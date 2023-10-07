Украина сражается вместо США, вместо НАТО. Они не дали ей заключить мирное соглашение, которое должно было положить конец этому конфликту в первые же недели

Долгая история зависимых от США государств показывает, что вас могут убрать, если вы их разозлите, без сомнений

В случае, если президент Украины все-таки решит пойти на переговоры с Москвой для остановки военного конфликта, он будет скорее всего ликвидирован по решению Вашингтона. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал капитан Корпуса морской пехоты армии США в отставке Мэтью Хо.Он отметил, что продолжение военного противостояния Украины с Россией, организованного Соединёнными Штатами, выгодно США и НАТО, которые сами напрямую не участвуют в этом конфликте, но решают задачу «ослабления» РФ руками украинцев. Именно поэтому весной прошлого года по указке из Вашингтона киевские власти резко прервали переговорный процесс с Москвой по заключению мирного договора.— уверен экс-морпех армии США.Сейчас на Западе по многим причинам усиливается раскол касательно дальнейшей поддержки Украины, но это не означает, что военная и другая помощь Киеву будут свернуты в ближайшее время, считает военный эксперт. Зеленского буквально заставляют продолжать боевые действия, не считаясь с потерями в рядах ВСУ и постепенным самоуничтожением Украины как государства, а украинцев как нации.В случае, если украинский президент пойдет вопреки политической воле американского руководства на мирные переговоры с Москвой, его могут убрать, например, в результате организованного спецслужбами США или Великобритании переворота, прогнозирует Хо. Подобные сценарии в прошлом неоднократно были реализованы в похожих ситуациях в отношении руководителей других государств, зависимых и даже вроде как союзнических Соединенным Штатам, заключает эксперт.— резюмировал Хо.Ранее автор статьи в сирийской газете Al-Watan Syria высказал мнение, что Украине не стоило доверять США, ведь вся история существования этого государства показывает, что «дружить с Америкой опаснее, чем враждовать с ней». Вашингтон всегда рано или поздно избавляется от «союзников», так что неудивительно, если он сделает из Зеленского «козла отпущения» и отдаст его судьбу в руки Кремля, считает арабский обозреватель.