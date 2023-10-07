Согласно оперативной сводки Минобороны РФ, российская армия продолжает придерживаться тактики активной обороны, все более истощая наступательный потенциал противника. Не забывают наши военные и об уничтожении складов с боеприпасами и военной техникой ВСУ в тыловых районах, что говорит о хорошей работе российской разведки.
Наибольшие потери противник понес на Южно-Донецком направлении, где бойцы группировки войск «Восток» ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп 127-й и 128-й бригад теробороны ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Штурмовая авиация ВКС России отработала по позициям 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ вблизи с селом Урожайное и н. п. Новомихайловка Донецкой республики. В общей сложности, потери противника на этих участках составили до 225 боевиков убитыми и ранеными, подбиты два бронеавтомобиля и подавлена огневая точка гаубицы Д-20.
Суди по данным российского военного ведомства, ВСУ снизили активность на Ореховском направлении Запорожского фронта, на что ранее указывали и военкоры. Об атаках украинцев в этом секторе вообще ничего не сообщается. Зато наши бойцы при поддержке армейской и штурмовой авиации нанесли урон врагу в районе населенных пунктов Успеновка, Работино и Малая Токмачка, ликвидировав до 50 боевиков ВСУ.
Неплохо отработали и российские артиллеристы, уничтожив в ходе контрбатарейной борьбы гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20 и пушку М-46. Примечательно, что почти все названные орудия советского образца, а 130-мм буксируемую пушку M-46 периода 50-х годов прошлого века вообще можно назвать музейным экспонатом. Очевидно, украинское командование бережет не только западную бронетехнику, но и артиллерийские системы, отведя их подальше от линии фронта.
Почти двести украинских боевиков были ликвидированы бойцами подразделений «Южной» группировки войск ВС РФ на Донецком направлении. Здесь отражены три атаки ВСУ к югу от Артемовска в районе села Курдюмовка и села Веселое севернее Соледара. Украинские артиллеристы лишились очередной американской гаубицы М777 и вновь советской Д-30.
На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отработали по противнику комбинированными ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Всего было отражено пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики и Лиман Первый Харьковской области. Потери ВСУ в ходе неудачных накатов составили свыше 40 военнослужащих, подавлена работа артсистемы М777, уничтожена польская САУ Krab.
На Краснолиманском направлении противник был не так активен, отражена одна атака 63-й механизированной бригады ВСУ в районе села Червоная Диброва в ЛНР. В ходе боя наши артиллеристы и вертолетчики уничтожили свыше 65 боевиков, еще два советских орудия Д-30 и одну гаубицу Д-20.
Продолжается зачистка островов от украинских десантников в дельте Днепра. На этот раз две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы на островах Алёшкинский и Переяславский.
Касательно ударов по тыловым объектам, в районе портового города Ильчевск в Одесской области уничтожен склад военно-технического имущества ВСУ. Вблизи с городом Черкассы одноименной области Украины накрыты склады с авиационными боеприпасами. Еще одно место хранения БК 1-й бригады специального назначения ВСУ взлетело на воздух вместе с содержимым в районе села Огурцово Харьковской области.
Высокоточные средства поражения ВС РФ продолжают уничтожать остатки авиационной инфраструктуры ВСУ. Минобороны сообщает об успешном нанесении ударов по складам авиатоплива на аэродромах «Озерное» в районе города Житомир и «Миргород», расположенным вблизи с одноименным городом в Полтавской области.
И совсем уж редкое событие за последнее время, касающееся Воздушных сил Украины, вернее того, что от них осталось. В районе села Преображенка в пригороде Орехова Запорожской области российские зенитчики сбили украинский штурмовик Су-25.