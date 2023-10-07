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«Помочь палестинцам взять Иерусалим»: лидеры талибов запросили у Ирана, Ирака и Иордании транспортный коридор в Израиль для своих отрядов

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«Помочь палестинцам взять Иерусалим»: лидеры талибов запросили у Ирана, Ирака и Иордании транспортный коридор в Израиль для своих отрядов

Стало известно о том, что лидеры группировки «Талибан» (*террористическая организация, запрещённая в России) в связи с событиями в Израиле и секторе Газа обратились к лидерами ряда стран Юго-Западной Азии. Просьба от афганских талибов* одна и та же: пропустить их отряды в Израиль по транспортному коридору, чтобы помочь палестинцам взять Иерусалим.


По последним данным, соответствующее обращение было направлено из Кабула правительствам Ирана, Ирака и Иордании.



Именно эти три государства находятся на пути от Афганистана до территории Израиля. Примечательно, что талибы* не обращались с такой просьбой к правительству Сирии, хотя попасть в Израиль можно и через её территорию. Возможно, причина в том, что у талибов*, мягко говоря, не безоблачные отношения с Дамаском, а возможно, причина заключается в значительных силах и средствах, которые Израиль держит на северной границе, в районе Голанских высот, которые Сирия считает своей территорией.

Ранее в сети появились рассуждения о том, что война на Ближнем Востоке может втянуть в себя и ряд соседних с Израилем стран, включая Ливан, в котором сильны позиции Хизбаллы. Пока в Хизбалле о «втором фронте» против Израиля не говорят. Об ответе Тегерана, Багдада и Аммана на запрос «Талибана»* тоже пока не сообщается.
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34 комментария
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  1. antiaircrafter
    antiaircrafter Вчера, 22:54
    -1
    Да они по этому маршруту только к шапочному разбору поспеют.
    1. Arzoo
      Arzoo Вчера, 22:57
      +6
      Таааа. Там задача, максимально медийно взорвать исламский регион. Для этого и нужен Талибан. Они сейчас еще джихад объявят. У Нетаньяху очень сложный выбор: или унизится и пойти на переговоры или взорвать весь регион(поскольку никак "аккуратно" Газу не зачистить). Похоже выбор без выбора.
      1. Репеллент
        Репеллент Вчера, 23:03
        -7
        Цитата: Arzoo
        Там задача, максимально медийно взорвать исламский регион

        Да.

        Цитата: Arzoo
        У Нетаньяху очень сложный выбор: или унизится и пойти на переговоры или взорвать весь регион(поскольку никак "аккуратно" Газу не зачистить)

        Два спорных момента сразу:
        - взорвать коровью лепешку - наверное, можно... но сложно. А т.н. "исламский регион" очень, гм, неоднороден
        - понятие "аккуратно" - сильно растяжимое понятие.

        А вообще - да, я тоже с интересом посмотрю на то, что предпримут евреи в ответ на столь наглый наезд. 90-е вспоминаются, знаете ли...
        1. Arzoo
          Arzoo Вчера, 23:15
          +4
          - взорвать коровью лепешку - наверное, можно... но сложно. А т.н. "исламский регион" очень, гм, неоднороден
          В вопросах поддержки Палестины - весьма.

          - понятие "аккуратно" - сильно растяжимое понятие.
          Я уверен, их там ждет очень много сюрпризов. Придется сносить все ковровыми бомбардировками с большим количеством мирных жертв.

          Ну и как израильтяне завязнут в Газе, сразу откроется второй фронт на севере. Вот вспомните мои слова. Хезболла начнет атаки.
          1. Репеллент
            Репеллент Вчера, 23:19
            -1
            Цитата: Arzoo
            Я уверен, их там ждет очень много сюрпризов. Придется сносить все ковровыми бомбардировками с большим количеством мирных жертв

            А ля гер ком а ля гер...

            Цитата: Arzoo
            Ну и как израильтяне завязнут в Газе

            Уверены? Как по мне, там на день-два работы...

            Цитата: Arzoo
            сразу откроется второй фронт на севере

            Флаг в рук и паровоз навстречу...

            Все строго ИМХО, да.
            1. Arzoo
              Arzoo Вчера, 23:32
              +4
              А ля гер ком а ля гер...

              Выложили видео, где палестинцы бегают с джавелинами. Я говорил, не верьте чубатым, мать продадут, не то что союзников.

