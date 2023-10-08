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Военкор: В бою с ХАМАС впервые за 50 лет погиб командир израильской бригады

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Военкор: В бою с ХАМАС впервые за 50 лет погиб командир израильской бригады

Вчера в ходе боевых действий с вторгшимися на территорию Израиля палестинскими формированиями был убит командир пехотной бригады «Нахаль» Армии обороны Израиля подполковник Йонатан Штайнберг. Об этом сообщил ряд источников.


Российский военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что Штайнберг стал первым полковником израильской армии и командиром бригады, погибшим в бою после 1973 года, то есть со времен Войны судного дня (по данным ряда источников, погибший офицер все же имел звание подполковника, а не полковника). Это событие свидетельствует о высоком накале ситуации в Израиле. Армия обороны Израиля теряет в ходе боевых действий даже старших офицеров, чего не было очень давно.

Известно, что 933-я пехотная бригада «Нахаль» входит в состав 162-й бронетанковой дивизии «Ха-Плада» Южного военного округа Армии обороны Израиля.


Погибшему командиру бригады было 42 года, он служил в бригаде «Нахаль» более двадцати лет, начав там срочную службу со звания рядового и после прохождения офицерских курсов дослужившись до старших офицерских званий. В 2012-2013 гг. Штайнберг был помощником командира бригады, затем служил в штабе бригады, потом стал ее командиром.

Ранее сообщалось, что палестинскими формированиями был захвачен в плен в собственном доме генерал-майор Нимрод Алони – бывший командир дивизии «Газа», дислоцировавшейся как раз на границе с сектором Газа, который сейчас отвечал за действия израильских войск специального назначения.
Использованы фотографии:
Wikipedia / IDF Spokesperson's Unit; Соцсети
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35 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:29
    +14
    А что делать ,если в первые часы был шок и трепет.Управление Цхалом потеряно.Рекламные вояки.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 08:39
      +6
      Ждут Израиль тяжелые времена. И никто не поможет.

      Надломлен стержень народа. За грехи его.
      1. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 08:44
        +20
        Цитата: Ilya-spb
        Ждут Израиль тяжелые времена. И никто не поможет.

        Надломлен стержень народа. За грехи его.

        Намолили себе лихо!
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 08:46
      +2
      - убит командир пехотной бригады «Нахаль» Армии обороны Израиля подполковник Йонатан Штайнберг.
      Судя по фото-полковник.Который не отсиживался за спиной подчиненных.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:14
        +8
        Его просто нахлабучило на трассе палестинское ДРГ,что говорит о потере им контроля над обстановкой.
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:50
      +3
      Цитата: tralflot1832
      А что делать ,если в первые часы был шок и трепет.

      Генералу, как минимум, схватить личное оружие и взвести курок.
      1. Maxim G
        Maxim G Сегодня, 09:14
        +2
        Затвор не надо передергивать?

        Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
      2. tatarin1972
        tatarin1972 Сегодня, 09:24
        +4
        Один не взвел, возможно не успел, взяли и вывели босиком и в трусах.
    4. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 09:02
      0
      Эти рекламные вояки уже прогнали всех арабов обратно в Газу. Попытки арабов продвинутся по побережью не увенчались успехом. Они даже Сдерот не смогли захватить. Это 27 т. жителей. деревня, даже по российским меркам. Поездить с воплями по пустыне на тачанках - это все что у них получилось.
      Я думаю, Израиль пойдет на оккупацию Газы, посадит кого-то типа Кадырова. Иного выбора у них нет.
      Евреев в Израиле 9 млн. Рождаемость - 3 ребенка на женщину. Это здоровое государство и справиться с арабами в Газе им под силу. К длительному противостоянию они готовы.
      Мне кажется арабам сознательно дали порезвиться, что бы в израильском обществе не осталось сочувствующих арабам и оно было готово к затяжной войне с неизбежными жертвами
      1. ism_ek
        ism_ek Сегодня, 09:50
        -3
        Вот что стало с полицейским участков в Сдероте, где арабы держали заложников.

