Британский военный аналитик спрогнозировал возможное завершение украинского конфликта предстоящей зимой

Если Запад прекратит оказывать Украине существенную военную и финансовую помощь, вооруженный конфликт может прекратиться уже зимой 2023-2024 гг. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom британский военный аналитик, бывший офицер разведывательной службы MI6 Алистер Крук.Как отметил эксперт, позиции Украины стремительно ухудшаются. Если она лишится финансирования, то не сможет вести боевые действия уже этой зимой. Крук связал происходящее с масштабным ростом государственного долга США. Выделение огромных средств Украине подрывает американскую экономику, на что уже не могут не обращать внимание конгрессмены.С другой стороны, у ВСУ наблюдается истощение и вооружений, и людских ресурсов. Высокие потери за четыре с лишним месяца контрнаступления привели к тому, что сейчас украинская армия стала слабее, чем до начала «контрнаступа».Принудительная мобилизация гражданских лиц приводит к насыщению армии людьми без должной подготовки и мотивации, часто – с плохим здоровьем. Соответственно, растут случаи сдачи в плен и дезертирства, да и погибают возрастные и неопытные солдаты куда чаще, чем более подготовленные «профи». Но дело в том, что кадровый состав ВСУ почти весь был выкошен за полтора года боевых действий.Угрожает перспективам контрнаступления и плохая погода. Осенняя распутица может заставить украинское командование свернуть наступательные действия. Прекращение западной финансовой помощи, в свою очередь, приведет к тому, что платить солдатам будет нечем, а после этого вполне могут начаться и вооруженные бунты.