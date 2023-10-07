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Впервые за последние годы израильские военные бросили танк Merkava в ходе вооружённого конфликта

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Впервые за последние годы израильские военные бросили танк Merkava в ходе вооружённого конфликта

Кадры и новости, приходящие сегодня с Ближнего Востока, говорят о значительном обострении ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и, возможно, наиболее тяжелом за последние годы.


В соцсетях и в интернете распространяются жуткие кадры, в отдельные из которых трудно поверить, так как ранее невозможно было себе представить, что израильские военные окажутся в таком положении.

На некоторых видеороликах показано уничтожение знаменитых израильских танков «Меркава», а где-то показан и брошенный новейший танк «Меркава-4», который в 2010 году был признан лучшим основным боевым танком в мире по версии американского военно-аналитического агентства Forecast International. Стоит отметить, что случаев, когда израильские военные бросали танк «Меркава»,не было очень давно.

Апокалиптичные кадры на одной из приграничных дорог в Израиле

- подобным образом в некоторых телеграм-каналах комментируют происходящее сегодня на Ближнем Востоке.

По всей вероятно, танк был брошен после атаки на него со стороны отрядов ХАМАС или после сброса взрывного устройства с дрона. Есть и кадры с тем, как палестинцы берут в плен израильских танкистов.

Ожесточенные бои между палестинскими группировками в секторе Газа и израильскими военными начались сегодня. Как сообщает ряд СМИ, в Израиле не ожидали нападения и были застигнуты врасплох. По некоторым данным, в общей сложности из Газы было выпущено по Израилю 2200 ракет. Ракетные обстрелы сопровождались проникновением палестинских отрядов в израильские поселения, окружающие Газу. Также отряды вошли в города Сдерот и Ашкелон, бои идут даже в восточных кварталах Иерусалима.
Использованы фотографии:
rutube.ru/скриншот видео
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60 комментариев
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  1. ALCA056000
    ALCA056000 Сегодня, 16:45
    +22
    Непобедимые пантеры, челленджеры ... теперь вот меркава.....сами придумали, сами поверили.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 16:47
      +16
      Не доехали "Меркавы" до степей Херсонщины...

      И вряд ли доедут.
      1. Ivan F
        Ivan F Сегодня, 16:58
        +3
        Кстати да - хорошее замечание good . Конечно бизнес это дело такое, ему ничего не помеха включая и войну, но видимо Израиль сейчас отколется от "помощников незалежной".
      2. vladcub
        vladcub Сегодня, 17:38
        0
        Израиль и не собирался давать *Меркаву". Там, танк не для ВСУ шников + Россия их держит за" фаберже": Даш *колесницу*, а палестинцев из" воздуха "появится, что то" новенькое " и" колючее ".
        Так что" меркава" в степях Херсоньщины ето мало научная фантастика
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:51
      +16
      Так эти "лучшие" израильские танкисты ни с кем серьезным не поле боя еще не встречались, вот и натрусили полные комбинезоны. Меня волнует получили ли повестки в военкомат после объявления мобилизации в Израиле все эти галкины, бекмамбетовы,дуди,макаревичи ..... и прочая шваль, ведь они против войны и уехали в самую миролюбивую страну. Неужели закосят ?
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 16:55
        -17
        Цитата: Silver99
        Так эти "лучшие" израильские танкисты ни с кем серьезным не поле боя еще не встречались, вот и натрусили полные комбинезоны.

        Прямо как гвардейские придворные танковые части в феврале 2022 в Сумской и Черниговской областях вилаята хинзир. Брошенные Т-80У с дубовыми листьями.




      2. ААК
        ААК Сегодня, 16:56
        +3
        В Израиле "закосить" ни у кого из "понаехавших" не получится, если власти примут такое решение... Разве что Макарешка сможет спрыгнуть по возрасту, а вот остальным "Тавор" или "Галил" в руки и на передовую.... Вот только как Бекмамбетов против собратьев по Аллаху пойдёт?...
      3. ААК
        ААК Сегодня, 16:57
        0
        В Израиле "закосить" ни у кого из "понаехавших" не получится, если власти примут такое решение... Разве что Макарешка сможет спрыгнуть по возрасту, а вот остальным "Тавор" или "Галил" в руки и на передовую.... Вот только как Бекмамбетов против собратьев по Аллаху пойдёт?...
      4. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 17:27
        +1
        Можно предложить всем бегающим два места куда еще можно сбежать : Южная Корея и Тайвань.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:00
      +5
      ALCA056000-давно уже сказано что нет непобедимых,есть непобежденные!Горят любые танки,вопрос в том как легче и быстрее их поджечь!
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 17:20
        +2
        Будет весело, если выяснится, что "Меркавы" подбили из противотанковых комплексов, переданных бандеровцам. Джавелины против Меркав)))
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 17:37
          0
          Неее, смешнее будет если на них обычный ПГ-7 сверху сбросили....
  2. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 16:50
    +6
    Поздравляю палестинцев с началом своей СВО!
    1. Insait
      Insait Сегодня, 16:58
      +5
      Цитата: taiga2018
      Поздравляю палестинцев с началом своей СВО!

