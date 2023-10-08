Военкор: В бою с ХАМАС впервые за 50 лет погиб командир израильской бригады

Вчера в ходе боевых действий с вторгшимися на территорию Израиля палестинскими формированиями был убит командир пехотной бригады «Нахаль» Армии обороны Израиля подполковник Йонатан Штайнберг. Об этом сообщил ряд источников.Российский военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что Штайнберг стал первым полковником израильской армии и командиром бригады, погибшим в бою после 1973 года, то есть со времен Войны судного дня (по данным ряда источников, погибший офицер все же имел звание подполковника, а не полковника). Это событие свидетельствует о высоком накале ситуации в Израиле. Армия обороны Израиля теряет в ходе боевых действий даже старших офицеров, чего не было очень давно.Известно, что 933-я пехотная бригада «Нахаль» входит в состав 162-й бронетанковой дивизии «Ха-Плада» Южного военного округа Армии обороны Израиля.Погибшему командиру бригады было 42 года, он служил в бригаде «Нахаль» более двадцати лет, начав там срочную службу со звания рядового и после прохождения офицерских курсов дослужившись до старших офицерских званий. В 2012-2013 гг. Штайнберг был помощником командира бригады, затем служил в штабе бригады, потом стал ее командиром.Ранее сообщалось, что палестинскими формированиями был захвачен в плен в собственном доме генерал-майор Нимрод Алони – бывший командир дивизии «Газа», дислоцировавшейся как раз на границе с сектором Газа, который сейчас отвечал за действия израильских войск специального назначения.