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Премьер Израиля: После первого этапа операции «Железные мечи» наша армия начинает наступление

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Премьер Израиля: После первого этапа операции «Железные мечи» наша армия начинает наступление

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об успешном завершении первого этапа операции, названной антитеррористической. Операция была начата накануне фактически с массированных бомбардировок, которые последовали после нападения боевого крыла ХАМАС на объекты Израиля. Напомним, что по Израилю ХАМАС, если верить израильским сообщениям, выпустил накануне более 3 тысяч ракет и реактивных снарядов. В ряде случаев это перегрузило израильскую систему ПРО, и бессильной оказалась система «Железный купол».


В командовании ЦАХАЛ операцию против ХАМАС назвали «Железные мечи». Она состоит ещё и в том, чтобы вернуть под израильский контроль территории страны, примыкающие к сектору Газа. Нетаньяху заявил, что по итогам первого её этапа операция завершилась «ликвидацией подавляющего числа террористов ХАМАС, вторгшихся на израильскую территорию.

Нетяньху:

Наша армия после первого этапа антитеррористической операции начинает наступление, которое будет продолжаться до достижения заявленных целей.

А этими целями в правительстве Израиля называют полную ликвидацию ХАМАС в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Иоав Галант заявил, что в своё время политики не дали довести разгром ХАМАС до конца, но теперь «армия Израиля намерена сделать это».

Эксперты считают, что израильские власти намерены полностью взять под военно-политический контроль палестинские территории сектора Газа – как минимум лишить сектор портового сообщения с остальным миром.
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24 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:48
    -1
    А с учётом того что перекрыли всё и вся в том числе электо энергию и продукто-товары, +как вели себя Хамасовцы с мирными, сюсюкаться не будут, и по изралетянам на гражданских и прочих сочувствующих.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:01
      +1
      Он что настолько глупый ? В Газе 3 млн. жителей он там хочет холокост устроить ? Израиль со своей политикой апартеида и высокомерием по отношению к соседним странам источник всех проблем, и мира при таком подходе не будет, там вчера Яша Кедми сказал что ХАМАС существует с разрешения Израиля, а Иран они вообще сотрут уже в открытую угрожая ЯО, ну так это дорога и для Израиля в один конец.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:19
      0
      Там всего то тысяча Хамасовцев вошла на территорию Израиля. Если бы их было тысяч десять да вооруженных дронами,и начали уничтожать военные объекты и склады,то результат таких действий для армии израильтян был бы близок к катастрофическому.
    3. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 07:23
      0
      А кто такие "мирные"? Для них это расходный материал и с ними сосюкаться не собираются...Предупредили? Остальное ваша забота...
  2. Мини Мокик
    Мини Мокик Сегодня, 06:50
    0
    Сейчас бы Вагнера в помощь палестинцам. Те в наземной операции, в плотной застройке быстро научили бы евреев бояться )
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 07:11
      0
      Цитата: Мини Мокик
      Сейчас бы Вагнера в помощь палестинцам. Те в наземной операции, в плотной застройке быстро научили бы евреев бояться )


      - Я, таки, дико извиняюсь, в плен - это к вам?
  3. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 06:51
    +3
    да да,подкинули деньжат хамас,чтобы спровоцировать,а теперь "получили право" покарать. политика становится все изощреннее
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 06:53
    +1
    Захват, оккупация и партизанская война?
    Простой, эффективный, но решающий проблемы ход.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:57
      +1
      Аркадич hi, эт вряд-ли, без помощи из вне Хамасу долго не продержаться, а с учётом что Израиль в средствах стесняется не будет то совсем всё быстро может закончиться
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 07:11
        +1
        В этот раз для Израиля быстро не закончится. Уже 75 лет они только силой пытаются подавить Палестину, и ничего хорошего, сопротивление только нарастает. Сегодня они хотят устроить из Газы концлагерь полностью блокируя эту территорию отключив ее от электроэнергии. Ну так это геноцид в стиле нацистов, Газа просто самая перенаселенная территория мира, и не факт, что ХЕСБОЛЛА не впишется за единоверцев, а это уже серьезеый уровень войны, и выдержит ли Израиль два фронта? Вряд ли, а иначе они бы не заговорили о применении ЯО, вот и прокололись они, уже открыто говорят о его применении.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 07:18
          0
          Silver99 hi, объвинения в генциде Израилю не грозит "адвокат-судья" у них хороший, Хесбола лупила не разбирая где мирняк где военные и теперь благодаря этому у Израиля развязаны руки, повторю сутки-двое и станет ясно кто и как.
  5. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 06:53
    +1
    Очень напоминает корнишонкова в период март- октябрь 2022. Когда была наголову разбита армия Украины , уничтожено все пво, а авиация сожжена в пунктах базирования. Так же ликвидированы все склады гсм , БК и снабжения. Боюсь что в этот раз Израилю предстоит война со всем арабским миром и хамасом там дело совсем не закончится . Слишком многими хитрозадые евреи с дружбанам американцами поперек горла . Жириновский все верно сказал , Израиль не устоит . Но нам на руку , про усраину все забудут . И мы спокойно сможем вернуть русскую землю в Россию. А евреи с арабами пусть глотки себе грызут... Если это поможет нашим мужикам на фронте то так тому и быть. Не жалко ни тех ни других если честно. Русских жалко
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:02
      +1
      FoBoss VM hi, сутки максимум двое и все станет ясно, пока кроме заявлений ничего со стороны союзников Палестины не было, а вот Израиль отошел от "нагдауна" и теперь уже Хамасу придётся защищаться а с учётом что у палестинцев нет авиации а Израиль не будет смотреть на мирный объект или нет то дела у первых будут не очень.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 07:14
      +1
      Цитата: FoBoss_VM
      в этот раз Израилю предстоит война со всем арабским миром