      Присоединяюсь ..Макар !!! Сейчас нас с тобой за это ха ха ха
      А если серьезно ,то вооружение и прочии приблуды им из украины продали из какгала Киевского ..
      Проспал Моссад и прочии ..Там видео жуткие их спящих там мочили !
      Вот вам и хваленный цхал
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:02
      +2
      Брошенный танк радует.Вот если посмотреть ролик,а он в телеге,то можно увидеть жуткие кадры.Машины,трупы гражданских, женщина убита..
      1. Insait
        Insait Сегодня, 17:26
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Брошенный танк радует.Вот если посмотреть ролик,а он в телеге,то можно увидеть жуткие кадры.Машины,трупы гражданских, женщина убита..

        Да жуткие очень ..Проспали называется Дмитрий ! Мои соболезнования конечно ,но это месть ..
        Сейчас толпа вломится ,от Арона и нам всем все объяснят с банами и т.д. ))))
    3. Deck
      Deck Сегодня, 17:10
      -10
      Поздравляю палестинцев с началом своей СВО!


      Надеюсь ЦАХАЛ дезинфицирует этот гадюшник в Газе
      1. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 17:20
        0
        Или будет дезинфицирован весь этот гадюшних вместе с его цахалом.
        Смотря с какого ракурса посмотреть.
        1. Deck
          Deck Сегодня, 17:44
          0
          «Талибан» поддержал ХАМАС. Сейчас подтянется Хезболла, ИГИЛ и прочие любители отрезанных голов, заложников. И все ваши друзья
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 17:21
        0
        Надеюсь до вас доберутся , кого нибудь палестинцы для дезинфекции. Все евреи проявились тут.
      3. Insait
        Insait Сегодня, 17:35
        0
        Цитата: Deck
        Поздравляю палестинцев с началом своей СВО!


        Надеюсь ЦАХАЛ дезинфицирует этот гадюшник в Газе

        Ну вот первые пошли ..))) Сейчас накинутся тут на всех "спящие" ...
        Держитесь мужики !!! И не стоит с ними спорить и тем более злить angry
        Они начнут провоцировать и зачищать сайт ,как обычно ..
        Оставляя им гоев тут на все согласных ..
        Я проверял тут не раз ,эти их схемы
        Не верь ,не бойся ,не проси ..! Это главное на этом сайте и противодейстие всем этим
        Такие дела мужики идут ,живем хлеб жуем soldier
    4. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 17:14
      +3
      Цитата: taiga2018
      Поздравляю палестинцев с началом своей СВО!

      Кого ты там поздравляешь? Дикарей, как заведённых, кричащих "алахакбар" и расстреливающих мирняк? Сколько русских было убито под такие же крики?
      Поддерживать Израиль или нет - выбор/желание каждого. Но поздравлять фанатиков-радикалов - это я не знаю кем надо быть.
      1. taiga2018
        taiga2018 Сегодня, 17:23
        0
        Цитата: Гиперион
        Кого ты там поздравляешь? Дикарей,

        Значит палестинцы по вашему дикари,а евреи вот уже сколько лет авиацией равняющие с землей палестинские города очень цивилизованные...
        1. Гиперион
          Гиперион Сегодня, 17:28
          +1
          Цитата: taiga2018
          Значит палестинцы по вашему дикари,а евреи вот уже сколько лет авиацией равняющие с землей палестинские города очень цивилизованные...

          Посмотри видео в телеграме, перестанешь задавать глупые вопросы.
          https://t.me/breakingmash/48362
          Палестинцы не хотят мирно сосуществовать, несмотря на гуманитарку от Израиля.
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 17:23
        -2
        Ты совсем нацистом стал? Или ваше жидомассонкое лезет? Бить давно нужно всех жидов. Они Россию разворовали , они сеют хаос во всем мире! Что там им какая то полестина.
        1. Гиперион
          Гиперион Сегодня, 17:34
          0
          Цитата: Аргон
          Ты совсем нацистом стал? Или ваше жидомассонкое лезет? Бить давно нужно всех жидов.

          Всех это кого? Ну и кто здесь нацист, после таких заявлений?
          Цитата: Аргон
          они сеют хаос во всем мире!

