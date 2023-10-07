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Министр обороны Израиля: Наши военные изменят ситуацию в Газе на полвека вперёд

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Министр обороны Израиля: Наши военные изменят ситуацию в Газе на полвека вперёд

Официальные лица Израиля продолжают делать воинственные заявления. В первой половине дня израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль теперь находится в состоянии войны и будет действовать так, чтобы «изгнать всех террористов со своей земли и не позволить им напасть вновь». Также, по словам Нетаньяху, израильская армия не допустит атак на других направлениях. Это заявление расценили как необходимость усиления северных границ страны – в частности, территорий Голанских высот.


Продолжил делать заявления о «часе возмездия» министр обороны Израиля Иоав Галант.

По его словам, «израильские военные сделают всё, чтобы такого не повторилось никогда». По утверждению израильского министра, «израильские военные изменят ситуацию в Газе на полвека вперёд».

Галант:

Я был командующим Южным округом, когда мы ломали хребет ХАМАС, но политики тогда остановили нас. Теперь такого больше не повторится, и дело будет доведено до конца.

На этом фоне прозвучали комментарии от ближневосточных экспертов относительно того, что Израиль может попытаться «кардинально решить вопрос с сектором Газа», в результате чего сам сектор как отдельная территориально-административная единица «может прекратить своё существование». Правда, возникает вопрос, как на такое развитие событий отреагирует исламский мир, включая Катар, Турцию, Иран и Саудовскую Аравию, с которой у Израиля наметились в некоторой степени позитивные отношения.
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85 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Вчера, 21:46
    +7
    Тут к гадалке не ходи. Все продумано!
    Иначе никак не объяснить прозеваниие атаки. Все подстроенно явно! Ясно же что будут жертвы и потери , но евреи пошли на это. Будем ждать развязки. Как все повернется. Могут и форс-мажоры быть в их планах и на этот случай скорее всего у них заготовлены слова.
    1. Комментарий был удален.
    2. knn54
      knn54 Вчера, 21:58
      -1
      .-министр обороны Израиля Иоав Галант.
      С такой фамилией и в министры обороны
      1. сорок восьмой
        сорок восьмой Вчера, 23:15
        0
        Galant по-английски "борзый"
    3. Румaтa
      Румaтa Вчера, 22:02
      +5
      Цитата: Аргон
      Все продумано!
      Иначе никак не объяснить прозеваниие атаки

      Очень даже может быть, но кто эту атаку спровоцировал?
      Уже писал, это как Рузвельт "прозевал" Перл-харбор.
      1. Arzoo
        Arzoo Вчера, 22:35
        +1
        Очень даже может быть, но кто эту атаку спровоцировал?
        Уже писал, это как Рузвельт "прозевал" Перл-харбор.
        Тот кто организовал тот и спровоцировал. Хотят, чтобы Израиль начал интервенцию.
      2. Arzoo
        Arzoo Вчера, 22:42
        +2
        Я был командующим Южным округом, когда мы ломали хребет ХАМАС, но политики тогда остановили нас. Теперь такого больше не повторится, и дело будет доведено до конца.

        Ой, я думаю, что ЦАХАЛ сейчас выгребет там неиллюзорных. Там наверняка их уже ждут и готовились заранее. Как только они туда зайдут, уверен, появится огромное количество дронов, ракет и мин, которые будут уничтожать их логистику. Более того и Хезболла тоже знала и готовилась к операции.

        У правительства Нетаньяху нет хороших решений. По уму, им нужно начинать переговоры.
      3. sagitovich
        sagitovich Вчера, 23:14
        +5
        Эту атаку спровоцировал Израиль, еще в 1946 году!
    4. SSR
      SSR Вчера, 22:30
      0
      Цитата: Аргон
      Тут к гадалке не ходи. Все продумано!
      Иначе никак не объяснить прозеваниие атаки. Все подстроенно явно! Ясно же что будут жертвы и потери , но евреи пошли на это. Будем ждать развязки. Как все повернется. Могут и форс-мажоры быть в их планах и на этот случай скорее всего у них заготовлены слова.

      Так оно по факту и будет.

