Военное обозрение
Войти Регистрация

Премьер-министр Израиля назвал первоочередной целью военной операции зачистку атакованных территорий от палестинских отрядов

42
Премьер-министр Израиля назвал первоочередной целью военной операции зачистку атакованных территорий от палестинских отрядов

Первоочередной целью Армии обороны Израиля в настоящее время является освобождение атакованных ХАМАС территорий страны от палестинских отрядов. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который сегодня обратился к нации в связи с нападением палестинских формирований на страну.


Глава израильского правительства подчеркнул, что необходимо восстановить безопасность на тех территориях, которые подверглись нападению палестинских формирований. После этого надо будет, подчеркнул Нетаньяху, реализовать вторую цель – заставить противника заплатить огромную цену за то, что он сделал. То есть, следует из заявления израильского премьера, ЦАХАЛ будет наносить удары по целям в секторе Газа.

Озвучил Нетаньяху и третью цель – укрепление других потенциальных театров военных действий, чтобы там не повторилась аналогичная ситуация. Вероятно, он подразумевает риск нападения организации «Хезболла», патронируемой Ираном, с территории соседнего Ливана.

Премьер-министр Израиля призвал жителей страны объединиться, а ранее он отметил, что речь идет не о военной операции, а о полноценной войне. На территории страны введено чрезвычайное положение, объявлена мобилизация резервистов в армию. Власти рассчитывают мобилизовать несколько десятков тысяч военнообязанных.

Напомним, что сегодня утром отряды палестинского движения ХАМАС атаковали израильскую территорию, захватив не менее семи населенных пунктов. Члены палестинских радикальных организаций появились даже в относительно крупном городе Ашкелон. Кроме того, ХАМАС не прекращает обстреливать ракетами израильские города, всего с утра уже выпушено несколько тысяч ракет.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
42 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 15:35
    +6
    Мдааа уж. Жаль эта акция так быстро закончится. И жаль теперь население Палестины. Иудеи будут карать , а не просто бить по командным пунктам. У евреев есть кровожадность в крови. Хотя какая у них кровь то.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:37
      +7
      В плане технического и военного оснащения пальма первенства за Израилем, поэтому нет никаких сомнений, что палестинцев выбьют из южных регионов Израиля. Вопрос только в последствиях этой атаки.
      Сейчас конечно палестинцы и многие им сочувствующие воодушевлены их успехами, хоть и незначительными.
      Но надо смотреть на концовку данных событий и результаты ответных действий Израиля. winked
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 15:44
        +2
        Ставлю на концовку в которой Израиль получает новые территории, а кто то из соседей беженцев.
        1. кредо
          кредо Сегодня, 15:52
          0
          Цитата: Копчёный
          Ставлю на концовку в которой Израиль получает новые территории, а кто то из соседей беженцев.

          А что меняется?
          Я кстати видел эти заборы вокруг поселений арабов, по пути из Тель-Авива в Иерусалим, и знаю мнение и евреев и арбов о том, что от желающих проникнуть на сопредельную территорию они не спасают.
          Тот кто примет палестинцев на свою территорию в ответ получит такую же головную боль как и евреи. Так что нужен другой вариант решения проблемы, кроме конечно полного уничтожения палестинцев, как это некоторые себе представляют.
          1. макс702
            макс702 Сегодня, 16:22
            -1
            Есть вариант полного уничтожения другой стороны.. При возможности этого сопли жевать а-ля СВО никто не будет зачистят миллионное население и делов то..В истории и не такое проворачивали, только вот кто им даст.. хотя может проект земли обетованной решили закрыть ибо когда под твоим управлением вся планета офис организации с юридическим адресом можно и закрыть..
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 15:45
        -2
        Цитата: кредо
        В плане технического и военного оснащения пальма первенства за Израилем, поэтому нет никаких сомнений, что палестинцев выбьют из южных регионов Израиля. Вопрос только в последствиях этой атаки.
        Сейчас конечно палестинцы и многие им сочувствующие воодушевлены их успехами, хоть и незначительными.
        Но надо смотреть на концовку данных событий и результаты ответных действий Израиля. winked

        Это надолго.
        1. srelock
          srelock Сегодня, 16:05
          +1
          Цитата: Арон Заави
          Это надолго.
          Это до тех пор, пока не сформируется единое арабо-еврейское государство, но т.к. яиц у руководства Израиля на такое не хватает, то скорей всего, это навсегда.
        2. Tusv
          Tusv Сегодня, 16:07
          +1
          Цитата: Арон Заави
          Это надолго.

          Таки да. Спонтанной атакой не пахнет. Ощущение, что Хамаз продумал операцию конкретно
      3. paul3390
        paul3390 Сегодня, 16:03
        +3
        палестинцев выбьют из южных регионов Израиля

        Вообще-то арабы неплохо научились воевать в городских условиях. Особенно - на территории самого Израиля, когда очевидно невозможно применение тяжёлого вооружения. Не будут же евреи разносить в щебёнку свои ж города?