              Уверены? Как по мне, там на день-два работы...
              Уверен. Броня будет гореть легко и непринужденно. Они даже "мангалы" наварить непотрудились. Помню как вторая ливанская там тяжко проходила, а тут то будет хуже в разы.
              1. Репеллент
                Репеллент Вчера, 23:37
                -2
                Цитата: Arzoo
                Уверен

                Я не думаю, что будут тупо штурмовать. Есть масса новых приблуд на эти темы.

                Цитата: Arzoo
                Броня будет гореть легко и непринужденно

                Это если дойдет до "брони". У меня пока сомнения, на тему, что дойдет...

                Да ладно, ниочем... как говорится - будем посмотреть.. блин, как же это нехорошо все. Где-то за лужей кто-то довольно потирает рукти sad
                1. Arzoo
                  Arzoo Вчера, 23:59
                  0
                  Я не думаю, что будут тупо штурмовать. Есть масса новых приблуд на эти темы.
                  Так в том то и дело, что просто отбомбится не получится, как это было всегда. Пленных то взяли. Их начнут казнить по одному и снимать на видео. Придется штурмовать.

                  Это если дойдет до "брони". У меня пока сомнения, на тему, что дойдет...
                  Они попытаются разрезать Газу. Был один человек, который мог бы им объяснить как штурмовать хорошо укрепленную агломерацию. Его звали Евгений Пригожин.

                  В личных беседах израильтяне понимают масштаб потерь со стороны ЦАХАЛа при штурме Газы. Даже без второго фронта. Это четырехзначные цифры, а может и пяти.
                  1. Репеллент
                    Репеллент Сегодня, 00:18
                    -2
                    Цитата: Arzoo
                    Был один человек, который мог бы им объяснить как штурмовать хорошо укрепленную агломерацию. Его звали Евгений Пригожин

                    Уй... я был о вас лучшего мнения... хоть бы Уткина назвали, что ли... а лучше - кого помладше wink

                    Цитата: Arzoo
                    В личных беседах израильтяне понимают масштаб потерь со стороны ЦАХАЛа при штурме Газы. Даже без второго фронта. Это четырехзначные цифры, а может и пяти

                    Видите ля... у меня тоже есть там контакты. Но таких печальных вещей они мне не сообщают почему-то.

                    Моё мнение (опираясь на): Газу возьмут, штурма, как такового, не будет. Как возьмут? Ну, увидим wink yes
        2. alystan
          alystan Сегодня, 00:09
          +1
          А т.н. "исламский регион" очень, гм, неоднороден

          Позволю не согласиться с вами. Поскольку многие арабские страны уже выразили свою поддержку Палестине, не Хамасу. Только Марокко остается близким партнером Израиля на севере Африки. Да, и Азербайджан как бы язык проглотил...
      2. bayard
        bayard Вчера, 23:18
        0
        Цитата: Arzoo
        У Нетаньяху очень сложный выбор: или унизится и пойти на переговоры или взорвать весь регион(поскольку никак "аккуратно" Газу не зачистить). Похоже выбор без выбора.

        Уже объявлена наземная операция с зачисткой Газы - выбор сделан , да его и не было . Регион однозначно взрывают .
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 00:18
          +2
          1. Палестинцы публично поблагодарили 404 за поставки оружия.
          2. Талибы никуда за Иерусалим не обращались. Это чисто фейк.
          3. Полагаю, что Израиль не управится ни за 2 дня, ни за неделю.
          4. 2-й и 3-й фронты вполне могут открыть и Египет, и Хезболла... hi
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 22:59
      +1
      Цитата: antiaircrafter
      Да они по этому маршруту только к шапочному разбору поспеют.

      Транспортные коридоры бывают и воздушными. hi
    3. flSergius
      flSergius Вчера, 23:09
      +3
      Когда из Афганистана драпали янки, они побросали кучу техники. Вы уверены, что хоть пару C-130 или Чинуков не оставили? Может те стояли в ремонте, а теперь талибы их починили?
    4. Sadam2
      Sadam2 Вчера, 23:39
      -2
      израильский стрим на русском 9й канал в ютубе .
      а где стримят палестинскую сторону ? инглиш или русский
  2. Flashpoint
    Flashpoint Вчера, 22:55
    -2
    Или телепорт изобрести...
    Текст вашего комментария...
  3. BARKAS
    BARKAS Вчера, 22:56
    -1
    Да ладно их там же в Ираке и накроют в этом коридоре
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 22:57
    0
    А этим то куда ,за воскресенье не доберутся до Иордании.А Иордании это надо,вообще.
    1. bayard
      bayard Вчера, 23:25
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А этим то куда ,за воскресенье не доберутся до Иордании.А Иордании это надо,вообще.