      в результате чего сам сектор как отдельная территориально-административная единица «может прекратить своё существование».
    5. Shooting
      Shooting Вчера, 22:33
      +1
      Форс-мажор будет, если вспомнят про Голланские высоты Сирийцы. А Иран решит проверить всё своё новое - летающее под эту заварушку. А если ещё талибам и игил(запрещённая в РФ организация) покажут "верную дорогу" - вот это форс-мажор!
      1. Almeka
        Almeka Сегодня, 00:17
        0
        Сирия сейчас не в той ситуации, чтобы вступать в войну с заведомо более сильным соперником.
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 00:23
        0
        Все возможно так но игил я бы вычеркнул ибо игил подручная Моссад организация и именно ими и созданная. Есть доказательства устные правда но есть
    6. mann
      mann Вчера, 23:19
      0
      Цитата: Аргон
      Тут к гадалке не ходи. Все продумано!
      Иначе никак не объяснить прозеваниие атаки. Все подстроенно явно! Ясно же что будут жертвы и потери , но евреи пошли на это. Будем ждать развязки. Как все повернется. Могут и форс-мажоры быть в их планах и на этот случай скорее всего у них заготовлены слова.

      Неужели израильтяне могли так своих подставить ... я кое-какие видео в сети откопал ... в общем мое сочувствие палестинцам сильно поколебалось ... можно сказать,улетучилось ... какая все-таки мерзкая вещь война...
    7. Александр Петрович
      Александр Петрович Вчера, 23:32
      -2
      "Но евреи.." зигануть не забудьте
  2. антивирус
    антивирус Вчера, 21:46
    0
    У Израиля нет тыла. Дроны 50-100км с гранатой. Фсе.
    Только австралия земля обетаванная
    1. alexku69
      alexku69 Вчера, 22:02
      +3
      Дроны с гранатой - километр-два. Даже лучшие образцы армейских барражирующих боеприпасов, это 30-40 км
      1. Arzoo
        Arzoo Вчера, 22:28
        +1
        Дроны с гранатой - километр-два. Даже лучшие образцы армейских барражирующих боеприпасов, это 30-40 км
        Имеются ввиду наверное шахеды или их аналоги. В общем-то я с первым постом согласен, хотя рассуждения немного примитивные. В случае применения иранских дронов Израилю будет очень тяжело. Израилю нужно закапываться глубоко под землю и бетонироваться, переносить заводы, логистику, энергетику глубоко под землю. Никакая система пво/про в случае атаки больших стран их не спасет. Нужно брать пример с КНДР. Да, именно с КНДР в этом вопросе.
  3. НСВ
    НСВ Вчера, 21:47
    +1
    Кто его знает....!!!???Это явно не маршал Жуков!!!
  4. Арон Заави
    Арон Заави Вчера, 21:47
    -25
    Интересно, у вас что в Украине война закончилась?
    1. Mitos
      Mitos Вчера, 21:51
      +16
      У вас я смотрю мир и порядок, прям белые и пушистые...
      удары Израиля по сектору Газа. Ракеты летят безжалостно, уничтожая целые дома. Тот, что на видео, сложило под ноль, видно, что это и была задача. Ракеты летят в первый этаж с разных сторон, задача не просто попасть, а полностью уничтожить здание.

      Само строение, скорее всего, жилой дом, в нем по данным «Моссада» сидел кто-то из представителей «Хамаса», а значит военным Израиля плевать на тех мирных, которые находятся в этом доме. И никто в мире не осудил, всем плевать.
    2. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Вчера, 21:54
      +2
      Война есть война, когда люди научатся договариваться между собой без неё???
      1. Иезекиль 25-17
        Иезекиль 25-17 Вчера, 23:48
        0
        Никогда - есть естественное существование рода человеческого с момента его зарождения.
    3. Аркадич
      Аркадич Вчера, 21:54
      +14
      Нет не закончилась, но сейчас мы делимся своими мнениями о Вашей войне.
      1. Николай Иванов_5
        Николай Иванов_5 Вчера, 22:02
        -1
        России не с руки война на Ближнем Востоке, так как там есть у нас соотечественники как в секторе Газа, так в Израиле. А США постоянно Израиль толкают на те и иные провокации, потому что война позволяем звёздно-полосатым обогащаться. Я уверен, что израильтяне начнут жить без войн только тогда, когда избавятся от влияния США.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Вчера, 22:25
          +1
          Цитата: Николай Иванов_5
          Я уверен, что израильтяне начнут жить без войн только тогда, когда избавятся от влияния США.

