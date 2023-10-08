Представитель ХАМАС: израильская армия бежала от нас, бросая технику и оружие, и теперь Нетаньяху нам этой армией угрожает

Израильская авиация в течение ночи практически без перерыва наносила удары по территории сектора Газа. Сообщается о том, что для этого использовались как крылатые ракеты воздушного базирования, так и авиационные бомбы. При этом израильская авиация чаще всего старалась наносить удары без вхождения непосредственно в воздушное пространство Газы. Вероятной причиной являются опасения попасть под удары из ПЗРК вооружённого крыла ХАМАС.
В сети появились сообщения о том, что ВВС Израиля нанесли удары и как минимум по двум мечетям в секторе Газа. Отмечено, что израильская разведка определила эти цели как те, где «располагаются органы управления ХАМАС».
Тем временем официальный представитель этого движения Абу Убейд, комментируя израильскую операцию, заявил о том, что власти Израиля «лгут своему народу о том, какое количество пленных было взято накануне».
Напомним, что в Израиле заявили о 35 пленных. Потом в сети появились кадры, на которых члены одного из отрядов ХАМАС выводят израильского генерала.
В ХАМАС говорят о том, что число пленных израильских солдат идёт на сотни.
Абу Убейд:
Количество пленных, которые у нас есть, во много раз больше, чем говорит Нетаньяху. И какой армией он нам угрожает? Израильская армия бежала от нас, бросая технику и оружие?
По словам представителя палестинского движения, если израильская армия войдёт на территорию сектора Газа, то её ожидает «множество неприятностей на других направлениях, потому что израильские власти переброской войск к Газе сами ослабляют защиту своей территории».
В Хизбалле также прокомментировали ситуацию. Лидеры этого движения заявили, что если израильская армия войдёт на палестинские территории, то «Израилю придётся столкнуться со всей нашей силой на севере».
Напомним, что основные силы Хизбаллы находятся в Ливане. В последнее время боевых действий против Израиля не вели.