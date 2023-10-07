МИД Катара назвал виновника эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел возложило на Израиль ответственность за эскалацию из-за продолжающихся нарушений прав палестинского народа, последним из которых являются неоднократные нападения на благословенную мечеть Аль-Акса

Катарские власти выразили беспокойство по поводу ситуации в Израиле и секторе Газа. А МИД Катара назвал виновника эскалации израильско-палестинского конфликта на Ближнем Востоке.Его заявление пресс-служба ведомства опубликовала на официальной странице в соцсети.По мнению катарских дипломатов, ответственность за сегодняшнее обострение целиком и полностью лежит на израильских властях. И атака на Израиль стала ответной реакцией на регулярные грубые нарушения прав палестинцев со стороны Тель-Авива.- говорится в заявлении пресс-службы ведомства.Можно заметить, что Катар в большей степени обеспокоен тем, что происходит в секторе Газа, чем происходящим в Израиле. И хотя симпатии катарских властей явно находятся на стороне палестинцев, они призывают все стороны конфликта к сдержанности. В Дохе считают, что противникам следует прекратить военные действия, успокоиться и попытаться договориться между собой.Сегодня боевое крыло «Бригады аль-Кассам» палестинского политического движения ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля. Менее чем за полчаса с момента ее начала по территории еврейского государства было выпущено более пяти тысяч ракет.