          До дезинтеграции США этого не произойдёт.
    4. Ramzaj99
      Ramzaj99 Вчера, 21:54
      +30
      Цитата: Арон Заави
      Интересно, у вас что в Украине война закончилась?

      Карма братан)))) Ты же сам тут распинался что Русские воевать не умеют и все в таком стиле....
      А сами обосрались так , что это в учебники войдёт.
      ПС Я не злорадствую , мне реально пофиг и на вас и на арабов.....
      1. Мэйр
        Мэйр Вчера, 22:03
        -17
        И.В какие учебники? Видели грустную Голоду Мейер в первые дни. А провалы в первые дни войны Судного дня.
        Если не видели,,есть фильмы всякие,так посмотрите.
        А главное, посмотрите на скорость развертывания Цахал. Нас только за океаном могут сдержать. И то политики. Но ни как ни в нашем регионе.
        1. Скобаристан
          Скобаристан Вчера, 22:16
          +8
          Ой не стоит включать гордыню, ой не стоит.
        2. Виталий161
          Виталий161 Вчера, 23:11
          +3
          в такие учебники, на военных кафедрах в теме "как не обоср..ться как Израиль 7.10.23 г." а ваши вояки сегодня прям ой как жидко под себя сходили, а ваш брат тут на форумах о ВС РФ что то журчал
      2. Арон Заави
        Арон Заави Вчера, 22:28
        -5
        Цитата: Ramzaj99

        Карма братан)))) Ты же сам тут распинался что Русские воевать не умеют и все в таком стиле....
        А сами обосрались так , что это в учебники войдёт.
        ПС Я не злорадствую , мне реально пофиг и на вас и на арабов.....

        У террористов часто есть преимущество. Они выбирают время и цель для удара.
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 00:23
          0
          Так то да, да только уже полно кадров, как арабы с лёгкостью захватывают места расположения военнослужащих ЦАХАЛ и те , практически, не оказывают сопротивление....Чесно говоря лично я не ожидал, что израильские войска так жидко обделаются....Что ж, помогать боеприпасами укронацистам - плохая карма.
          Понятно, что в ближайшее время АОИ возьмёт ситуацию под контроль. А мы посморим, как " избирательно" она будет действовать и как дружно будет молчать всё " прогрессивное человечество"
    5. svarog77
      svarog77 Вчера, 21:59
      +11
      Иди Железный Кумпол натягивай хе-хе...
    6. Румaтa
      Румaтa Вчера, 22:03
      +7
      Цитата: Арон Заави
      Интересно, у вас что в Украине война закончилась?

      У нас ещё и не начиналась. У нас не война, а Священная Военная Орерация.
    7. Incvizitor
      Incvizitor Вчера, 22:04
      0
      НА это территория как на Урале на Кавказе.
      1. Румaтa
        Румaтa Вчера, 22:38
        0
        Цитата: Incvizitor
        НА это территория как на Урале на Кавказе.

