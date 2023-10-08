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Турецкие журналисты установили наличие связи между министром обороны Украины и организацией, стоявшей за попыткой переворота в Турции

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Турецкие журналисты установили наличие связи между министром обороны Украины и организацией, стоявшей за попыткой переворота в Турции

В Турции опубликована информация о новом министре обороны Украины Рустеме Умерове, согласно которой он является сторонником Фетхуллаха Гюллена.


Для справки: Фетхуллах Гюллен – турецкий оппозиционер, скрывающийся в США. Именно его турецкие власти считают одним из главных идейных вдохновителей попытки госпереворота в Турции, в результате которой едва не был схвачен и арестован Эрдоган.

Турецкое издание «Айдынлык» пишет о том, что в результате проведённого журналистского расследования выяснилось следующее: бывший глава украинского фонда государственного имущества, а ныне министр обороны Украины, Рустем Умеров в своё время содействовал открытию на украинской территории центров FËTO.

Ранее турецкие спецслужбы вскрыли целую сеть таких центров в собственной стране и пришли к выводу, что госпереворот продвигался именно через них. Посетители этих центров слушали (онлайн и в записи) выступления Гюллена, призывавшего «сбросить ярмо и перейти к по-настоящему свободной исламской Турции.

Анкара давно подала запрос в США на экстрадицию Гюллена, в отношении которого в Турции возбуждено несколько уголовных дел, однако Вашингтон под любыми предлогами его Эрдогану не выдаёт.

Теперь оказалось, что у руля украинского Минобороны находится человек, который в своё время активно контактировал с гюлленистами (сторонниками и последователя Гюллена). Среди выявленных турецкими журналистами контактов Умерова – Мустафа Кырымоглу, у которого (когда тот был депутатом Верховной рады) находился в числе советников. Кырымоглу продвигал идею расширения контактов с движением Фетхуллаха Гюллена и даже призывал турецкие власти прекратить преследование Гюллена и его сторонников.

Сообщается и о шефстве Умеров и Кырымоглу над киевской школой «Меридиан», которая работала по программам, подготовленным так называемыми гюлленистами. Анкара даже направляла в Киев просьбу осуществить проверку этой школы на предмет возможного наличия материалов экстремистской направленности. Проверка действительно состоялась, но украинские надзорные органы ничего предосудительного «не обнаружили» - с их слов.

Пока в правительстве Турции не отреагировали на то, что работу по основным военным контрактом на Украине будет вести человек, вхожий в круг соратников Гюллена, считающегося Анкарой «террористом №1».
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15 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:58
    +5
    В Турции опубликована информация о новом министре обороны Украины Рустеме Умерове, согласно которой он является сторонником Фетхуллаха Гюллена.
    Походу это не остановит поток турецкой номенклатуры для войны в ненужную.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 08:55
      +2
      Похоже,что "Султан" пошел на ряд с уступок Западу,дабы выиграть выборы.
  2. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 08:04
    -1
    сомнительно, опять какие-то политические ходы
  3. U-58
    U-58 Сегодня, 08:06
    +8
    Все правильно. Надо вбить клин в отношениях Турции и киевского режима. На войне все средства хороши.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:12
    +6
    Пока в правительстве Турции не отреагировали на то, что работу по основным военным контрактом на Украине будет вести человек, вхожий в круг соратников Гюллена, считающегося Анкарой «террористом №1

    Мало ли кто что считает! Бизнес - вот главное!
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:24
    +3
    Ххлы - вселенское зло! Украинцы обязаны сбросить ярмо ххлов.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:27
    +3
    Умеров в своё время содействовал открытию на украинской территории центров FËTO... он является сторонником Фетхуллаха Гюллена.
    Который в свою очередь является злейшим врагом Эрдогана и экстрадиции которого тот безуспешно добивается. Интересно, как турецкий президент отреагирует на эту новость (а новость ли?) и как будет с военной помощью киеву? Или по старому принципу - я в дела частных компаний не вмешиваюсь - это их право кому и что продавать?
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 09:08
      0
      Интересно, как турецкий президент отреагирует на эту новость

      Увеличит поставки вооружений бандеровцам.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:29
    +1
    Журналисты эти далеко зашли !В таком расследовании главное в поиске виновных не выйти на самих себя!Как бы они там ненароком следы турецких спецслужб не обнаружили !
  8. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 08:45
    +2
    Ув други и не други, вкл.ЦИПсио!
    Если расследования журналистов беспристрастны и правдивы, нам остаётся токмо
    поверить в честную мировую журналистику. При дальнейшем подтверждении фактами
    великий друг РФ Эрдоган может переменить своё отношение к кровавому клоуну
    и вообще позицию Турции вна 404 и даже Крыма, Карл?
    Продолжение следует.
    Выводы за нами и вами.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:32
      0
      ZovSailor (ZovSailor)
      Сегодня, 08:45
      НОВЫЙ
      +2
      Ув други и не други, вкл.ЦИПсио!
      Если расследования журналистов беспристрастны и правдивы, нам остаётся токмо
      поверить в честную мировую журналистику. При дальнейшем подтверждении фактами
      великий друг РФ Эрдоган может переменить своё отношение к кровавому клоуну
      и вообще позицию Турции вна 404 и даже Крыма      , Карл?
      Ой, ли! У турка свои планы на происходящее в ненужной.
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:49
    +2
    "Самостийность" селюковской цеевропы заиграла новыми красками. Хотя какое там "заиграло". Засверкало в бешенном танце, епрст! winked
  10. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 08:59
    0
    Что-то новость из серии "А я вам сейчас покажу, откуда планировалось наступление!"
  11. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 09:38
    0
    Тоже мне, Америку открыли))) это написано в его официальной биографии. Он учился в Бахчисарайской школе - интернате, которая финансировалась Гюлленовскими структурами. Для кого - то секрет, что Эрдоган, пользуясь бездействием украинских властей, ударными темпами проворачивал в Крыму аджарский вариант?)))
  12. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 10:02
    0
    Пока в правительстве Турции не отреагировали

    И не отреагируют. Мало ли кто с кем калякает, а байрактары сбывать надо.