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Представитель ХАМАС: израильская армия бежала от нас, бросая технику и оружие, и теперь Нетаньяху нам этой армией угрожает

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Представитель ХАМАС: израильская армия бежала от нас, бросая технику и оружие, и теперь Нетаньяху нам этой армией угрожает

Израильская авиация в течение ночи практически без перерыва наносила удары по территории сектора Газа. Сообщается о том, что для этого использовались как крылатые ракеты воздушного базирования, так и авиационные бомбы. При этом израильская авиация чаще всего старалась наносить удары без вхождения непосредственно в воздушное пространство Газы. Вероятной причиной являются опасения попасть под удары из ПЗРК вооружённого крыла ХАМАС.


В сети появились сообщения о том, что ВВС Израиля нанесли удары и как минимум по двум мечетям в секторе Газа. Отмечено, что израильская разведка определила эти цели как те, где «располагаются органы управления ХАМАС».

Тем временем официальный представитель этого движения Абу Убейд, комментируя израильскую операцию, заявил о том, что власти Израиля «лгут своему народу о том, какое количество пленных было взято накануне».

Напомним, что в Израиле заявили о 35 пленных. Потом в сети появились кадры, на которых члены одного из отрядов ХАМАС выводят израильского генерала.

В ХАМАС говорят о том, что число пленных израильских солдат идёт на сотни.

Абу Убейд:

Количество пленных, которые у нас есть, во много раз больше, чем говорит Нетаньяху. И какой армией он нам угрожает? Израильская армия бежала от нас, бросая технику и оружие?

По словам представителя палестинского движения, если израильская армия войдёт на территорию сектора Газа, то её ожидает «множество неприятностей на других направлениях, потому что израильские власти переброской войск к Газе сами ослабляют защиту своей территории».

В Хизбалле также прокомментировали ситуацию. Лидеры этого движения заявили, что если израильская армия войдёт на палестинские территории, то «Израилю придётся столкнуться со всей нашей силой на севере».

Напомним, что основные силы Хизбаллы находятся в Ливане. В последнее время боевых действий против Израиля не вели.
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7 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 07:18
    0
    да, ну обычное бахвальство.
    У палестинцев нет возможности вести сколько-нибудь длительные боевые действия с регулярными войсками, нет тяжелой техники, авиации и флота. нет регулярной же армии.
    Если что-то у них и получится эффективно - так возможно, вести оборону в развалинах Газы.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:24
      0
      Мда, не все хорошо у Израиля и эти победные реляции на фоне срывающегося голоса свидетельствуют, а как бы Израиль совсем не прекратил свое существование. Посудите сами емли к ХАМАС присоединиеся ХИЗБОЛЛА, и подтянутся ТАЛИБЫ (а они уже заявили о готовности поучаствовать) экономика Израиля на фоне политического кризиса и войны со всем арабским миром просто крякнет, и никакое США им не поможет. Тут хочешь не хочешь надо садится и договариваться и давать уступки, сегодня ХАМАС пошел в о банк и сдаваться явно не собирается. По поводу развалин Газы, не забывайте что там проживает около 3 млн. и любое силовое вмешательство это массовое убийство, Израиль просто встанет на одну доску с нацисткой Германией.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:24
      0
      Дроны их всё!Нужно было при помощи дронов-камикадзе бить по военным аэродромам в первую очередь,по военным складам,по местам дислокации военных,тогда бы и урон нанесённый армии израильтян был бы много выше чем тот что бы им нанесён.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:20
    +1
    ***
    — «Ещё не вечер,ещё не вечер» ...
    ***
  3. Улюм
    Улюм Сегодня, 07:24
    0
    Будем посмотреть. За последнее время Цахал явно расслабился, давно серьёзно не воевали
  4. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 07:25
    0
    Шапкозакидательство, у Израиля нет равных врагов на ближнем востоке, если только они что то не сделают с Аль аксой и этим объединят весь арабский мир.
  5. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 07:26
    0
    А это уже зря. Зря они так говорят. Хамасу культурно надо торги вести. Одно знаю я точно, евреи далеко не глупый народ, они сделали себе заметку и чтобы такого больше не повторилось, Палестинцам гайки закрутят.