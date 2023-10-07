Военное обозрение
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Израильский премьер призвал жителей Газы покинуть сектор, ожидается наземная операция с уличными боями

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Израильский премьер призвал жителей Газы покинуть сектор, ожидается наземная операция с уличными боями

Израильская армия приняла кардинальное решение по нескольким объектам в городе Сдерот, которые ранее были взяты под контроль палестинскими вооружёнными отрядами. Среди таких объектов – полицейский участок. Сообщается о том, что участок, в котором забаррикадировались члены вооружённого крыла ХАМАС, будет взорван. А ранее проходила информация о том, что в захваченных на территории Израиля объектах могут находиться израильские военнопленные и заложники из числа гражданских лиц.


Официальные лица Израиля, несмотря на такие сведения, не говорят о том, что будет проводиться операция по освобождению заложников и пленных.

К настоящему моменту в ЦАХАЛ заявили, что «восстановили контроль над большинством захваченных ХАМАС территорий». Напомним, что ранее палестинские вооружённые отряды входили и в крупный (по израильским меркам) Ашкелон. Численность населения города составляет около 140 тысяч человек, примерно 12% из них – арабское меньшинство. И представители арабского меньшинства в разных городах Израиля своими действиями и лозунгами поддерживают действия группировки ХАМАС. Так, сообщается о перекрытии израильскими арабами нескольких дорог в северном Негеве. Там горят покрышки, сооружаются баррикады для того, чтобы блокировать израильскую военную технику.

Тем временем эксперты обсуждают, какую конкретно цель преследовал ХАМАС и почему израильская разведка, которая считается одной из лучших в мире, «прозевала» подготовку к масштабному вторжению. Есть и ряд конспирологических версий, включая версию о якобы следе самих израильских спецслужб для «решения вопроса о будущем сектора Газа» на фоне, например, решения Азербайджаном вопроса Нагорного Карабаха. Среди версий и такая, при которой атаку целиком и полностью подготовил и спонсировал Иран, чтобы не дать Израилю «примириться с Саудовской Аравией». Пока эти версии остаются версиями, конфликт на Ближнем Востоке разгорается с новой силой.

Израильский премьер Нетаньяху призвал гражданское население сектора Газа покинуть территорию проживания, так как, по его словам, Израиль обрушит на сектор всю свою военную мощь. Ожидается, что после нескольких волн бомбардировок с воздуха в Газу войдут бронетанковые подразделения ЦАХАЛ и начнутся уличные бои в Газе, Хар-Юнисе, других городах. При этом в командовании ЦАХАЛ заявляют, что также будет задействована артиллерия.
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57 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 22:37
    +6
    У Израиля ровно один день- воскресенье.В понедельник открываются нефтяные биржи.Смотрим за ценами.Шейхи не упустят момент нажиться на Израиле.Байден тоже будет смотреть за котировками.Почему вся " веселуха" начинается в выходные последнее время ,как по команде.
    1. Аркадич
      Аркадич Вчера, 22:59
      +3
      Скачек будет, но не долго неделю -две.
      Арабы обещали приоткрыть кран если цена будет приближаться к 100 долларам.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 23:12
        +1
        Аркадич .100 $ за бочку ,это не в какие ворота для Байдена страна бензоколонка ни как не может нарастить нефтедобычу.А оказывается ранее надо было деньги вкладывать в геологоразведку. hi
    2. bayard
      bayard Вчера, 23:29
      +2
      Цитата: tralflot1832
      .Почему вся " веселуха" начинается в выходные последнее время ,как по команде.

      Праздники , Шабат , юбилей Войны Судного Дня .
  2. Овсиговец
    Овсиговец Вчера, 22:37
    +1
    Решили сэкономить на похоронах.... Похоронить сразу..... Узнаю подчерк
  3. Вадим С
    Вадим С Вчера, 22:38
    -3
    Вот, не церемонятся и не жуют сопли, бомбить со всеми кто внутри и точка. С одной стороны это не правильно, но с другой самое то. Амерская школа. А наши все остарожничают, ценой жизней наших ребят. Не за тех не за других, у нас своя война.
    1. Виталий161
      Виталий161 Вчера, 22:48
      +1
      как бы Хэзболла не вжарила по Израилю со стороны Ливана, а это не Хамас, и вооружены и подготовлены они куда лучше, думаете рискнут евреи?
      1. Arzoo
        Arzoo Вчера, 22:53
        +4
        как бы Хэзболла не вжарила по Израилю со стороны Ливана, а это не Хамас, и вооружены и подготовлены они куда лучше, думаете рискнут евреи?
        Так они уже сказали, что жахнут. И да, Хезболла готовились к этому.
      2. Румaтa
        Румaтa Вчера, 22:59
        +1
        Цитата: Виталий161
        как бы Хэзболла не вжарила по Израилю со стороны Ливана, а это не Хамас, и вооружены и подготовлены они куда лучше, думаете рискнут евреи?

