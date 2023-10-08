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Украинские нацисты убили 22 мирных жителя в оккупированной ВСУ Снигиревке Херсонской области

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Украинские нацисты убили 22 мирных жителя в оккупированной ВСУ Снигиревке Херсонской области

На территории населенного пункта Снигиревка, расположенного на оккупированной ВСУ части Херсонской области, боевики украинского нацистского формирования «Правый сектор» (запрещен в РФ как террористическая и экстремистская организация) расправились над 22 мирными жителями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.


Сотрудникам российских силовых ведомств о преступлении нацистов стало известно от местных жителей. Преступление произошло почти месяц назад,13 сентября, но известно о нем стало только сейчас. В настоящее время установлены фамилии и имена пятерых погибших и одного преступника.

Как рассказал РИА Новости источник, украинские нацисты обвинили 22 жителей Снигиревки в пророссийских настроениях, после чего расправились с ними. Оперативным путем были установлены данные одного из убийц – это некто Евгений Караван 1990 года рождения, являющийся боевиком украинского националистического формирования.


Напомним, что до специальной военной операции ВС РФ Снигиревка и Снигиревский район входили в состав Николаевской области Украины. Затем, по итогам референдума о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации, населенный пункт и район вышли из состава Николаевской области и вошли в Херсонскую область, став, соответственно, российской территорией.

Но сейчас Снигиревка и окрестности оккупированы украинскими формированиями. Нацисты безжалостно расправляются со всеми, кто заподозрен даже не в сотрудничестве с российскими военными, а просто в пророссийских взглядах.
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21 комментарий
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 08:44
    +9
    да в общем-то, стандартная практика для ВСУ. Себя они рассматривают прежде всего как карателей.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:56
      +20
      Цитата: monetam
      да в общем-то, стандартная практика для ВСУ. Себя они рассматривают прежде всего как карателей.

      Плевать, как они себя рассматривают, важно чтобы их рассматривали болтающихся на перекладинах.
      1. Insait
        Insait Сегодня, 09:06
        +1
        Цитата: Ясная
        Плевать, как они себя рассматривают, важно чтобы их рассматривали болтающихся на перекладинах

        Все к этому идет Ясная и срока давности тут нет и Хрущева тоже нет !
      2. frruc
        frruc Сегодня, 10:58
        0
        .......установлены данные одного из убийц – это некто Евгений Караван 1990 года рождения

        Хочется верить, что длинная рука возмездия дотянется и до этих урoдoв, судить не обязательно.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 09:16
      +3
      Нет на таких Николая Кузнецова.И без аналога "СМЕРШ",увы, не обойтись.
  2. Insait
    Insait Сегодня, 08:45
    +13
    Зверствуют твари ,почуяв скорый СВОЙ КОНЕЦ ! Найдем их всех ,где бы не сховались черти .
    Канада ,Австралия и т.д. Донбасс вас найдет везде с помощью России
    ВСЕ пишется и фиксируется и нет срока давности
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:46
    +9
    А где же наши дрг чтобы ликвидировать таких вот мразей ?Поймать пару подобных и публично повесить ведя трансляцию казни в прямом эфире!Это даст положительный эффект '-эти мрази станут трястись за свою гнилую шкуру,и число подобных массовых казней сойдёт на нет очень быстро.
    1. Insait
      Insait Сегодня, 09:03
      +4
      Цитата: Бережливый
      А где же наши дрг чтобы ликвидировать таких вот мразей ?Поймать пару подобных и публично повесить ведя трансляцию казни в прямом эфире!Это даст положительный эффект '-эти мрази станут трястись за свою гнилую шкуру,и число подобных массовых казней сойдёт на нет очень быстро.

