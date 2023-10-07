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Министр обороны США пообещал обеспечить Израиль «всем необходимым» для обороны

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Министр обороны США пообещал обеспечить Израиль «всем необходимым» для обороны

США пообещали всестороннюю помощь Израилю для отражения нападения палестинских формирований. С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин, слова главы американского военного ведомства опубликованы на сайте Пентагона.


По утверждению Остина, Вашингтон сохраняет приверженность праву Израиля на самооборону. Министр обороны США выразил соболезнования семьям погибших израильтян. Он подчеркнул готовность американского военного ведомства оказать Израилю всестороннюю помощь.

В ближайшие дни Пентагон будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты гражданского населения

- заявил министр обороны США.

Как и ожидалось, США и страны Евросоюза выступили в поддержку Израиля и осудили действия ХАМАС. Однозначно операцию палестинских формирований поддержали Иран и Сирия. Саудовская Аравия и Катар высказались за прекращение огня, но назвали именно Израиль виновником происходящих событий.

Напомним, что сегодня утром израильскую территорию атаковали отряды палестинского движения ХАМАС. Им удалось захватить до 14 населенных пунктов на границе с сектором Газа. В плен попали не менее 57 военнослужащих и поселенцев.

Кроме того, израильские города подверглись массированной ракетной атаке: по некоторым данным, палестинские формирования выпустили по израильской территории от 2,5 тысяч до 5 тысяч ракет. С таким количеством ракет не смогла справиться даже знаменитая система противоракетной обороны «Железный купол», вследствие чего имели место попадания ракет в электростанцию в Ашкелоне, в жилые дома и другие объекты.
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36 комментариев
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  1. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 16:22
    -1
    и суток не прошло, как я предположил, что основная помощь будет от США и Турции.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:25
      0
      Странно что Израилю нужна чья то помощь.У него ведь мощная АОИ и мощный ВПК. requestСамая мощная Армия на Ближнем Востоке,а тут в первые же сутки нужна чья то помощь против террористической вылазки,что удивляет.
      1. A17ttt
        A17ttt Сегодня, 16:34
        +2
        Orange-Bigg (Александр):
        согласно информационным ресурсам - более 20% энергетики на территории поражено ракетами (пожары).
        о каком ВПК идет речь?
        другой момент - всеобщая мобилизация. кто встанет к станкам - беженцы из РФ из-за СВО?
        1. yuri bakster
          yuri bakster Сегодня, 16:37
          +8
          Цитата: A17ttt
          всеобщая мобилизация. кто встанет к станкам - беженцы из РФ из-за СВО?

          дайте галкину парабеллум
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 16:49
            0
            Цитата: yuri bakster
            дайте галкину парабеллум

            Лучше ПС и 12 патронов...Пусть повторит подвиг...
        2. Уарабей
          Уарабей Сегодня, 17:19
          0
          Там беженцев из Украины больше.
      2. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 16:34
        +1
        Украину Шиаиты содержали с надрывом, а тут ещё и Израиль... Как там в пословице насчёт двух зайцев...??? Две войны Израиль выиграл у арабов, но Бог любит троицу... Третья попытка... Я ставлю на евреев...
    2. макс702
      макс702 Сегодня, 16:29
      +3
      Помощь Турции очень сомнительно, а вот от США все что угодно вплоть до солдат , если только проект сдавать не надумали..
      1. A17ttt
        A17ttt Сегодня, 16:36
        0
        макс702 (Максим):
        ответьте на вопрос - кто запрещает продать если будет потребность и желание прикупить?!
        Смотрите на СВО.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:37
      +5
      О чем мы тут и говорим постоянно, "железный купол" это дуршлаг против самоделок, при серьезном количестве от этих летающих газовых баллонов нет защиты ! Пусть Израиль крепко подумает перед тем как задирать Иран, там ответка будет куда серьезнее. Они хитровыделанные думают изподтишка поставлять вооружение украине, так пусть эту радость хлебают ситечком.
    4. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 16:42
      0
      Цитата: A17ttt
      и суток не прошло, как я предположил, что основная помощь будет от США и Турции.

      Турция? belay
      Турция зашевелилась бы только если бы операцию проводила "Хезболла". А к "ХАМАС" турки более чем лояльны.
  2. ASG7
    ASG7 Сегодня, 16:23
    +2
    Да теперь осталось лишь убедить прижимистых Евреев отдать свои деньги милым американцам за гарантии своей безопасности. Сочувствую искренне, но Вас обдерут как липку.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:55
      0
      Цитата: ASG7
      Да теперь осталось лишь убедить прижимистых Евреев...

