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Артиллерия Армии обороны Израиля начала обстрелы территории соседнего Ливана

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Артиллерия Армии обороны Израиля начала обстрелы территории соседнего Ливана

Один из районов на юге Ливана подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Армии обороны Израиля. Об этом сообщается в официальном аккаунте израильских вооруженных сил.


Как утверждает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), удары наносятся по тому району Ливана, из которого ранее якобы обстреливалась израильская территория. Арабские телеканалы сообщают, что под огонь израильской артиллерии попало селение Кфар-Шуба на юге Ливана.

Сами израильские военные утверждают, будто к такому развитию событий готовились заранее. Израильские СМИ сообщили, что объект вооруженных сил в районе границы с Ливаном ранее был обстрелян из минометов с ливанской территории. Сейчас израильская артиллерия обстреливает тот район, откуда велся огонь по объекту ЦАХАЛ.

На юге Ливана базируются формирования проиранского движения «Хезболла». Когда руководство Израиля заявило о планах проведения военной операции в секторе Газа, «Хезболла» пообещала, что в случае вторжения в Газу израильских сухопутных войск она откроет «второй фронт» на ливанско-израильской границе. Не исключено, что, начав наносить удары по ливанской территории, израильское командование хочет сработать на опережение и сорвать планы «Хезболлы».

Напомним, что вчера палестинское движение ХАМАС предприняло беспрецедентное по своим масштабам и последствиям вооруженное нападение на территорию Израиля. Не менее сотни израильских граждан в результате вторжения были захвачены в плен и доставлены в сектор Газа, кроме того в руках палестинцев оказались несколько танков Merkava и израильские бронемашины.

В ответ ВВС Израиля приступили к нанесению мощных авиационных ударов по жилым районам сектора Газа, не считаясь с разрушениями и жертвами среди мирного населения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее не военной операцией, а «войной».
Использованы фотографии:
Wikipedia / סמל גיא חסון / דובר צה"ל
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33 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 08:05
    +9
    Конфликт стремительно разрастается.Теперь и Ливан с Хезбаллой.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:11
      +8
      Сейчас Хезболла "тапки зашнурует"...Интересный замес получается на БВ..Мое мнение-противники друг друга стоят..В смысле беспринципности(поведения).Точнее наоборот-озлоблены друг на друга в принципе.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:24
        +5
        dmi.pris 1 hi, у каждого своя правда и убивать и умирать они за неё готовы.
    2. Insait
      Insait Сегодня, 08:13
      +8
      Цитата: Orange-Bigg
      Конфликт стремительно разрастается.Теперь и Ливан с Хезбаллой.

      Думаю Сирию начнут бомбить ,ведь там военная база России !
      Россия давно уже намекала ,чтобы убрали своих соплеменников из власти в Киева ..Не слушали и смеялись через Галкина и Слепакова ..Ну вот теперь и получайте ,Россия арабов сдерживать уже не будет и даже поможет им в спутниковской инфе территории и т.д. Как вы Израиль Украине ! Как вам такое ? Терпение русских закончилось ..Принимайте и распшитесь
    3. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 08:20
      +8
      Цитата: Orange-Bigg
      Конфликт стремительно разрастается.Теперь и Ливан с Хезбаллой.

      да,такого шанса у арабов,долго не было....
      1. Aken
        Aken Сегодня, 10:09
        +1
        Такой шанс они готовили долго. Главное, пусть и с опозданием, поняли как прорвать Железный Купол.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 08:24
      +7
      Израилю хочется реализоваться в собственных глазах после вчерашнего фиаско?Только вот с таким усердием они наоборот получат новую интифаду с массой трупов.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 08:49
        +8
        Израильтяне скрежещут зубами и зализывают раны. Они не понимают, как такое могло случиться, что горстка отважных мужчин (по утверждению израильских властей в нападении участвовало 200 арабов), с легким вооружением практически разгромила южную группировку армии, захватила многочисленные территории вместе с военными базами, прорвала своими ракетами хваленую оборону комплекса ПРО Iron Dome, в прямом эфире легко разделалась с десятком непобедимых танков Меркава...

        В 6:30 утра бойцы ХАМАСа начали массированную совместную операцию против Израиля. Отвлекая израильские силы безопасности мощным ракетным обстрелом, элитным подразделениям ХАМАСа удалось пересечь границу сразу в нескольких местах. С моря был нанесен отвлекающий удар, но группа высадившихся на берег пловцов была уничтожена. Кроме того, палестинские парапланы из подразделения «Сакер» приземлились с воздуха на территории Израиля.

