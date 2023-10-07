Израиль готовит наземную военную операцию против палестинских формирований в секторе Газа

Израильские резервисты готовятся к участию в военной операции против палестинских формирований

В качестве ответа на сегодняшнее вторжение ХАМАС на территорию Израиля, власти страны будут готовить наземную военную операцию в секторе Газа. Такой вывод можно сделать, проанализировав последние выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и публикации военных экспертов.В настоящее время власти страны начали военную операцию «Железные мечи», первичная цель которой – изгнание палестинских отрядов с израильской территории и нанесение авиаударов по сектору Газа. Кроме того, Армия обороны Израиля начала мобилизацию резервистов. Вероятно, в ЦАХАЛ призовут десятки тысяч военнообязанных граждан. Сухопутные войска Израиля сейчас стягиваются к границе страны.В разговоре с президентом США Джо Байденом премьер-министр Биньямин Нетаньяху фактически заручился его поддержкой по поводу проведения военной операции на палестинских территориях. Он сказал главе Белого дома, что военная операция будет «продолжительной».Но сейчас есть два фактора, способных стать серьезными помехами для проведения операции. Первый фактор – наличие многочисленных военнопленных и заложников из числа мирных израильтян в руках у ХАМАС. Если Израиль начнет сухопутное вторжение в сектор Газа, палестинские отряды могут расправиться с военнопленными.Второй фактор – риск эскалации и масштабирования конфликта. Так, на стороне ХАМАС может выступить ливанская «Хезболла», которая уже пригрозила открытием второго фронта на случай вторжения в сектор Газа израильских войск. Поскольку «Хезболла» тесно связана с Ираном, начало боевых действий между группировкой и израильскими войсками гипотетически может привести и к прямому ирано-израильскому конфликту, а такое развитие событий уже делает ситуацию совершенно непредсказуемой и катастрофической по своим последствиям для Ближнего Востока.