Турецкие журналисты установили наличие связи между министром обороны Украины и организацией, стоявшей за попыткой переворота в Турции

В Турции опубликована информация о новом министре обороны Украины Рустеме Умерове, согласно которой он является сторонником Фетхуллаха Гюллена.Для справки: Фетхуллах Гюллен – турецкий оппозиционер, скрывающийся в США. Именно его турецкие власти считают одним из главных идейных вдохновителей попытки госпереворота в Турции, в результате которой едва не был схвачен и арестован Эрдоган.Турецкое издание «Айдынлык» пишет о том, что в результате проведённого журналистского расследования выяснилось следующее: бывший глава украинского фонда государственного имущества, а ныне министр обороны Украины, Рустем Умеров в своё время содействовал открытию на украинской территории центров FËTO.Ранее турецкие спецслужбы вскрыли целую сеть таких центров в собственной стране и пришли к выводу, что госпереворот продвигался именно через них. Посетители этих центров слушали (онлайн и в записи) выступления Гюллена, призывавшего «сбросить ярмо и перейти к по-настоящему свободной исламской Турции.Анкара давно подала запрос в США на экстрадицию Гюллена, в отношении которого в Турции возбуждено несколько уголовных дел, однако Вашингтон под любыми предлогами его Эрдогану не выдаёт.Теперь оказалось, что у руля украинского Минобороны находится человек, который в своё время активно контактировал с гюлленистами (сторонниками и последователя Гюллена). Среди выявленных турецкими журналистами контактов Умерова – Мустафа Кырымоглу, у которого (когда тот был депутатом Верховной рады) находился в числе советников. Кырымоглу продвигал идею расширения контактов с движением Фетхуллаха Гюллена и даже призывал турецкие власти прекратить преследование Гюллена и его сторонников.Сообщается и о шефстве Умеров и Кырымоглу над киевской школой «Меридиан», которая работала по программам, подготовленным так называемыми гюлленистами. Анкара даже направляла в Киев просьбу осуществить проверку этой школы на предмет возможного наличия материалов экстремистской направленности. Проверка действительно состоялась, но украинские надзорные органы ничего предосудительного «не обнаружили» - с их слов.Пока в правительстве Турции не отреагировали на то, что работу по основным военным контрактом на Украине будет вести человек, вхожий в круг соратников Гюллена, считающегося Анкарой «террористом №1».