Военное обозрение
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Появились кадры захвата палестинскими формированиями места дислокации танкового батальона израильской армии

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Появились кадры захвата палестинскими формированиями места дислокации танкового батальона израильской армии

Фото носит иллюстративный характер



Сегодня утром отряды палестинского движения ХАМАС вторглись из сектора Газа на территорию Израиля. В приграничных районах палестинскими формированиями были захвачены военная база Армии обороны Израиля, несколько блокпостов.

По информации ХАМАС, в настоящее время не менее 57 израильских военнослужащих, полицейских и гражданских лиц находятся в плену у палестинских формирований. Захваченных в плен израильтян уже вывезли в сектор Газа, вероятно – для последующего торга с целью обмена на палестинцев, заключенных в израильские тюрьмы.

Арабские паблики тем временем публикуют кадры с захваченных палестинцами объектов израильской армии. Например, в интернете появились кадры захвата места дислокации танкового батальона израильской армии. На них мы видим, как палестинцы водружают на израильскую бронетехнику свои флаги – это или просто зеленые полотнища, или флаги Государства Палестина. По некоторой информации, это - одна из приграничных военных баз Армии обороны Израиля.




Как мы понимаем, по непонятным причинам израильские военные не смогли оперативно отреагировать на утреннее вторжение ХАМАС. Ответить на вопрос, почему так получилось, пока невозможно. Но факт остается фактом – отразить нападение палестинских отрядов на израильскую территорию ЦАХАЛ не смог.




Сейчас ВВС Израиля наносят удары с воздуха по сектору Газа, но проблема в том, что палестинские отряды остаются в израильских населенных пунктах и даже «хозяйничают» на военных объектах, что мы и можем наблюдать на опубликованных кадрах.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Zachi Evenor. Flickr
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50 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 16:08
    +13
    Мда... облажались евреи, да и меркавы их горят...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:14
      +9
      Любая бронетехника уязвима. Весь вопрос чем и как подбивать.

      зы Арабы не готовы продать секретную начинку Меркав? Наверно нашим спецам было бы интересно поковыряться.
      1. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 16:42
        +1
        Кума с коптера с малой высоты по МТО ювелирно влетела, там динамической защиты не оказалось.
        У Меркавы мангал поверх МТО не поставишь.
        Оператор явно не по интернету учился, его натаскивали, и не один месяц.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 16:14
      +1
      Цитата: Buyan
      Мда... облажались евреи, да и меркавы их горят...

      Горит всё, не торопитесь с выводами.
      Если армия Израиля с палестинцами не сдюжит из Украины пришлют отморозков "азова" или "Кракена", а в самом Израиле сформируют бригаду бывших деятелей "творческой интеллигенции" из России и прочих республик бывшего СССР, во главе с Галкиным и Пугачёвой, и общими усилиями выбьют палестинцев.
      Хотя скорей всего такие "помощники" армии Израиля не понадобятся. angry
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:17
        +2
        Да свинтили уже наверно Галкины из "земли обетованной" - щаз, как же, пойдут они воевать, ага....
        А вот какелы своим ЛС врядли делиться станут - им самим дюже трэба (с)
      2. Уарабей
        Уарабей Сегодня, 16:32
        +2
        И что там сделают отморозки "азова" и "кракена"? По щам отхватят и уберутся побитыми восвояси. Лучше израильтян с палестинцами воевать они не осилят.
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 16:24
      +9
      Понятно, что ответка будет.
      Но, на данном этапе такая констатация.
      Армия Израиля сильная? Сильная.
      Палестинские отряды сумели обойти укрепленные израильские пункты? Сумели.
      Боевые действия в израильских нас.пунктах идут до сих пор? Идут.
      Жертв много? Да.
      Состояние войны объявлено? Да.
      Цель нападающих достигнута? Да.
      Израильская армия сильная?...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:27
        +2
        Забыли про Иран - он уже заявил о поддержке палестинцев открыто.
        БПЛА могут появится иранского производства.

        зы А может и уже есть.
        1. Kartograf
          Kartograf Сегодня, 17:40
          0
          Цитата: Nexcom
          Забыли про Иран - он уже заявил о поддержке палестинцев открыто.
          БПЛА могут появится иранского производства.

          Ирану может под весь этот шум достаться.Амеры за евреев впрягутся
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:31
        +1
        Цитата: Ясная
        Понятно, что ответка будет.
        Но, на данном этапе такая констатация.
        Армия Израиля сильная? Сильная.
        Палестинские отряды сумели обойти укрепленные израильские пункты? Сумели.
        Боевые действия в израильских нас.пунктах идут до сих пор? Идут.
        Жертв много? Да.
        Состояние войны объявлено? Да.
        Цель нападающих достигнута? Да.
        Израильская армия сильная?...

