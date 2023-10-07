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Минобороны Израиля объявило чрезвычайное положение на всей территории страны, бои идут в восточных кварталах Иерусалима

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Минобороны Израиля объявило чрезвычайное положение на всей территории страны, бои идут в восточных кварталах Иерусалима

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе режима чрезвычайного положения, который будет действовать на всей территории страны. Кроме того, силами правопорядка объявлен набор добровольцев.


Ранее военное ведомство страны объявило о наборе резервистов, вооруженные силы приведены в полную боевую готовность.

По распоряжению командования сил тыла в Иерусалиме, центральных и южных регионах Израиля закрываются учебные заведения. В приграничных населенных пунктах продолжаются бои со вторгшимися палестинскими военизированными формированиями. Также сообщается о боях в восточных кварталах Иерусалима.

Израильской армии пока не удалось вернуть под контроль ни один из регионов, захваченных ХАМАС. Часть мирных жителей продолжает укрываться в убежищах, несколько населенных пунктов находятся под полным контролем палестинских группировок. Боестолкновения продолжаются в семи населенных пунктах на юге страны.

Ранее палестинское движение ХАМАС объявило о начале военной операции "Буря Аль-Аксы" против Израиля. По словам руководства группировки, проведение операции связано с оккупацией Израилем части палестинских территорий, а также неоднократными вторжениями в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Один из лидеров движения Мухаммед ад-Дейф также обвинил Израиль в гибели и ранениях сотен палестинцев и отказа израильской стороны от обменов пленными.
Использованы фотографии:
Минобороны Израиля
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54 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:08
    +1
    Минобороны Израиля объявило чрезвычайное положение на всей территории страны —

    ***
    — "Были сборы недолги" ...
    ***
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:15
      +1
      Ровно 50 лет назад 7 октября 1973 года началась война Судного дня,но даже тогда по-моему не шли бои в Иерусалиме. what Что то очень странное происходит.Прямо война Судного дня 2.0.

      «Война Судного дня» получила свое название в связи с тем, что наступление войск Египта и Сирии было начато во время иудейского праздника Йом-Кипур, также известного как День искупления или Судный день. Традиционно в этот день верующие иудеи соблюдают почти 25-часовое воздержание от приёма пищи, проводя большую часть дня в усиленных молитвах и в обязательном порядке посещая синагогу.

      «Война Судного дня» стала наиболее масштабной в истории арабо-израильского конфликта. С обеих сторон в войне участвовало в общей сложности более 1,4 млн солдат и офицеров, более 5300 танков, свыше 7000 БТР и БМП, около 2700 орудий, более 900 самолетов и 140 вертолетов. На сегодняшний день «Война Судного дня» является последней, в которой Израиль и его арабские оппоненты задействовали полноценные армии.
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 16:19
        -4
        Делов то. Как 2 пальца об асфальт :осудить и плевать 15 лет в киев и его рукотыкателей - банднровцев.
        Не помнишь добра беня-получи от фашиста и бандеры гранату с дрона по меркаве.умойся кровью за ки-ки и ки-ки с зелей и банкирами(внуками торговцев с гитлером до 44г). Ки-это чмаки-чмаки
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 16:29
          +1
          Простите а при чём тут Киев,Гитлер и бандеровцы?
          1. антивирус
            антивирус Сегодня, 16:40
            0
            Правильно заметили - никакой связи.
            Кроме лавирования и рккопожатий с бандеровцами а израиле.
            Я на истину не залезу и не сяду ей на спину в седло. Просто не своевременное и...
      2. Kartograf
        Kartograf Сегодня, 16:34
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Ровно 50 лет назад 7 октября 1973 года началась война Судного дня,но даже тогда по-моему не шли бои в Иерусалиме

        Вы прикиньте расстояние от Египта до Иерусалима
      3. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 16:36
        +7
        Так им и надо, иудеям!

        Погрязли в ловле рыбы в мутной воде. Отольется им унижение других народов и вмешательство в дела других стран!
      4. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 16:40
        +2
        Можно ещё вспомнить про "Шестидневную войну" в 1967-м... Там всё очень быстро закончилось... Третья попытка... Ставлю на евреев...
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:58
          +1
          Цитата: Lev_Russia
          Третья попытка... Ставлю на евреев...

          На седьмой день закончат. Это у них игры такие.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:41
      +3
      Израиль думал, что будет вечно мутить на Ближнем Востоке, ох врядли, мир меняется, а их территория все такая же узкая полоска у моря.
    3. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 16:55
      +1
      Так там той страны в плане территории... Половина площади Московской области.
      В Татарстан три Израиля поместятся, В Башкортостан - 5,5.
      В Удмуртию 1,7, в Мордовию - 1,2, в Мари-Эл - 0,9, в Чувашию - 0,8.

      Да, такие вот мы в России, территории республик в составе РФ измеряем в Израилях в том числе.
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 17:33
        0
        Главное чтобы они в Россию не умотали.
  2. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 16:11
    0
    Израильской армии пока не удалось вернуть под контроль ни один из регионов, захваченных ХАМАС.

