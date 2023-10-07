«Помочь палестинцам взять Иерусалим»: лидеры талибов запросили у Ирана, Ирака и Иордании транспортный коридор в Израиль для своих отрядов

Стало известно о том, что лидеры группировки «Талибан» (*террористическая организация, запрещённая в России) в связи с событиями в Израиле и секторе Газа обратились к лидерами ряда стран Юго-Западной Азии. Просьба от афганских талибов* одна и та же: пропустить их отряды в Израиль по транспортному коридору, чтобы помочь палестинцам взять Иерусалим.По последним данным, соответствующее обращение было направлено из Кабула правительствам Ирана, Ирака и Иордании.Именно эти три государства находятся на пути от Афганистана до территории Израиля. Примечательно, что талибы* не обращались с такой просьбой к правительству Сирии, хотя попасть в Израиль можно и через её территорию. Возможно, причина в том, что у талибов*, мягко говоря, не безоблачные отношения с Дамаском, а возможно, причина заключается в значительных силах и средствах, которые Израиль держит на северной границе, в районе Голанских высот, которые Сирия считает своей территорией.Ранее в сети появились рассуждения о том, что война на Ближнем Востоке может втянуть в себя и ряд соседних с Израилем стран, включая Ливан, в котором сильны позиции Хизбаллы. Пока в Хизбалле о «втором фронте» против Израиля не говорят. Об ответе Тегерана, Багдада и Аммана на запрос «Талибана»* тоже пока не сообщается.