Премьер Израиля: После первого этапа операции «Железные мечи» наша армия начинает наступление

Наша армия после первого этапа антитеррористической операции начинает наступление, которое будет продолжаться до достижения заявленных целей.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об успешном завершении первого этапа операции, названной антитеррористической. Операция была начата накануне фактически с массированных бомбардировок, которые последовали после нападения боевого крыла ХАМАС на объекты Израиля. Напомним, что по Израилю ХАМАС, если верить израильским сообщениям, выпустил накануне более 3 тысяч ракет и реактивных снарядов. В ряде случаев это перегрузило израильскую систему ПРО, и бессильной оказалась система «Железный купол».В командовании ЦАХАЛ операцию против ХАМАС назвали «Железные мечи». Она состоит ещё и в том, чтобы вернуть под израильский контроль территории страны, примыкающие к сектору Газа. Нетаньяху заявил, что по итогам первого её этапа операция завершилась «ликвидацией подавляющего числа террористов ХАМАС, вторгшихся на израильскую территорию.Нетяньху:А этими целями в правительстве Израиля называют полную ликвидацию ХАМАС в секторе Газа.Ранее министр обороны Израиля Иоав Галант заявил, что в своё время политики не дали довести разгром ХАМАС до конца, но теперь «армия Израиля намерена сделать это».Эксперты считают, что израильские власти намерены полностью взять под военно-политический контроль палестинские территории сектора Газа – как минимум лишить сектор портового сообщения с остальным миром.