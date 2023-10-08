Премьер Израиля: После первого этапа операции «Железные мечи» наша армия начинает наступление

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об успешном завершении первого этапа операции, названной антитеррористической. Операция была начата накануне фактически с массированных бомбардировок, которые последовали после нападения боевого крыла ХАМАС на объекты Израиля. Напомним, что по Израилю ХАМАС, если верить израильским сообщениям, выпустил накануне более 3 тысяч ракет и реактивных снарядов. В ряде случаев это перегрузило израильскую систему ПРО, и бессильной оказалась система «Железный купол».
В командовании ЦАХАЛ операцию против ХАМАС назвали «Железные мечи». Она состоит ещё и в том, чтобы вернуть под израильский контроль территории страны, примыкающие к сектору Газа. Нетаньяху заявил, что по итогам первого её этапа операция завершилась «ликвидацией подавляющего числа террористов ХАМАС, вторгшихся на израильскую территорию.
Нетяньху:
Наша армия после первого этапа антитеррористической операции начинает наступление, которое будет продолжаться до достижения заявленных целей.
А этими целями в правительстве Израиля называют полную ликвидацию ХАМАС в секторе Газа.
Ранее министр обороны Израиля Иоав Галант заявил, что в своё время политики не дали довести разгром ХАМАС до конца, но теперь «армия Израиля намерена сделать это».
Эксперты считают, что израильские власти намерены полностью взять под военно-политический контроль палестинские территории сектора Газа – как минимум лишить сектор портового сообщения с остальным миром.