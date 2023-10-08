Артиллерия Армии обороны Израиля начала обстрелы территории соседнего Ливана

Один из районов на юге Ливана подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Армии обороны Израиля. Об этом сообщается в официальном аккаунте израильских вооруженных сил.
Как утверждает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), удары наносятся по тому району Ливана, из которого ранее якобы обстреливалась израильская территория. Арабские телеканалы сообщают, что под огонь израильской артиллерии попало селение Кфар-Шуба на юге Ливана.
Сами израильские военные утверждают, будто к такому развитию событий готовились заранее. Израильские СМИ сообщили, что объект вооруженных сил в районе границы с Ливаном ранее был обстрелян из минометов с ливанской территории. Сейчас израильская артиллерия обстреливает тот район, откуда велся огонь по объекту ЦАХАЛ.
На юге Ливана базируются формирования проиранского движения «Хезболла». Когда руководство Израиля заявило о планах проведения военной операции в секторе Газа, «Хезболла» пообещала, что в случае вторжения в Газу израильских сухопутных войск она откроет «второй фронт» на ливанско-израильской границе. Не исключено, что, начав наносить удары по ливанской территории, израильское командование хочет сработать на опережение и сорвать планы «Хезболлы».
Напомним, что вчера палестинское движение ХАМАС предприняло беспрецедентное по своим масштабам и последствиям вооруженное нападение на территорию Израиля. Не менее сотни израильских граждан в результате вторжения были захвачены в плен и доставлены в сектор Газа, кроме того в руках палестинцев оказались несколько танков Merkava и израильские бронемашины.
В ответ ВВС Израиля приступили к нанесению мощных авиационных ударов по жилым районам сектора Газа, не считаясь с разрушениями и жертвами среди мирного населения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее не военной операцией, а «войной».