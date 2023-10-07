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МИД Катара назвал виновника эскалации конфликта на Ближнем Востоке

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МИД Катара назвал виновника эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Катарские власти выразили беспокойство по поводу ситуации в Израиле и секторе Газа. А МИД Катара назвал виновника эскалации израильско-палестинского конфликта на Ближнем Востоке.


Его заявление пресс-служба ведомства опубликовала на официальной странице в соцсети.

По мнению катарских дипломатов, ответственность за сегодняшнее обострение целиком и полностью лежит на израильских властях. И атака на Израиль стала ответной реакцией на регулярные грубые нарушения прав палестинцев со стороны Тель-Авива.

Министерство иностранных дел возложило на Израиль ответственность за эскалацию из-за продолжающихся нарушений прав палестинского народа, последним из которых являются неоднократные нападения на благословенную мечеть Аль-Акса

- говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Можно заметить, что Катар в большей степени обеспокоен тем, что происходит в секторе Газа, чем происходящим в Израиле. И хотя симпатии катарских властей явно находятся на стороне палестинцев, они призывают все стороны конфликта к сдержанности. В Дохе считают, что противникам следует прекратить военные действия, успокоиться и попытаться договориться между собой.

Сегодня боевое крыло «Бригады аль-Кассам» палестинского политического движения ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля. Менее чем за полчаса с момента ее начала по территории еврейского государства было выпущено более пяти тысяч ракет.
Использованы фотографии:
МИД Катара
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92 комментария
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  1. moreman78
    moreman78 Сегодня, 17:52
    +21
    Какая может быть договоренность с Израилем? Они ж купят и продадут, а потом снова купят и продадут - но уже дороже!
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 18:21
      +17
      Министерство иностранных дел возложило на Израиль ответственность за эскалацию из-за продолжающихся нарушений прав палестинского народа, последним из которых являются неоднократные нападения на благословенную мечеть Аль-Акса
      В Израиле собаки имеют больше прав чем палестинское население. Я конечно осуждаю действия ХАМАСа, но в целом с реальными причинами конфликта согласен. Израилю нужно заканчивать с политикой апартеида, иначе война никогда не закончится.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 21:03
        +1
        Хотелось бы с Вами согласиться, но вот в ЮАР политика апартеида была прекращена, но дружбы белого и чернокожего населения откровенно не получилось. И белое население откровенно гнобится и выдавливается чернокожими, и экономика, уровень жизни, причём всех, включая аборигенов, всё больше скатывается к уровню соседних стран, хотя совсем недавно даже угнетаемые чёрные жили не в пример лучше своих собратьев по расе из других африканских стран.
        Возможно, такие примеры не особо вдохновляют евреев на шаги в том же направлении? В случае победы палестинцев, арабы получат ещё один Ливан, или Сирию, но у арабов и так достаточно много стран, территорий. А евреи в случае южноафриканского сценария, получат очередной исход, если не истребление. Возможно, всё будет не так, может напротив - будут объятья братских семитских народов, вечный мир и жвачка. Но даже вероятность прекращения существования государства и народа - не тот риск, на который кто-то может позволить себе пойти по собственной воле.
      2. Умник
        Умник Сегодня, 21:17
        -1
        Хамас нанес ущерб ближайшему союзнику нашего врага. Израиль поставлял оружие в зону СВО. Почему осуждаете действия Хамас?
    2. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 18:28
      -10
      Цитата: moreman78
      Какая может быть договоренность с Израилем? Они ж купят и продадут, а потом снова купят и продадут - но уже дороже!

      А что говорят факты? Пока все последние договоренности нарушили палестинцы ( не отказываясь от плюшек ).
      1. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 18:39
        +9
        факты таковы за 12 часов боев у Израиля
        - 4 ветушки(что с экипажами не понятно)
        - около 10 Меркав(4 подбиты/уничтожены остальное захвачено)
        - порядка 50 другого разношерстного транспорта на колесном и гусеничном ходу
        - около 100 убитыми военных + столько же в плену, так же в плену вроде есть офицеры, сколько уперли в плен гражданских одному богу известно
        Пы.Сы сколько полегло басурман в тапках считать ни кто не будет, но счет явно в пользу парней в тапках, а не Цахала, и это одна из сильнейших армий того региона, капец конечно...
        1. Arzoo
          Arzoo Сегодня, 18:45
          +6
          Пы.Сы сколько полегло басурман в тапках считать ни кто не будет, но счет явно в пользу парней в тапках, а не Цахала, и это одна из сильнейших армий того региона, капец конечно...
          А это война нового времени, которую они проспали. А Иран задает тренд! Тут два варианта: или сносить Газу под 0, со всеми криками и обвинениями или признавать поражение. Если они зайдут - в них будут лететь дроны из-за каждого угла. Будет кровавая баня и не только в Газе.
          1. Виталий161
            Виталий161 Сегодня, 19:03
            0
            Сносить Газу под 0 значит нарваться на Хезболлу, а эти ребята не Хамас однако, потянет ли Израиль на 2 фронта нынче?
            1. макс702
              макс702 Сегодня, 19:24
              +3
              Цитата: Виталий161
              однако, потянет ли Израиль на 2 фронта нынче?