        Если следовать логике представителя евреев
        на ВО Арона, winked то всё военно-политическое руководство Израиля надо повесить за яйки.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 16:38
          +2
          Геннадий hi , если палестинцы такими темпами будут крошить ЦАХАЛ и дальше, то может и не до яйцов будет израильтянам....
          Особенно когда ещё всякие радикальные исламисты подтянутся, которые давно и страстно мечтают Израилю гвоздь в седалище вогнать по самую шляпку.
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:10
    +1
    Если это и "хитрый план", то он очень хитрый. Сколько людей положат остается только гадать. За такие планы по голове, если и погладят, то только дубинкой. Все же думается нет ни какого плана, а палестинцы в данном раунде просто переиграли евреев.
  3. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 16:11
    +2
    Видео сейчас видел танкиста боевики из меркавы вытаскивали чем его подбили?
    1. макс702
      макс702 Сегодня, 16:16
      +5
      БПЛА...Все по заветам одного конфликта что идёт уже полтора года, сейчас ещё FPVшки подтянутся и другие продукты как минимум иранского Военторга.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:20
        +1
        Вот думаю Шахеды - точно подтянутся и полетят, Иран открыто заявил о поддержке Палестины. Писали в прессе.
        А может и не только Шахеды.....
    2. Комментарий был удален.
    3. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 16:34
      +2
      Цитата: BARKAS
      Видео сейчас видел танкиста боевики из меркавы вытаскивали чем его подбили?

      Было сегодня видео - что-то типа квадрика зависает над "Меркавой" и скидывает гранату от РПГ (внешне похожую на 105 мм выстрел ПГ-32В) перед башней - аккурат на крышу МТО.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:42
        +1
        Да, в ТГ ВО было это видео сегодня пару часов назад. И вспыхнула эта Меркава только так..... Как будто и не Меркава вовсе.
  4. ASG7
    ASG7 Сегодня, 16:12
    -18
    Вскоре вся захваченная техника будет на украине, евреям надо было, по указанию США, самим поставлять танки Xoxлам, а так через ХАМАС получиться.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:13
    +5
    Вот, интересно- а Россию еще не обвинили в "эскалации насилия", "неприкрытой агрессии"и в попытках отвлечь внимание общественности?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:22
      +3
      Ещё не вечер - как обвинят в том что науськиваем своего партнера Иран. А что, вполне до такого могут додуматься.
      А иранские Шахеды - обзовут Геранями перекрашенными - заявят типа мы поставляем. Вывернут опять наизнанку.
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 17:17
        +1
        Цитата: Nexcom
        Ещё не вечер - как обвинят в том что

        Читайте пока телеграмм там уже даже привязали атаку на Израиль с днем рождения Путина.
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 16:23
      +2
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Россию еще не обвинили

      Как ни странно, но нет.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 16:30
        -3
        Объвинят. И правильно сделают. СССР ведь один из придумщиков Израиля!
    3. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 16:36
      +3
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Вот, интересно- а Россию еще не обвинили в "эскалации насилия", "неприкрытой агрессии"и в попытках отвлечь внимание общественности?

      А як же! Догадайтесь, где? wink
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:44
        0
        Воот - я ж говорил что ещё не вечер и обязательно обвинят. Ну ждём теперь фантазий насчет кураторов из Вагнера, поставок БПЛА и прочего .....

        зы Одно радует - трындят "качественная операция". wassat
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:49
        +1
        Цитата: Alexey RA
        А як же! Догадайтесь, где?

        Ничего себе ! Это же Ашдот горит..
        Ясно что первыми обвинили, киевские нацисты.
  6. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 16:14
    +9
    А меньше надо было массовых уличных протестов устраивать по поводу судебной реформы!
    Израильское общество потеряло единство, оказалось раздробленным.
    Часть еврейских офицеров, в знак протеста, поуходили из ЦАХАЛ...
    К тому же сегодня - шаббат, еврейский выходной - огромное количество военнослужащих было в увольнениях, в кругу семьи.
    Классическое 22 июня 1941 года в израильском исполнении!..
  7. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 16:16
    +4
    Как то слажено у палестинцев это получилось.
    Как по нотам , и даже не кто не предал.
    Либо что тоже нельзя исключать , что им дали так себя проявить , типо как 11 сентября в США так и тут .
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 16:46
      0
      Тоже кажется, что как по нотам. И дирижер ы, возможно, проходили обучение в оркестре у учеников одного немецкого композитора. Тем более ТВД им очень даже знаком во всех смыслах.
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:16
    +4
    Нам бы пару "Меркав" палестинцы не выделят, просто рад научного интереса и пополнения коллекции музея?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:24
      +3
      Вот-вот, для наших спецов наверно трофейные Меркавы были бы не лишними.....
    2. cast iron
      cast iron Сегодня, 16:52
      -3
      Зачем нам пара Меркав? У нас есть замечательные 40-летние БМП-2 и 60 летние Т-62. Они еще 40 лет могут служить без проблем. и без модернизаций! А еще есть БТР-50!
  9. Buyan
    Buyan Сегодня, 16:18
    +14
    Цитата: кредо
    Цитата: Buyan
    Мда... облажались евреи, да и меркавы их горят...