        Но самая мякотка начнётся если в бучу впишется Хезболла.. На что способны её бойцы - они ещё в Ливане показали..
        1. nikolaevskiy78
          nikolaevskiy78 Сегодня, 16:07
          +1
          Хизбалла выпустила заявление, что вступит в войну, если Израиль начнет наземную операцию в Газе.
      4. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 16:06
        0
        В плане технического и военного оснащения пальма первенства за Израилем, поэтому нет никаких сомнений, что палестинцев выбьют из южных регионов Израиля. Вопрос только в последствиях этой атаки.
        Персидская военная мысль, идеи простых решений, назовем их так, меня поражают простотой и гениальностью. И поражают наш российский генштаб и поражают их украинскую инфраструктуру. Это конечно новый взгляд на войну, прежде всего на войну на истощение. А в войне на истощение свои правила и свои закономерности.

        По итогу Израиль признает Палестинское государство. Это вопрос их выживания, еврейского государства.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:44
      -6
      Цитата: Аргон
      Мдааа уж. Жаль эта акция так быстро закончится. И жаль теперь население Палестины. Иудеи будут карать , а не просто бить по командным пунктам. У евреев есть кровожадность в крови. Хотя какая у них кровь то.

      Ну наверное другая чем у тебя нацик .
      1. oppozite28
        oppozite28 Сегодня, 15:57
        0
        Цитата: Аргон
        Мдааа уж. Жаль эта акция так быстро закончится. И жаль теперь население Палестины. Иудеи будут карать , а не просто бить по командным пунктам. У евреев есть кровожадность в крови. Хотя какая у них кровь то.

        Ну наверное другая чем у тебя нацик .
        В данном контексте с Вами Арон полностью согласен
      2. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 16:02
        +4
        Ну тут важно упомянуть об отношении Израиля к Палестинской автономии и палестинцам. А после задуматься кто тут действительно нацик?
      3. paul3390
        paul3390 Сегодня, 16:07
        +6
        Признайтесь честно - вы, ваш народ и ваше государство ничуть не меньшие нацики чем те же свидомиты. Просто вам всё прощают и стараются не замечать ваших выходок, ну как же, вы же евреи, вам - можно..
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:45
      +2
      Цитата: Аргон
      Хотя какая у них кровь то.

      Кровь такая же как у всех, а религия - дедушка вашей, хоть вы христианин, хоть мусульманин. Предков нужно почитать.
      1. kirichkov
        kirichkov Сегодня, 16:14
        +1
        Предков надо помнить, а почитать не всех нужно.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 16:54
          0
          Цитата: kirichkov
          Предков надо помнить, а почитать не всех нужно.

          Сразу видно, что вы не конфуцианец, с сталинист.
          "Сын за отца не отвечает".
          Преследвание староверов, Варфоломеевская ночь - это в вашем стиле.
    4. ASG7
      ASG7 Сегодня, 16:04
      -1
      Если бы у США не закончились "xoxлы", то они могли бы их в помощь силам ХАМСА послать.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:57
        0
        Цитата: ASG7
        Если бы у США не закончились "xoxлы", то они могли бы их в помощь силам ХАМСА послать.

        Писал уже. Бандэры определились. Они за Израиль потому Иран за Россию.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:35
    +4
    Победить в войне полдела,главное уживаться с палестинцами мирно,чего до сих пор у израильтян не получилось. Вот и пришла война в их дом. Да и палестинцы воюют не как раньше а довольно таки жестоко. Так что победа израильтянам может очень дорого обойтись.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 15:37
      +1
      А никто не задаётся вопросом, почему палестинцы такие!
      1. SovAr238A
        SovAr238A Сегодня, 15:52
        +8
        Цитата: Аргон
        А никто не задаётся вопросом, почему палестинцы такие!

        Потому, что бестолковые пробки
        Живут только на подаяния всяких организаций, типа Хезбаллы.
        Не работают вообще уже 40 лет.
        Кусок арабского радикализма.
        Никчёмный.
        Вы не рабыли чеченский радикализм?
        Или сотни террористов исламских по стране нашей? Или это другое?
        А я считаю, что исламский радикализм - это везде одинаково. Он должен выжигаться до 7 колена, что в Газе, что в Тюмени, что в Казани или ещё где-либо
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 15:37
      +1
      С "внутренними" арабами ведь находят же общий язык в Израиле, их представители даже в Кнессете заседают.
  3. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 15:38
    +1
    А ведь в Израиле полно украинцев и русских. Интересно, их мобилизуют?
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:46
      +2
      Уарабей-если у вас есть гражданство Израиля и вы там живёте то вас мобилизуют обязательно!И неважно Русский вы или молдаванин!
      1. Уарабей
        Уарабей Сегодня, 16:01
        +1
        А в Израиле можно жить и работать, не имея гражданства? Вы не в курсе? Просто реально интересно как будет выглядеть теперь ситуация, когда русские и украинцы будут "плечом к плечу" защищать интересы Израиля.
        1. Бережливый
          Бережливый Сегодня, 16:36
          0
          Уаробей-можно,на самых грязных и низколплачиваемых работах. Ибо от тех кто проезжает работать надолго по контракту требуется знание языка и наличие финансов,а также зачастую не только медстраховка но и обычная страховка жизни. Что там стоит дорого!
          1. Уарабей
            Уарабей Сегодня, 17:38
            0
            Спасибо за информацию hi Я, почему-то, думал что у них с этим строго и работать в стране могут только граждане.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:51
      +8
      Да ,вперед.Галкиных и иже с ними..В расход на палестинские пулеметы... am
      1. Insait
        Insait Сегодня, 16:17
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Да ,вперед.Галкиных и иже с ними..В расход на палестинские пулеметы... am