          Они или англосаксы? Определись уже наконец. Вечно у таких как ты кто-то виноват. Кроме тебя естественно.
      3. Аргон
        Аргон Сегодня, 17:24
        -2
        Ты совсем нацистом стал? Или ваше жидомассонкое лезет? Бить давно нужно всех жидов. Они Россию разворовали , они сеют хаос во всем мире! Что там им какая то полестина.
    5. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:17
      +2
      Цитата: taiga2018
      Поздравляю палестинцев с началом своей СВО!

      Когда война заканчивается, поздравляют с победой. А вот когда война начинается, то все плачут.
  3. Andobor
    Andobor Сегодня, 16:50
    +5
    Брошенная Меркава, 2200 ракет, кто то тут жалеет евреев, в других сообщениях речь идёт о батальоне Меркав и 5000 ракет.
  4. Sith
    Sith Сегодня, 16:51
    +9
    Цитата: ALCA056000
    Непобедимые пантеры, челленджеры ... теперь вот меркава.....сами придумали, сами поверили.

    Так не понятно с чем они сравнивали челенджеры ... пантеры ... меркавы ... когда современных войн не вели , а только локальные стычки ...
    Танк ж в отрыве от всего как сравнивать то ... прилетел дрон ... пво не было ... никто по сторонам не смотрел ... сбросил взрывпакет ... от него загорелось МТО ... и всё ... не стало танка
    А базы многие судя по видео вообще захватили как ... если солдат зарезали и растреляли прямо в казарме ... в чём они там были в том и погибли
    Как они так "охраняли" базу то
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 17:04
      +5
      Вот и мне непонятен не столько провал разведки ("зазвездились" ребята), сколько удивительная беспечность армии, тем более вблизи границы автономии. Часовые, средства контроля, наблюдения? Нет, не слышали. Много мифов сегодня развеялось.
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 17:41
        0
        Были и часовые, и средства наблюдения. Но их внезапно вывели из строя любительскими дронами. Новая реальность: то что работало 10 лет назад - уже не работает или работает не так.
  5. Комментарий был удален.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:55
      +5
      Так и будет, у палестинцев нет шансов, но и экономика Израиля посмотрим сколько дней войны выдержит. А танки не вернут.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 17:01
        +3
        Если палестинцы сумеют блокировать морское сообщение Израиля - то всё может обернуться весьма неожиданным образом...
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 17:05
          +1
          Да, думаю до морских дронов уже недалеко.
      2. AllBiBek
        AllBiBek Сегодня, 17:34
        0
        Им под утро ракетными ударами как раз электроснабжение военных предприятий и гасили активно вообще-то.
    2. hohohol
      hohohol Сегодня, 16:58
      +4
      Арабы берут в плен очень много людей. Видимо впереди показательные казни
      1. Kartograf
        Kartograf Сегодня, 17:05
        +7
        Цитата: hohohol
        Арабы берут в плен очень много людей. Видимо впереди показательные казни

        Не казни а торг.Ну и живые щиты как ВСУ в домах
    3. Insait
      Insait Сегодня, 17:02
      +5
      Цитата: oppozite28
      Сейчас израильтяне отмобилизуются и палестинцы огребут, а танки сами вернут и припаркуют там где скажут ещё и штраф пожизненный впаяют за неправильную парковку...

      Ну да ну да ..Они ушли давно уже hi
      Ваш израиль начнет по Сирии бомбить и поближе к Российской базе от злобы и бессилия .Мы евреев предупреждали ,про поставки вооружения еврею Зеленскому продажному ..Он ВСЕ продал на БВ !
      Вот и получайте ..Россия сдерживать арабов уже не собирается и вам сообщать ..Это ваши проблемы уже !!!
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:52
    +5
    Ну значит скоро увидим в инете полный состав брони Меркавы. Любители ББТ уже небось руки потирают, раньше то одни догадки были.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:57
      +5
      Копчёный-там броня шла от Рейнметалла,как и орудие и двигатель. Сто пудов что наши специалисты давно с точностью до молекулы состав брони знают давно уже!
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 16:59
        +1
        Не, там навесная хитрая многослойная. До этого все гадали по фоткам с повреждениями где слои видны были или на фотках монтажа не очень хорошего качества. Теперь будет в HD.
  7. Tim666
    Tim666 Сегодня, 16:55
    -2
    Цитата: oppozite28
    Сейчас израильтяне отмобилизуются и палестинцы огребут, а танки сами вернут и припаркуют там где скажут ещё и штраф пожизненный впаяют за неправильную парковку...

