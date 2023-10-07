Израильский премьер призвал жителей Газы покинуть сектор, ожидается наземная операция с уличными боями

Израильская армия приняла кардинальное решение по нескольким объектам в городе Сдерот, которые ранее были взяты под контроль палестинскими вооружёнными отрядами. Среди таких объектов – полицейский участок. Сообщается о том, что участок, в котором забаррикадировались члены вооружённого крыла ХАМАС, будет взорван. А ранее проходила информация о том, что в захваченных на территории Израиля объектах могут находиться израильские военнопленные и заложники из числа гражданских лиц.Официальные лица Израиля, несмотря на такие сведения, не говорят о том, что будет проводиться операция по освобождению заложников и пленных.К настоящему моменту в ЦАХАЛ заявили, что «восстановили контроль над большинством захваченных ХАМАС территорий». Напомним, что ранее палестинские вооружённые отряды входили и в крупный (по израильским меркам) Ашкелон. Численность населения города составляет около 140 тысяч человек, примерно 12% из них – арабское меньшинство. И представители арабского меньшинства в разных городах Израиля своими действиями и лозунгами поддерживают действия группировки ХАМАС. Так, сообщается о перекрытии израильскими арабами нескольких дорог в северном Негеве. Там горят покрышки, сооружаются баррикады для того, чтобы блокировать израильскую военную технику.Тем временем эксперты обсуждают, какую конкретно цель преследовал ХАМАС и почему израильская разведка, которая считается одной из лучших в мире, «прозевала» подготовку к масштабному вторжению. Есть и ряд конспирологических версий, включая версию о якобы следе самих израильских спецслужб для «решения вопроса о будущем сектора Газа» на фоне, например, решения Азербайджаном вопроса Нагорного Карабаха. Среди версий и такая, при которой атаку целиком и полностью подготовил и спонсировал Иран, чтобы не дать Израилю «примириться с Саудовской Аравией». Пока эти версии остаются версиями, конфликт на Ближнем Востоке разгорается с новой силой.Израильский премьер Нетаньяху призвал гражданское население сектора Газа покинуть территорию проживания, так как, по его словам, Израиль обрушит на сектор всю свою военную мощь. Ожидается, что после нескольких волн бомбардировок с воздуха в Газу войдут бронетанковые подразделения ЦАХАЛ и начнутся уличные бои в Газе, Хар-Юнисе, других городах. При этом в командовании ЦАХАЛ заявляют, что также будет задействована артиллерия.