        Нет. На Украине это как на Руси (Киевской).
        Как называется эта штука, когда в фонетике уже заложена семантика? Например - Молдавия! И сразу пахнет виноградом, травами, сразу черные глаза, красивый танец и тд и тп... Но тут раз - и Молдова. Гастарбайтер с безвизовым паспортом. Всё! Или - Белоруссия! Березки, поля, живописные деревни, хорошие люди, просторы, бесконечность. Но - нет. Беларусь! Словно картоху пополам лопатой разрубили. Ну, про вна Украину даже вспоминать больно. На Украине! Золотые поля, вольный воздух, красота, свобода, счастье, радость. В Украине. Словно кого-то головой в жопу засунули. Анатолий Васерман
    8. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Вчера, 22:05
      +7
      Интересно, у вас что в Украине война закончилась?
      ...а у нас войны нет...у нас СВО...цели и задачи СВО ДЕНАЦИФИКАЦИЯ И ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ КИЕВСКОЙ ХУНТЫ..ФСЁ...и ни какой войны..во всяком случае киевская хунта не объявляла войну РФ, ровно как и РФ хунте...так понятней?..всё идёт по плану
    9. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Вчера, 22:06
      +15
      На Украине, на! Не надо гнать пену. Если "ХЕЗБОЛЕ" начало бы помогать "все прогрессивное человечество", как собственно украине, наверно её (ХЕЗБОЛУ) победить было бы не просто. Так, что без пены, уважаемый, без пены.
    10. Aken
      Aken Вчера, 22:07
      +11
      Закончим, Арон, обязательно закончим. Не извольте беспокоится.
    11. panov_panov
      panov_panov Вчера, 22:29
      +17
      Арон судя по вашим предыдущим комментариям, по тем шпилькам в адрес ВС РФ у вас явно или невольно прослеживалась симпатия к Украине, так что получайте как говорится обратку ). Тем более есть за что, по тем арабским роликам которые наводнили телеграмм каналы, возникает вопрос как у вас служба поставлена, с вашими базами боевики сближаются в полный рост, у вас не минных полей, ни заграждений, ни секретов, берут тёпленьких в трусах, расстреливают солдат как котят, ладно проморгали в одном месте, но это на почти на всех базах куда напали. У нас худо бедно все таки вводы делаются, да и противник не чета вашему.
    12. Arzoo
      Arzoo Вчера, 22:32
      +7
      Интересно, у вас что в Украине война закончилась?
      Вот в том-то и дело, Арон, что кто-то учится на своем опыте, кто-то на чужом, а израильское военное ведомство не потрудилось даже "мангалы" на меркавы наварить.

      Конечно мы будем внимательно следить за ходом боевых действий
    13. Military77
      Military77 Вчера, 22:38
      +5
      У вас началась. Ваша страна, в последнее время, жива только благодаря мифам и старым победам. Я не противник Израиля, но объективно Израиль, это как Сербия. Только у Сербии вокруг недовольные, а у Израиля откровенные враги. Качество людского ресурса в вашей стране деградировало, Меркавы лупят с беспилотников, железный купол совсем не купол. Если за вас серьезно возьмётся Иран, то вам хана.
    14. Аскольд65
      Аскольд65 Вчера, 22:41
      +6
      Цитата: Арон Заави
      Интересно, у вас что в Украине война закончилась?

      Она давно бы уже закончилась, если бы не сочувствующие и помогающие подельники киевского режима.
    15. Military77
      Military77 Вчера, 22:50
      +7

      Видимо запамятовали? Напоминаю.
      Пришли просить попить, а потом хозяев выгнали!
    16. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Вчера, 23:51
      +1
      Возьмите в руки Негев, из рук изнасилованной и убитой девчонки. Вы же мужчина, не хасид: идите воевать.
    17. Камрад
      Камрад Сегодня, 00:04
      +1
      Интересно, у вас что в Украине война закончилась?


      А сколько понтов-то было, и как мы всех поучали...а до практики дошло...и слились моментально.
  5. incoggnoto
    incoggnoto Вчера, 21:53
    +9
    мы в любом случае в плюсе, если они планируют долгую войну то ресурсы придется где то брать.. Штаты вынуждены будут перераспределить на Израель. ибо они в отличии Украины союзники. надеюсь мы воспользуемся ситуацией в своих интересах
    1. Аркадич
      Аркадич Вчера, 22:29
      -6
      Не обольщайтесь. Израиль справиться с Газой своими силами, их силы просто не сопоставить.
      У США стратегические противники остаются те же, поэтому помощь Украине из-за этого конфликта точно не пострадает.
      Прошла инфа что Байден будет просить 100 млрд на помощь Украине.
      1. incoggnoto
        incoggnoto Вчера, 22:39
        +2
        а что не 1 трилион? сумма явно завышенная, очень похоже на очередное вранье, я не поверю в это.. перед выборами запросить 100млрд.. проиграть их. они 24 не смогли через конгресс протащить. пришлось на уступки пойти и убрать помощь 404..
  6. михаилл
    михаилл Вчера, 21:56
    0
    Понеслось по трубам! Впрочем еврейцы никогда не стеснялись по центрам принятия решений))).
    Да и с обмундированием у них более-менее неплохо.
  7. antiaircrafter
    antiaircrafter Вчера, 22:00
    +2
    По утверждению израильского министра, «израильские военные изменят ситуацию в Газе на полвека вперёд».

