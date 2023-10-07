Появились кадры захвата палестинскими формированиями места дислокации танкового батальона израильской армии

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Сегодня утром отряды палестинского движения ХАМАС вторглись из сектора Газа на территорию Израиля. В приграничных районах палестинскими формированиями были захвачены военная база Армии обороны Израиля, несколько блокпостов.По информации ХАМАС, в настоящее время не менее 57 израильских военнослужащих, полицейских и гражданских лиц находятся в плену у палестинских формирований. Захваченных в плен израильтян уже вывезли в сектор Газа, вероятно – для последующего торга с целью обмена на палестинцев, заключенных в израильские тюрьмы.Арабские паблики тем временем публикуют кадры с захваченных палестинцами объектов израильской армии. Например, в интернете появились кадры захвата места дислокации танкового батальона израильской армии. На них мы видим, как палестинцы водружают на израильскую бронетехнику свои флаги – это или просто зеленые полотнища, или флаги Государства Палестина. По некоторой информации, это - одна из приграничных военных баз Армии обороны Израиля.Как мы понимаем, по непонятным причинам израильские военные не смогли оперативно отреагировать на утреннее вторжение ХАМАС. Ответить на вопрос, почему так получилось, пока невозможно. Но факт остается фактом – отразить нападение палестинских отрядов на израильскую территорию ЦАХАЛ не смог.Сейчас ВВС Израиля наносят удары с воздуха по сектору Газа, но проблема в том, что палестинские отряды остаются в израильских населенных пунктах и даже «хозяйничают» на военных объектах, что мы и можем наблюдать на опубликованных кадрах.