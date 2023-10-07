Премьер-министр Израиля назвал первоочередной целью военной операции зачистку атакованных территорий от палестинских отрядов

Первоочередной целью Армии обороны Израиля в настоящее время является освобождение атакованных ХАМАС территорий страны от палестинских отрядов. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который сегодня обратился к нации в связи с нападением палестинских формирований на страну.Глава израильского правительства подчеркнул, что необходимо восстановить безопасность на тех территориях, которые подверглись нападению палестинских формирований. После этого надо будет, подчеркнул Нетаньяху, реализовать вторую цель – заставить противника заплатить огромную цену за то, что он сделал. То есть, следует из заявления израильского премьера, ЦАХАЛ будет наносить удары по целям в секторе Газа.Озвучил Нетаньяху и третью цель – укрепление других потенциальных театров военных действий, чтобы там не повторилась аналогичная ситуация. Вероятно, он подразумевает риск нападения организации «Хезболла», патронируемой Ираном, с территории соседнего Ливана.Премьер-министр Израиля призвал жителей страны объединиться, а ранее он отметил, что речь идет не о военной операции, а о полноценной войне. На территории страны введено чрезвычайное положение, объявлена мобилизация резервистов в армию. Власти рассчитывают мобилизовать несколько десятков тысяч военнообязанных.Напомним, что сегодня утром отряды палестинского движения ХАМАС атаковали израильскую территорию, захватив не менее семи населенных пунктов. Члены палестинских радикальных организаций появились даже в относительно крупном городе Ашкелон. Кроме того, ХАМАС не прекращает обстреливать ракетами израильские города, всего с утра уже выпушено несколько тысяч ракет.