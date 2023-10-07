В Херсонской области подорван автомобиль секретаря местного отделения «Единой России»

Сегодня в районе 09:30 произошел подрыв автомобиля в городе Новая Каховка

Помимо того, что новые российские регионы находятся в зоне, примыкающей к фронту, здесь время от времени происходят и теракты, целью которых является попытка запугивания граждан.Очередная подобная акция, очевидно, произошла сегодня утром в Херсонской области в городе Новая Каховка. Как сообщает в своём телеграм-канале член Совета Федерации от региона Игорь Кастюкевич, в этом городе был подорван автомобиль, в котором находился исполнительный секретарь новокаховского местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Малов.- написал сенатор в Telegram.По словам Кастюкевича, Малов получил тяжелые травмы и доставлен в больницу, где врачи борются за его жизнь.Детали произошедшего сейчас выясняются. Кастюкевич считает, что это теракт, направленный против мирного населения области. Такую же оценку произошедшему дал и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Херсонская область частично находится под контролем Украины, включая и областной центр город Херсон. Что касается города Новая Каховка. В прошлом году вся область стала частью России на основании итогов проведённого референдума.P.S. Несколько минут назад пришло сообщение о том, что Владимир Малов от полученных ранений скончался.