Впервые за последние годы израильские военные бросили танк Merkava в ходе вооружённого конфликта

Кадры и новости, приходящие сегодня с Ближнего Востока, говорят о значительном обострении ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и, возможно, наиболее тяжелом за последние годы.
В соцсетях и в интернете распространяются жуткие кадры, в отдельные из которых трудно поверить, так как ранее невозможно было себе представить, что израильские военные окажутся в таком положении.
На некоторых видеороликах показано уничтожение знаменитых израильских танков «Меркава», а где-то показан и брошенный новейший танк «Меркава-4», который в 2010 году был признан лучшим основным боевым танком в мире по версии американского военно-аналитического агентства Forecast International. Стоит отметить, что случаев, когда израильские военные бросали танк «Меркава»,не было очень давно.
Апокалиптичные кадры на одной из приграничных дорог в Израиле
- подобным образом в некоторых телеграм-каналах комментируют происходящее сегодня на Ближнем Востоке.
По всей вероятно, танк был брошен после атаки на него со стороны отрядов ХАМАС или после сброса взрывного устройства с дрона. Есть и кадры с тем, как палестинцы берут в плен израильских танкистов.
Ожесточенные бои между палестинскими группировками в секторе Газа и израильскими военными начались сегодня. Как сообщает ряд СМИ, в Израиле не ожидали нападения и были застигнуты врасплох. По некоторым данным, в общей сложности из Газы было выпущено по Израилю 2200 ракет. Ракетные обстрелы сопровождались проникновением палестинских отрядов в израильские поселения, окружающие Газу. Также отряды вошли в города Сдерот и Ашкелон, бои идут даже в восточных кварталах Иерусалима.