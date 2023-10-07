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Британский военный аналитик спрогнозировал возможное завершение украинского конфликта предстоящей зимой

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Британский военный аналитик спрогнозировал возможное завершение украинского конфликта предстоящей зимой

Если Запад прекратит оказывать Украине существенную военную и финансовую помощь, вооруженный конфликт может прекратиться уже зимой 2023-2024 гг. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom британский военный аналитик, бывший офицер разведывательной службы MI6 Алистер Крук.


Как отметил эксперт, позиции Украины стремительно ухудшаются. Если она лишится финансирования, то не сможет вести боевые действия уже этой зимой. Крук связал происходящее с масштабным ростом государственного долга США. Выделение огромных средств Украине подрывает американскую экономику, на что уже не могут не обращать внимание конгрессмены.

С другой стороны, у ВСУ наблюдается истощение и вооружений, и людских ресурсов. Высокие потери за четыре с лишним месяца контрнаступления привели к тому, что сейчас украинская армия стала слабее, чем до начала «контрнаступа».

Принудительная мобилизация гражданских лиц приводит к насыщению армии людьми без должной подготовки и мотивации, часто – с плохим здоровьем. Соответственно, растут случаи сдачи в плен и дезертирства, да и погибают возрастные и неопытные солдаты куда чаще, чем более подготовленные «профи». Но дело в том, что кадровый состав ВСУ почти весь был выкошен за полтора года боевых действий.

Угрожает перспективам контрнаступления и плохая погода. Осенняя распутица может заставить украинское командование свернуть наступательные действия. Прекращение западной финансовой помощи, в свою очередь, приведет к тому, что платить солдатам будет нечем, а после этого вполне могут начаться и вооруженные бунты.
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15 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:20
    +10
    Великолепный прогноз! Конфликт может прекратиться уже зимой 2023-2024 гг...
    А может и не прекратиться...
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 15:22
      +7
      О, я тоже хочу дать прогноз!!

      Король Карл III зимой 2023-2024 гг может помереть.

      А может и не помереть)))
      1. кредо
        кредо Сегодня, 15:44
        +1
        Англосаксы всё ищут того, на кого можно было бы сбагрить Украину, чтобы этот кто-то продолжал бы её финансирование под чутким руководством англосаксов.
        Видимо жаба задушила англосаксов, когда они поняли что тянуть за свой счёт этот украинский проект им влетит в астрономическую копеечку и без всяких положительных последствий для них самих.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:25
      +5
      Цитата: Кот Александрович
      Великолепный прогноз! Конфликт может прекратиться уже зимой 2023-2024 гг...
      А может и не прекратиться...

      Возможны три варианта - пациент либо жив. либо мёртв, либо одно из двух.
      Сова приложила ухо к груди Буратино.
      - Пациент скорее мёртв, чем жив, - прошептала она и отвернула голову назад на сто восемьдесят градусов.
      Жаба долго мяла влажной лапой Буратино. Раздумывая, глядела выпученными глазами в разные стороны. Прошлёпала большим ртом:
      - Пациент скорее жив, чем мёртв…
      Народный лекарь Богомол сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратино.
      - Одно из двух, - прошелестел он, - или пациент жив, или он умер. Если он жив - он останется жив или он не останется жив. Если он мёртв - его можно оживить или нельзя оживить.

      Глубина анализа британского аналитика поражает.
  2. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 15:20
    +4
    В октябре - ноябре будет оперативная пауза, за эти 2 месяца они пополнят запасы, перегруппируютя, доучат солдат, и в декабре опять пойдут мясные штурмы. А там и до ф16 рукой подать будет. Нам нельзя расслабляться, с такой поддержкой, как есть у нациков, их еще надолго хватит.
  3. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 15:22
    -1
    Если Запад прекратит оказывать Украине существенную военную и финансовую помощь, вооруженный конфликт может прекратиться уже зимой 2023-2024
    Эх, хорошо бы...Побольше бы эти аналитики своим буржуинским капо по ушам ездили...
  4. Eug
    Eug Сегодня, 15:26
    +2
    А что, руководство России настолько добренькое, что если Запад прекратит или серьезно сократит поставки вооружения и экономическую
    поддержку Украины, то Россия сразу прибежит на задних лапках и не будет дожимать?
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 15:26
    +1
    Если Запад прекратит оказывать Украине существенную военную и финансовую помощь, вооруженный конфликт может прекратиться уже зимой 2023-2024 гг —

    ***
    — Если Запад прекратит оказывать Украине военную и финансовую помощь, вооруженный конфликт прекратиться уже осенью 2023 ...
    ***
  6. HAM
    HAM Сегодня, 15:37
    +4
    Какой то довольно интересный вывод: если финансирование Украины прекратится,то прекратится и конфликт,а ВС РФ забыли спросить? Пока, по некоторым признакам, "конфликт" только начинается...
  7. AllBiBek
    AllBiBek Сегодня, 15:54
    +1
    Лишь бы предстоящая зима не оказалась ядерной.
    Там в принципе все конфликты на таком уровне закончатся, и передут в плоскость межплеменных разборок, по всей Земле.
  8. SUKRAM
    SUKRAM Сегодня, 15:59
    +1
    the uk says it wants it to stop, but in real terms it does not
    the mps over here are all hell bent on it contiuing,
    the sharade is like the Minsk deals, they want to buy time to re finance,re arm
    this told to me by the local parliamentarian i work for, he is against it, one of just a handfull in all of government, and lost lots of so called ..friends in parliament..

    the RU needs to take over all of ukelele bandera land, so no more attacks can take place
    Ritter/McGreggor also say that if it stops,its a breathing space, and also attacks will continue if the nation is not a buffer zone,devoid of agressors for nato/the west
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:06
    +1
    Когда наконец украинцы поймут, что враги им Запад и его прихвостни ххлы?!
  10. izGOI
    izGOI Сегодня, 17:16
    +2
    Я ещё в 2014 году писал о трёх этапах англосакского плана по нанесению вреда России.
    1. Залезть в Крым, (успешно провален).
    2. Развязать войну Украины и России. Хитрый и опытный профессионал от политики Порошенко ужом вертелся, но войну не начинал. А с безграмотным и безопытным Зеленским всё-таки удалось.
    3. Максимально долго затягивать боевые действия, заставляя тратиться Россию и как можно сильнее разрушая и разоряя Украину. (Что мы сейчас и наблюдаем).
    4.Разрушеную и обобраную Украину "повесить на шею России", а самим умыть руки, пусть мол русские сами всё восстанавливают.
    (Не этим-ли объясняется непроведение массированных бомбардировок по Украине.)
    * Такую мелочь, как захват пшеками бандеровского гнезда не рассматриваю.
  11. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 17:29
    +2
    Ув други и не други, вкл. пока ещё живое ЦИПсио!
    Вся ложь наглосаксов выпирает наружу- такими мыслями перезрелых ёкспердов толкают РФ на начало контрнаступления, чтобы потерь ненавистных исторически славян с обеих сторон было как можно больше; мы не вписываемся в золотой миллиард по задумкам глобалистов и ( deep state of Ameri(K)a).
    А зачем нам мир без России?
    Кстати, присоединяемся к многочисленным поздравлением с днюхой одному из основоположников справедливого многополярного мира- лидеру нашей страны!
    Так что, не опираясь на супер знания ёкспердов наглосаксов , мы сами примем решение о сроках завершения СВО, когда все заявленные в ходе СВО задачи будут выполнены!
    Честь имею.
  12. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:33
    0
    Ну т.е. заранее и предполагается что мы с этим раскладом согласимся. Невнятное мычание кремля не без оснований толкуется как согласие.