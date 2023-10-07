Израильские танки «Меркава» после захвата отрядами ХАМАС могут быть переданы Ирану

Сегодня утром на территорию Израиля внезапно вторглись палестинские формирования движения ХАМАС и ряда союзных ему организаций. Используя фактор внезапности, палестинские отряды захватили контроль над целым рядом приграничных с сектором Газа населенных пунктов и даже заняли военную базу.
Арабские телеканалы позже сообщили, что в руки к палестинцам попали знаменитые израильские танки «Меркава». Речь идет о нескольких, а согласно ряду источников – и о 14, танках израильского производства. Еще несколько танков, вероятно, были уничтожены в результате ударов палестинских беспилотных летательных аппаратов.
Но многие эксперты сейчас озадачены другим вопросом – после захвата отрядами ХАМАС танки «Меркава» могут появиться в распоряжении Ирана. Скорее всего, так оно и будет. Иранские специалисты могут забрать «начинку» танков, образцы брони для последующего изучения с двумя целями – во-первых, для выработки более эффективных способов противодействия таким танкам, а во-вторых, для заимствования передового опыта.
Конечно, доставить танки из сектора Газа в Иран целиком будет достаточно сложно. Но если говорить именно об отдельных деталях, оборудовании, то особой сложности здесь нет. Например, все это можно вывезти через другие арабские страны.
Впрочем, сегодняшняя атака палестинских формирований в значительной степени развенчала мифы как о «непобедимости» израильской армии, так и о «неуязвимости» танка «Меркава». Надо отдать должное палестинским отрядам ХАМАС, подготовились к своей операции они очень неплохо, а вот почему ее «проспала» израильская разведка – и политическая, и военная, еще предстоит установить.