        Если прошлую операцию в Газе евреи остановили из-за одного пленного капрала, то сейчас их мало что остановит.
      2. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 10:21
        +2
        Цитата: ism_ek
        Мне кажется арабам сознательно дали порезвиться, что бы в израильском обществе не осталось сочувствующих арабам и оно было готово к затяжной войне с неизбежными жертвами

        good good А кто дал то? Нетаньяху. Ему штаны отстирывать за прошлые грехи неохота, а тут внешняя угроза, ужастики, гибель народа.... И тут он весь в белом, спаситель отечества, все сплачиваются вокруг него, всё забыто, только спаси. request
    5. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:16
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А что делать ,если в первые часы был шок и трепет.Управление Цхалом потеряно.Рекламные вояки.
      fool Не согласен. Расслабились, 2 поколения сменилось, и не воевали толком, просто стычки, они уже отвыкли от боевых действий, а привыкли к полицейским действиям. request 100%-ая боевая готовность в течении 50 лет не возможна, при относительной стабильности за "забором". request
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:31
    +12
    Ну с учётом наличия в плену генерала убитый подполковник это ещё цветочки!
  3. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 08:31
    +2
    Ранее сообщалось, что палестинскими формированиями был захвачен в плен в собственном доме генерал-майор Нимрод Алони – бывший командир дивизии «Газа», дислоцировавшейся как раз на границе с сектором Газа, который сейчас отвечал за действия израильских войск специального назначения.
    Ну а в чем проблема его показать? Мы, если чубатые в очередной раз «убивают» наших адмиралов или генералов показываем их в эфире. Если это не так, если он не захвачен, покажите его в сми.
    1. Hwostatij
      Hwostatij Сегодня, 08:47
      0
      Ну а в чем проблема его показать? Мы, если чубатые в очередной раз «убивают» наших адмиралов или генералов показываем их в эфире. Если это не так, если он не захвачен, покажите его в сми.

      Так евреи его на каком-то совещании показали уже, вроде.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:32
    +4
    Безумству храбрых поем мы песню.
    Надо было-шагнул вперед.
  5. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 08:32
    +14
    Моссад и ЦАХАЛ полностью лишились репутации за один день. Миф о непобедимости грубо развеян. Это просто надругательство от арабов с очень плохими последствиями. Теперь арабский мир знает, что ЦАХАЛ можно побеждать и побеждать за недорого
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 08:34
      +3
      Цитата: Подкидыш
      Моссад и ЦАХАЛ полностью лишились репутации за один день. Миф о непобедимости грубо развеян. Это просто надругательство от арабов с очень плохими последствиями. Теперь арабский мир знает, что ЦАХАЛ можно побеждать и побеждать за недорого
      Что-то там про полимеры было...
  6. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:32
    +3
    Вчера в ходе боевых действий с вторгшимися на территорию Израиля палестинскими формированиями был убит командир пехотной бригады «Нахаль» Армии обороны Израиля подполковник Йонатан Штайнберг.
    Полагаю, что он-то за службу немало приказов отдал на уничтожение "террористов".
  7. Cannon
    Cannon Сегодня, 08:42
    +14
    Ну, что понтярщики и победители танковых сражений на компах.Огребли трохи? Не плохо было бы проверить какие вояки в США и британии,а то эти ребята давненько в чужих руках не обсерались.
  8. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 08:42
    +6
    Обосaлись по полной. Теперь им десятилетия у народа прощение вымаливать.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:46
    +5
    Штайнберг стал первым полковником израильской армии и командиром бригады, погибшим в бою после 1973 года
    Кому-то суждено стать первым, но не последним в череде потерь. По поводу захвата в плен генерала командование ЦАХАЛ попыталось опровергнуть эту информацию, но судя по всему у них это получилось неубедительно.
  10. Slon_on
    Slon_on Сегодня, 08:51
    +18
    Вот оно как, только спели цахаловки "Червону калыну" и отправили 300 тыс снарядов 155 калибра бандерве, на тебе, отимели арабы и Моссад и Цахал, сотни гражданских положили. Причём убивали оружием с ВНАУ. Вывод - связываться с чубатыми не стоит - чёрная метка, карма постигнет!
  11. zontov79
    zontov79 Сегодня, 08:55
    +9
    Армия Израиля просто ни какая ! они толпами ходят по городу, не особо его при этом напрягаюсь. Зачищай они какой-то украинский город сегодня потери убитыми шли бы на десятки или сотни, а отряды "зачищальщиков" при этом были бы полностью разгромлены и бежали.
    1. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 09:10
      0
      Тоже охренел. Думал спецюра бухаямв кафе идёт! Ан нет, они на операции в полный рост тычут стволами друг в друга. Клоуны какие то
    2. lukash66
      lukash66 Сегодня, 09:32
      +2
      Цитата: zontov79
      Армия Израиля просто ни какая ! они толпами ходят по городу, не особо его при этом напрягаюсь. Зачищай они какой-то украинский город сегодня потери убитыми шли бы на десятки или сотни, а отряды "зачищальщиков" при этом были бы полностью разгромлены и бежали.