    На самом деле конечно отмобилизуются и наваляют по самые помидоры, но отморозкам из ХАМАС это как то побоку у них задача замочить побольше народа, а то что погибнет много мусульман им плевать, руководству небось в бою погибнуть не грозит.
  8. Ух Неухов
    Ух Неухов Сегодня, 16:56
    +2
    Кто обучал палестинцев? Азербайджанцы или украинцы? У Ирана ещё практики недостаточно. Тут чувствуется уверенные и слаженные действия. Очень похожа на тактику ВСУ и опыт приличный имеется.
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 17:23
      0
      На том ТВД вообще-то Оркестр хорошие концерты давал не один год.
  9. Луенков
    Луенков Сегодня, 16:57
    +5
    Дружба с СшА пошла на пользу. Танки непобедимые, купола непробиваемые. Бойцы несгибаемые, не то что Украинцы... Получите и распишитесь.
  10. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 16:59
    0
    Ув други и не други, вкл. пока ещё живое ЦИПсио!
    Трудно поверить в быстро меняющийся мир, под который не стоит прогибаться, пусть лучше он прогнётся под нас.
    Всё говорит о справедливости высказываний о появлении новых центров силы в виде Глобального Севера, Глобального Юга в многополярном мире!
    Кстати, присоединяемся к многочисленным поздравлениям с ДР одному из основателей многополярного мира- лидеру нашей страны!
    А мы предупреждали всех, в том числе полосатых, наглосаксов и землю обетованную- не играйте огненные игры, не шутите оружием всяким, кое обернётся против вас?!
    Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем.
    Пролетарии и олигархи всех стран, объединяйтесь - нам нечего терять, но у нас будет весь мир! sos, sos, sos !кто в теме , помогите пжс, банит ник tuman и постоянно кошмарит угрозами губой и штрафбатом?
    Честь имею.
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:00
    +2
    Вот интересно, а "вновьобретенные" граждане будут защищать "вновьобретенную родину"? Или пацифизм победит? Я имею ввиду наших "ясноликих" сбежавших после начала СВО.
    1. -sa-
      -sa- Сегодня, 17:09
      +3
      Уедут ещё куда нибудь))у таких нет родины
  12. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:00
    0
    Поначалу на БМ-13 стоял ящик с толом для самоликвидации.
  13. Tim666
    Tim666 Сегодня, 17:02
    +1
    Цитата: ALCA056000
    Непобедимые пантеры, челленджеры ... теперь вот меркава.....сами придумали, сами поверили.

    Разгоняли журналисты мало чего смыслящие в этом вообще, чтобы потом это и опровергнуть. А если экипаж не готов к бою или он вообще в танк не залез, а к танку в упор подошли гранатомётчики, то будь это хоть Меркава, хоть Т-55 результат будет одинаковый. Тысячу раз уже обсасывали большую потерю танков в Чечне в 1995, а до сих пор подрывы танков на минах или уничтожение из гранатомёта в упор выдают за перемоги.
  14. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 17:05
    +2
    14 танков захватили палестинцы на только на базе
  15. Normann
    Normann Сегодня, 17:07
    +2
    «Меркава-4», который в 2010 году был признан лучшим основным боевым танком в мире по версии американского военно-аналитического агентства Forecast International
    Ну-ну лучший, для своего театра, надо уточнять
  16. Normann
    Normann Сегодня, 17:09
    +1
    Стоит отметить, что случаев, когда израильские военные бросали танк «Меркава»,не было очень давно.

    А когда они их бросали?
  17. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:13
    +2
    Надо выменять для музея в Кубинке а им вместо него пзрк подкинуть laughing
  18. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 17:18
    0
    Ув други и не други, вкл. пока ещё живое ЦИПсио!
    Обескураживающая весть, соболезнования и память усопшим, безвременно ушедшим из жизни и убиенным.
    ЖдёмС возвращения на родину настоящих патриотов России, временно покинувших страну в 2022 и 2023 гг., а также ранее в свете грядущих событий на земле обетованной.
    Честь имею.
  19. nikolaevskiy78
    nikolaevskiy78 Сегодня, 17:19
    0
    Короче, Нетаньяху согласовал проведение наземной операции, сказав Байдену, что готов к длительному противостоянию. Хизбалла пообещала начать атаку с севера, если Израиль войдет в Газу. В общем, игра идет настолько по-крупному, вокруг "Индо-аравийского полюса", что дальше ехать некуда. Шансы, что теперь стороны отползут на старые границы политики очень малы.
  20. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:26
    0
    Пошла жара, скоро миру будет не до Украины. good
  21. Миша Миша
    Миша Миша Сегодня, 17:26
    -1
    Не уважаемые редакторы Военного обозрения. За считанный год вы превратились в помойку. Читать вас одно разочарование!! Новостей читателям вы предоставить не можете. Проще новости найти в телеграмм. Удачи
  22. HaByxoDaBHocep
    HaByxoDaBHocep Сегодня, 17:27
    +1
    А свидомые интересно за кого? на Меркавах то V нарисована, значит должны быть за Хамас, с другой стороны еврейские наемники воюют в ВФУ и евреи их оружием греют, блин какой то затык для кастрюль получился