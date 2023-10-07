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Экс-морпех армии США: Зеленский будет ликвидирован американцами в случае попытки заключить мир с Москвой

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Экс-морпех армии США: Зеленский будет ликвидирован американцами в случае попытки заключить мир с Москвой

В случае, если президент Украины все-таки решит пойти на переговоры с Москвой для остановки военного конфликта, он будет скорее всего ликвидирован по решению Вашингтона. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал капитан Корпуса морской пехоты армии США в отставке Мэтью Хо.


Он отметил, что продолжение военного противостояния Украины с Россией, организованного Соединёнными Штатами, выгодно США и НАТО, которые сами напрямую не участвуют в этом конфликте, но решают задачу «ослабления» РФ руками украинцев. Именно поэтому весной прошлого года по указке из Вашингтона киевские власти резко прервали переговорный процесс с Москвой по заключению мирного договора.

Украина сражается вместо США, вместо НАТО. Они не дали ей заключить мирное соглашение, которое должно было положить конец этому конфликту в первые же недели

— уверен экс-морпех армии США.

Сейчас на Западе по многим причинам усиливается раскол касательно дальнейшей поддержки Украины, но это не означает, что военная и другая помощь Киеву будут свернуты в ближайшее время, считает военный эксперт. Зеленского буквально заставляют продолжать боевые действия, не считаясь с потерями в рядах ВСУ и постепенным самоуничтожением Украины как государства, а украинцев как нации.

В случае, если украинский президент пойдет вопреки политической воле американского руководства на мирные переговоры с Москвой, его могут убрать, например, в результате организованного спецслужбами США или Великобритании переворота, прогнозирует Хо. Подобные сценарии в прошлом неоднократно были реализованы в похожих ситуациях в отношении руководителей других государств, зависимых и даже вроде как союзнических Соединенным Штатам, заключает эксперт.

Долгая история зависимых от США государств показывает, что вас могут убрать, если вы их разозлите, без сомнений

— резюмировал Хо.

Ранее автор статьи в сирийской газете Al-Watan Syria высказал мнение, что Украине не стоило доверять США, ведь вся история существования этого государства показывает, что «дружить с Америкой опаснее, чем враждовать с ней». Вашингтон всегда рано или поздно избавляется от «союзников», так что неудивительно, если он сделает из Зеленского «козла отпущения» и отдаст его судьбу в руки Кремля, считает арабский обозреватель.
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22 комментария
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  1. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:44
    0
    Только скорее всего в случае "договорняка", Зеленский будет ликвидирован британцами, а не американцами. И Зеленский об этом прекрасно знает.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:49
      0
      Нет! Его убьют евреи! Они же самые хитрые!
      Ну, или в крайнем случае монголо-татары!
      1. antiaircrafter
        antiaircrafter Сегодня, 19:53
        +2
        Цитата: Кот Александрович
        в крайнем случае монголо-татары!

        Может печенеги и половцы?
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 20:27
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Нет! Его убьют евреи! Они же самые хитрые!

        Ага. Бессарабская еврейка Нуланд и убьёт под крики:
        - Я тебя породила, я тебя и убью!
      3. frruc
        frruc Сегодня, 20:33
        +1
        Зелика в любом случае ликвидируют, вне зависимости, будет он договариваться или нет. Как говорится, он слишком много знал. crying
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 19:57
      +3
      Местная бандерва его и придавит. Хозяева просто отойдут в сторонку, что бы не мешать и что бы кровью на штаны и белые рубахи не забрызгать.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:59
      +1
      Что мешает его убить прямо сейчас нам?Зачем он нужен России?
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 20:28
        0
        Цитата: Бережливый
        Зачем он нужен России?

        Очень нужен. Следущий, если придёт будет умнее.
      2. karabas-barabas
        karabas-barabas Сегодня, 20:49
        0
        Цитата: Бережливый
        Что мешает его убить прямо сейчас нам?

        Что вообще происходит? Разве морпех США не мог попробовать соли и чего то похожего и на камеру наплести а тинк ве килл зеля? Опять, очень такую мааленькую сову, совёнка, хотят на огромный глобус юпитера насадить.
  2. Андрей Дибров
    Андрей Дибров Сегодня, 19:49
    0
    бред
    Тогда, автоматом, по банковой.
    Развяжут руки "нелегитимностью". Потому там выборы жестко пихают.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:50
    0
    Причём вместе с женой, оттого у неё глаза такие грустные...
    1. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 20:06
      0
      Ну еще бы, с матрасовскими президентами обедать, рассекать на лимузине по вашингтонам и нью-йоркам, тратить миллионы на картье и от всех слышать какая она героиня. Есть от чего печалиться.
  4. Обычный
    Обычный Сегодня, 19:51
    +4
    Ну шут№95 сам подписался, ибо паяц и лицедей, личное эго перевесило разум. Это каким надо быть недоумком чтобы положиться на страну которая находится за атлантикой и начать выеживаться со страной, которая имеет общие границы. Чубатые реально дауны, не зря же их прапор в один и тот же цвет с цветами обозначающими болезнь Даунов.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:02
    +1
    если украинский президент пойдет вопреки политической воле американского руководства на мирные переговоры с Москвой,

    Куда он пойдет?
    На какие такие переговоры?
    О чём переговоры?
    Кто с ним будет переговариваться?
    1. Архитектор
      Архитектор Сегодня, 20:08
      0
      Цитата: Румaтa
      если украинский президент пойдет вопреки политической воле американского руководства на мирные переговоры с Москвой,

      Куда он пойдет?
      На какие такие переговоры?
      О чём переговоры?
      Кто с ним будет переговариваться?

      Ну он все таки легитимный президент , ...пока ещё.
      Кто то же должен подписывать акт капитуляции ?
      Вот эта роль ему и отведена.
      Правда если не кончит как Гитлер.
      1. Олег Апушкин
        Олег Апушкин Сегодня, 20:15
        -2
        О какой легитимности идёт речь? С 14года там хунта террористов.
        1. Glock-17
          Glock-17 Сегодня, 20:27
          +2
          Так вроде режим Порошенко был признан Путиным как легитимный и рукопожатие было в присутствии фрау Меркель.
  6. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 20:13
    0
    Может лучше не ждать, еврейский мавр сделал своё дело.
  7. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 20:35
    +1
    Зеленский будет ликвидирован американцами в случае попытки заключить мир с Москвой


    Попытается проиграть выборы чтоб спастись.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:47
    +1
    Цитата: Бережливый
    Что мешает его убить прямо сейчас нам?Зачем он нужен России?

    Одна моя знакомая женщина, она очень старая, каждый раз, когда умирал очередной тиран всегда плакала. Когда я спросил её: " Бабушка, что же ты плачешь? Ведь умер тиран." Она мне ответила: " Скольких я уже пережила... И каждый новый был ещё хуже, чем предыдущий..."
  9. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 20:50
    0
    Я так полагаю, что его ликвидируют по любому, без всяких там попыток каких то переговоров. Так сказать принесут сакральную жертву. Потом скажут, что погиб в борьбе за демократию, а уж кого обвинят в этом деле, не мне вам рассказывать.
  10. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 20:56
    0
    Личные высказывания каког-то амерского солдафона, завели местную публику, таких же экспертов...
    А по итогу - достойных статей мало, всякую шнягу публикуют, которую обязательно будут мусолить несколько местных аборигенов.