      Если бы арабский мир был един...

      Цитата: FoBoss_VM
      Израиль не устоит

      Похоже на то, как и доллар скоро исчезнет.
      Какое десятилетие слышу... wassat

      Цитата: FoBoss_VM
      про усраину все забудут

      Про неё уже все давно забыли, не Украина нужна демократорам, а бесконечная бойня на границах нашей страны. И от этого они вряд ли откажутся...

      Цитата: FoBoss_VM
      Но нам на руку

      Как сказать, если вовсю заполыхает ещё и Ближний Восток... Что хорошего для России это даст?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:57
    +1
    Нетаньяху заявил об успешном завершении первого этапа операции
    Прямо по "стахановски" - через сутки первый этап уже закончен. Дальше по планам "полная ликвидация ХАМАС в секторе Газа". Если под "полной" подразумевается уничтожение военного потенциала ХАМАС, то это еще понять можно, но полностью уничтожить бойцов и сочувствующих им, то это нужно будет Израилю уничтожить 3/4 населения этого анклава если не все. А это уже попахивает геноцидом по отношению к арабам.
  7. lukash66
    lukash66 Сегодня, 06:58
    +1
    Надеюсь, что Корнетов и Игл с Вербами арабским братьям поставили в нужных количествах. И иранцы тоже своим помогли.
  8. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 06:59
    +1
    Видели вчера в телеграмме как первый этап прошел,люди в китайских тапочках,на китайских мотоциклах, берут под контроль еврейские танковые батальоны вместе с техникой,горы трупов в белье прям в кроватях и кучи трупов на улицах.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:05
      -1
      Пессимист22 hi это было вчера и нежданчиком, разведка подвела Израиль, а вот что будет теперь вот где самое начнется, посмотрим, и увидим.
  9. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 07:00
    0
    Справедливость в этом конфликте, безусловно, на стороне арабов. Но вот глядя на их простые, средневековые нравы, симпатию к ним тоже как-то не испытываешь. В общем, чем там у них замес сильнее будет - тем нам здесь проще, поэтому запасаемся попкорном и с интересом наблюдаем.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 07:09
      +1
      Жестокость порождает жестокость. Там война по принципу око за око, зуб за зуб.
  10. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:04
    +2
    ***
    — «Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело может зайти до Третьей мировой войны. Здесь будут самые страшные события!» ...
    (В.В.Жириновский,2019 г.)
    ***
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:07
      +1
      Владимир Владимирович Воронцов hi, это один из вариантов, там их не один.
  11. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 07:10
    0
    Если США начнут поставки вооружения в Израиль, то Россия должна начать оказывать помощь Палестине, что бы США как можно больше увязли в этом конфликте, забыв про Украину. Да и у Сирии появится возможность вернуть под свой контроль некогда отобранные Израилем её исконные территории ( Голанские высоты ).
  12. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 07:12
    +1
    Ув други и не други, вкл. ЦИПсио!
    А мы, как настоящие джентльмены, верим на слово политику такого высокого ранга.
    Да не оскудеет рука дающего. Каждому воздастся Господом за плоды жизни его.
    А тем временем наглосаксы по глобальным планам Drang nach osten - drang nach westen-drang nach suyden готовы подбросить в беспощадную топку крематориев ещё сотни миллионов человеческих жизней для выживания золотого миллиарда, пока политические гномы и элитки будут тщательно осваивать пахнущие кровью деньги.
    Большинство людей волнует гуманная составляющая всех конфликтов и войн.
    Царствие небесное всем погибшим,
    соболезнование и сочувствие всем, потерявшим близких.