    Капец Газе. Раскатают в порошок. Пыль сметут в море, выживших посадят в резиновые лодки и отправят на Лампедузу.
  8. Аркадич
    Аркадич Вчера, 22:01
    +9
    Военные ястребы закусили удила.
    Узел завяжется ещё туже, этот конфликт когда нибудь заставит мир понервничать. Фанатики с обеих сторон.
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 22:12
      -6
      Цитата: Аркадич
      Фанатики с обеих сторон

      Израиль - очень небольшая страна. Считай, через двоих-троих - там все родственники.

      Внимание, вопрос: что бы лично вы сделали, если бы ваших родственников так же, гм, задели?

      Вопрос риторический, можно не отвечать.
      1. Аркадич
        Аркадич Вчера, 22:22
        +6
        У палестинцев с их многодетными семьями ситуация такая же.
        Называя и тех и других фанатиками я имел в виду результат, а не причины.
        1. Репеллент
          Репеллент Вчера, 22:43
          -4
          Цитата: Аркадич
          У палестинцев с их многодетными семьями ситуация такая же

          Там есть "руководство", читай - мафия. Кому они подчиняются - с трех раз угадаете, наверное. Все эти "многодетные" - обычные заложники.

          Потому-то еще и не решили радикально с этой т.н. Газой. Но, похоже, сейчас близко к тому, что решат. Лично мне - ровно, но я всегда за трезвое конечное решение проблем. По работе так сложилось, уж извините request
      2. Volunteer
        Volunteer Вчера, 23:23
        +2
        Смотря какой народ. Вон немцы их в печки отгружали, а их же родственники кочергами шуровали. Или как тот Сорос, который в Венгрии своих же немцам сдавал в 1944 году.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Вчера, 22:02
    +3
    Вот израильтянам, я верю. Они свою СВО проведут быстро, жестко, бескомпромиссно и без всякой оглядки на мировую общественность. И, никаких переговоров вести не будут, пока своих целей не достигнут.
    1. Овсиговец
      Овсиговец Вчера, 22:12
      +12
      Слушайте..... Не надо бравады этой. Мы сегодня увидели солдат Израиля встретивших хамас в исподнем и даже с нерасчехленной техникой. Увидели как можно перегрузить железный купол.
      1. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Вчера, 22:14
        -1
        В 1941 мы тоже, бывало, в исподнем в плен попадали. Напомнить, где войну закончили?
        1. Овсиговец
          Овсиговец Вчера, 22:19
          +6
          Я говорю бравады не надо..... То что сделал СССР не факт что Израиль сможет.... Потому не равняйте Божий дар с яичницей
        2. Аркадич
          Аркадич Вчера, 22:24
          +3
          Не принижая умения армии Израиля воевать, согласитесь что этот конфликт военным путем не решиться. Если только не рассматривать вариант уничтожения населения.
      2. Злой543
        Злой543 Вчера, 22:26
        +4
        Были и те кто в исподнем и в разгрузке и с оружием. Не важно в каком виде но встретили смерть. И это достойно уважения.
        1. Овсиговец
          Овсиговец Вчера, 22:40
          -1
          Абсолютно согласен..... Но елы палы часть специально расквартированная отражать вот именно такие прорывы.... Как? Я не ставлю под сомнение личное мужество солдат ЦАХАЛ...... Как прорыв то проспали?
          1. Уарабей
            Уарабей Вчера, 23:40
            +1
            Праздник у них там был. Они в это время все сотовые телефоны выключают, как говорят. Если про телефоны не враньё. Считай палестинцы напали на страну, в которой в данный момент нет связи.
    2. SSR
      SSR Вчера, 22:38
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Вот израильтянам, я верю. Они свою СВО проведут быстро, жестко, бескомпромиссно и без всякой оглядки на мировую общественность. И, никаких переговоров вести не будут, пока своих целей не достигнут.