      Всему свое время Бережливый .. hi

      Суд будет и все как положено опять ! soldier
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:46
    +2
    Ежель к 80летию Победы геноцид вов, в лен и калужской да и др нашли..
    То и эти преступления расследуем в 2100г.
    А про наказать вне своей территории и немедленно - это к израилю и сша.
  5. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 08:52
    +4
    Какие переговоры могут быть с СС, признаной в Нюрнберге преступной организацией это относится и к их последователям. Они видно не знают,чем закончили их предшественники,а если знают,то на что надеются. Про договорняки и прочие мутные воды олигархата, чинуших проч. либерастической публики и писать не хочется.
  6. Попандос
    Попандос Сегодня, 08:53
    +3
    Смерть украинским оккупантам!
    боевики украинского нацистского формирования «Правый сектор» (запрещен в РФ как террористическая и экстремистская организация) расправились над 22 мирными жителями
  7. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 08:59
    +3
    К великому сожалению, на фоне многолетних, более 9 лет( если взять период после Первой мировой войны, то более 100 лет, Карл!) ведения геноцида, русофобии и расстрелов мирного
    населения Донецкой, Луганской нацистско- бандеровским отребьем данный эпизод не выйдет для широкой аудитории мирового пространства, нам остаётся лишь: Вспомним всех поименно, горем вспомним своим.. Это нужно не мертвым, это нужно живым..
    Царствие всем небесное.
    Гореть всем виновным в аду.
    Кара Господня неизбежна и неотвратима!
    1. Insait
      Insait Сегодня, 09:11
      +1
      Цитата: ZovSailor
      Царствие всем небесное.
      Гореть всем виновным в аду.
      Кара Господня неизбежна и неотвратима!

      И имя тому Россия ,всех найдем и накажем ,ибо миссия такая наша историческая в мире hi
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 09:20
        +6
        Да-да, уже всех канадских эсэсовцев и бандеровцев наказали, прямо даже ликвидировали, ага. То-то хорошо лозунгами врагов побеждать. Боевая клавиатура небось аж дымится?
  8. Брат Географ
    Брат Географ Сегодня, 09:03
    +5
    Сразу вспомнился фильм Отель Руанда. Там был момент, когда европейские журналисты зафиксировали факт расправы одних негров над другими. Управляющий отелем, приютивший тут и сказал журналисту: какое счастье, что вы это засняли, теперь весь мир осудит происходящее и поможет нам. Но журналист сказал гениальную вещь: боюсь, мой друг, все посмотрят на это, скажут как это ужасно и станут дальше пить свой чай....!
  9. геолог
    геолог Сегодня, 09:15
    +1
    Лет пять назад я спросил у пожилого соседа - сына пособника нацистов " ты превозносишь немецких вояк, а как ты относишься к расстрелу в 1941 г 8 тыс. жителей Крыма в Багерово ?" Он ответил " цеж евреи" Сегодня они оправдывают расстрелы людей за то что они русские. Ничего по большому счету не изменилось. Русская семья моей мамы, за свой еврейский вид, была внесена в списки на уничтожение и только быстрое освобождение Кавказа спасло их.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:16
    +6
    Почему-то вспомнилось из не такой далекой истории: когда И.В. Сталин читал сводку о казни Зои Космодемьянской в/сл 97 дивизии 332-го полка под командованием подполковника Рюдерера, он сквозь зубы произнес: ""Этих палачей в плен не брать", что было воспринято, как приказ и доведено до л/с наших войск. Так почему бы сегодня это не повторить по отношению к нацистским отморозкам?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:41
      +5
      Цитата: rotmistr60
      Так почему бы сегодня это не повторить по отношению к нацистским отморозкам?

      Этот вопрос надо задавать Путину и Абрамовичу.
  11. К-50
    К-50 Сегодня, 09:20
    +1
    Проклятые фашисты!!!
    Будет и вам свой Ад!!! am
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:21
    0
    Преступлениями ВСУшного зверья на западе ни кто не интересуется.Сейчас все медийные силы запада на стороне евреев.
  13. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 10:00
    +2
    А шеврон на фотографии в статье - это вот это?

    Тогда чего у украинцев есть украинского? Всё - от языка до подлости - всё польское.