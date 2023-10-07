Военное обозрение
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Появились кадры с десятками единиц захваченной палестинцами израильской военной техники

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Появились кадры с десятками единиц захваченной палестинцами израильской военной техники

В сети появились снятые членами палестинской группировки ХАМАС кадры, на которых запечатлены десятки единиц захваченной израильской военной техники.


На опубликованных кадрах можно увидеть бронеавтомобили Hammer и значительное количество израильских БТР Namer, по всей видимости попавших в руки палестинцев вследствие захвата израильской военной базы.




Ранее ХАМАС заявил о захвате 14 танков и других видов военной техники армии Израиля. Также палестинцы взяли в плен более 35 израильских военнослужащих и поселенцев. Израильский БТР Namer построен на шасси танка Merkava IV и является одной из наиболее бронированных моделей бронетехники подобного класса в мире. В переводе с иврита название этого БТР означает "Леопард".

В связи с событиями в стране глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль в настоящее время находится в состоянии войны. В ответ на атаки палестинцев израильская авиация нанесли удары по 21 объекту ХАМАС на территории сектора Газа. Израильская армия проводит против ХАМАС операцию под названием "Железные мечи".

Совбез США выразил полную солидарность с Израилем в связи с атаками ХАМАС на территорию этой страны. Власти Ирана и Сирии, в свою очередь, заявили о полной поддержке действий ХАМАС на территории Израиля.

Также сообщается, что ливанская военизированная группировка "Хезболла" выразила готовность прийти на помощь палестинцам в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа.

Использованы фотографии:
Wikipedia
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83 комментария
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  1. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 19:39
    +5
    Главныйвопрос сколько у палесов бпла пзрк и птрк вот что интересно.
    Так то эта техника в бою вряд ли что то сделает а вот наменять ее у заинтересованных стран на разные плюшки было бы для них куда интереснее.
    "Хезболла" выразила готовность прийти на помощь палестинцам в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа.
    И это интересно.
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 19:43
      +19
      На 4 Апача уже хватило, одной Меркаве в бочину из ПТРК с видеопруфом прислали. Это как минимум.
      Походу, у них нет дефицита в таких игрушках.
      Так что - походу СУГС.
      1. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 20:05
        +2
        Похоже теперь и ХАМАС может начать поставки вооружения на Украину. Думаю, в отличие от Израиля, их выбор кому поставлять будет правильным! wink
      2. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 20:23
        +1
        Одно дело если сотни пзрк другое если тысячи Израиль то не снесут но кровью умыть могут.
        1. алексеев
          алексеев Сегодня, 21:04
          +3
          Снести Израиль они не снесут, это точно. Потенциал не сопоставим. Но и хорошего мало. Кровопролитие будет, по- видомому, изрядное. Особенно, если на севере ещё и Хизболла начнет.
          В этом конфликте проявляется закономерность, которая касается не только Израиля: разложение вооруженных сил в длительное мирное время. Израиль уже 40 лет серьезно не воевал, люди уже " нэ тэже".
          Кроме всего прочего, массовая гибель палестинцев в Газе, а иного способа победить иначе как наносить удары по населенным пунктам противника, где и боевики и мирные у евреев нету, вызовет реакцию арабского мира и Ирана...
          Израиль, не смотря на наличие высокотехнологичной армии и , возможно, ядерного оружия стратегически весьма уязвим из-за малой территории. При эскалации дело может дойти до применения ОМП и не факт, что у "друзей" израилевых его нету.....
      3. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 20:27
        +8
        Цитата: AllBiBek
        Походу, у них нет дефицита в таких игрушках.
        Так что - походу СУГС.

        Интересно послушать, что евреи скажут американцам об Украине и вобще про жизнь, если сумеют идентифицировать то, чем палестинцы жгут израильскую технику.
        1. Ramzaj99
          Ramzaj99 Сегодня, 20:52
          -2
          Еще очень интересно будет послушать ближайший совбез ООН , как весь "цивилизованный" мир дружно введёт санкции против Израиля за уничтожение целых кварталов высоток с мирным населением , и когда США начнет поставки хезболе танков и ПЗРК.......
        2. ettore
          ettore Сегодня, 21:14
          0
          Цитата: Zoldat_A
          Интересно послушать, что евреи скажут американцам об Украине и вобще про жизнь, если сумеют идентифицировать то, чем палестинцы жгут израильскую технику.

