Министр обороны Израиля: Наши военные изменят ситуацию в Газе на полвека вперёд

Я был командующим Южным округом, когда мы ломали хребет ХАМАС, но политики тогда остановили нас. Теперь такого больше не повторится, и дело будет доведено до конца.

Официальные лица Израиля продолжают делать воинственные заявления. В первой половине дня израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль теперь находится в состоянии войны и будет действовать так, чтобы «изгнать всех террористов со своей земли и не позволить им напасть вновь». Также, по словам Нетаньяху, израильская армия не допустит атак на других направлениях. Это заявление расценили как необходимость усиления северных границ страны – в частности, территорий Голанских высот.Продолжил делать заявления о «часе возмездия» министр обороны Израиля Иоав Галант.По его словам, «израильские военные сделают всё, чтобы такого не повторилось никогда». По утверждению израильского министра, «израильские военные изменят ситуацию в Газе на полвека вперёд».Галант:На этом фоне прозвучали комментарии от ближневосточных экспертов относительно того, что Израиль может попытаться «кардинально решить вопрос с сектором Газа», в результате чего сам сектор как отдельная территориально-административная единица «может прекратить своё существование». Правда, возникает вопрос, как на такое развитие событий отреагирует исламский мир, включая Катар, Турцию, Иран и Саудовскую Аравию, с которой у Израиля наметились в некоторой степени позитивные отношения.