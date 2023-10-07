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ТГ-канал: вскоре после операции в Карабахе азербайджанские силовики поблагодарили Израиль за помощь

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ТГ-канал: вскоре после операции в Карабахе азербайджанские силовики поблагодарили Израиль за помощь

Вскоре после завершения операции в Нагорном Карабахе азербайджанские силовики поблагодарили Израиль за помощь в ее проведении. Свою благодарность выразили представители армии и сил безопасности Азербайджана.


Об этом сообщил ТГ-канал «Милитарист», ссылаясь на информацию спецслужб Франции.

Автор отметил, что Израиль внес существенный вклад в успех азербайджанских Вооруженных сил в 2020 году. То же самое произошло и сейчас, когда Республика Арцах на территории Нагорного Карабаха перестала существовать, а сам регион перешел под полный контроль Баку.

В материале отмечается, что накануне однодневной войны за Карабах в Азербайджан приезжал глава израильского оборонного ведомства Эяль Замир. Предполагается, что на встрече обсуждался план военной операции Баку в Закавказье. А перед ней страну посещали представители разведывательных служб Израиля «Моссад» и «Аман». Предполагается, что с их помощью были проведены усовершенствования сбора и передачи разведданных с помощью технических средств.

Кроме того, незадолго до операции ВС Азербайджана существенно увеличились объемы поставок израильской военной продукции для этой закавказской страны. За последнее десятилетие Баку закупил вооружений из Израиля на сумму 10 миллиардов долларов. В вою очередь, Азербайджан продавал еврейскому государству нефть, а также позволял израильской разведке действовать на своей территории, собирая информацию об Иране.
Использованы фотографии:
https://president.az/
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19 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:41
    +1
    Кстати вполне возможно что Иран руками Хамаса мстит Израилю за недавние события в Карабахе,так как понимает что Израиль помогая Азербайджану расчищает поляну для военной операции против Ирана с территории Азербайджана.Азербайджан же даже официально заявлял о возможности признания Южного Азербайджана,а это территория Ирана и теперь после решения вопроса Карабаха эта тема может активизироваться. Всё же пока существовала НКР это было невозможно,не было широкого выхода к границе с Ираном.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 16:45
      +3
      Хорошая версия!

      Надеюсь, атака ХАМАС в Израиле отвлечет немного внимания от Украины. И у бандеровцев будет меньше финансовой подпитки.
    2. Berserk23
      Berserk23 Сегодня, 16:47
      0
      Пару ударов по ТЭК Азербайджана и начнется кризис. Все сейчас завязано на энергетике- банкоматы, светофоры, комьютеры, бензоколонки и подача газа...
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:53
        +1
        95 % дохода Азербайджана это выручка от экспорта нефти и газа. Армения в 2020 году воздержалась от ударов по ТЭК Азербайджана,так как опасалась последствий для самой Армении.А вот Иран случись что может и не воздержаться.Тогда коллапс экономики Азербайджана из-за возможного уничтожения его ТЭК и нефте/газоинфраструктуры БПЛА и ракетами Ирана.
        1. Cayz Kfgby
          Cayz Kfgby Сегодня, 17:43
          0
          А я смотрю, вы полный ноль в геополитике! Применять нецензурную брань в ваш адрес Orange-Bigg (Александр) очень хочется, но мне вас искренне жаль, что вы сами не понимаете, то, что пишите! Иранцы - мусульмане-шииты, не будут наносить удары по ТЭК Азербайджана, т.к. азербайджанцы-шииты с помощью евреев-иудеев победили армян-христиан!? Orange-Bigg (Александр) - поняли весь тот бред, что вы написали? А все те, кто прочитал данный бред -поняли, что это бред человека с полным непониманием политики и национально-религиозного уклада региона?! Orange-Bigg (Александр) - диванный маршал, который всё знает и побеждает в своём воспалённом мозгу.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 17:47
            0
            Иранцы - мусульмане-шииты, не будут наносить удары по ТЭК Азербайджана, т.к. азербайджанцы-шииты с помощью евреев-иудеев победили армян-христиан!? Orange-Bigg (Александр) - поняли весь тот бред, что вы написали?


            Это не я написал это вы написали.Я имел ввиду совершенно другое. Внимательнее прочитайте мой пост.

            Цитата из моего предыдущего поста.
            А вот Иран случись что может и не воздержаться.Тогда коллапс экономики Азербайджана из-за возможного уничтожения его ТЭК и нефте/газоинфраструктуры БПЛА и ракетами Ирана.


            Я имел ввиду что Армения побоялась в 2020 году уничтожать ТЭК Азербайджана,опасаясь последствий для себя,но случись что и Иран НЕ БУДЕТ ОПАСАТЬСЯ уничтожать ТЭК Азербайджана,то есть Иран уничтожит ТЭК Азербайджана.Ферштейн?
    3. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 16:50
      +3
      Цитата: Orange-Bigg
      Кстати вполне возможно что Иран руками Хамаса мстит Израилю

      Иран руками ХАМАСа.... laughing
      Иран - это шиитская Хезболла. Которая является главным конкурентом ХАМАСа.
      Сам же суннитский ХАМАС давно и прочно лежит под главными противниками Ирана - монархиями Залива (и Турцией).
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:04
        0
        Иран то ссорится,то мирится с Хамасом и спонсирует его.И тут уже не важно кто шиит,а кто суннит,главное что деньги даёт.

