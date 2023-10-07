Военное обозрение
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В Херсонской области подорван автомобиль секретаря местного отделения «Единой России»

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В Херсонской области подорван автомобиль секретаря местного отделения «Единой России»

Помимо того, что новые российские регионы находятся в зоне, примыкающей к фронту, здесь время от времени происходят и теракты, целью которых является попытка запугивания граждан.


Очередная подобная акция, очевидно, произошла сегодня утром в Херсонской области в городе Новая Каховка. Как сообщает в своём телеграм-канале член Совета Федерации от региона Игорь Кастюкевич, в этом городе был подорван автомобиль, в котором находился исполнительный секретарь новокаховского местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Малов.

Сегодня в районе 09:30 произошел подрыв автомобиля в городе Новая Каховка

- написал сенатор в Telegram.

По словам Кастюкевича, Малов получил тяжелые травмы и доставлен в больницу, где врачи борются за его жизнь.

Детали произошедшего сейчас выясняются. Кастюкевич считает, что это теракт, направленный против мирного населения области. Такую же оценку произошедшему дал и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Херсонская область частично находится под контролем Украины, включая и областной центр город Херсон. Что касается города Новая Каховка. В прошлом году вся область стала частью России на основании итогов проведённого референдума.

P.S. Несколько минут назад пришло сообщение о том, что Владимир Малов от полученных ранений скончался.
Использованы фотографии:
kherson-news.ru
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17 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:27
    +4
    Да,и Херсон мог бы остаться в России,но чьи то миллиарды долларов оказались разменной картой в судьбе целого города и его жителей....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:42
      -4
      Все же тут скорее просчет военных.Невыстроенная логистика,неготовность к жесткой обороне прошлой осенью.А вот ранее-весной,да.Стамбул,стыд и позор.
  2. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:31
    -7
    Ну..
    ЕдРо не вызывает сочувствия.
    Стекловатой.
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 16:03
      -7
      *ЕдРо не вызывает сочувствия*.
      вообще никакого. партия жуликов и воров. одним меньше.
    2. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 16:31
      +3
      ЦИПСОшное отродие, это тебя скоро зароют и тебе будет земля стекловатой, ты, ушлепок, сам здесь это озвучил.
  3. Практик23354df
    Практик23354df Сегодня, 15:32
    +1
    В "Запорожском телеграфе" написали, что скончался от ран в больнице.
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 16:01
      -2
      Цитата: Практик23354df
      В "Запорожском телеграфе" написали, что скончался от ран в больнице.

      да,скончался......ответка должна быть по раде
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:03
        +1
        Ответка должна быть по раде...Это уже стало черным юмором.Этакой шуткой,не смешной.Да и не реализуемой
  4. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 15:41
    -1
    Призываю бойкотировать пользователя под ником ximkim. Его, наверное, может оправдать только вероятная умственная недостаточность.
  5. Tim666
    Tim666 Сегодня, 15:45
    -3
    Цитата: Sergej1972
    Призываю бойкотировать пользователя под ником ximkim. Его, наверное, может оправдать только вероятная умственная недостаточность.

    Может ему члены ЕР в суп нагадили, жалеть кого то или не жалеть его личное право. Судя по тому что минусы сменились на 0 не одному ему.
  6. Комментарий был удален.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 15:59
    +3
    Вот смотрю, раньше в КПСС вступали ради карьеры и эта партия плохо закончила, в ЕР тоже такая тенденция.
    Понятно, что ххлы охотятся на ключевые фигуры, думаю название партии сюда приплетать не стоит.
  8. faiver
    faiver Сегодня, 15:59
    +2
    земля пухом погибшему, соболезнования родным и близким
  9. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 16:04
    +3
    Как так, в военной зоне не просмотреть дно авто на наличие посторонних предметов. Однако, тупой ещё тупее как оденет портупею.
  10. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:28
    0
    Опять спим? Террористы самоучки не - сбу и гур, а кто тогда? Нарышкин - учитель истории или...? Как то грустно
  11. guest
    guest Сегодня, 16:59
    -1
    В Херсонской области подорван автомобиль секретаря местного отделения «Единой России»

    Так вот какой "подарок" украинское гестапо сделало Путину. Интересно будет это единственный теракт сегодня? С точки зрения пропаганда до прошлогоднего теракта на крымском мосту всё таки не дотягивает.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:05
      0
      Причем тут Путин? Можно подумать ему срочно доложили. Идёт война и простейшие меры предосторожности необходимы.
  12. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 17:07
    -1
    Цитата: Tim666
    Цитата: Sergej1972
    Призываю бойкотировать пользователя под ником ximkim. Его, наверное, может оправдать только вероятная умственная недостаточность.

    Может ему члены ЕР в суп нагадили, жалеть кого то или не жалеть его личное право. Судя по тому что минусы сменились на 0 не одному ему.

    Человека жаль,но т.к. он член ЕР,то скорее всего или карьерист или жулик и проходимец, так что членство в ЕР уже клеймо.