              В их распоряжении вся армия и ВПК США +НАТО..
              1. Arzoo
                Arzoo Сегодня, 19:50
                0
                В их распоряжении вся армия и ВПК США +НАТО.
                Так Россия имеет крупнейший в мире ядерный арсенал. Это сильно нам помогло?
                Если Израиль начнет сносить Газу под 0, это для Израиля закончится очень большими репутационными потерями и все их дипломатические достижения последнего 10 лет можно смело сливать.
                1. УАЗ 452
                  УАЗ 452 Сегодня, 21:12
                  0
                  Если Израиль начнет сносить Газу под 0, это для Израиля закончится очень большими репутационными потерями и все их дипломатические достижения последнего 10 лет можно смело сливать.

                  Жертва агрессии, а Израиль по всем критериям в данном случае именно жертва, непростая история взаимоотношений с Палестиной, после нескольких кадров с лежащими на улицах трупами гражданских, никого интересовать не будет, имеет определённый карт-бланш. Если и не под ноль, то бомбёжки городов анклава им все, кроме тех, кто в любом случае им враждебен, простят. А репутационные потери? Достижения дипломатии? Да кого они интересуют, если уже заговорили пушки. А уж если евреи поверят, что в опасности само государство, то никакие обвинения в геноциде их не остановят. Инстинкт самосохранения есть не только у людей, но и у народов в целом.
              2. ALCA056000
                ALCA056000 Сегодня, 19:57
                +1
                Точно ? А кто ж тогда и чем окраине помогать будет ?
              3. FerroPanda
                FerroPanda Сегодня, 20:53
                +1
                Цитата: макс702

                В их распоряжении вся армия и ВПК США +НАТО..

                Что-то оно не сильно помогло на Украине, а только слышно от них нытьё "наше ВПК не справляется, мы ещё не подняли темп производства и не наладили логистические цепочки ... может через год." И это речь о "расходниках", не говоря уже о самом оружии.
              4. guest
                guest Сегодня, 21:00
                +1
                Цитата: макс702
                В их распоряжении вся армия и ВПК США +НАТО..

                Не совсем так, армия и ВПК НАТО, сейчас заняты на Украине.
              5. Пленник
                Пленник Сегодня, 21:09
                0
                И что? СШП с Укрорейхом завязла по самое не балуй. Им надо такой головной боли с Израилем?
          2. tatarin1972
            tatarin1972 Сегодня, 19:08
            -4
            Не забывайте, Израиль обладает Ядерным оружием, хрен знает как повернется конфликт, и будет вместо сектора Газа радиоактивная пустыня.
            1. Виталий161
              Виталий161 Сегодня, 19:15
              0
              амеры не дадут его использовать, ибо это очень сильно аукнется миру, ибо следом полетит по той же Ю. Корее, и как потом спрашивать с Ким Чен Ына что это вообще было?да и любой обладатель ЯО посчитает что этим можно решать свои проблемы
              1. bondrostov
                bondrostov Сегодня, 19:31
                -1
                Да не будет не кто использовать ЯО. В худшем случае США сами ворвутся туда. И раскатают арабов в пыль.. Им можно вы же все понимаете..
            2. guest
              guest Сегодня, 21:01
              0
              Цитата: tatarin1972
              Не забывайте, Израиль обладает Ядерным оружием

              У нас оно тоже есть, но к сожалению Украина до сих пор не превратилась в радиоактивную пустыню.
            3. standan
              standan Сегодня, 21:12
              0
              вместо сектора Газа радиоактивная пустыня
              Тогда точно вместе с Израилем, они рядом,это все равно, что муху в квартире убивать гранатой
          3. victor50
            victor50 Сегодня, 20:38
            0
            Цитата: Arzoo
            Пы.Сы сколько полегло басурман в тапках считать ни кто не будет, но счет явно в пользу парней в тапках, а не Цахала, и это одна из сильнейших армий того региона, капец конечно...
            А это война нового времени, которую они проспали. А Иран задает тренд! Тут два варианта: или сносить Газу под 0, со всеми криками и обвинениями или признавать поражение. Если они зайдут - в них будут лететь дроны из-за каждого угла. Будет кровавая баня и не только в Газе.