          Промолчат в тряпочку или в лучшем случае робко спросят "Ну почему, как так?", потому как США генеральный спонсор.
      4. yaglon
        yaglon Сегодня, 20:45
        -1
        Давайте пруфы, без пруфов неинтересно.
      5. Умник
        Умник Сегодня, 21:11
        0
        Проблемы у ближайшего союзника нашего врага это же не плохо?) Надеюсь джихадисты поймают галкина
    2. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 19:49
      +10
      там и Талибы вписались за палестинцев, просят арабские страны их пропустить...шухер какой то знатный намечается
    3. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 19:56
      +4
      Главныйвопрос сколько у палесов бпла пзрк и птрк вот что интересно.
      Думаю, очень много. Как и мин. Иран их подготовил. Если Израиль хочет заходить в Газу, они должны понимать, что они заходят в Бахмут. Дефицит артиллерии там компенсируется сложной подземной логистикой и системой бункеров. Это будет Бахмут самый настоящий.
      1. Михаил Маслов
        Михаил Маслов Сегодня, 20:00
        +2
        Вы чутт перегнули.Бахмут не возможнр повторить при чем арабам.Артилерия,авиация,и самое главное боевой дух.Увы арабы на это не способны.Фанатичны -да,но не героичны.
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 20:06
          -1
          Вы их знаете? Они каждый день гибнут бросаясь на пулеметы! Кто тогда героичен?
          1. Dinamo
            Dinamo Сегодня, 20:21
            +2
            Есть фанатики,но их не так уж и много
      2. Михаил Маслов
        Михаил Маслов Сегодня, 20:01
        -4
        Вы чутт перегнули.Бахмут не возможнр повторить при чем арабам.Артилерия,авиация,и самое главное боевой дух.Увы арабы на это не способны.Фанатичны -да,но не героичны.
        1. Sadam2
          Sadam2 Сегодня, 20:41
          0
          Если в Газу полезут то это обнулить захваченных заложников ни одна сотня .хотя паблики еврейские щас очень агрессивно стримят. Газа щас сидит без електричества на сколько их хватит? Интересно как далеко пойдут Иран Катар
      3. Умник
        Умник Сегодня, 21:13
        0
        В секторе Газа от 1,7 до 3 млн проживает населения, это не Бахмут, плотность населения 5 тыс человек на КВ км
  2. VasyaRules
    VasyaRules Сегодня, 19:41
    0
    Заполучить бы на изучение…но думаю арабы пока не отдадут
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 20:07
      -1
      Вы на карте видели где находится Газа? Евреи не дураки, спецом разыграли эту точку, в случае чего чтоб не смогли вывезти танк за пределы.
  3. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 19:42
    +7
    Появились кадры с десятками единиц захваченной палестинцами израильской военной техники

    Ничего страшного. Отобъют евреи своё шмотьё.
    Палестинцам всё это уничтожать на месте надо, ибо эксплуатировать вряд ли смогут.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 19:46
      +1
      Вот-вот. Потому и жгут. Времени мало, а железную технику не так просто по-настоящему искорёжить...
      1. ALCA056000
        ALCA056000 Сегодня, 19:54
        +10
        Вы серьёзно ? Ведро горючки в мотор, ведро в башню и выгорит всё до "не подлежит восстановлению".
    2. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 20:00
      +5
      Но ведь можно и продать?!
      Иран бы приобрёл для изучения, да и ВВП подарок кодню рождения сделать стоило бы.
      1. Печорский
        Печорский Сегодня, 20:04
        +3
        Нам бы целёхонькой Меркавы не помешало бы.
      2. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 20:47
        +1
        Как вы представляете вызов Меркавы от туда, я не могу представить. Конечно было бы хорошо ее получить, но реализовать это будет трудно.
  4. Юра
    Юра Сегодня, 19:45
    +3
    Власти Ирана и Сирии, в свою очередь, заявили о полной поддержке действий ХАМАС на территории Израиля.
    Это понятно по другому и быть не могло.
    Совбез США выразил полную солидарность с Израилем в связи с атаками ХАМАС на территорию этой страны.
    А эти подлые лицемеры только радуются новой возможности сделать деньги на крови которая льётся с обеих сторон. Помогут они , да конечно же и чем дольше будет идти кровопролитие тем дольше они будут помогать, заботливые, но коварные союзнички.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:47
    +9
    Продвижение на 35 - 40 км Хамас, говорит о том что цхал почевал на лаврах победителей 50 лет ,отправляя наверх бодрые рапорта, всё под контролем.Мы в Белгородской обл быстрее справились с ками.К символическому удару цхал был не готов полностью.Пусть теперь объясняют гражданским которых вывезли в Газу как это стало возможным.А ведь палестинцы отмажутся в стиле ВСУ.
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 19:50
      +7
      Цитата: tralflot1832
      цхал почевал на лаврах победителей 50 лет