        Но самый эффективный удар был нанесен по двум израильским КПП на границе с сектором Газа: Эрец и Керем Шалом. Бойцам ХАМАС удалось застать врасплох израильтян: они уничтожили действовавшие у пограничного заграждения танки и бронетехнику, перебили охрану, а затем уничтожили гарнизон.

        После этого палестинцам открылся путь к поселениям и приграничным городам: проделав бреши в разделительном барьере и взломав главные ворота, они ворвались на территорию Израиля и небольшими группами по пять-десять человек рассеялись по территории Израиля на мотоциклах и пикапах.

        Около 7 часов утра хамасовцы вошли в населенные пункты Беэр-Шева, Офаким, Кфар-Даром, а также города Сдерот и Нетивот.

        Израильские военные и разведывательные службы были не готовы к атаке такого масштаба и не отреагировали достаточно быстро. Лишь около 9 часов утра стало известно, что началась операция по освобождению заложников, удерживаемых на территории Израиля. Кроме того, одним из первых объектов атаки отважных палестинцев в Сдероте стал полицейский участок. Таким образом, обращения граждан в полицию остались без ответа, и серьезного сопротивления в городе не было.

        Бойцы ХАМАС захватили крыши зданий, некоторые из которых до сих пор удерживаются. Израильские власти подтверждают, что боевые действия в настоящее время продолжаются как минимум в семи поселениях. При этом израильская армия до сих пор не восстановила контроль над границей, а через эту границу в страну уже проникло несколько сотен палестинцев, которые сейчас грабят приграничные поселения и сжигают там дома.
    5. knn54
      knn54 Сегодня, 08:29
      +9
      Я АБСОЛЮТНО не удивлен по поводу "Молчания" ИГИЛ.
    6. антивирус
      антивирус Сегодня, 08:39
      +5
      Вот так и финны "втянулись" в вмв.
      Якобы мы напрасно их спровоцировали. Бей первым, фреди.
      Если драки не избежать...
      То и минск2 наплевать надо бы раньше
  2. monetam
    monetam Сегодня, 08:06
    +8
    хм, одной Газы для ЦАХАЛ-а мало, надо еще и Хезболлу со стороны Ливана подключить ? Не слишком ли значительные цели ставить премьер для армии ?
    1. Dinamo
      Dinamo Сегодня, 08:09
      -14
      Никто не хочет воевать на 2 фронта, но,что делать если из Ливана обстреливают минометом территорию Израиля? Не ответить нельзя
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:12
      +4
      Я не знаю,в каком сейчас состоянии ЦАХАЛ,но в свое время они били обьединенные силы и Сирии и Египта.А это не силы палестинской автаномии...
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 08:43
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Я не знаю,в каком сейчас состоянии ЦАХАЛ,но в свое время они били обьединенные силы и Сирии и Египта.А это не силы палестинской автаномии...

        Лично мне становится боязно за Израиль. Если они еще и Ливан вместе с СГ по привычке к себе присоединят, то как бы не надорвались от такой непосильной ноши laughing. Число лиц определенной национальности, крайне не расположенных работать, а жить на пособия (достойные) и там и там зашкаливает.
    3. bondrostov
      bondrostov Сегодня, 08:13
      -9
      Кто бы что не говорил. Но у Израиля есть аргумент ЯО. В конце концов они могут просто стереть с лица земли весь регион со всем населением. И Штаты промолчат, а больше не кто им не указ
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 08:21
        +13
        Бонд,земляк а что они с радиацией делать будут когда ветром её в Израиль понесёт?
        1. bondrostov
          bondrostov Сегодня, 08:28
          -5
          Бережливый, ну это конечно крайний вариант, но если встанет вопрос что либо их утопят в море либо вырежут. То радиация не так страшна. Тем более есть сейчас и препараты и средства которые это минимизирует. Тем более что у людей сильно страх преувеличен к этому. Тут вообще хороших вариантов нет и евреям не куда деваться и арабы считают их захватчиками.. И ненависть там такая что будут резать друг друга без разбора..
          1. Не_боец
            Не_боец Сегодня, 09:15
            0
            арабы считают их захватчиками
            Границы государства Израиль определены ООН в 1947 году. Остальное - лишнее, должно быть возвращено владельцам.
      2. Normann
        Normann Сегодня, 08:22
        +1
        И Штаты промолчат, а больше не кто им не указ

        А может наоборот?
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:28
        +5
        Цитата: bondrostov
        Но у Израиля есть аргумент ЯО. В конце концов они могут просто стереть с лица земли весь регион со всем населением.