    Не всё так быстро. Щас штаны наденут, пушки зарядят и вломят арабам по первое число.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 16:38
      +2
      А если не успеют надеть?

      И с другой стороны - не только арабы, но и персы.
    2. Kartograf
      Kartograf Сегодня, 16:44
      -1
      Цитата: antiaircrafter
      и вломят арабам по первое число.

      То что вломят это понятно.Только арабы уйдут и через пару лет снова придут.Как то там в Ливанской войне им тоже типа вломили.Партизанское движение однако
    3. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 16:58
      +1
      Но, почему-то на фото генерал-майор Нимрод Апони без штанов, и явно не в процессе вламывания арабам, а скорее наоборот, у них в плену.
  3. макс702
    макс702 Сегодня, 16:13
    +12
    Прекрасное! А то кое-кто думал что в эту игру нельзя играть вдвоем..
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:30
      -1
      Что за игра и кто с кем играет?О чём это вы?
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 16:40
        -1
        Да, вопрос: куда теперь побегут Чубайс и другие представители пятой колонны, которых любезно приютил Израиль?
  4. Xroft
    Xroft Сегодня, 16:17
    +25
    Вспомнив сколько едких комментариев было от наших израильских партнеров/друзей про способности нашей армии,на текущий момент все мифы про супер эффективную израильскую армию и разведку полностью развеяны. Как работает ПВО,как базы охраняются.

    И это все против ребят в тапках с АК 47 на пикапах. Если бы противник был регулярная армия с поддержкой всего блока НАТО, страшно представить какой был бы результат.

    Делайте выводы.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:24
      +4
      А как они на грузовиках вывозили Ф-16 с баз оперативно.
  5. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 16:17
    0
    хочется поинтересоваться тем, что Израиль делает по отношению иностранных граждан на территории?
    как пример:
    по информации новостных лент,
    1. в Израиле порядка 100 граждан из РФ. может и больше (туристы, чьи-то родственники, бизнес)
    2. аэрофлот прекратил полеты над территорией Израиль

    но там ведь 100% не только граждане из РФ, но и других Государств.
    по мне так нужно уже сейчас формировать сухопутный коридор или водный через сопредельные территории.
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 17:00
      0
      Это туристов.
      У прочих есть израильский паспорт.
      Давать его всякой гламурной мерзости и крупноколиберному ворью из РФ - их славная традиция.
  6. максим1987
    максим1987 Сегодня, 16:19
    +7
    Странно бездействие Хезболла. Или на общепалестинскую тему им плевать? Новым гражданам Израиля(Галкин и пр.) наш салам. Интересно, как они отреагируют
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:25
      +7
      Ну, к примеру, шмара из яндекса, уезжала туда со словами "я не хочу жить в воюющей стране".
    2. Олег Апушкин
      Олег Апушкин Сегодня, 16:26
      +6
      Почему-то думается что отреагируют как и другие патриоты, переедут в Дубай.
    3. Грица
      Грица Сегодня, 16:44
      +1
      Цитата: максим1987
      Странно бездействие Хезболла.

      У них, вроде, с ХАМАСом свои тёрки. Не по пути.
  7. alystan
    alystan Сегодня, 16:22
    +1
    Израиль просит катарского дипломата Мухаммеда аль-Эмади упросить ХАМАС прекратить огонь, чтобы эвакуировать раненых.
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 16:29
      +4
      Цитата: alystan
      чтобы эвакуировать раненых.

      Обманут еврем арабов.... как пить дать обманут.
  8. Был Мамонт
    Был Мамонт Сегодня, 16:22
    -5
    Увидел кадры изуверства арабов над пленной израильской девушкой.
    Эти кадры вызывают желание скорейшего возмездия от Израиля.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:37
      0
      Ну, равноправие полов в условиях реалий войны.
      1. Был Мамонт
        Был Мамонт Сегодня, 16:54
        0
        Цитата: Копчёный
        Ну, равноправие полов в условиях реалий войны.

        Это садизм- ломать ноги и руки беззащитному. И радоваться этому. Повторюсь . Надеюсь, что садистов найдут.
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 17:03
          0
          Война она вообще штука без гуманизма. Кому то беззащитному ломают руки-ноги глядя в глаза, другому беззащитному их отрывает осколками снарядов и ракет, но тот кто их выпустил сидит далеко и в глаза не смотрит.
      2. cast iron
        cast iron Сегодня, 16:57
        +3
        Ну т.е. вас не смущает издевательства над военнопленными? А ведь 21 век на дворе.
    2. Комментарий был удален.
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 17:16
        0
        как ломали нет кадров только тело в пикапе показывали
    3. bondrostov
      bondrostov Сегодня, 16:57
      +1
      Что за кадры? не видел. За ранее скажу не любитель такого видео, но рассказы о пытках и мучениях пленных нужно проверять.
    4. Kartograf
      Kartograf Сегодня, 17:01
      +1
      Цитата: Был Мамонт
      Увидел кадры изуверства арабов над пленной израильской девушкой.
      Эти кадры вызывают желание скорейшего возмездия от Израиля.