      Прям, как армяне в Карабахе.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 20:09
      0
      И все же мне сдается , что все наигранно!
    3. Печорский
      Печорский Сегодня, 20:10
      +8
      [center]
      Мэмы не заставили себя ждать.
  6. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 19:50
    -7
    Народ не волнуйтесь. Ни один танк и БТР в Газу не поехал.
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 19:56
      +2
      Аарон, а сколько женщин и детей в заложники увезли?
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 20:04
        -18
        Народ,знаете почему Израиль - мощная держава?.. Потому что в Израиле жизнь человека ценится,выше, чем несколько железяк.
    2. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 19:57
      +2
      Чей-то!? Иди арабы на еврейском читать инструкции по эксплуатации не умеют?
    3. standan
      standan Сегодня, 19:58
      0
      Не факт, все может быть. А сколько людей угнали...
    4. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 19:58
      +5
      А чего нам волноваться то? Мы поп-корном, чипсами и пивом затарились. Будем посмотреть. smile
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 20:14
        -2
        Не подавитесь попкорном и не захлебнитесь пивом. Сколько женщин и детей теперь пострадает с обеих сторон? Если вам нравиться смотреть как возят женский труп в пикапе со сломанными ногами, изнасиловнную девушку или женщин и детей увозящих в плен, расстрелянных мирных на дороге, то чем вы лучше тех кто это делает? Если воюете то воюйте с армией , а не с мирняком.
        1. antiaircrafter
          antiaircrafter Сегодня, 20:20
          0
          Цитата: Злой543
          Если вам нравиться смотреть как

          Вряд ли присутствующие здесь смотрят на это.
          Наверняка смотрят на войнушку.
        2. Аскольд65
          Аскольд65 Сегодня, 20:31
          +17
          Нам это не нравится. Нам это безразлично, вообщем то... negative
          Точно так же как " цивилизованному сообществу" было безразлично на боль и страдания мирных жителей Донбасса все последние годы .
          Государство Израиль и практически большинство еврейского общества фактически солидаризировались с украинскими нацистами, что делает их моральными соучастниками их преступлений в Новороссии ! am
          Ещё раз -- злорадства нет. Просто безразлично.... Еврейские нацисты в очередной раз сцепились с арабскими террористами.
          1. Злой543
            Злой543 Сегодня, 20:45
            +1
            Не надо уподобаться циаилизованому сообществу, оставайтесь человеком
          2. Ramzaj99
            Ramzaj99 Сегодня, 20:59
            +3
            Цитата: Аскольд65
            Нам это не нравится. Нам это безразлично, вообщем то..