            А я уверен, что Израиль добьется своего, как было до сих пор, потому что, мне кажется, что там полно думающих людей, а не урякалок.
            1. УАЗ 452
              УАЗ 452 Сегодня, 21:20
              0
              Ну да - Арон сразу признал, что их армия и спецслужбы жидко обгадились. У нас бы в такой ситуации месяцами большинство искало бы виноватых где угодно, только не у себя, обижалось на критику, отвечало в духе "на себя посмотрите"... Короче - вело бы себя как полные инфантилы. Если у евреев парадигма общественного сознания будет иной, то и результат будет отличен от нашего, свошного. Ну а если нет - значит тоже не сдали экзамен матушке-истории, сами себе злые буратины.
        2. тлауикол
          тлауикол Сегодня, 19:14
          0
          Вы стрелки на потери в результате крысиной атаки не переводите. Что по сабжу: кто нарушил очередную договоренность : подлые евреи или святые арабские террористы ?
          1. Виталий161
            Виталий161 Сегодня, 20:12
            -2
            на войне внезапность это преимущество, так что крысиность тут не прокатит, не тот случай
    3. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 18:40
      +14
      МИД Катара назвал виновника эскалации конфликта на Ближнем Востоке

      Прочитал заголовок и подумал - Неужели снова мы...??? Ан нет, наконец то не мы... И вздохнул с облегчением...
      1. ALCA056000
        ALCA056000 Сегодня, 19:59
        +2
        Мы, мы, так что не спешите вздыхать wink Ща быстренько найдут "руку кремля", как же без неё.... Почитайте ниже carpenter цитату приводит.
  2. Insait
    Insait Сегодня, 17:53
    +10
    Ну вот вам и Юрьев день ..А Россия предупреждала и не раз !
    А вы все хихикали и плевали нам в лицо ..
    Арабы начали ,план Б хе хе
    Работайте и храни вас Аллах !
    А мы там с кагалом в Киеве разберемся ..
    1. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 17:56
      0
      Самое интересное, что арабы, начали при помощи турок и украинцев. Оттуда оружие, на Украину хамасовцы ездили в командировки. Но скорее всего, за этим в полный рост стоит Иран и это генеральная репетиция ирано-израильской войны. Вот такая, блин, окрошка в нашем безумном мире.
      1. Cayz Kfgby
        Cayz Kfgby Сегодня, 18:11
        -12
        Самое интересное, что арабы, начали при помощи турок и украинцев. Оттуда оружие, на Украину хамасовцы ездили в командировки. Но скорее всего, за этим в полный рост стоит Иран и это генеральная репетиция ирано-израильской войны. Вот такая, блин, окрошка в нашем безумном мире.
        и вы можете прямо здесь и сейчас перечислить все фамилии и имена этих хамасовцев, которые ездили в командировки на Украину! Давай - жги! Вот ФСБшники удивятся твоим познаниям!
        1. Sevastiec
          Sevastiec Сегодня, 18:12
          0
          ФСБшники не удивятся, поскольку они в курсе.
          1. Cayz Kfgby
            Cayz Kfgby Сегодня, 18:23
            -6
            ФСБшники не удивятся, поскольку они в курсе.
            а они в курсе, что вы в курсе, что они в курсе?
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 18:20
          0
          Цитата: Cayz Kfgby
          и вы можете прямо здесь и сейчас перечислить все фамилии и имена этих хамасовцев, которые ездили в командировки на Украину! Давай - жги! Вот ФСБшники удивятся твоим познаниям!

