Израиль готовит наземную военную операцию против палестинских формирований в секторе Газа

В качестве ответа на сегодняшнее вторжение ХАМАС на территорию Израиля, власти страны будут готовить наземную военную операцию в секторе Газа. Такой вывод можно сделать, проанализировав последние выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и публикации военных экспертов.
В настоящее время власти страны начали военную операцию «Железные мечи», первичная цель которой – изгнание палестинских отрядов с израильской территории и нанесение авиаударов по сектору Газа. Кроме того, Армия обороны Израиля начала мобилизацию резервистов. Вероятно, в ЦАХАЛ призовут десятки тысяч военнообязанных граждан. Сухопутные войска Израиля сейчас стягиваются к границе страны.
В разговоре с президентом США Джо Байденом премьер-министр Биньямин Нетаньяху фактически заручился его поддержкой по поводу проведения военной операции на палестинских территориях. Он сказал главе Белого дома, что военная операция будет «продолжительной».
Израильские резервисты готовятся к участию в военной операции против палестинских формирований
Но сейчас есть два фактора, способных стать серьезными помехами для проведения операции. Первый фактор – наличие многочисленных военнопленных и заложников из числа мирных израильтян в руках у ХАМАС. Если Израиль начнет сухопутное вторжение в сектор Газа, палестинские отряды могут расправиться с военнопленными.
Второй фактор – риск эскалации и масштабирования конфликта. Так, на стороне ХАМАС может выступить ливанская «Хезболла», которая уже пригрозила открытием второго фронта на случай вторжения в сектор Газа израильских войск. Поскольку «Хезболла» тесно связана с Ираном, начало боевых действий между группировкой и израильскими войсками гипотетически может привести и к прямому ирано-израильскому конфликту, а такое развитие событий уже делает ситуацию совершенно непредсказуемой и катастрофической по своим последствиям для Ближнего Востока.