        А сколько километров до Газа и Ливана , вы не смотрели ?
        Да в любом случае применив ЯО, Израиль сам себя накроет, так же как и своих соседей.
        1. bondrostov
          bondrostov Сегодня, 08:35
          -6
          Вы безусловно правы. Накроют и себя частично. Будет лучевые болезни, НО очень не у многих. Действия радиации очень приувеличенно от ядерных взрывов.
    4. Insait
      Insait Сегодня, 08:15
      +2
      Цитата: monetam
      хм, одной Газы для ЦАХАЛ-а мало, надо еще и Хезболлу со стороны Ливана подключить ? Не слишком ли значительные цели ставить премьер для армии ?

      Цель у них База военная России и Иран ! Начнут сейчас ныть в конгресе США о вторжении в Иран и т.д.
      На украине полный провал кагала ..Нужна новая цель и вой в "мировых сми"
      Все их схемы уже давно известны .!
      1. Normann
        Normann Сегодня, 08:24
        +5
        о вторжении в Иран

        кишка тонка для такой операции, если бы могли и не боялись последствий давно так и поступили.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:19
    +10
    Обстрелы Ливана ведутся, от вчерашнего мирового позора ЦХАЛ.До кучи осталось чтобы Ф 35 упал.Аарон ваши с ума выжили со своей гендерностью,девчонок держать в первой линии.Идиоты. am По разводили отказников.Первые часы ,было уважение к Хамасу - к тем кто в первой линии раскатал Цхал.А потом пошли кадры от тыловых крыс,которые достали автоматы из подушек и началось.Зверьё.Противно смотреть.Этих на передовую не загонишь,они больше по тылам.
    1. Комментарий был удален.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:15
      -3
      Цитата: tralflot1832
      .Аарон ваши с ума выжили со своей гендерностью,девчонок держать в первой линии.Идиоты.

      Это не гендерность и не идиотизм, а необходимость. У Израиля слишком много врагов, а население мало, чтобы обороняться одними мужиками.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:35
        0
        Мордвин3.Честно не знаю как называются
        ,как на русском называются Ортодоксы laughing Бездельников у них полно,эти только вроде обязаловку в армии проходят с Торой под подушкой дома.
  4. Голландец Михель
    Голландец Михель Сегодня, 08:23
    +4
    Для скакуасов наступают тяжелые времена, сейчас светоч демократии все средства направит в Израиль, а хахло будет финансироваться по остаточному принципу
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:37
    +4
    Сектор Газа, сегодня территория Ливана, а завтра территория Сирии? Широкий замах, вот только как бы руку не вывихнуть. Понятно, что у Израиля сильная, хорошо вооруженная армия, полное господство в воздухе, но на стороне палестинцев большинство арабского мира (за исключением отдельных глубоко сидящих под Сша). Беда в том, что арабский мир не научился объединяться в военном плане против Израиля (предыдущие попытки заканчивались плохо) и зачастую все ограничивается гневными словами. Посмотрим куда зайдет и чем закончится эта попытка нападения на евреев. А ненависти с обеих стон предостаточно.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:43
    +2
    Им Газы показалось мало? Или совсем уже в панику ударились и не ведают что творят?
  7. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 08:43
    +11
    Макаревич и Пугачев-Галкин тихо съели израильские паспорта.
  8. Dimachrus
    Dimachrus Сегодня, 08:57
    0
    ЦАХАЛ заявил что арабы открыли врата ада...
    Очень интересное заявление .
    Для меня - прям оговорка по Фрейду.
    Да и за этими вратами сидят слепаковы, собчачки, и прочие пугалкины....
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:18
      +1
      Цитата: Dimachrus
      ЦАХАЛ заявил что арабы открыли врата ада...
      Очень интересное заявление .

      Сейчас смотрю новости по Звезде многоэтажки в Палестине рушатся получше, чем в Манхэтэнне в 2001.
  9. zontov79
    zontov79 Сегодня, 09:00
    +3
    Колосом на глиняных ногах оказалась армия израИля. Обосрались по крупному. А ведь некоторые от туда заявляли что мы с украинцами ни чего сделать не можем ! У нас то враг на 10 порядков лучше хаммаса в тапках !! Вас евреев один полк азова бы захватил без проблем !!
  10. Комментарий был удален.