          Ну а вот вам заявление одного из политиков запада:
          «За последний год лидеры ХАМАСа дважды посещали Москву. Для осуществления хорошо скоординированной внезапной атаки ХАМАС, вероятно, также нуждался в поддержке разведки извне. В любом случае начало войны в Израиле устраивает Москву и Тегеран, привлекая внимание Запада, дестабилизируя ситуацию в регионе и потенциально препятствуя сближению Израиля с Саудовской Аравией. Это также поможет отвлечь внимание мировых СМИ от продолжающейся масштабной войны в Украине» пишет Марко Михкельсон председатель комиссии по иностранным делам.
          1. Лешак
            Лешак Сегодня, 18:25
            +18
            ...пишет Марко Михкельсон...

            Судя по фамилии "полностью независимый эксперт". yes
            1. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 19:01
              +1
              Цитата: Лешак
              Судя по фамилии "полностью независимый эксперт"

              Разве непонятно что он из Прибалтики. Для раскрутки какой то пакости, всегда запускают мелких вперед, ну как малого запускают -"Дяденька дай закурить !" а уж затем вступают взрослые - "Почто ребенка обижаешь, держи ответку !"
              Все как у дворовой шпаны.
      2. кредо
        кредо Сегодня, 18:15
        +11
        Цитата: Sevastiec
        Самое интересное, что арабы, начали при помощи турок и украинцев. Оттуда оружие, на Украину хамасовцы ездили в командировки. Но скорее всего, за этим в полный рост стоит Иран и это генеральная репетиция ирано-израильской войны. Вот такая, блин, окрошка в нашем безумном мире.

        Каждый остаётся при своём мнении, поэтому ставлю на то, что Иран здесь совсем не при чём, ему эта эскалация совсем не вовремя, а вот ребятам из-за большой лужи это самое то.

        Влезть в Южный Кавказ и насалить там и России и Ирану, да заодно испортить праздник Азербайджану и Турции, а потом подбить палестинцев на эскалацию конфликта с Израилем и поддакивая Израилю в их "справедливой войне" против терроризма возбудить арабские страны в защиту палестинцев и перевести стрелки опять же на Иран и для чего же это так понадобилось Ирану? Ему что санкций мало показалось по сравнению с Россией и он решил получить таким способом добавки?

        Нет, тут что-то не то, Иран здесь не при чём и палестинцев похоже используют как спичку, которая легко воспламеняется от любого прикосновения к ней.

        Ручонки бы отбить тем, кто стравил в очередной раз палестинцев с евреями и желает устроить очередную войнушку на Ближнем Востоке. hi
        1. Юра
          Юра Сегодня, 18:32
          +1
          Цитата: кредо
          Влезть в Южный Кавказ и насалить там и России и Ирану, да заодно испортить праздник Азербайджану и Турции, а потом подбить палестинцев на эскалацию конфликта с Израилем и поддакивая Израилю в их "справедливой войне" против терроризма возбудить арабские страны в защиту палестинцев и перевести стрелки опять же на Иран и для чего же это так понадобилось Ирану? Ему что санкций мало показалось по сравнению с Россией и он решил получить таким способом добавки?
          yes Поддержу ваш комментарий, мои мысли близки вашим в данном случае.
        2. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 18:47
          +3
          Цитата: кредо
          Нет, тут что-то не то, Иран здесь не при чём и палестинцев похоже используют как спичку, которая легко воспламеняется от любого прикосновения к ней.


          Как сказать, если посмотреть на процессы глубже то мотивов хватает...

          Вот взять даже переговоры Ирана по СВПД, кто-то реально верит, что Иран откажется от мирного атома + от возможности иметь козырь в виде ЯО (когда у Израиля негласно оно есть) ? Переговорами просто тянется время (всеми сторонами) и Израиль спит и видит как подготовить военную операцию против Ирана, это лишь вопрос времени (2023-2025 г).

          Есть стимул ударить на опережение ? Тем более с учётом изменения в регионе (Азербайджан vs Армения + Карабах), т.е. началась подготовка к удару по Ирану, и Турция+Азербайджан играют на стороне НАТО и Израиля... вот вам и причина.

          А уж желания палестинцев разобраться с Израилем хоть отбавляй т.к. с каждым годом от Палестины всё меньше и меньше территории остаётся, скоро вообще один сплошной Израиль будет.
          1. Аргон
            Аргон Сегодня, 18:56
            +5
            Вот наконец здравый комментарий! Им нужна была эта атака и обвинить Иран! Завтра услышим, что расследование показало , что именно Иран замешан в этой атаке на Израиль и понесется! Уж слишком гладко пропустили они палестинцев. Даже скажу переиграли!
      3. Lako
        Lako Сегодня, 18:20
        +7
        Иран здесь, похоже, не при делах. Проиранская Хезбола, участия в нападении не принимает.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 19:27
          0
          Цитата: Lako
          Иран здесь, похоже, не при делах. Проиранская Хезбола, участия в нападении не принимает.