            Солидарен. Израиль сам сделал всё для того , что бы в России к ним относились ещё не как к врагам , но было глубоко плевать.......
        3. Фёдор М
          Фёдор М Сегодня, 20:35
          0
          Лес рубят, щепки летят... Это прописанная истина и к сожелению реальность. На любой войне есть жертвы среди детей((
        4. Андрей Дибров
          Андрей Дибров Сегодня, 20:48
          0
          Увы. Евреи сами довыеживались.
          __________
        5. svarog77
          svarog77 Сегодня, 20:56
          +1
          Расскажите это евреям... любителям повоевать с мирняком и поустраивать терракты...
        6. aiden
          aiden Сегодня, 21:09
          +2
          А что же ты молчал, когда украинцы гад пленными солдатами издевались, что ьы молчишь когда укропское отребье просто мирняк хаймерсами накрывает, что ты молчишь про аллею ангелов в Донецке? А что ты ничего не говоришь про иранских ученых? Засунь себе в рот то, что тебе обрезали и сделац так чтобы тебя искали
      2. victor50
        victor50 Сегодня, 20:28
        -11
        Цитата: Аскольд65
        А чего нам волноваться то? Мы поп-корном, чипсами и пивом затарились. Будем посмотреть. smile

        Украины уже не хватает?
        1. Аскольд65
          Аскольд65 Сегодня, 20:37
          +6
          Цитата: victor50
          Украины уже не хватает?

          На фашистскую Украину нам тоже плевать! Мы за наших переживаем, а вместо поп-корна покупаем для наших ребят на передовой дроны и средства связи.
          1. victor50
            victor50 Сегодня, 21:07
            -1
            Цитата: Аскольд65
            Мы за наших переживаем, а вместо поп-корна покупаем для наших ребят на передовой дроны и средства связи.

            Ну так и не пишите всякую х-нь!
    5. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 19:59
      +2
      Так естествено, и не поедут. На танковозах увезут.
      Операция спланирована и реализована на всех уровнях по высшему классу.
      Учитесь, как надо малыми силами бить более сильного врага на его территории. Или, хотя бы на своей.

      Скоро вам пригодится.
      1. svarog77
        svarog77 Сегодня, 20:58
        +1
        Так и фотки уже загруженных на тягачи были...
    6. d4rkmesa
      d4rkmesa Сегодня, 20:06
      0
      Да, сомневаюсь что можно просто так взять и угнать "Намер".
    7. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 20:10
      +2
      Зачем им танк или БТР нужен в виде железа достаточно открутить что-нибудь интересное.
    8. Нагайбак
      Нагайбак Сегодня, 20:11
      +11
      Арон Заави (Арон)
      "Народ не волнуйтесь.... "
      Да нам то чего волноваться. Я понимаю, что после первого шока командование Израиля стянет силы и Хамас будет 5-й угол искать. Это безусловно. Вопрос времени. Но то,что ваши военные лажанулись это уже точно. И лажанулись крепко. Тут нашу армию много поливали, ну что ж военное дело оно такое. Сурово относится ко всем особенно к тем у кого крылья за спиной вырастают.
      Это я как то с Вашим соотечественником спорил. В 2021 году. Он мне писал,что соседи уже привыкли к Израилю. А я пытался предупредить.
      Дружба против Турции: Израиль и Греция расширяют военное сотрудничество
      voyaka "Соседи привыкли к Израилю"
      Вам повезло у вас соседи слабые.))) И не повело. что их много и они злопамятные.))) Они хранят ключи от своих домов до сих пор. И пофигу. что домов уже давно нет. Не обманывайте себя.))) Вы не в европе живете. Арабы не голландцы.)))
    9. denis88
      denis88 Сегодня, 20:12
      +2
