    На нашу улицу в три дома,
    Где всё просто и знакомо на денёк.
    Где без спроса ходят в гости,
    Где нет зависти и злости, милый дом,
    Где рождение справляют
    И навеки провожают всем двором.
  25. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:43
    0
    Он руководил действиями против палестинских формирований. Например, в 2017 году Алони, еще будучи полковником, командовал операцией в районе Рамаллы. Затем он был начальником штаба командования глубинных операций.
    надеюсь в плену ему это припомнят.