          Пожуём - увидим, обещала вмешаться, если Израиль войдёт в Газу, а он войдёт 100%.
      4. bk0010
        bk0010 Сегодня, 18:31
        +2
        Цитата: Sevastiec
        Но скорее всего, за этим в полный рост стоит Иран и это генеральная репетиция ирано-израильской войны.
        Если вы взглянете на карту, то увидите, что между ними две страны. Так что там будет только "бокс по переписке".
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 18:02
      0
      Цитата: Insait
      Ну вот вам и Юрьев день ..А Россия предупреждала и не раз !
      А вы все хихикали и плевали нам в лицо ..
      Арабы начали ,план Б хе хе
      Работайте и храни вас Аллах !
      А мы там с кагалом в Киеве разберемся ..

      [media=https://twitter.com/i/status/1710608033443635672]
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 17:54
    +9
    Штаты поддержали Израиль, СА и Катар - Палестину. Давайте, ребята, перекройте нефть матрасникам, чтобы продавить свои условия, а Россия поможет. У них там резервов на неделю осталось, будет весело
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:56
      +4
      Конечно, "весело". Ни та ни другая сторона "добрую волю" проявлять не будет - резать друг друга станут на совесть. Море крови прольётся.
    2. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 17:57
      +8
      Еще Иран.
      И, вишенка на торте, Хезболла заявила, что в случае вторжения израильтян в сектор Газа - она впишется на стороне ХАМАС.
      В удивительное время живем...
      1. Виталий161
        Виталий161 Сегодня, 18:19
        +2
        так отряды Хезболла уже перебрасываются к границам Израиля, Ирану не надо вмешиваться напрямую, у него есть 3я рука)
        1. BlacTiger74
          BlacTiger74 Сегодня, 19:01
          +2
          Иран УЖЕ сказал , что находится на стороне палестинцев !!!
          1. ALCA056000
            ALCA056000 Сегодня, 20:04
            0
            "Сказал" - это да, это серьёзно.... Таких "сказаний" в любой заварушке пруд пруди.
  4. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 17:54
    +3
    Мда, заварушки в мире начали нарастать как снежный ком. К чему придём, к полноценной 3-й мировой?
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 17:58
      +7
      В ближней перспективе - к тому, что матрасам станет вообще не до Тайваня.
      Чем Китай обязательно воспользуется.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 18:11
        +5
        Китай с Тайванем будет как контрольный выстрел. Третий фронт для штатов. Израиль они не смогут игнорировать, Тайвань - тем более. Придётся или растянуться в шпагате или....
    2. ALCA056000
      ALCA056000 Сегодня, 20:06
      0
      Котёл (3-яМВ) может лопнуть, а можно потихоньку пар стравить (подобные конфликты). Тоже вариант.
  5. Irokez
    Irokez Сегодня, 17:57
    +6
    по территории еврейского государства было выпущено более пяти тысяч ракет

    А сколько ещё всякого ручного вооружения было куплено у Окраинских дельцов перепродававших поставки НАТО на войну с Россией.
    США хотели третью мировую - нате кушайте шайтаны.
  6. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 18:01
    -8
    Напрашивается многоходовочка и обвинение Ирана в организации атак.
    С последующим ударом ЯО.
    Тут и новость подоспела что саудиты готовы выйти из сокращения добычи .
    Как бы сглаживают возможные скачки цен на нефть.
    1. Ярослав Тэккель
      Ярослав Тэккель Сегодня, 18:18
      +2
      А тут не нужно многоходовочек. Иран уже объявил, что полностью поддерживает ХАМАС и что это только первый шаг в ликвидации "сионистского образования". Из-за меньшего другие страны СВО начинали.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 19:30
        0
        Цитата: Ярослав Тэккель
        это только первый шаг в ликвидации "сионистского образования".

