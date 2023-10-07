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Израильские танки «Меркава» после захвата отрядами ХАМАС могут быть переданы Ирану

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Израильские танки «Меркава» после захвата отрядами ХАМАС могут быть переданы Ирану

Сегодня утром на территорию Израиля внезапно вторглись палестинские формирования движения ХАМАС и ряда союзных ему организаций. Используя фактор внезапности, палестинские отряды захватили контроль над целым рядом приграничных с сектором Газа населенных пунктов и даже заняли военную базу.


Арабские телеканалы позже сообщили, что в руки к палестинцам попали знаменитые израильские танки «Меркава». Речь идет о нескольких, а согласно ряду источников – и о 14, танках израильского производства. Еще несколько танков, вероятно, были уничтожены в результате ударов палестинских беспилотных летательных аппаратов.

Но многие эксперты сейчас озадачены другим вопросом – после захвата отрядами ХАМАС танки «Меркава» могут появиться в распоряжении Ирана. Скорее всего, так оно и будет. Иранские специалисты могут забрать «начинку» танков, образцы брони для последующего изучения с двумя целями – во-первых, для выработки более эффективных способов противодействия таким танкам, а во-вторых, для заимствования передового опыта.

Конечно, доставить танки из сектора Газа в Иран целиком будет достаточно сложно. Но если говорить именно об отдельных деталях, оборудовании, то особой сложности здесь нет. Например, все это можно вывезти через другие арабские страны.

Впрочем, сегодняшняя атака палестинских формирований в значительной степени развенчала мифы как о «непобедимости» израильской армии, так и о «неуязвимости» танка «Меркава». Надо отдать должное палестинским отрядам ХАМАС, подготовились к своей операции они очень неплохо, а вот почему ее «проспала» израильская разведка – и политическая, и военная, еще предстоит установить.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Michael Mass, Yad la-Shiryon Museum
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33 комментария
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 16:42
    +18
    Нормалек, и кто скажет что это не законно ? Их дружбаны из США передают же оружие перехваченное с Ирана украине, нормальный гешефт smile
  2. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 16:42
    +7
    Опозорились иудеи... Слишком засмотрелись на своего украинского соплеменника.

    Пусть Чубайсом откупятся от арабов)))
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:07
      +2
      Чубайс, то есть Моше Израилевич, наверно уже давно свинтил оттеда. Он спец по таким делам.
  3. ave0123
    ave0123 Сегодня, 16:42
    +7
    нам один такой танк для изучения получить не помешает.

    Ну или хотя бы КАЗ Trophy для изучения нашими производителями вооружения . Надеюсь, наши спецслужбы уже озаботились этими вопросами ...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:08
      +1
      Ну если Иран получит Меркаву, то скорее всего и нашим дадут осмотреть
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:43
    +14
    Интересно, как Моссад себя чувствует? Кажется, сегодня какой-то миф развалился.
    1. Ivan F
      Ivan F Сегодня, 17:07
      +2
      Эпично проспали, это да. Атака на мопедах и мотопарапланах, это в нынешнее время просто незабываемое зрелище.
      Если только все это, не есть дело рук этого самого Моссада. Посмотрим на продолжение и кто кого начнёт обвинять в "провале" на Израильской сцене и что за этим последует.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:09
      0
      Как, как - как в коровью лепёшку макнули их избранным фейсом.... laughing
  5. Khakas
    Khakas Сегодня, 16:44
    +1
    К нам в Россию надо завезти пару деталей)) не помешает
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 17:50
      0
      КАЗ наверно уже в Россию уехал))
      ------------------------------------------------
  6. Sharky
    Sharky Сегодня, 16:44
    +6
    Пишут, что палестинцам досталась новейшая модификация «Меркавы 4» с комплексом активной защиты «Трофи».
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:52
      +2
      На фотографиях Меркавы 4 все с КАЗом Трофи идут,он у них в штатной комплектации теперь!
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 17:35
        0
        Где эти фанаты КАЗов, которые кричали, что Ланцет им не помеха? bully
        Простой сброс с коптера разделал и Трофи, и защищенный ей танк.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:45
    +3
    Сложно их туда будет перегнать: сейчас иудеи выведут флот для блокады сектора Газа.
  8. Комментарий был удален.
  9. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:48
    +2
    Евреи с ббв уходят? Куда? Максимке привет, и алке...
    Да и невзлину.в австралию поедете? Ко мне не лезьте, под бок. Без вас лучще дышится.
    Но открыть свою звезду, ах не просто-просто-просто, аха...а безопасный туалет окпзался важнее безлимитной картыи
  10. ASG7
    ASG7 Сегодня, 16:48
    0
    Что такого есть в этих танках, что так необходимо Ирану? Броня по типу американской(композитные бронелисты), электроника китайская.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:04
      0
      А из прЫнцыпа? В рожи ихие таким образом плюнуть!
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:23
      +2
      Цитата: ASG7
      Что такого есть в этих танках

      Например, на Уралвагонзаводе конструкторы изучили бы с большущим интересом. Совершенно разные конструкторские школы, разные традиции, разные технологии. Даже в мелочах можно очень многое перенять или наоборот, понять что своё лучше. Проанализировать каждую гайку. Особенно мотор, с которыми у нас столетние проблемы.
      Найти сильные и слабые места, понять как улучшить своё и как уничтожить чужое.
      Огромный объём работы.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 17:39
        0
        Цитата: Румaтa
        Например, на Уралвагонзаводе конструкторы изучили бы с большущим интересом.

