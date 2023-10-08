Артиллерия ВС РФ нанесла огневое поражение станции РЭБ в Северске и 3 пунктам управления БПЛА ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации атакуют позиции противника на ряде направлений. В частности, самолетами Воздушно-космических сил Российской Федерации были нанесены ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам 79-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ на оккупированной украинскими формированиями части Донбасса. Об этом в беседе с РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» ВС РФ Вадим Астафьев.
По словам офицера, авиация ВС РФ ударила по командным пунктам, располагавшимся в районах населенных пунктов Антоновка и Победа Донецкой Народной Республики. Оба населенных пункта находятся недалеко от Марьинки, где продолжаются бои в городской черте между российскими войсками и контролирующими меньшую часть города украинскими формированиями. Помимо авиаударов, по позициям ВСУ в Донбассе работала и российская артиллерия.
Нанесено огневое поражение по станции радиоэлектронной борьбы в Северске, трем пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, узлу связи и пункту временной дислокации подразделений ВСУ в Авдеевке, Орехово-Васильевке и Новомихайловке
- заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» РИА Новости.
В результате контрбатарейной борьбы российскими артиллеристами были уничтожены артиллерийская система М777 американского производства, гаубица Д-30 и четыре миномета. С помощью дронов удалось поразить шесть опорных пунктов ВСУ, один наблюдательный пункт и пункт временной дислокации украинского формирования в районах Васюковки, Переездного и Раздоловки.
Под Клещеевкой на Артемовском направлении российскими подразделениями из ПТРК была подбита бронированная машина одного из формирований ВСУ.