        Рискнут. 10 000%
        1. Виталий161
          Виталий161 Вчера, 23:20
          +3
          их право, будем посмотреть что будет дальше
      3. Уарабей
        Уарабей Вчера, 23:59
        +1
        А у них выхода нет. Но и какого-то глобального риска, скорее всего никакого нет. За них есть кому впрячься. Главное им сделать всё быстро, пока противники ничего порешать не успели. И что-то мне подсказывает, что израильтяне это сумеют. Тупо сравняют с землей там всё, и не будут стратегиями заигрываться.
    2. Александр Кочурков
      Александр Кочурков Вчера, 22:48
      +2
      Цитата: Вадим С
      у нас своя война.

      Вот именно. Война за право оставаться самими собой - не убивать мирных целенаправленно, "жевать сопли" по вашему.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 22:50
      -9
      Скорость принятия решений говорит о высокой готовности к вызовам.
    4. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 22:51
      -9
      Скорость принятия решений говорит о высокой готовности к вызовам.
    5. freddyk
      freddyk Вчера, 23:14
      -1
      Цитата: Вадим С
      Вот, не церемонятся и не жуют сопли, бомбить со всеми кто внутри и точка. С одной стороны это не правильно, но с другой самое то. Амерская школа. А наши все остарожничают, ценой жизней наших ребят. Не за тех не за других, у нас своя война.

      Не забывайте, там война евреев с арабами. А у нас русских с русскими. Посмотрел бы я как евреи евреев бомбили бы.
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 23:28
        +1
        Семитский народ семитский народ бомбит. Хотя у кассала фотки пленных израильских военных, там разве что негров нет
      2. Олег Апушкин
        Олег Апушкин Вчера, 23:34
        -2
        Здравствуйте! Евреев служивших Гитлеру было 150к. И из опроса воевавших следует; они сожалели только о своих родственниках, что не смогли вывезти их.
  4. Александр Кочурков
    Александр Кочурков Вчера, 22:40
    +4
    "Израильский премьер Нетаньяху призвал гражданское население сектора Газа покинуть территорию проживания, так как, по его словам, Израиль обрушит на сектор всю свою военную мощь." - а он не сказал куда?
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Вчера, 22:45
      +1
      Цитата: Александр Кочурков
      он не сказал куда?

      На Лампедузу конечно.
    2. Виталий161
      Виталий161 Вчера, 22:49
      0
      так говорить можно чего угодно, посмотрим что дальше будет
    3. cpls22
      cpls22 Вчера, 22:59
      0
      Тоже интересно: куда и откуда ? Если этой конкретики нет, то цель предупреждения - снять с себя ответственность за гибель мирных, а не предотвратить её.
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Вчера, 23:48
        +1
        наличие гражданского населения в определённом месте не является препятствием для проведения военных операций в этом месте.

        Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны
    4. Румaтa
      Румaтa Вчера, 23:01
      0
      Цитата: Александр Кочурков
      а он не сказал куда?

      Нет, не сказал. Если бы сказал - его бы модер забанил за табуированную лексику. .
    5. blackcat
      blackcat Вчера, 23:49
      -1
      Да , похоже Газу посетит мелкий пушной зверёк , простораздолбают артиллерией и авиацией am
  5. Irokez
    Irokez Вчера, 22:43
    +4
    Ожидается, что после нескольких волн бомбардировок с воздуха в Газу войдут бронетанковые подразделения ЦАХАЛ и начнутся уличные бои в Газе

    Это что как во вторую мировую Англичане и США сначала бомбят, а потом заходят по трупам мирных?
    Это наверно цивилизованно и демократично.
    А мы чё-то бережём Украинские города и население значит мы не цивилизованны так что-ли понимать.
    Может я сообщение не правильно понял.
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 22:54
      0
      Цитата: Irokez
      Это что как во вторую мировую Англичане и США сначала бомбят, а потом заходят по трупам мирных?
      Это наверно цивилизованно и демократично.

      да, именно так и есть. Еще более цивилизованно и демократично это операции гладио, кондор и другие подобные
    2. alexku69
      alexku69 Вчера, 22:54
      -2
      Вы о ковровых бомбардировках чугуном? Как Алепо?
      Мы на украине не можем. Пво сильнее авиации
    3. Румaтa
      Румaтa Вчера, 23:04
      -3
      Цитата: Irokez
      Это что как во вторую мировую Англичане и США сначала бомбят, а потом заходят по трупам мирных?
      Это наверно цивилизованно и демократично.

