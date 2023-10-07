Министр обороны США пообещал обеспечить Израиль «всем необходимым» для обороны

В ближайшие дни Пентагон будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты гражданского населения

США пообещали всестороннюю помощь Израилю для отражения нападения палестинских формирований. С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин, слова главы американского военного ведомства опубликованы на сайте Пентагона.По утверждению Остина, Вашингтон сохраняет приверженность праву Израиля на самооборону. Министр обороны США выразил соболезнования семьям погибших израильтян. Он подчеркнул готовность американского военного ведомства оказать Израилю всестороннюю помощь.- заявил министр обороны США.Как и ожидалось, США и страны Евросоюза выступили в поддержку Израиля и осудили действия ХАМАС. Однозначно операцию палестинских формирований поддержали Иран и Сирия. Саудовская Аравия и Катар высказались за прекращение огня, но назвали именно Израиль виновником происходящих событий.Напомним, что сегодня утром израильскую территорию атаковали отряды палестинского движения ХАМАС. Им удалось захватить до 14 населенных пунктов на границе с сектором Газа. В плен попали не менее 57 военнослужащих и поселенцев.Кроме того, израильские города подверглись массированной ракетной атаке: по некоторым данным, палестинские формирования выпустили по израильской территории от 2,5 тысяч до 5 тысяч ракет. С таким количеством ракет не смогла справиться даже знаменитая система противоракетной обороны «Железный купол», вследствие чего имели место попадания ракет в электростанцию в Ашкелоне, в жилые дома и другие объекты.