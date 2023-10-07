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Минобороны: В районе села Преображенка Запорожской области российские зенитчики сбили штурмовик Су-25 ВС ВСУ

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Минобороны: В районе села Преображенка Запорожской области российские зенитчики сбили штурмовик Су-25 ВС ВСУ

Согласно оперативной сводки Минобороны РФ, российская армия продолжает придерживаться тактики активной обороны, все более истощая наступательный потенциал противника. Не забывают наши военные и об уничтожении складов с боеприпасами и военной техникой ВСУ в тыловых районах, что говорит о хорошей работе российской разведки.


Наибольшие потери противник понес на Южно-Донецком направлении, где бойцы группировки войск «Восток» ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп 127-й и 128-й бригад теробороны ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Штурмовая авиация ВКС России отработала по позициям 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ вблизи с селом Урожайное и н. п. Новомихайловка Донецкой республики. В общей сложности, потери противника на этих участках составили до 225 боевиков убитыми и ранеными, подбиты два бронеавтомобиля и подавлена огневая точка гаубицы Д-20.

Суди по данным российского военного ведомства, ВСУ снизили активность на Ореховском направлении Запорожского фронта, на что ранее указывали и военкоры. Об атаках украинцев в этом секторе вообще ничего не сообщается. Зато наши бойцы при поддержке армейской и штурмовой авиации нанесли урон врагу в районе населенных пунктов Успеновка, Работино и Малая Токмачка, ликвидировав до 50 боевиков ВСУ.

Неплохо отработали и российские артиллеристы, уничтожив в ходе контрбатарейной борьбы гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20 и пушку М-46. Примечательно, что почти все названные орудия советского образца, а 130-мм буксируемую пушку M-46 периода 50-х годов прошлого века вообще можно назвать музейным экспонатом. Очевидно, украинское командование бережет не только западную бронетехнику, но и артиллерийские системы, отведя их подальше от линии фронта.

Почти двести украинских боевиков были ликвидированы бойцами подразделений «Южной» группировки войск ВС РФ на Донецком направлении. Здесь отражены три атаки ВСУ к югу от Артемовска в районе села Курдюмовка и села Веселое севернее Соледара. Украинские артиллеристы лишились очередной американской гаубицы М777 и вновь советской Д-30.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отработали по противнику комбинированными ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Всего было отражено пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики и Лиман Первый Харьковской области. Потери ВСУ в ходе неудачных накатов составили свыше 40 военнослужащих, подавлена работа артсистемы М777, уничтожена польская САУ Krab.

На Краснолиманском направлении противник был не так активен, отражена одна атака 63-й механизированной бригады ВСУ в районе села Червоная Диброва в ЛНР. В ходе боя наши артиллеристы и вертолетчики уничтожили свыше 65 боевиков, еще два советских орудия Д-30 и одну гаубицу Д-20.

Продолжается зачистка островов от украинских десантников в дельте Днепра. На этот раз две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы на островах Алёшкинский и Переяславский.

Касательно ударов по тыловым объектам, в районе портового города Ильчевск в Одесской области уничтожен склад военно-технического имущества ВСУ. Вблизи с городом Черкассы одноименной области Украины накрыты склады с авиационными боеприпасами. Еще одно место хранения БК 1-й бригады специального назначения ВСУ взлетело на воздух вместе с содержимым в районе села Огурцово Харьковской области.

Высокоточные средства поражения ВС РФ продолжают уничтожать остатки авиационной инфраструктуры ВСУ. Минобороны сообщает об успешном нанесении ударов по складам авиатоплива на аэродромах «Озерное» в районе города Житомир и «Миргород», расположенным вблизи с одноименным городом в Полтавской области.

И совсем уж редкое событие за последнее время, касающееся Воздушных сил Украины, вернее того, что от них осталось. В районе села Преображенка в пригороде Орехова Запорожской области российские зенитчики сбили украинский штурмовик Су-25.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:50
    -5
    Зентичики Лаоса(как принято говорить, чтобы не попасть под статью) кажись за 2 прошедшие недели сбили 2 своих борта. В одном экипаж погиб. Ну кто не в курсе.
    ИМХО уже хорошо так набили своих бортов, в сравнении с "олимпийской войной".
  2. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 16:50
    -4
    В этот раз действительно украинский? А то в последние дни наша ПВО объявила войну обеим сторонам.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:41
      0
      Цитата: Ярослав Тэккель
      наша ПВО объявила войну обеим сторонам.

      Наверно это армейские зенитчики постарались. У ракетчиков ПВО свой/чужой всегда работала сверхнадёжно.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:53
    0
    Гп и воен прокуроры пишут факты? Для 10 - 100 тыс сидельцев "пропаганда бандеровщины", нарущение законов войны. Что это такое? С нашими пленными, по калориям и освещенности камер можно всех туремщиков - бпндер на 2 млн посодить, на чукотку
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:01
    0
    М-46 вроде у нас тоже применяют, да и "Берег" в основе вроде оно.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:04
    -2
    Там ещё стоят десятки самолётов на аэродромах вдали от линии фронта,эдак километров за 60 минимум!Целей пвошникам хватит надолго!
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:35
    0
    В районе села Преображенка в пригороде Орехова Запорожской области российские зенитчики сбили украинский штурмовик Су-25.

    Когда же они кончатся?