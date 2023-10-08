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Артиллерия ВС РФ нанесла огневое поражение станции РЭБ в Северске и 3 пунктам управления БПЛА ВСУ

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Артиллерия ВС РФ нанесла огневое поражение станции РЭБ в Северске и 3 пунктам управления БПЛА ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации атакуют позиции противника на ряде направлений. В частности, самолетами Воздушно-космических сил Российской Федерации были нанесены ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам 79-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ на оккупированной украинскими формированиями части Донбасса. Об этом в беседе с РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» ВС РФ Вадим Астафьев.


По словам офицера, авиация ВС РФ ударила по командным пунктам, располагавшимся в районах населенных пунктов Антоновка и Победа Донецкой Народной Республики. Оба населенных пункта находятся недалеко от Марьинки, где продолжаются бои в городской черте между российскими войсками и контролирующими меньшую часть города украинскими формированиями. Помимо авиаударов, по позициям ВСУ в Донбассе работала и российская артиллерия.

Нанесено огневое поражение по станции радиоэлектронной борьбы в Северске, трем пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, узлу связи и пункту временной дислокации подразделений ВСУ в Авдеевке, Орехово-Васильевке и Новомихайловке
- заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» РИА Новости.


В результате контрбатарейной борьбы российскими артиллеристами были уничтожены артиллерийская система М777 американского производства, гаубица Д-30 и четыре миномета. С помощью дронов удалось поразить шесть опорных пунктов ВСУ, один наблюдательный пункт и пункт временной дислокации украинского формирования в районах Васюковки, Переездного и Раздоловки.

Под Клещеевкой на Артемовском направлении российскими подразделениями из ПТРК была подбита бронированная машина одного из формирований ВСУ.
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8 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:09
    +5
    Четко, коротко и все понятно. Мы все еще там. А когда уже будет "мы освободили..."
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 08:24
      -3
      Да все ждем когда ЕС "запросят"переговоров.Но сначала Америка.Вот "завязнет"США в борьбе за властьто есть хороший шанс и выйти на переговоры.Все к этому идет.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 08:34
        +2
        Михаил Маслов '-хватит "минсков "!Никаких переговоров не должно быть с нашей стороны,иначе проиграем войну вчистую. Хватит потерянных земель и убитого вхолостую времени.
      2. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 08:40
        +3
        Цитата: Михаил Маслов
        Да все ждем когда ЕС "запросят"переговоров.Но сначала Америка.Вот "завязнет"США в борьбе за властьто есть хороший шанс и выйти на переговоры.Все к этому идет.

        Михаил, я что-то не помню, чтобы Путин целью спецоперации ставил начало переговоров с США и Европейским Союзом!..
        Признайтесь - это ваша заветная мечта?..
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 09:20
      +1
      Ну уже начали обстреливать Северск, раньше не трогали его, вроде. Значит, скоро
    3. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 09:53
      +1
      Цитата: Егоза
      А когда уже будет "мы освободили..."

      Я думаю , что сразу , как только все "профессиональные комментаторы" с ВО, которые разбираются в ведении боевых действий лучше, чем нынешнее руководство ВС РФ, появятся на передовой, так сразу оно и случится, или даже немного раньше. hi
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:54
    +3
    авиация ВС РФ ударила по командным пунктам, располагавшимся в районах населенных пунктов Антоновка и Победа Донецкой Народной Республики.
    А на КП, как правило старшие офицеры, которых постепенно вышибают. У ВСУ и так кадровый голод на офицеров младшего и старшего звена, которые не "руководят" подразделениями из глубокого тыла (как некоторые в ВСУ), а предпочитают, как и положено быть с л/с, а тут еще систематические дополнительные потери. Скоро взводами и ротами будут командовать сержанты, что уже кое где происходит, а батальонами оставшиеся в живых младшие офицеры. А это явно не способствует управлению в боевой обстановке.
    1. Сергей250455
      Сергей250455 Сегодня, 11:04
      0
      Зато способствует быстрому карьерному росту wassat