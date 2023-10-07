Палестинские формирования заявили о захвате в плен генерал-майора Армии обороны Израиля

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС и союзные ему формирования начали операцию «Наводнение Аль-Аксы» против Израиля. Территория страны начала обстреливаться ракетами из сектора Газа, в израильские населенные пункты вторглись вооруженные отряды палестинцев.Израильские войска не смогли вовремя отразить быстрое вторжение ХАМАС на территорию страны. В результате палестинскими отрядами были захвачены израильская военная база, блокпосты, не менее семи населенных пунктов вблизи границы с сектором Газа. По последним данным, в плен к ХАМАС попали не менее 57 израильских граждан – это военнослужащие и поселенцы, проживавшие на приграничных территориях.По утверждению ХАМАС, палестинскими отрядами был взят в плен генерал-майор Армии обороны Израиля Нимрод Алони. Израильские власти факт пленения генерала пока не подтверждают, однако арабские СМИ уже публикуют фотографию пленного мужчины средних лет в трусах и футболке, который похож на известного израильского военачальника.Пятидесятилетний генерал-майор Нимрод Алони в свое время командовал дивизией «Газа» ЦАХАЛ, которая оперировала именно на границе с сектором Газа. Он руководил действиями против палестинских формирований. Например, в 2017 году Алони, еще будучи полковником, командовал операцией в районе Рамаллы. Затем он был начальником штаба командования глубинных операций.Нет сомнений, что если генерал действительно захвачен палестинцами, то они затем могут потребовать его обмена на очень большое количество своих товарищей, находящихся в израильских тюрьмах, а также на высокопоставленных лидеров или знаковых членов палестинских радикальных организаций.