      Многое зависит от позиции ведущих арабских стран . И если поддержку решат оказать , то и авиатранспортом талибов перебросят , и материальную помощь окажут . Давно накипало , многими ожидалось , но случилось всё слишком неожиданно . Израиль по площади государство небольшое , так что если начнут активно применять дроны (а их уже применяют) , в т.ч. и FPV-дроны , могут и авиацию на аэродромах побить , и колонны бронетехники в труху разобрать . И если всё готовилось действительно серьёзно , Израилю будет тяжело . А придут арабы к консенсусу - совсем беда .
  5. alexoff
    alexoff Вчера, 23:01
    -5
    Пусть у бацки попросят транзит, он быстро доставит до Ливана
  6. sagitovich
    sagitovich Вчера, 23:03
    0
    Возможно... Не станет одного из центров принятия решений конфликта России с Какраиной.
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Вчера, 23:13
      -3
      Правда? Триста арабов Иерусалим возьмут?
      1. alexoff
        alexoff Вчера, 23:17
        +4
        Сегодня триста арабов грандиозный шухер мирового масштаба устроили, хорошенько приложили фейсом об тейбл ЦАХАЛ, Моссад и трофи
        1. сорок восьмой
          сорок восьмой Вчера, 23:56
          -1
          Или случился очередной "Перл Харбор" и у старины Бени все основания спрашивать "если не я, то кот?"
  7. flSergius
    flSergius Вчера, 23:08
    +6
    То, что сделали воины ХАМАС это не просто набег, это хорошо спланированная операция, а это невозможно без разведки и уверенности в одобрении соседей, а то и их негласной поддержке. Чем бы это не закончилось, израильским оккупантам точно придётся несладко am
  8. Румaтa
    Румaтa Вчера, 23:08
    0
    Цитата: ДымОк_в_дЫмке
    Цитата: antiaircrafter
    Да они по этому маршруту только к шапочному разбору поспеют.

    Транспортные коридоры бывают и воздушными. hi

    Пропускная способность коридора? К-во транспортников у талибов?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 23:39
      0
      Цитата: Румaтa
      Пропускная способность коридора? К-во транспортников у талибов?

      Если страна даёт разрешение на транспортный коридор, то это почти автоматом даёт разрешение авиатранспортным компаниям этой страны участвовать в перевозках по нему.
  9. Igor1915
    Igor1915 Вчера, 23:10
    +3
    Походу на технике США ехать собрались))
  10. Румaтa
    Румaтa Вчера, 23:12
    -1
    Израильтяне только и ждут повод взорвать Аль-Акса и в соответствии в Писанием построить Третий храм, доставляя стройматериалы вертушками чтобы соответствовать пророчеству, что Храм "спустится с неба".
    1. alexoff
      alexoff Вчера, 23:22
      -3
      Ну заодно там ещё какие-то пророчества начнут работать после взрыва мечети, мало никому не покажется
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 23:23
    0
    Вопрос в том, что скажет Саудовская Аравия и Иран.
  12. SovAr238A
    SovAr238A Вчера, 23:28
    +2
    Иорданцы никогда не подпустят больше ни одно радикальное исламское "движение" собственным границам.
    Так что это очередной пропагандистский лозунг от талибов
  13. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 23:32
    +1
    Просьба от афганских талибов* одна и та же: пропустить их отряды в Израиль по транспортному коридору, чтобы помочь палестинцам взять Иерусалим.
    Талибы хоть сами верят в свою просьбу или так для галочки чтобы перед так сказать коллективом не краснеть когда поинтересуются за халиват и всё такое?! Типа мы к вам хотели, но они их не пропустили ещё и в догонку тапочком по заднице бросили. В городе красные телеграф, вокзал и банком захвачены до нас... request
  14. Hariton Laptev
    Hariton Laptev Вчера, 23:53
    0
    А не провокация я ли это Израиля что бы нанести ядерный удар по объектам Ирана а потом спокойно разобраться с Палестиной.