        А что написано в ядерной доктрине Израиля? Может как в российской?
  7. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 18:01
    0
    Ув други и не други, вкл. пока ещё живое ЦИПсио!
    Политика- грязное дело, а Восток - дело тонкое.
    Несомненно, Cui bono? Cui prodest? -кому выгодно , как говорили древние, актуально и сегодня после всех горячих точек мира, держим в уме Азиатско- Тихоокеанский регион с Тайванем, а Ближний Восток- лишь отвлекающий манёвр стран ЛженедоЗапада!
    Следим за руками в Сирии, Иране, Турции- полыхнуть может весь мир от мести наглосаксов после успешных действий РФ в СВО, успешных испытаний "Буревестника", Посейдона, обделались в ходе заявления РФ об отзыве ратификации ядрёных испытаний, да мало ли чего задумано, мы же не в покер играем и не в казино?
    Честь имею.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 20:52
      0
      полыхнуть может весь мир

      Ага, Солнце тоже может взорваться.
  8. максим1987
    максим1987 Сегодня, 18:03
    +4
    вообще интересная каша варится. Это война нам в струю по двум направлениям. Ослабнет помощь США Б/у, так-как надо будет помочь Израилю. Далее: Азербайджан(наполовину вооруженный израильским оружием)повременит рыпаться на Сюникскую область Армении и нам не придется вписываться в рамках ОДКБ
    1. Ярослав Тэккель
      Ярослав Тэккель Сегодня, 18:21
      +2
      США помогать Израилю не надо, надо не мешать. Вот во внутриамериканских предвыборных раскладах эти события большую роль играют, демпартия угодила под вилку. Но нам это пока что никак не поможет.
    2. ALCA056000
      ALCA056000 Сегодня, 20:10
      0
      "...нам не придется вписываться в рамках ОДКБ..." - ОДКБ - это что, только Россия ? Казахи вон пусть вмешиваются, их очередь ))
    3. victor50
      victor50 Сегодня, 20:53
      0
      экспертизм, оказывается, заразная штука! Я боялся, если нонешних из СМИ попрут как явно профнепригодных, кто заменит?! Вижу, есть кому... с избытком! И на РенТВ и ведущими, и составителями сюжетов тоже есть кого привлечь!
  9. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 18:16
    +2
    Вся эта заварушка- дело рук матрасников, через третьи руки, деньги и снаряжение. Пойдет резня, налетят стервятниками типа "приносить мир и спокойствие" и всех загонять в свои опг, наты и аукусы.
    1. Gado
      Gado Сегодня, 19:41
      -1
      Я с Вами на 100% согласен. Надеюсь, евреи разкусят игру американцев.
  10. Комментарий был удален.
  11. Military77
    Military77 Сегодня, 18:18
    +9

    Так пить хочется, что переночевать негде.
    1. Тит_2
      Тит_2 Сегодня, 20:31
      0
      Вот только интересно когда писали сие послание, я уж про племя Израиля не говорю, но кто мог прочесть в те времена.
    2. sagitovich
      sagitovich Сегодня, 21:00
      0
      Приплыли, белые и пушистые...Аж, блин, слезу прошибает!
  12. 9PA
    9PA Сегодня, 18:19
    +1
    Иран запустит 5000 гераней и , если не сейчас то никогда
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 18:23
      -4
      Без объявления войны по территории суверенного государства - в ответ прилетит что-то ядерное в Тегеран, и не одно, без вариантов. Не забываете, Хамас - это не государство, это организация.
      Так что ставлю на КСИР, у них тоже столько такого есть. И не только такого.
      1. Military77
        Military77 Сегодня, 18:52
        0
        Всё дело в том, что И. явление в арабском мире болезненное, как геморрой или чирей, и его в любом случае удалят.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 20:55
          0
          Хорошо бы.
          .........................................
  13. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 18:19
    0
    Цитата: moreman78
    Какая может быть договоренность с Израилем? Они ж купят и продадут, а потом снова купят и продадут - но уже дороже!

    Паниковский умер, но дело его живет!

    *Если исходить из Вашей цитаты wink
  14. Загребун
    Загребун Сегодня, 18:28
    0
    Понеслась душа в рай... Всё чудесатее и чудесатее. 3 мировая грядеше. Пошол мучить камень на топор.
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 18:39
      +1
      1. Берете палку нужной формы: лучше всего нижняя часть молодого дерева с куском толстой ветки
      2. Берете кусок продолговатой гальки, с ладошку длиной, и шириной в два пальца
      3. Обтачиваете ее на куске песчаника с узкого конца
      4. крепите на кусок сучка, со стороны рукояти

      Вуаля, ваш каменный топор-мотыга готов!

