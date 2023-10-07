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Израиль готовит наземную военную операцию против палестинских формирований в секторе Газа

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Израиль готовит наземную военную операцию против палестинских формирований в секторе Газа

В качестве ответа на сегодняшнее вторжение ХАМАС на территорию Израиля, власти страны будут готовить наземную военную операцию в секторе Газа. Такой вывод можно сделать, проанализировав последние выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и публикации военных экспертов.


В настоящее время власти страны начали военную операцию «Железные мечи», первичная цель которой – изгнание палестинских отрядов с израильской территории и нанесение авиаударов по сектору Газа. Кроме того, Армия обороны Израиля начала мобилизацию резервистов. Вероятно, в ЦАХАЛ призовут десятки тысяч военнообязанных граждан. Сухопутные войска Израиля сейчас стягиваются к границе страны.

В разговоре с президентом США Джо Байденом премьер-министр Биньямин Нетаньяху фактически заручился его поддержкой по поводу проведения военной операции на палестинских территориях. Он сказал главе Белого дома, что военная операция будет «продолжительной».


Израильские резервисты готовятся к участию в военной операции против палестинских формирований


Но сейчас есть два фактора, способных стать серьезными помехами для проведения операции. Первый фактор – наличие многочисленных военнопленных и заложников из числа мирных израильтян в руках у ХАМАС. Если Израиль начнет сухопутное вторжение в сектор Газа, палестинские отряды могут расправиться с военнопленными.

Второй фактор – риск эскалации и масштабирования конфликта. Так, на стороне ХАМАС может выступить ливанская «Хезболла», которая уже пригрозила открытием второго фронта на случай вторжения в сектор Газа израильских войск. Поскольку «Хезболла» тесно связана с Ираном, начало боевых действий между группировкой и израильскими войсками гипотетически может привести и к прямому ирано-израильскому конфликту, а такое развитие событий уже делает ситуацию совершенно непредсказуемой и катастрофической по своим последствиям для Ближнего Востока.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Israel Defense Forces
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9 комментариев
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  1. Xroft
    Xroft Сегодня, 17:41
    +6
    и возвращаясь к тому как постоянно с Израиля критиковали оперативность принятия решений у нас.
    Спустя фактически сутки боевых действий никаких решений сделано не было.

    и это еще фактически шла разведка боем.
    1. Carlos Sala
      Carlos Sala Сегодня, 17:44
      +3
      Сегодня израильская армия и Моссад выставили себя огромной дурой.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:45
      +2
      Цитата: Xroft
      фактически сутки боевых действий

      Ещё и 12 часов не прошло. За такое время хрен армию мобилизуешь.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 17:47
        0
        Цитата: Румaтa
        Ещё и 12 часов не прошло. За такое время хрен армию мобилизуешь.

        У нас полтора года всё тепляться, а тут за 12 часов не раскатали в нулину. Уже тормоза. Двойные стандарты wassat
  2. RipRap
    RipRap Сегодня, 17:42
    +3
    Жаль, что оккупационный сионистский режим все равно в конце концов победит, и продолжит угнетать палестинский народ, выдавливая их с родной земли.
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 17:45
      0
      Пожелаем всем сторонам конфликта военной удачи и твердости духа.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:43
    +2
    такое развитие событий уже делает ситуацию совершенно непредсказуемой и катастрофической по своим последствиям для Ближнего Востока.

    Если предсказание Жирика не фейк, то так и будет.
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:45
    +1
    Во всей заметке самые важные слова : тесно связана с Ираном. В последнем абзаце. Ради которых написано остальное...
  5. Irokez
    Irokez Сегодня, 17:47
    0
    Вероятно, в ЦАХАЛ призовут десятки тысяч военнообязанных граждан.

    Галкин там военообязан? А Собчак поедет медсестрой раненных перевязывать?
    Надо им предложить деньги перечислять в помощь Израильской армии.