      Если стран 30 вдруг не начнут рассуждать о демократии и не начнут снабжать оружием и деньгами всех кто против .... как правильно?
      Евреев или Израиля?
    3. Уарабей
      Уарабей Вчера, 23:38
      +1
      Так это только потому, что "вся общественность" поддержит Израиль, а не Палестину. Если бы "вся общественность" поддерживала Палестину, то ни о какой бескомпромиссности Израиля речи бы вообще не было. Что же Вы пытаетесь сравнивать не сравнимое?
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 22:06
    +5
    Как может отреагировать исламский мир- снизить ещё продажу нефти в сторону стран НАТО- деньги теже ,но нефти меньше.Посмотрим нефтяные котировки ,в понедельник.Эти биржевые жуки могут и подсказать дальнейшее развитие событий.Повышение цен на нефть,это как серпом по одному местуБайденуПоследует из Вашингтона команда к принуждению Израиля к миру.Без Американских денег Израиль долго не протянет.
  11. Владислав_2
    Владислав_2 Вчера, 22:07
    +6
    где-то заплачет украинец,....ведь теперь ВСЕ переключатся на Израиль! Зеля осуждает терроризм в Израиль...но еврей сам такой wassat
  12. Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 22:09
    +2
    Чтобы осуществить эту угрозу нужно вторжение в СГ..... Интересно Израиль решится?
  13. dementor873
    dementor873 Вчера, 22:12
    +4
    Цитата: Николай Иванов_5
    России не с руки война на Ближнем Востоке, так как там есть у нас соотечественники как в секторе Газа, так в Израиле. А США постоянно Израиль толкают на те и иные провокации, потому что война позволяем звёздно-полосатым обогащаться. Я уверен, что израильтяне начнут жить без войн только тогда, когда избавятся от влияния США.

    Мойша Израилович что ли? Или Пугачиха? Авраам, открой личико.
  14. Репеллент
    Репеллент Вчера, 22:14
    0
    Израиль может попытаться «кардинально решить вопрос с сектором Газа»

    Естественная реакция, вообще-то. Удивлен, что раньше этим не озаботились.
  15. Military77
    Military77 Вчера, 22:22
    +2
    Как бы И. не пыжился, а карачун неизбежен по вполне очевидным причинам.
    Страна находится внутри арабского мира, посравшись со всеми соседями. Это было пофиг, когда военный потенциал был равен или выше, чем соседи. Теперь этот фактор не очевиден. Если фигурально И. был как алмаз в железных тисках, то сейчас он как титан в алмазных тисках и чем всё закончится не очевидно, поскольку потенциал тисков растёт, а И. падает, поскольку в него, в последнее время, вливается вся та гниль и отбросы, которые, в своё время, привели к гибели СССР.
  16. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 22:25
    +3
    Наши военные изменят ситуацию в Газе на полвека вперёд
    пожуем, увидим
  17. УАЗ 452
    УАЗ 452 Вчера, 22:32
    +3
    Простите: он сказал "на полвека" или "за полвека"?
  18. Reindeer
    Reindeer Вчера, 22:32
    +5
    Мде, ну маски сброшены, конечная цель Израиля - физическое уничтожение населения. Как сектора Газа, так и арабского населения в других местах... куда дотянутся. Все это будет КОНЕЧНО ЖЕ обосновано "эта земля наших предков!", "да арабы вообще террористы!" и все такое прочее.
    Однако - все это зря. Израиль начинает пожинать всходы ненависти, которую сам так тщательно сеял.
    Кушайте, не обляпайтесь (с)
  19. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:39
    0
    Министр обороны Израиля: Наши военные изменят ситуацию в Газе на полвека вперёд