      А возмездия за наших солдат не хотите?
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:28
    +4
    Форумчане оттуда или призваны на военные сборы,или ушли добровольно воевать. Ну,победят они сейчас,а что дальше?Палестинцы уже не те воюют жестоко,возможно что и с дисциплиной тоже подтянули её. То что сегодня происходит там это урок власти Израиля ,ихняя всемогущесть оказалась фикцией!
    1. Грица
      Грица Сегодня, 16:47
      +3
      Цитата: Бережливый
      То что сегодня происходит там это урок власти Израиля ,ихняя всемогущесть оказалась фикцией!

      Не стоит недооценивать военную силу Израиля. Рано чепчики бросать. Думаю, евреи скоро оправятся и все равно сломают арабов.
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 17:22
      0
      Не совсем так, это откат, так называемая сжатая пружина, в ответ на блокаду Сектора Газа. Такое возможно конечно лишь в противостоянии относительно равных противников. Это означает и то, что позиции Израиля пошатнулись, пока по неизвестным причинам.
  10. Normann
    Normann Сегодня, 16:32
    +4
    Наконец-то паразиты получили по шапке, а то думали что им все позволено в этом мире.
    1. ave0123
      ave0123 Сегодня, 16:39
      +3
      Евреи Израиля "не замечали" обстрелы мирных жителей Донбасса, издевательства над нашими пленными и т п изуверства украинских бандернациков.

      А теперь мы видим то же самое, зеркальное , но по отношению к ним.

      Жалости нет. Как они к нам относятся - так и мы к ним.
  11. Vinnibuh
    Vinnibuh Сегодня, 16:39
    0
    Мдя, и там тоже полыхнуло, чет такое ощущение что весь мир катится в нехорошем направлении (правда там тлело давно)
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:10
      +2
      Цитата: Vinnibuh
      Мдя, и там тоже полыхнуло, чет такое ощущение что весь мир катится в нехорошем направлении (правда там тлело давно)

      Китайские историки считают отправной точкой мировой войны 7 июля 1937 года — день конфликта у моста Лугоуцяо, когда войска Японии вторглись в Китай. Аншлюс Австрии , можно пропустить, но 1938 год можно назвать началом ВМВ без западных издержек, которые считают 1939 год.
      Всего два года понадобилось для войны во всем мире.Сейчас уже полтора года прошло, и "бахать" начало так же как в 1937-1939 годах.
      1. Vinnibuh
        Vinnibuh Сегодня, 17:14
        0
        Судя по всему вы правы. К сожалению.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:43
    -1
    Цитата: A17ttt
    хочется поинтересоваться тем, что Израиль делает по отношению иностранных граждан на территории?
    как пример:
    по информации новостных лент,
    1. в Израиле порядка 100 граждан из РФ. может и больше (туристы, чьи-то родственники, бизнес)
    2. аэрофлот прекратил полеты над территорией Израиль

    но там ведь 100% не только граждане из РФ, но и других Государств.
    по мне так нужно уже сейчас формировать сухопутный коридор или водный через сопредельные территории.

    Можно организвать эвакуацию в Египет-Табу или Иорданию-Акаба на автобусах.
  13. panov_panov
    panov_panov Сегодня, 16:43
    +3
    Раздолбаи и разгильдяи у Вас там в разведке и ЦАХАЛ, не меньшие чем у нас, мирное население искренне жаль, ролики зверств над пленными ужасны. Профессору и прочим товарищам привет), и на дорожку предложу подумать что было бы с вами если бы вам противостоял враг технологически сопоставимый или тому же ХАМАС подкидывали оружие посовременнее.
  14. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 16:47
    +2
    Всей душой за ХАМАС!Браво!Еврейские фашисты а то уже совсем берега потеряли...
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 17:13
      0
      Цитата: taiga2018
      Всей душой за ХАМАС!Браво!Еврейские фашисты а то уже совсем берега потеряли...

      Болеете за тех кто убивает и насилует мирных жителей даже не скрывая этого факта, а открыто гордясь этим? wassat
  15. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 17:07
    +2
    В Израиле
    силами правопорядка объявлен набор добровольцев.

    Галкин, Слепаков, Ургант и другие "испуганные патриоты" уже записались ?
  16. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:12
    0
    или израиль это спецом допустили(что бы что то сделать обвинить или напасть ну палестину они уже ровняют с воздуха ) или палестина на новый уровень вышла !
  17. жарофф
    жарофф Сегодня, 17:18
    0
    Если я не ошибаюсь,то Иерусалим,официально столица Израиля
  18. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:27
    0
    Израиль страна паскудная - регулярный террор в отношении Ирана,Сирии, влезли в Карабах, поддержали бандерштат, укрывают наших преступников типа Невзлина и ко. Поэтому операцию хамас можно назвать справедливой. Другое дело - жесть в отношении мирных и пленных. Это ни на человеческом ни на политическом уровне принять нельзя.
  19. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:40
    0
    Чем больше евреям будут там наваливать тем меньше евреи будут поддерживать и спонсировать бандеровцев.