        Израиль считает Иран одним из подстрекателей разгоревшегося палестино-израильского конфликта, так как Тегеран финансирует движение ХАМАС. Об этом рассказал ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

        https://life.ru/p/1612611

        Что и требовалось доказать.

        Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, финансируется из двух главных источников — Ирана и Катара. И нынешнюю масштабную атаку на Израиль ХАМАС не мог предпринять без согласия как минимум одного из своих главных спонсоров. С огромной вероятностью можно предположить, что «добро» на нападение было получено из Ирана.Наиболее вероятной целью атаки является попытка сорвать нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии, переговоры о которых в последнее время продвигаются весьма успешно. Такая нормализация не нужна и крайне опасна для Ирана. Более того, нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии часть более глобального процесса восстановления отношений между саудитами и США, которые после прихода к власти Байдена стали довольно прохладными. Однако в последнее время отношения вновь начали укрепляться. А это может иметь далеко идущие последствия. ... Естественно, все это совсем не нужно Ирану, поэтому он и решил взорвать ситуацию. Отношения Саудовской Аравии с ХАМАС очень непростые. Однако саудиты, которые претендуют на лидерскую роль в мусульманском и арабском мире, не могут игнорировать тему Палестины.

        https://voennoedelo.com/posts/id51180-zachem-hamas-atakoval-izrail-i-chem-vse-eto-mozhet-zakonchitsja
    4. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 17:11
      +1
      Кстати вполне возможно что Иран руками Хамаса мстит Израилю за недавние события в Карабахе

      Ирану много есть за что мстить, за атаки на центрифуги, на ядерные центры, за убийство генералов и ученых, за регулярные удары по Сирии. Израиль таки напросился. Другой вопрос - поведение хамаса в отношении пленных и гражданских. В результате справедливую по сути операцию мировые сми вывернут наизнанку, демонизировав Иран и в наш огород тоже прилетит. На месте лидеров хамаса "жестящих" стоило бы прижать.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:21
        0
        ХАМАС никогда и не был белым и пушистым.Или для вас это новость?
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 17:37
          0
          Нужно когда то начинать, иначе результаты справедливой борьбы можно выкинуть на помойку.
    5. Cayz Kfgby
      Cayz Kfgby Сегодня, 17:33
      0
      Жаль, что вы сами не понимаете, то, что пишите! Иранцы - мусульмане-шииты, мстят евреям-иудеям, зато, что азербайджанцы-шииты с помощью евреев-иудеев победили армян-христиан!? Orange-Bigg (Александр) - поняли весь тот бред, что вы написали? А все те, кто прочитал данный бред -поняли, что это бред человека с полным непониманием политики и национально-религиозного уклада региона?! Orange-Bigg (Александр) - диванный маршал, который всё знает и побеждает в своём воспалённом мозгу.
    6. knn54
      knn54 Сегодня, 17:46
      0
      Вот армяне и оторвались на Израиле за Карабах.
  2. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 16:43
    0
    Об этом сообщил ТГ-канал «Милитарист», ссылаясь на информацию спецслужб Франции.

    слабенькая информация.

    но коль так, то Франция решила добавить керосина для Израиля. когда у того подпекает бок.
    в этом году правда, много информации по Израилю. Даже слитой самим Израилем по переговорам с Африканским государством.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:50
    0
    Такими заявлениями азербайджанцы фактически подставляют Израиль,ибо вопросы военной помощи и сотрудничества чаще всего не афишируют,дабы не испортить отношения со страной помогшей в том или ином варианте помощи!
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 16:59
      +1
      Цитата: Бережливый
      Такими заявлениями азербайджанцы фактически подставляют Израиль,ибо вопросы военной помощи и сотрудничества чаще всего не афишируют

      Да об этом сотрудничестве все прекрасно знают ещё с 2016 года.
      Очень сложно, знаете ли, не заметить израильское вооружение (ПТРК И БПЛА) в двух войнах в Карабахе.
      А также целый выводок израильских БПЛА, ПТРК, ЗРК, РСЗО и ПУ ОТР на параде Победы 2020 г. в Баку.



      https://oleggranovsky.livejournal.com/531935.html
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 17:16
        0
        Да, понмится г-н Арон не без гордости тут рассказывал, какие израильские штучки куда прилетают по Карабаху. Самое мерзкое что и мы азербайджанцам много чего продавали, для балансу типа. Идиоты.
  4. panov_panov
    panov_panov Сегодня, 16:51
    0
    Думаю им сейчас не до благодарностей будет)
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 16:52
    +1
    "Накануне однодневной войны за Карабах в Азербайджан приезжал глава израильского оборонного ведомства Эяль Замир. Предполагается, что на встрече обсуждался план военной операции Баку в Закавказье. А перед ней страну посещали представители разведывательных служб Израиля «Моссад» и «Аман». "

    Ну, теперь понятно, почему Израильские спецслужбы прокакали начало атаки ХАМАС. Им некогда, они закавказскими проблемами заняты.