      Ой, ой, ой. Ща прибежит Арон со товарищи и на голубом глазу объяснит Вам, это фсе пропаганда.
  12. tank_killer156
    tank_killer156 Сегодня, 08:55
    +13
    Израиль довольно таки не пушистый котик,геноцид Палестины и обстрелы Ливана,ракетные удары по Сирии и захват Голландских высот,настоящее лицо Израиля,возомнившего себя Бога избранным народом сеющий смерть вокруг себя и думающего что нас то за ШО,к сожалению кровь в этом регионе будет литься еще долго,мы все осуждаем геноцид Евреев это без спорно,а сколько пролил крови Израиль,есть один выход,свободу Палестине,Голаны Сирии,вернуться к границам признанные ООН Еврейского государства,только тогда можно что то строить из отношений с соседями,а так кровь будет литься вечно.
    1. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 10:32
      0
      Израиль находится среди таких "миролюбивых" соседей, и в таком "безопасном" регионе, что иного образа действий тамошние "правоверные" не поймут. Если Израиль не будет спорадически раздавать живительных, то его просто сожрут.
  13. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:56
    +7
    "..был захвачен в плен в собственном доме генерал-майор Нимрод Алони – бывший командир дивизии «Газа», дислоцировавшейся как раз на границе с сектором Газа, который сейчас отвечал за действия израильских войск специального назначения."(с) Видать не очень хорошо отвечал. Вот и ответил.
    Видать как кончились офицеры советского разлива, так и поплыло у них. Осталась реклама, понты и очень близкие связи с ВПК. Как у амеров.
  14. Аскер
    Аскер Сегодня, 09:01
    +4
    Они очень давно не воевали, сменились поколения, пришли эффективные менеджеры...
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 10:14
      +1
      Цитата: Аскер
      Они очень давно не воевали, сменились поколения, пришли эффективные менеджеры...

      И понаехали из России "патриоты"-миролюбы, не любящие военные действия. Они, интересно, пойдут защищать свою новую Родину ?!
  15. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 09:12
    +1
    Ув коллеги!
    Нуждается в проверке версия о причастности к критическим
    событиям в Израиле не без известного в РФ по Роснано и др громким
    событиям времён эпохи ЕБН Чубайс даже имя поменял – получив израильский паспорт, он стал Натаном Боруховичем Сагалом (девичья фамилия его матери).
    Петров и Баширов отдыхают.
    Выводы за нами и вами.
    Честь имею.
  16. lukash66
    lukash66 Сегодня, 09:22
    +1
    Нам тут надо траур по евреям объявить? Как самим долбать, во все куда кривая вывезет - это нормалёк. А тут нате ка, ответочка. Бумеранг, однако. Земля ему стекловатой.
  17. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:41
    +1
    Это война - на войне убивают. Большие звезды на погонах не выполняют роль "бронижилета". Думаю, что профессиональному высокоранговому военному лучше погибнуть в бою, чем быть плененным и выведенным в трусах на всеобщее обозрение.
  18. Балаганов
    Балаганов Сегодня, 09:41
    +2
    А Израилю сильно повезло, представьте 10000 человек, разделённых в дрг, с конкретными планами по атаке объектов, включая Тель-Авив, жгущих промпредприятия и закрепляющихся в жилых многоэтажках.