      Да Арон, вы правы, поехал и не один. Уже факт.
    10. Aken
      Aken Сегодня, 20:22
      0
      А говорят, всю технику танкового батальона, ну, кроме сгоревшей, уже перегоняют. Врут?
      1. Ramzaj99
        Ramzaj99 Сегодня, 21:07
        0
        Не врут. Всё колёсное увезли что было. Проблема у арабов в том что гусеничной техникой тупо никто управлять не умеет. И к счастью или несчастью (мне вобщем то пофиг) гусеничную технику просто жгут, за невозможностью угнать.
    11. Овсиговец
      Овсиговец Сегодня, 20:30
      +1
      Пока не поехал.... Сейчас народ организуете и поедите.... Куда деваться. Только совет вам Арон.... Ни вы лично ни ваши солдаты позже не уподобляйтесь и не соревнуйтесь с арабами в людоедство. Ибо если нет то вы ничем не лучше чем они, будете таким же зверьем
    12. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:33
      0
      Аарон,зачем тащить меркаву в Газу, можно просто скрутить с неё что нибудь нужное,снаряд какой нибудь хитрый из боеклудки достать ,систему связи батальонного уровня по заказу демонтировать.Что то Цхал не чешется.Уже десять часов палестинцы на территории Израиля хозяйничают.
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:52
    +7
    Не плохо затарились хлопчики. И ведь, к гадалке не ходи, оружием для этого шухера у других хлопчиков- чубатых разжились за денюжку малую. Карма она такая карма.
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:54
    0
    Операция "Железные мячи" это крутое название, а чего не "Железные яйца"? ¯\_(ツ)_/¯
    А серьёзно, то евреям давно пора думать как вместе жить см палестинцами не отжимая территрию, что им мешает создать совместное государство?!
    Еврей-миротворец, звучит стильно!
    1. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 20:15
      -1
      Операция "Железные мячи" это крутое название, а чего не "Железные яйца"? ¯\_(ツ)_/¯
      А серьёзно, то евреям давно пора думать как вместе жить см палестинцами не отжимая территрию, что им мешает создать совместное государство?!
      Еврей-миротворец, звучит стильно!
      Примерно как овчарка кушающая мороженое вместо Коли-козака который любил в Audi 100 С4 с переделанными фарами под ангельские глазки от BMW кататься. Кстати овчарка Колю с Ромой и другим Ромой дюжа как ждёт за общение с СБУ и не только. Как у вас там говорится шалом на ... wink am bully
    2. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 20:25
      0
      Пы.Сы. Ключи от BMW положи где взял. Положи полностью и более не бери... am bully love
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:57
    -1
    Зря технику жгут!Нужно её вывозить в Иран!Для полноты удовольствия ещё осталось им сбить пару ф35 израильских,и вообще,полный провал системы обороны и безопасности страны израильтяне себе гарантировали!
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 20:11
      -1
      Как вывозить то? Газа и так полностью окружена израилем
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:37
      0
      Бережливый у палестинцев нет телепорта к заказчику.Но разобрать и скрутить что нибудь нужное ,можно и приветствуется. hi
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 20:50
        0
        Тралфлот а по воде на сухогрузе пару танков вывезти?
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:01
    +2
    Теперь,Украина как использованный ктнтрацептив,переходит на второй или третий план. Это уже неинтересно....
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 20:05
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Это уже неинтересно....

