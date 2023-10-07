ТГ-канал: вскоре после операции в Карабахе азербайджанские силовики поблагодарили Израиль за помощь

Вскоре после завершения операции в Нагорном Карабахе азербайджанские силовики поблагодарили Израиль за помощь в ее проведении. Свою благодарность выразили представители армии и сил безопасности Азербайджана.Об этом сообщил ТГ-канал «Милитарист», ссылаясь на информацию спецслужб Франции.Автор отметил, что Израиль внес существенный вклад в успех азербайджанских Вооруженных сил в 2020 году. То же самое произошло и сейчас, когда Республика Арцах на территории Нагорного Карабаха перестала существовать, а сам регион перешел под полный контроль Баку.В материале отмечается, что накануне однодневной войны за Карабах в Азербайджан приезжал глава израильского оборонного ведомства Эяль Замир. Предполагается, что на встрече обсуждался план военной операции Баку в Закавказье. А перед ней страну посещали представители разведывательных служб Израиля «Моссад» и «Аман». Предполагается, что с их помощью были проведены усовершенствования сбора и передачи разведданных с помощью технических средств.Кроме того, незадолго до операции ВС Азербайджана существенно увеличились объемы поставок израильской военной продукции для этой закавказской страны. За последнее десятилетие Баку закупил вооружений из Израиля на сумму 10 миллиардов долларов. В вою очередь, Азербайджан продавал еврейскому государству нефть, а также позволял израильской разведке действовать на своей территории, собирая информацию об Иране.