      Это что как в СВО бомбят, а потом заходят по трупам ВФУ?
      Это наверно цивилизованно и демократично.
      Почему ВКС РФ в начале Священной Операции не раздолбали казармы ВФУ - большой прокол. Про электростанции вообще молчу.
      1. Irokez
        Irokez Вчера, 23:16
        0
        Вы разницу понимаете бомбить мирных или противника с оружием. Мало того мы проводим денацификацию, а не тотальное уничтожение.
        Вас послушаешь так мы одно и то же с фашистами и другими...
        1. Уарабей
          Уарабей Сегодня, 00:11
          0
          Тут, походу, многие этого не понимают. Как и не понимают того, что действуя фашистскими методами, мы сами фашистами станем.
  6. Pharmacist
    Pharmacist Вчера, 22:44
    +8
    Интересно, каким образом гражданское население Газы должно покинуть территорию проживания? Сектор неслабо населён и фактически блокирован. Кровопролитье гарантировано...
    1. Irokez
      Irokez Вчера, 22:52
      0
      Цитата: Pharmacist
      Кровопролитье гарантировано.

      Вы о людях второго сорта беспокоитесь которым богоизбраниики кровопускание будут делать.
      Хотел бы услышать Кедми как он будет о человечности рассуждать.
      1. Репеллент
        Репеллент Вчера, 23:10
        -3
        Цитата: Irokez
        Вы о людях второго сорта беспокоитесь которым богоизбраниики кровопускание будут делать

        Еще один из секты "не люблю евреев"?

        Не напрягайтесь, я тоже их не люблю. Точнее - я к ним равнодушен. Но, если бы кого-то из моих задели бы подобным образом - я бы нашел, как ответить. Равнозначно.

        И пусть вас не смущает сослагательное наклонение yes
        1. Irokez
          Irokez Вчера, 23:31
          -1
          Цитата: Репеллент
          Еще один из секты "не люблю евреев"?

          Ничего подобного, не надо на меня ярлык вешать.
          У правительства Израиля почти такая же политика как и у англосаксов, но с восточным уклоном. Одни богоизбранные, а другие гегемоны и это не я определил, а такое вот понимание в мире сложилось и наверно не на пустом месте.

          Именно правительство совершает судьбоносные действия ведя за собой народ и оно за всё в ответе и видно какими "благими" методами оно руководствуется. А народ, что народ он везде ведом и расплачивается за всё.
          Кто пришёл с огнём и мечом на чужую территорию прикрываясь религиозным правом, тот сам будет получать в ответ огонь и меч столько сколько допустит Всевышний.
          1. Репеллент
            Репеллент Вчера, 23:33
            -2
            Цитата: Irokez
            Кто пришёл с огнём и мечом на чужую территорию прикрываясь религиозным правом, тот сам будет получать в ответ огонь и меч столько сколько допустит Всевышний

            Понятно. Дополнение к вводной:

            - я неверующий, хоть и крещеный
            - я таки бывал в Израиле, по работе и не только

            А вы там были хоть раз?
    2. CheeRock
      CheeRock Вчера, 23:14
      -1
      Цитата: Pharmacist
      Интересно, каким образом гражданское население Газы должно покинуть территорию проживания? Сектор неслабо населён и фактически блокирован. Кровопролитье гарантировано...

      Это называется этническая чистка.
  7. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:46
    +5
    Израильский премьер призвал жителей Газы покинуть сектор, ожидается наземная операция с уличными боями

    А жителям есть куда покинуть? У них хотя бы просто есть возможность и время уйти километров на 30 от города до начала обещанного? И там вода есть, в 30 километрах?
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 23:06
      0
      При этом Газу обнесли забором и только сегодня его ломали
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 00:12
        0
        И со стороны Египта обнесли забором? То есть египетские братья-арабы совершенно не жаждут приютить палестинских единоверцев?
  8. Румaтa
    Румaтa Вчера, 22:48
    -11
    Какого мужского полового члена командование ВС РФ не призывает мирняк покинуть города и посёлки, за которые идут или начнутся интенсивные бои? Тупая упёртость ждунов РФ и гуманность ВС РФ только лишь ведут к лишним потерям в их рядах.(((( В конце концов есть актуальная информация. Через ЕС. РФ могла бы бедным дорогу оплатить по прибытию.
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 00:18
      0
      Так СВО не проходит с такой скоростью, как заваруха в Израиле. Там жители сами успевают понимать что надо сваливать. А в Израиле счет на часы идет.
  9. Arzoo
    Arzoo Вчера, 22:50
    -5
    Есть и ряд конспирологических версий, включая версию о якобы следе самих израильских спецслужб для «решения вопроса о будущем сектора Газа» на фоне, например, решения Азербайджаном вопроса Нагорного Карабаха.
    Нет, ЦАХАЛ там сейчас выхватит. Это гигантский Бахмут. ЦАХАЛ не пойдет на такие жертвы.
  10. A2AD
    A2AD Вчера, 22:51
    +1
    То есть евреи не стесняясь говорят что будут убивать мирняк без разбору. И кто то еще сомневается что евреи - фашисты?
  11. Military77
    Military77 Вчера, 22:53
    +5