      ПыСы: приматывать лучше всего корешками молодых хвойных, проверено.
  15. kot423
    kot423 Сегодня, 18:39
    0
    Цитата: parabyd
    Израиль они не смогут игнорировать

    С чего такая уверенность? Матрасы клали, кладут и будут класть на любых "союзников", если это в их экономических/политических/репутационных интересах. Фактов в инете за последние тцать лет - море.
  16. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 18:47
    +1
    все ждали на разделочной доске показательную порку абрашки..после леопардов и челленджеров...а оно вона как повернулось....откуда не ждали...- самый лучший танк Меркава по всем мировым рейтингам оказался на разделке вместо абрашки...

    все же ждем на разделку абрашку и леклерк - будет полный набор всех гопников нато.
    1. ALCA056000
      ALCA056000 Сегодня, 20:12
      0
      "...по всем мировым рейтингам..." - кто рейтинги устанавливал ?
  17. knn54
    knn54 Сегодня, 19:01
    0
    -ответственность за сегодняшнее обострение целиком и полностью лежит на израильских властях.
    Израильские власти отказывались признавать за ХАМАС и Ко право обстреливать Израиль.
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 19:16
      +2
      Называйте вещи своими именами: оккупанты жестко отказывали оккупированным в праве гнать оккупантов всеми доступными методами со своей земли, которую оккупанты включили в состав своего государства, и эти земли за их государством никто особо не признает.
  18. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 19:10
    +1
    Что то мы не знаем, или нам просто не говорят кем всё срежиссировано. Во "внезапность" и "неожиданность" (для коего кого из верхушки Израиля и не только) не верю. У того же Моссада во всех палестинских структурах и организаций агентов поди как блох на уличной собаке. Опять имеем выгодный кое для кого конфликт. Вот только удержит этот кое кто его под контролем - это вопрос, наш мир стремительно сжимается в ходе вольной и невольной глобализации...
  19. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 19:13
    -1
    Подогнать бы им трофейных бандеровских стингеров чтобы с них вертолеты сионистов сбили вот ирония будет.
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 19:18
      0
      Ну, 4 штуки уже уронили, и чем - пока не известно. Не удивлюсь, если Стингерами, а не Стрелами либо Иглами.
      Хотя, зависшую вертушку на низких высотах и Джавелин уронить способен.
  20. kwwk
    kwwk Сегодня, 19:15
    0
    Понятно, чем эта заваруха окончится, но факт в том, что Израиль отхватит тож не по малому.
  21. михаил3
    михаил3 Сегодня, 19:23
    0
    Не понял. Катар - кошелек. И этот кошелек вроде бы сейчас принадлежит США. Что это было?!
    1. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 19:27
      0
      Если ваш кошелек хранится у вашей арабской жены - не факт, что она вам верна, и не ходит налево с другими соплеменниками либо единоверцами.
  22. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 19:28
    -1
    Цитата: кредо
    Ручонки бы отбить тем, кто стравил в очередной раз палестинцев с евреями и желает устроить очередную войнушку на Ближнем Востоке

    Кому это выгодно ? Только наглосаксам. Их работа 100%.
  23. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 20:08
    -1
    МИД Катара назвал виновника эскалации конфликта на Ближнем Востоке
    Ответ:
    Радикально-исламистское и националистическое движение ХАМАС было основан во второй половине 1980-х годов и с момента возникновения находилось в оппозиции к Организации освобождения Палестины Я. Арафата. Использует террористические методы, в т.ч. прикрывается своим же мирным населением; эта группировка поддерживается Катаром,Турцией и отчасти Ираном…
  24. denis88
    denis88 Сегодня, 20:15
    0
    Талибан просит коридор на Израиль.
  25. zloybond
    zloybond Сегодня, 20:28
    -1
    Хоть кто то сказал правду про этот богом проклятый народ
  26. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 20:52
    0
    На этом форме не так много знающих о том каким образом случилось (именно, случилось) это "государство".
    "Зри в корень"!!!
  27. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 20:53
    0
    На этом форме не так много знающих о том каким образом случилось (именно, случилось) это "государство".
    "Зри в корень"!!!
  28. Imperor_Alive
    Imperor_Alive Сегодня, 21:08
    0
    МИД Катара назвал виновника эскалации израильско-палестинского конфликта на Ближнем Востоке.


    Надеюсь, теперь не видать Израилю нормализации отношений с арабским миром.
    И слава Богу!

    Как показывает опыт, все коалиции Израиля направлены против России.