      ...которые продолжают ютиться на территория 20 770 км², что в далёкой России где-то на Дальнем Востоке пустует образованная ещё во времена ИВС Еврейская АО, территория которой в полтора раза больше - 36 271 км²...
      И, если попросить друга ВВП, он может организовать великое переселение народов...
      1. ASG7
        ASG7 Сегодня, 17:15
        0
        Они ждут когда Одесса опять русская будет, а Дальний Восток это для них наказание.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:25
    +1
    Для обороны от палестинцев нужна помощь США?Это так серьёзно,может быть .Палестинцы стингеры и джавелины они пока не применяют.А если применят?
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:25
    0
    Щас из британии прямо на голаны поедут бригады бандеровцев, подготовленных по стандартам нато. Уж они то знают толк в пауках и цыфрах д. р. хитлера. Да и деды им передали знания как евреев за колючкой гнобить
  5. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 16:29
    +5
    Хорошая новость для нас состоит в том, что украм меньше достанется оружия от Штатов и от Европы. А так палестинцы впечатляют по сравнению с их предыдущими жалкими попытками что-то сделать. Обычно Изралитяне из-за одного рядового попавшего в плен начинали масштабную спецоперацию. А тут у них куча военных попала в плен и потерян ряд населенных пунктов. Отобьют конечно. Силы палестинцев ничтожно малы чтобы противостоять Израилю. Смысла им нападать нет никакого. Но они видимо считают, что из искры возгорится пламя и когда ни будь они добьются своего. А по факту похоже на то, что воду мутит Иран. При этом использует в своей борьбе против Израиля палестинцев. Возникает ассоциация со Штатами и украми. Те тоже сами не воюют, а только подначивают укров.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 16:35
      0
      Где-то писали, что Ирану нужно было пару недель, чтобы обогатить уран до нужного состояния и провести ядерные испытания... Не удивлюсь, если они сейчас воспользуются моментом. Это будет просто фиаско для Израиля...
    2. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 17:28
      0
      Вполне возможно, что украм не меньше оружия достанется, а больше наоборот. Теперь Израиль в ответ на помощь США, тоже будет на Украину оружие поставлять. А Палестину они быстро задавят.
  6. ASG7
    ASG7 Сегодня, 16:31
    +2
    Цитата: Orange-Bigg
    Самая мощная Армия на Ближнем Востоке

    Тсс!!! Тихо, об этом знает только Израиль.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:31
    0
    Янки ненавязчиво дают понять что не прочь побомбить территорию Израиля,дабы таким быстрым способом зачистить её от палестинцев,и тех кто ненароком попадёт под бомбы и ракеты....
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:32
    +1
    В ближайшие дни Пентагон будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты гражданского населения

    - заявил министр обороны США.
    Зеленскому стоит задуматься о своей дальнейшей участи. Сейчас уж точно будет не до Украины. Дом с химерами на ул.Банковая д.10 грозит стать музеем восковых фигур ну или Кунсткамерой. Как повезёт в общем...
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 17:30
      0
      Цитата: oppozite28
      Зеленскому стоит задуматься о своей дальнейшей участи. Сейчас уж точно будет не до Украины.

      Думаю это всё быстро закончится. К утру,край к обеду следующего дня.зачистят всех арабов.
  9. максим1987
    максим1987 Сегодня, 16:34
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Для обороны от палестинцев нужна помощь США?Это так серьёзно,может быть .Палестинцы стингеры и джавелины они пока не применяют.А если применят?

    это мысль. не решились ли палестинцы на мощную вылазку, так-как впервые(благодаря предприимчивым какелам)насыщенны ПТРК и ПЗРК?
  10. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 16:39
    +2
    В ближайшие дни Пентагон будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны и защиты гражданского населения

  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:42
    0
    Кто нибудь мне обьяснит почему палестинцы так грамотно провели начало операции?
    Непохоже что это они планировали военную операцию. what
    Не их стиль...не их почерк.
    1. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 16:50
      +1
      Леха с Андроида. (Леха с Андроида)
      Кто нибудь мне обьяснит почему палестинцы так грамотно провели начало операции?

      странный вы человек?!
      ищите ответ здесь.
      Вам прямая дорога за ответам - туда.
      Сюда отчеты не отправляют, да и запросы туда никто не пишет. чтобы на них приходили ответы.
    2. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 17:14
      +1
      Дирижеры опытные, судя по почерку и дерзости мелодии. Знакомые с особенностями ТВД и арабским менталитетом более чем. Походу, у одного покойного немецкого композитора в музыкалке учились.
      1. Уарабей
        Уарабей Сегодня, 17:31
        +1
        Может он воскрес, композитор то? wassat
        ------------------------------------------------------------
  12. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:46
    +1
    Палестинцам разрешили зайти в Израиль. Комбинация только начинается. Наверное палестинцы сами от себя неожидали такого успеха. Иран надеюсь внимателен к действиям братьев-арабов wink
  13. guest
    guest Сегодня, 16:54
    0
    Министр обороны США пообещал обеспечить Израиль «всем необходимым» для обороны

    А как же тогда Украина? Есть ещё и Тайвань, а хватит ли на всех этих вассалов оружия?
  14. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 16:57
    0
    Слава Палестине!
    По мнению администрации сайта текст моего комментария слишком короткий и не несёт полезной информации.
  15. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 17:07
    +1
    Сдается мне, что теперь не быть Абрамовичу послом доброй воли (от думающей головы - Израиля) Американского актива - по Черноморской сделке.
    Израиль, и наверно с подачи Саудовской Аравии, тушит огненный бок.
    Теперь СА скорее выйдет на переговорную тропу между Американским активом на Украине и РФ.
  16. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:12
    0
    Ждем шаблонных заявлений от цру об том что они конечно же всё давно знали( ну а как иначе то) но как обычно никому ничего не сказала(ибо как обычно все жутко секретно). Ну надо же матрасам свою значимость дутую подтверждать, первый раз чтоли постфактум просыпаются и выдают на гора в сми об том что уж онито огого, всё знают все видят.)))
  17. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 17:23
    0
    и да, для РФ следующий год начнется с проблем.
    на моей памяти из новостной ленты, Израиль был большим оптовым покупателем спирта и спиртосодержащей продукции.

    значит бюджет недосчитает средств. следовательно сокращение выпуска.
    хотя может Италия напрямую выйдет и будет закупать товар для своей техники в сельском хозяйстве.

    т.к. Российская еще на спирте и водке не работает.
  18. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:29
    0
    Хозяин переключается на поддержку сионистских нацистов, бандеровские нацисты напряглись...