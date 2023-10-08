На территории населенного пункта Снигиревка, расположенного на оккупированной ВСУ части Херсонской области, боевики украинского нацистского формирования «Правый сектор» (запрещен в РФ как террористическая и экстремистская организация) расправились над 22 мирными жителями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Сотрудникам российских силовых ведомств о преступлении нацистов стало известно от местных жителей. Преступление произошло почти месяц назад,13 сентября, но известно о нем стало только сейчас. В настоящее время установлены фамилии и имена пятерых погибших и одного преступника.
Как рассказал РИА Новости источник, украинские нацисты обвинили 22 жителей Снигиревки в пророссийских настроениях, после чего расправились с ними. Оперативным путем были установлены данные одного из убийц – это некто Евгений Караван 1990 года рождения, являющийся боевиком украинского националистического формирования.
Напомним, что до специальной военной операции ВС РФ Снигиревка и Снигиревский район входили в состав Николаевской области Украины. Затем, по итогам референдума о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации, населенный пункт и район вышли из состава Николаевской области и вошли в Херсонскую область, став, соответственно, российской территорией.
Но сейчас Снигиревка и окрестности оккупированы украинскими формированиями. Нацисты безжалостно расправляются со всеми, кто заподозрен даже не в сотрудничестве с российскими военными, а просто в пророссийских взглядах.