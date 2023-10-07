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Поражение танков Merkava дронами показало неэффективность комплекса активной защиты Trophy

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Поражение танков Merkava дронами показало неэффективность комплекса активной защиты Trophy

Одно из интересных с военной точки зрения последствий сегодняшнего нападения палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля – развенчание мифа о «неуязвимости» израильских танков Merkava.


Как известно, танки Merkava защищены комплексом активной защиты Trophy. Эта система предназначена для защиты танков от попадания противотанковых ракет (ПТУР и РПГ) посредством создания контролируемой полусферы. В итоге в верхней части танка все равно остается незащищенным небольшое пространство.

Именно эта особенность системы защиты и сыграла, судя по всему, основную роль при поражении израильских танков палестинскими дронами. Сегодня весь мир увидел, что знаменитые Merkava подбиваются дешевыми беспилотными летательными аппаратами сверху, поскольку комплекс активной защиты бесполезен против дронов.

Получается, что с помощью беспилотников даже куда хуже вооруженные и оснащенные палестинские формирования получили возможность противостоять израильским сухопутным войскам с их дорогостоящей и хорошо оборудованной бронетехникой. Многие армии мира, скорее всего, сделают из этого надлежащие выводы.

Большое количество танков Merkava было просто захвачено палестинскими формированиями. Теперь не исключается и последующая перспектива передачи танков или их отдельных деталей для изучения иранским специалистам, учитывая тесные связи между радикальными организациями палестинских арабов и иранскими спецслужбами.
Использованы фотографии:
Wikipedia / NatanFlayer
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21 комментарий
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  1. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 17:22
    0
    Чем же их поразили?

    Будет весело, если поработали противотанковые комплексы, подаренные бандеровцам)

    А палестинцам пора заняться аэродромами в Израиле. Военными.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 17:26
      -2
      Теперь все евреи наши проявляются. Скорбят и ждут , когда раскатают Палестину. Думаю и сво они аккуратно критикуют
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 17:27
        +1
        Об этом недостатке данной активной защиты под названием Trophy давно уже говорили, она не защищает танк с верхней полусферы, там воронка незащищенная получается. Специально (видимо специально обученный) оператор дрона сбросил кумулятивный заряд именно из этого сектора на МТО. Но даже не знаю , такую цель ка падающий с небольшой скоростью снаряд как идентифицирует ся как опасность или нет? а то она и на камни реагировать начнет...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:27
      +5
      Сверху самодельные мины с БПЛА сбрасывали на танки.Это по ТВЦ показывали. Видео снималось с БПЛА,нёсшего мину над танком.ХАМАС сделал выводы из СВО судя по всему с его БПЛА-камикадзе и FPV-дронами.В последнее время один за другим развенчиваются мифы о неуязвимости того или иного танка. Леопард,Челленджер 2,теперь вот Меркава,а скоро и до Абрамса дело дойдёт. Практика показала,что танки можно жечь недорого и в промышленных количествах.

      Видео по ссылке ниже.
      На опубликованных кадрах можно увидеть, как сброшенные с палестинских БПЛА боеприпасы успешно поражают автомобили и танк армии обороны Израиля. В результате одного из точных попаданий израильский танк загорелся, однако продолжил движение. Дальнейшая судьба боевой машины неизвестна.

      https://topcor.ru/40049-pojavilis-kadry-udarov-palestinskih-bpla-po-izrailskoj-voennoj-tehnike.html
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 17:40
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Сверху самодельные мины с БПЛА сбрасывали на танки.

        Сейчас в Израиле кинутся "мангалы" на "Меркавы" наваривать?

        Цитата: Orange-Bigg
        один за другим развенчиваются мифы о неуязвимости того или иного танка. Леопард,Челленджер 2,теперь вот Меркава,а скоро и до Абрамса дело дойдёт.

        Дело даже не в неуязвимости того или иного танка как такового, а в концепции "вундерваффеля" в принципе.
        Хотя...
        Мой одноклассник, широко известный в своих кругах врач-психиатр, говорил как-то, что ни одному из его пациентов нельзя доказать, что он болен. В лучшем случае получишь ответ: "Да ты сам сумасшедший".
        Точно так же, из той же оперы, Украине невозможно объяснить, что никакого западного "вундерваффеля", с помощью которого они немедленно победят Россию, не существует.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:28
      +2
      Отдельно хочется поглумиться над "железным дуршлагом", палестинцы говорят, простите мы не знали что он не пробиваем. И этот фуфел меркаву они хотели впарить соплеменнику зеленскому, иудеи хотели нагреть иудея как это мило.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 17:37
        0
        простите мы не знали что он не пробиваем.

        В прошлый раз эту систему очень хорошо протестировали и подобрали ключи.
        Так что да, мы имеет тыкву.
    4. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:33
      0
      Цитата: Ilya-spb
      если поработали противотанковые комплексы, подаренные бандеровцам)

      Исключено. Бандэровцы на стороне Израля. Они считают, что РФ-Иран-Хамас друзья.
    5. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 17:39
      0
      Так видео давно в сети.
      Меркава крутит бешней, и тут ей с коптера от его оператора прилетает в МТО выстрел от РПГ. Причем в яблочко так, оператор не день и не два тренировался.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:23
    -1
    Вероятно не стоит спешить, заявляя о полной неэффективности Труфи - сожгли ведь всего два танка. Вот когда их будут жечь пачками - тогда да. ИМХО.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 17:26
      +1
      Он защищает от прилёта с бортов, а не из верхней полусферы. Чудес не бывает, его под ПТУРы затачивали.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:31
      +2
      Цитата: Nexcom
      Вероятно не стоит спешить,

      Вот и не спешили израильтяне мангалы ставить, не ждали, что палесы БПЛА применят. Время у них чтобы изучить опыт СВО и принять меры было. А ведь это новая реалия. Теперь верхняя полусфера самая уязвимая. Война уходит в воздух. От винта!
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 17:25
    -5
    Ну, если Израиль не получит ядерный удар по своей территории в течении этой новой войны нового же типа, для них, может увидим первый в мире некий продвинутый комплекс защиты от дронов.
  4. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 17:26
    +9
    Галкина живьем не брать! Слава Палестине! Работайте братья! Ахулинампотомучто!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:33
      +4
      Да фик с ним, с Галкиным то...
      Главное Чубайса живым в плен не берите. lol
    2. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 17:38
      0
      Поддерживаешь террористов, малыш?
  5. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 17:28
    +4
    Поднявший меч, от меча и будет сражен...Израиль развив технологии БПЛА, невольно открыл ящик Пандоры...Это вообще другая война...
  6. Andobor
    Andobor Сегодня, 17:34
    +1
    Да, решетки сверху на танки евреям все же придется наварить.
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:34
    0
    Помню мне тут любитель трофи рассказывал, что там стоит крутой радар, который заодно работает как РЭБ и отрубает дроны типа ланцета. Что уж говорить про квадрокоптеры. И типа кроме как снарядом не пробить чудо-танк
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:35
    0
    Тут другой вопрос '-что это был за дрон?Есть ли у него защита от РЭБ,почему его не сбили?Весь мир создаёт активно контрдроны,возможно что и на танки такие бпла будут размещены. Просто израильтяне не делают выводов из сво,что от дрона защита первоочередная задача сегодняшнего времени. А горят все танки мира,Меркавы уже жгли и раньше,да и не для нашего твд этот танк.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:38
    0
    Сегодня весь мир увидел, что знаменитые Merkava

    Я бы поменял слово "знаменитые" на слово "широко разрекламированные", т.к. свою "знаменитость" Меркава никогда и никак не подтверждала.