      Жизни евреев важней?!
  11. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 20:04
    +5
    Вопрос а зачем палестинцам эта техника?Да не зачем,в самом крайнем случае будет уничтожена.,а вот пропагандистский эффект мощнейщий и тут не какое "Трофи" не спасет.
    1. Laksamana Besar
      Laksamana Besar Сегодня, 20:21
      0
      Так они это и делают, жгут и взрывают, для уехать или оттащить нет компетенций.
  12. Tim666
    Tim666 Сегодня, 20:39
    -3
    На мой взгляд самая показательная новость: экс премьер Израиля Нафтали Беннет записался в резерв и вскоре отправится с остальными резервистами в зону боевых действий. Как говорится почувствуйте разницу.
    1. Александр Кочурков
      Александр Кочурков Сегодня, 20:49
      0
      Цитата: Tim666
      Как говорится почувствуйте разницу.

      разницу с кем?
      1. Андрей Дибров
        Андрей Дибров Сегодня, 20:56
        +1
        Цитата: Александр Кочурков
        Цитата: Tim666
        Как говорится почувствуйте разницу.

        разницу с кем?

        с володиными ... <не фамилия ... наверное ...>
        1. Александр Кочурков
          Александр Кочурков Сегодня, 21:09
          0
          А Вы с фронта пописываете или просто поговорить? Да и между "записался в резервисты" -хз, что это означает на практике, человек либо резервист, либо нет- и оказался на фронте две большие разницы.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 20:52
      0
      Тим 666-у палестинцев есть пленный генерал,теперь ещё и экс-премьера в плен возьмут lol
    3. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 20:56
      0
      Цитата: Tim666
      экс премьер Израиля Нафтали Беннет записался в резерв и вскоре отправится с остальными резервистами в зону боевых действий

      Экс премьеру Нафтали Беннету уже 51 год. И шо, какой смысл в его поступке, кроме пропагандистского? А остальные эксы не поехали.
      Кстати, у нас тоже несколько депутатов и даже мэров (не экс, а действующих) тоже записались добровольцами.
  13. Tim666
    Tim666 Сегодня, 20:48
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Аарон,зачем тащить меркаву в Газу, можно просто скрутить с неё что нибудь нужное,снаряд какой нибудь хитрый из боеклудки достать ,систему связи батальонного уровня по заказу демонтировать.Что то Цхал не чешется.Уже десять часов палестинцы на территории Израиля хозяйничают.

    Помнится на для помощи моздокской бригаде сводный отряд сколотили за пару часов и он разделил судьбу бригады, хотя если бы подтянули пехоту, может и пробили бы коридор. Тем профи и отличаются от дилетантов что вместо истеричных действий все делают осмысленно.
  14. Фактор
    Фактор Сегодня, 20:54
    0
    Евреи пропустили болезненный удар. Чем ответят на дерзость арабов?

    Тем временем, пока можно ориентировочно сказать, что в результате операции по денацификации и демилитаризации Израиля, последним было потеряно как минимум 7 танков «Merkava» (2 из которых уничтожены), 12 единиц БТР M113, 2 единицы боевых-бронированых машины MRAP, ещё 2 единицы тяжёлых боевых машины пехоты «Namer APC», также было повреждено 4 вертолёта при обстреле из ПЗРК.

    Убитыми по оценочным данным на настоящий момент потеряно более 200 военнослужащих. Имеются сотни раненых, ещё несколько сотен, как сообщается, были взяты в плен. Исходя из заявлений ХАМАС, их планируют обменять на тысячи политических заключённых, которых в нарушении международного права удерживает в тюрьмах Израиль.

    Что касается территориальных приобретений, то по меньшей мере 14 военных объектов Израиля были взяты бойцами движения-сопротивления ХАМАС из бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам». В общем и целом, продвижение палестинцев достигло углубления в 40 километров, а общая площадь контроля территорий перевалила за 1500 квадратных километров. Им удалось освободить земли от Керем-Шалома до Сдерота и Ашкелона. А также взять под контроль ряд дорожных узлов.
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:55
    0
    Цитата: Sadam2
    Если в Газу полезут то это обнулить захваченных заложников ни одна сотня .хотя паблики еврейские щас очень агрессивно стримят. Газа щас сидит без електричества на сколько их хватит? Интересно как далеко пойдут Иран Катар

    Если Израиль ограничится воздушными ударами и операциями спецназа то промолчат, ну перекроют Ормузский пролив на пару недель. В случае масштабной сухопутной операцией могут вмешаться они, а также Сирия и Египет. Масштабного удара БР ПВО Израиля не выдержит.
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:00
    +1
    Цитата: Печорский
    Нам бы целёхонькой Меркавы не помешало бы.

    Электронная начинка, да. А так: Меркава это боковая ветвь мирового танкостроения: годится лишь для Израиля и то условно, как выяснилось
  17. Tim666
    Tim666 Сегодня, 21:16
    0
    Цитата: Александр Кочурков
    А Вы с фронта пописываете или просто поговорить? Да и между "записался в резервисты" -хз, что это означает на практике, человек либо резервист, либо нет- и оказался на фронте две большие разницы.

    Почитайте что значит резервист в Израиле, весь смысл их армии что резервист в течении пары часов в располаге своей части, в течении пары суток на фронте. Повестки они не рассылают, каждый знает по какому сигналу бросать все и топать в часть.
  18. garik77
    garik77 Сегодня, 21:18
    0
    Цитата: antiaircrafter
    Появились кадры с десятками единиц захваченной палестинцами израильской военной техники

    Ничего страшного. Отобъют евреи своё шмотьё.
    Палестинцам всё это уничтожать на месте надо, ибо эксплуатировать вряд ли смогут.

    хорошо бы ободрать электронику оттуда и заполучить её нам.