        Да все в России ,особенно в глубинке об этом самом подумала ..
        Обратная волна попрет спасаясь ))) Только в Бирибиджан (к еврейская АО на Дальнем востоке )
        Интересно Галкин и Слепаков что будут сейчас петь и скоромохничать ..Про ХМАЗ ? ха хаха
    3. cast iron
      cast iron Сегодня, 17:03
      0
      Это кстати очень забавная ситуация, т.к. из СНГ в Израиль уезжали за более хорошей жизнью. А тут оказалось нужно воевать за новую Родину, а не только лишь за Россию. Везде плюс-минус одинаково.
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 15:42
    +1
    Биньямин Нетаньяху обратился к нации —

    ***
    — «Слушай, Израиль» ...
    — «Шма, Йисраэль» ...
    — «הער צו ישׂראל»
    — «שמע ישראל» ...
    ***
  5. Дво
    Дво Сегодня, 15:51
    +3
    Учитывая профессионализм разведки Израиля ,вряд ли акция палестинцев была неожиданностью .Моё мнение просто Израиль решил навсегда решить вопрос в секторе Газа и немного увеличиться в размерах. Иногда надо отвлечь жителей от внутренних проблем показав им внешнего врага ,дабы сплотить нацию вокруг лидера.Вот что самое главное заставить противника заплатить огромную цену за то, что он сделал .Крови будет много мусульманской пролито.
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 16:05
      +2
      Что то я совсем не уверен что Израиль ради такого способен жертвовать своими гражданами. Амеры вот могли организовать эту провокацию, чтобы потом помочь Израилю, а на этом фоне заставить их тоже спонсировать Украину. С них станется.
  6. Insait
    Insait Сегодня, 16:02
    -1
    целью военной операции зачистку атакованных территорий от палестинских отрядов

    Они ушли уже и растворились в Арабском мире ..Поздно уже Нетаньяху!
    Уверен Сирию начнут бомбить ,где находится Российская база ..
    Думаю уже бомбят ,от злобы ,пытаясь спровоцировать Россию ..
    В Карабахе не получилось у Пашиняна ,план Б .
    Армян будет прижимать в России ,за их Пашиняна ..
    Запад опять проспал БВ ,исполняя волю Зеленского и моссад в том числе хе хе
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:02
    0
    Глупый он, ну очистит он территорию от палестинцев, но противостояние то останется.
    Первоочередной целью стоит задача объединения народов Израиля и Палестины.
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:12
    +4
    как там наши бегунки не желающие жить в воюющей стране?!
    1. cast iron
      cast iron Сегодня, 17:10
      +1
      Хочется посмотреть на морды Макаревичей и Гребещиковых. Они там постоянно кричали, что Россия - страна агрессор и постоянно воюет. А тут вон он как вышло.
  9. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 16:17
    +2
    Если пропустить библейские сказки, то палестинцы имеют право на лево и направо. Это их дом арабов и только им решать с кем и как жить, всё это временно, но спокойной жизни евреям не видать от слова НИКОГДА..
  10. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 16:17
    +1
    Если пропустить библейские сказки, то палестинцы имеют право на лево и направо. Это их дом арабов и только им решать с кем и как жить, всё это временно, но спокойной жизни евреям не видать от слова НИКОГДА..
    1. Insait
      Insait Сегодня, 16:41
      0
      Цитата: Олег Апушкин
      Если пропустить библейские сказки, то палестинцы имеют право на лево и направо. Это их дом арабов и только им решать с кем и как жить, всё это временно, но спокойной жизни евреям не видать от слова НИКОГДА..

      Пока Россия держит фронт мировой ,то и арабам и т.д. есть надежда !
      Падет Россия и англосаксы всех подомнут и начнется глобализация и кто во главе все понимают
      Тупые потребители и большинство рабов на них работающих за миску баланды в мире ..
      Это мечта золотого миллиарда или уже миллиона ?
      Россия им мешат опять ,со своей душой и милосердием
      Ату ее ну ну