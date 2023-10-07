В связи с новыми ракетными ударами и перегрузкой системы ПВО-ПРО израильское командование приняло решение о снятии с консервации «устаревших» ЗРК

Основные усилия направлены на уничтожение всех террористов на границе и всех, кто пытается вернуться в сектор Газа. Сначала мы ведём огонь с воздуха, а затем с помощью тяжёлых наземных средств.

Группировка ХАМАС продолжила нанесение ракетных ударов по городам Израиля. Несколько волн атак обрушились на Тель-Авив. Сообщается о том, что вновь ХАМАС использовал тактику, при которой первая волна ракет перегрузила израильскую систему ПВО-ПРО, а затем последовали вторая и третья волны, которые уже приводили к поражению целей в городской застройке и окрестностях Тель-Авива.На улицах Тель-Авива множество разбитых автомобилей, дороги и тротуары усеяны обломками бетона и металлоконструкций, битым стеклом.По официальным данным израильского правительства, с начала атаки на Израиль погибло около 200 граждан этой страны, число раненых превысило тысячу. Среди погибших немало военных, в том числе представители офицерского состава ЦАХАЛ и других силовых ведомств.Ближневосточные источники сообщают, что командование армии обороны Израиля приняло решение снять с консервации зенитные ракетных комплексы, которые ранее были признаны устаревшими, многие были списаны. Причиной такого решения стали новые удары по израильским городам, с которыми израильская система противовоздушной-противоракетной обороны не в силах эффективно справляться.Полиция Израиля призвала граждан следовать в укрытия при первых же звуках воздушной тревоги.А это сообщение командования ЦАХАЛ:При этом сообщается об опасности для израильской боевой авиации быть поражённой ПЗРК. Появляются сведения о том, что несколько пусков по израильским самолётам зафиксировано в восточной части сектора Газа. Есть ли попадания, пока не сообщается.