    Сначала просто попросили воды попить...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 23:04
      0
      Military 77 hi Палестинцев просто жестоко обманули.И зачем Сталин И.В был за создание "коммуналки" на ближнем востоке,думал разбавить еврейское население коммунистами?,Да не тут то было.Править балом
      начали сионисты.Устроили государство на основе библии,на свою голову.Теперь покоя на ближнем востоке нет и не предвидится с современными технологиями убийства.
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 22:53
    +3
    Я балдею от наших россиян на отдыхе в Израиле ,не один не захотел прервать отпуск."Деньги заплатил ,буду отдыхать на всю катушку"
    Что там пишут,Макаревичи в самой миролюбивой стране ,которая не нападает на соседей?
  13. alexoff
    alexoff Вчера, 22:55
    -1
    Ну теперь-то Израиль полюбят в арабских странах и всё простят
  14. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Вчера, 22:59
    -1
    В Газе давно заточены ножи, на евреев. Бомбить Газу может и будут, но ненависти к евреям от этого не убавиться, причём во всём арабском мире.
  15. михаилл
    михаилл Вчера, 23:00
    0
    Ай, молодца! Еврейцы никогда не стеснялись по центрам принятия решений, да и с обмундированием у них все в порядке. И вообще, никогда не стеснялись- даже, поговаривают, Христа убили.
  16. Berserk23
    Berserk23 Вчера, 23:03
    0
    Начнется жуткая мясорубка...с сотнями тысячь жертв...исход не ясен
    1. михаилл
      михаилл Вчера, 23:18
      +3
      Цитата: Berserk23
      Начнется жуткая мясорубка...с сотнями тысячь жертв...исход не ясен

      Ясен.
  17. Комментарий был удален.
  18. Румaтa
    Румaтa Вчера, 23:19
    0
    Капец. ВО фейки публикует, а мы их обсужаем.(((
    СМИ распространяют фейковое заявление Нетаньяху, который якобы призвал жителей сектора Газа покинуть анклав.

    На самом деле премьер призвал мирных граждан эвакуироваться из домов, где скрываются вооружённые палестинцы:
    «Мы превратим все места в этом городе зла, где прячется ХАМАС, в руины. Израильская армия задействует всю свою мощь. Жители Газы, уходите оттуда немедленно».
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 23:31
      0
      Но так как террористы могут быть в любом доме, то снесут все
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 00:23
        0
        Цитата: alexoff
        Но так как террористы могут быть в любом доме, то снесут все

        Современные системы позиционирования корректируемого боеприпаса плюс-минус десять метров обеспечивают(КВО 20 метров)))). ФАБ-1500 оставляет воронку 25-30 метров в диаметре.
  19. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 23:25
    -2
    Израильский премьер Нетаньяху призвал гражданское население сектора Газа покинуть территорию проживания, так как, по его словам, Израиль обрушит на сектор всю свою военную мощь.
    Неужели в Сектор Газа случайно уронят спецбоеприпас которого у Израиля как-бы нет, но как-бы есть неофициально ?! what
  20. Бывший солдат
    Бывший солдат Вчера, 23:34
    +1
    премьер призвал жителей Газы покинуть сектор ...
    .... для «решения вопроса о будущем сектора Газа» на фоне, например, решения Азербайджаном вопроса Нагорного Карабаха.

    Вот и цель сего действа.
  21. alystan
    alystan Сегодня, 00:03
    0
    Какая наземная операция с уличными боями? Биньямин Нетаньяху просит палестинцев уехать из Газы и угрожает стереть ее с лица земли.

    В другой ветке сайта пишут про обращение «Талибана» к лидерам ряда стран Юго-Западной Азии с просьбой предоставить их отрядам транспортный коридор до Израиля.