        Будем надеяться, что все получится. yes
        САР не далеко. Деньги арабы любят.
  11. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:54
    +1
    Так и нужно минимум пару танков немедленно вывести на территорию Ирана!А лучше всего вывести все захваченные танки как можно быстрее в Иран.
  12. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 16:57
    +8
    Любой конфликт не у наших границ нам на пользу,потому что США придется отвлекаться и туда,тем более когда речь идет про верного союзника-шавку Израиль...
  13. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 17:01
    +2
    Не совсем понятно кому это надо, Палестина без поддержки ничего из себя не представляет. А Израиль просто расслабился после многих лет спокойствия.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 17:13
      +1
      Так может и допустили этот прокол, чтобы немного "взбодрить" и привести в тонус собственное население? Кстати, если это действительно так, то я одобряю - если бы народ там почивал на лаврах наследников боевой славы предков ещё несколько десятилетий, то так можно и до очередного холокоста и исхода допочиваться.
  14. Юра
    Юра Сегодня, 17:02
    0
    Итак посмотрим что за всем этим стоит в тени. США и Европе уже не под силу помощь Украине и выстрел в свою ногу своими же санкциями, просто так всё это прекратить и послать подальше Украину не позволяет полная потеря имиджа, лица и понимание того, что в этом случае они становятся ничем для всего остального мира, сегодняшние события им выгодны, ответ - да, есть повод послать Зеленского в эротическое путешествие и этим закончить свои расходы на Украину. Теперь о Ближнем Востоке - Израиль почти столетие и почти для всех там является занозой в заднице и раздражающим фактором, эти события на сегодняшний день неизбежный результат, который рано или поздно или поздно должен был случится. События на Кавказе, Украине за последние лет 15 в которых Израиль тоже был опосредствованно, но замешан, для России также были раздражающим и болезненным фактором, России выгодны сегодняшние события, я думаю да. Что-то мне подсказывает Израилю будет очень не просто, а арабы подготовились и выбрали удачный момент для удара. Но если рассматривать этот вопрос в контексте переустройства мира проводимой странами БРИКС, то никому из членов этой организации по большому счёту эти события не выгодны и могут только помешать планам.
  15. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:05
    +2
    Ну, это- вряд ли . израильтяне отобьют свои танки или уничтожат. ХАМАС , также уничтожат. А, вот наказать организаторов и помощников ? Очень сомневаюсь, что это Иран в чистом виде. Очень похоже на бандеровский почерк. И, кстати, Россию ещё не обвинили?
  16. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 17:09
    0
    Ну и как они эту Меркаву перегонят в Иран? ХАМАС, конечно, неплохо наблатыкались туннели копать, но до Тегерана не прокопают. А морская блокада сектора Газы, если ещё не введена, то это исправят уже в ближайшие часы. И она ну ОЧЕНЬ сильно будет отличаться от блокады украинских портов нашим ЧФ.
    1. ANB
      ANB Сегодня, 17:22
      0
      . И она ну ОЧЕНЬ сильно будет отличаться от блокады украинских портов нашим ЧФ.

      Россия не объявляла блокаду украинских портов.
  17. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:11
    -1
    доставить танки из сектора Газа в Иран целиком будет достаточно сложно.

    Нет проблем. Хоть по суше, хоть через Суэц.
    И оттуда пару шт. на Уралвагонзавод и ещё пару шт. в Кубинку.
  18. ric
    ric Сегодня, 17:24
    -2
    Хамас говорите ,
    а если это Вагнер , для того чтоб больше сионисты оружие не поставляли на Украину , и Купол свой тоже .
    Слишком слажена проведена операция , врядли это дело рук неграмотных палестинцев.
  19. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 17:30
    0
    почему ее «проспала» израильская разведка – и политическая, и военная, еще предстоит установить.

    Чего там устанавливать? Они Карабахом были заняты. Азербайджану помощь оказывали.
  20. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 17:42
    0
    Ув други и не други, вкл. пока ещё живое ЦИПсио!
    Таки, а нас за Що?
    Непонятно, кто рулит, но по заверениям моей кумы с Одессы- Роза, на привозе никакого дохода,
    одни убытки от бандеры и фюрера, та сынов моих постоянно шукаютъ и по погребам шарютъ?
    Вопрос к студии - А мы входим в энтот самый золотой ярд, хто ответит правильно?
    Если нет, Кац предлагает сдаться!
    Честь имею
  21. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 17:48
    0
    А после этого Иран не окажется в состоянии войны с Израилем? Или так можно было? Помнится Япония вернула МиГ 25 Советскому Союзу, угнанный Беленко. Зачем то же они это сделали.
  22. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 17:49
    0
    Ув други и не други, вкл. пока ещё живое ЦИПсио!
    Жаль наших патриотов РФ, покинувшим родину в поисках лучшей жизни?
    Родина слышит,
    Родина знает,
    Где в облаках ее сын пролетает.
    С дружеской лаской, нежной любовью
    Алыми звездами башен московских,
    Башен кремлевских,
    Смотрит она за тобою.
    ЖдёмС настоящих патриотов страны, включая чбайс - моше изралевича и др.
    Честь имею.