    Объяснят гражданам Израиля, что не только 20 тысяч из сектора Газа могут получить работу на территории Израиля, а все, кто хочет и умеет мирно работать, а не просто выживать в огороженном пространстве?
  20. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Вчера, 22:45
    +3
    Громкое заявление от министра. А если исламские страны не дадут провести акцию и такое гипотетически возможно. Не говори гоп, пока не перепрыгнул. Может оказаться что изгнать, ограбить оккупантов (евреев)Израиля - это святое, восток дело тонкое.
  21. Soveticos
    Soveticos Вчера, 22:54
    +1
    Премьерство нетаньяху висело почти на волоске из-за продолжающихся протестов против судебной реформы. Теперь эта атака ещё более укрепит его очень радикальное правительство, где заседают откровенные последователи своих бывших палачей,
    противников самого существования палестинцев и их государства, чьи высказывания не раз осуждались так называемым мировым сообществом. Всё крупные стычки и конфликты с палестинцами случались и случаются именно при нём. Лично моё мнение, но такая мощная разведслужба как Моссад, одна из лучших в мире, не могла не знать об атаках зараннее. Мои искренние соболезнования по погибшим гражданским с обеих сторон.
  22. ZovSailor
    ZovSailor Вчера, 22:55
    -1
    Ув други и не други, вкл. пока ещё живое ЦИПсио!
    Все высказывания ценны- потому что ваши мнения всегда верны, но есть нюансы:
    1. Как мы все поняли, до прихода Биньямина Нетаньяху от дяди Сёмы и мелкобритов таких злобных сигналов не поступало, а суть в КНР- РФ, Ближний -Средний Восток, где нефть и газ, а значит геополитическая власть, откуда ШсА ласково попросили саудиты с иранцами, налаживая отношения, а следовательно, усиливая влияние КНР и РФ в этом регионе. Опять же по кулуарным слухам были тайные переговоры Израиля и Ирана, подтвердить- опровергнуть нечем.
    2.Как и другу Эрдогану наглосаксы пытаются устроить перевороты уже не один год, так и Нетаньяху было несколько чётких сигналов изменить свои подходы к бандеррейху, РФ, и ряд других.
    3. Кажется старая хитрая лиса Киссинджер сказал,-Может быть, опасно быть врагом Америки,
    но быть другом Америки — фатально.
    4. А потому, памятуя Югославию, Ирак, Ливию,Сирию, Афганистан, попытки наглосаксов
    взорвать ситуацию и вызвать неуправляемый хаос, как в Иране, Казахстане, будем
    предполагать нарушение спокойствия и в других регионах.
    Готовы ли мы к этим вызовам- время покажет.
    Честь имею.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 23:19
      0
      Цитата: ZovSailor
      вызвать неуправляемый хаос, как в Иране, Казахстане
      а казахстан здесь с какого боку?!
  23. DvaParovoza
    DvaParovoza Вчера, 22:58
    0
    "как на такое развитие событий отреагирует исламский мир". То есть остальному миру по члену все это?
    1. Комментарий был удален.
    2. Олег Апушкин
      Олег Апушкин Вчера, 23:12
      +1
      Посмотрим как будет развиваться ситуация, кто будет грабить и ломать регион, без штатов Израилю придёт конец, это вопрос времени. А НАТО умеет только убивать и делить.
  24. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Вчера, 23:07
    -1
    Есть очень интересное мнение, что эта вся операция долгое время готовилась Ираном. При планировании были задействованы все ресурсы разведки: радиоэлектронные перехваты, спутниковые снимки и прочее. Управляли ей тоже иранские спецы, поэтому все прошло именно так, а не как обычно у палестинцев. На видео можно видеть, что военные объекты штурмовали далеко не тапочники, а хорошо экипированные бойцы. А остальные прибегали позже.
    Я не хочу злорадствовать, но Иран здесь часто призирали, обзывали болтунами, но вот как вышло.

    В любом случае зверства палестинцев ничем нельзя оправдать. Мы ругали украинцев за то, что он издеваются над пленными и убитыми россиянами, а эти чем лучше? Ещё и мирных убивают...и берут заложников...
  25. Елеазар бен Шауль
    Елеазар бен Шауль Вчера, 23:20
    +1
    Неужели арабы вернутся домой))) где их ждут братья мусульмане. Египет и пособия приготовил. Хлеб соль. Зачем арапам страдать в Хазе
  26. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 23:44
    0
    Единственный плюс в том чтоизраильский социум на время забыл о митингах протеста по поводу судебной реформы. Но уж лучше судебная реформа в мирное время чем иная судебная реформа с моментальным вынесением приговора без возможности аппеляции в вышестоящей инстанции... recourse
  27. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 00:00
    -1
    похоже запад решил гегемонию окончательно установить. сейчас поочередно везде сначала неугодных вынудит/спровоцирует/поможет напасть на союзников, а потом в ответ их всех задавят. А потом сосредоточатся на глобальных противниках и до Китая доберутся
  28. alystan
    alystan Сегодня, 00:14
    0
    Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Израиль теперь находится в состоянии войны и будет действовать так, чтобы «изгнать всех террористов со своей земли и не позволить им напасть вновь».

    Интересно, а как если соседи Израиля сделают ему точно такое же заявление?
    Та же Сирия постоянно подвергается агрессии и обстрелам со стороны Израиля.