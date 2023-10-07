Минобороны Израиля объявило чрезвычайное положение на всей территории страны, бои идут в восточных кварталах Иерусалима

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе режима чрезвычайного положения, который будет действовать на всей территории страны. Кроме того, силами правопорядка объявлен набор добровольцев.Ранее военное ведомство страны объявило о наборе резервистов, вооруженные силы приведены в полную боевую готовность.По распоряжению командования сил тыла в Иерусалиме, центральных и южных регионах Израиля закрываются учебные заведения. В приграничных населенных пунктах продолжаются бои со вторгшимися палестинскими военизированными формированиями. Также сообщается о боях в восточных кварталах Иерусалима.Израильской армии пока не удалось вернуть под контроль ни один из регионов, захваченных ХАМАС. Часть мирных жителей продолжает укрываться в убежищах, несколько населенных пунктов находятся под полным контролем палестинских группировок. Боестолкновения продолжаются в семи населенных пунктах на юге страны.Ранее палестинское движение ХАМАС объявило о начале военной операции "Буря Аль-Аксы" против Израиля. По словам руководства группировки, проведение операции связано с оккупацией Израилем части палестинских территорий, а также неоднократными вторжениями в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Один из лидеров движения Мухаммед ад-Дейф также обвинил Израиль в гибели и ранениях сотен палестинцев и отказа израильской стороны от обменов пленными.