    Не торопитесь с выводами.
    Если армия Израиля с палестинцами не сдюжит из Украины пришлют отморозков "азова" или "Кракена", а в самом Израиле сформируют бригаду бывших деятелей "творческой интеллигенции" из России и прочих республик бывшего СССР, во главе с Галкиным и Пугачёвой, и общими усилиями выбьют палестинцев.
    Хотя скорей всего такие "помощники" армии Израиля не понадобятся. angry

    У Галкина отмазка - уход за пожилым родственником)
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:25
      +3
      За пожилой женой. laughing
      ------------------------
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:20
    +7
    Трудно в это поверить ,но на лицо действия " пятой колонны" и это в Израиле!? Танки запаравлены,с боекомплектом ,КАЗы аккуратно демонтированы и упакованы?Батальон танков сдан без боя. Самое главное минимум жертв.Что то не то с Цхалом.А если бы был бы удар помощнее не однодневный,вся надежда на ЯО?Никакие,от такого позора будут долго отмываться.А что там с Ф35?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:29
      +2
      Похоже Ф35 срочно перекрашивают стелс покрытие. Андрей hi
  11. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 16:20
    +3
    Палестинцы захватили танковый батальон Израиля? Ох-ре-неть. Теперь эти танки против израильтян будут использовать, или не успеют? Или не умеют?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:30
      +1
      Думаю они быстро разговорят пару израильских танкистов.....
    2. красноярск
      красноярск Сегодня, 16:51
      0
      Цитата: Уарабей
      Палестинцы захватили танковый батальон Израиля?

      А чему Вы удивляетесь? Обычная расслабуха у ЦАХАЛа. ХАМАС их давно не беспокоил по серьезному.
      Палестинцы захваченные танки использовать не смогут, мозги не так заточены.
      А научиться не успеют. Думаю, что не далее как завтра евреи очухаются и .... бедный Газа. Еврейская мстя будет жестокой.
      А ведь все из-за еврейской жадности, - землю надо было делить по-справедливости.
      1. Уарабей
        Уарабей Сегодня, 17:03
        0
        Так вот расслабухе и удивляюсь. Вот от кого-кого, а от Израиля я подобной расслабухи никак не ожидал.
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 17:16
        0
        Тем более не свою землю! Сообщение короткое
    3. CheeRock
      CheeRock Сегодня, 16:59
      0
      Цитата: Уарабей
      Палестинцы захватили танковый батальон Израиля? Ох-ре-неть. Теперь эти танки против израильтян будут использовать, или не успеют? Или не умеют?

      Были бы танки, а танкистов им КСИР подгонит.
  12. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:22
    +6
    Военный объект штурмуют с лёгким оружием,а почему-то танки в отражении нападения не участвуют?Почему технику не пытались вывести с.базы или уничтожить?Тут у израильтян косяк на косяке,стоящий им ихних жизней!
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 16:48
      +1
      Потому что шаббат - это святое.
      Как и бомбить арабов в Рамадан, да и просто по пятницам, причем во время намаза.
  13. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 16:27
    +2
    Марокко должен стать оператором Меркав?
  14. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 16:39
    -1
    Крысы хорошо маскировались, получая бесплатный корм. И хорошо ударили в спину
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 17:18
      0
      Иудеи модераторы на ВО и не скрываются теперь?
  15. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:41
    0
    Создаётся впечатление что арабам разрешили зайти на территорию Израиля с целью расширения конфликта с возможным участием Ирана. Чтобы израильские силы безопасности и Моссад неговоря и ЦРУ пропустили палестинскую атаку. Комбинция с далеко идущими последствиями
    1. panov_panov
      panov_panov Сегодня, 16:48
      0
      Раздолбайство там и разгильдяйство) а не далеко идущие планы
  16. Alex20042004
    Alex20042004 Сегодня, 17:38
    0
    Цитата: кредо
    Цитата: Buyan
    Мда... облажались евреи, да и меркавы их горят...

    Горит всё, не торопитесь с выводами.
    Если армия Израиля с палестинцами не сдюжит из Украины пришлют отморозков "азова" или "Кракена", а в самом Израиле сформируют бригаду бывших деятелей "творческой интеллигенции" из России и прочих республик бывшего СССР, во главе с Галкиным и Пугачёвой, и общими усилиями выбьют палестинцев.
    Хотя скорей всего такие "помощники" армии Израиля не понадобятся. angry


    Отморозков из "Азова" и "Кракена" обучали израилитяне - ???