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Ливанское движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрелы трех позиций Армии обороны Израиля

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Ливанское движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрелы трех позиций Армии обороны Израиля

Ответственность за обстрел трех позиций израильской армии в районе ферм Шебаа на границе с Ливаном взяло на себя действующее в Ливане проиранское движение «Хезболла». Соответствующее заявление «Хезболлы» было передано в средства массовой информации.


Ранее стало известно, что позиции израильской армии в районе ферм Шебаа были обстреляны с территории Ливана из минометов. После этого Армия обороны Израиля открыла артиллерийский огонь по селению Кфар-Шуба на юге Ливана. Командование израильских войск заявило, что этот обстрел носил ответный характер.

Движение «Хезболла» в свою очередь заявляет, что обстрелы израильских позиций в Шебаа были предприняты из солидарности с силами палестинского сопротивления. По утверждению представителей движения, было нанесено огневое поражение ракетами и снарядами позициям израильских войск и радиолокационной станции ЦАХАЛ.

Ранее движение «Хезболла» пригрозило Израилю открытием «второго фронта» на севере, на границе с Ливаном, если ЦАХАЛ начнет сухопутную операцию в секторе Газа.

Вчера из сектора Газа в Израиль вторглись вооруженные формирования палестинского движения ХАМАС, которые смогли захватить ряд израильских военных объектов и большое количество пленных, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Действия ХАМАС открыто поддержали Иран и Сирия, а Саудовская Аравия и Катар выступили за прекращение конфронтации, но ответственность за нее в полной мере возложили на израильскую сторону.
Использованы фотографии:
Khamenei.ir
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42 комментария
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 08:57
    +7
    ну вот и открыли второй фронт со стороны Ливана. Если еще Сирия этот марафон подхватит, то ЦАХАЛ-у будет нелегко. Весьма нелегко.
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 09:07
      +5
      Цитата: monetam
      ну вот и открыли второй фронт со стороны Ливана. Если еще Сирия этот марафон подхватит, то ЦАХАЛ-у будет нелегко. Весьма нелегко.

      Это точно!
      Сейчас у евреев и на севере рванёт!
      Но главная дискотека начнётся, когда с территории Сирии в Израиль пожалуют бородачи из иранского "Аль Кудс"...
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 09:11
        +4
        Цитата: Пауль Зиберт
        пожалуют бородачи из иранского "Аль Кудс"..

        А тут еще Талибан запросил транспортный коридор для прохода своих боевиков на помощь Хамасу.
        1. Адрей
          Адрей Сегодня, 09:30
          +2
          Цитата: LIONnvrsk
          А тут еще Талибан запросил транспортный коридор для прохода своих боевиков на помощь Хамасу.

          Согласен с Вами, талибы это реальная сила и угроза. Поэтому, будучи в здравом уме ни одно государство их не пропустит по своей территории.
        2. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 09:31
          +4
          Не могу понять. Всё же армия Израиля позиционируется как одна из самых боеспособных. Практически всё население, включая женщин, проходят военную службу (Галкин с Пугачёвой уже сбежали из Израиля, чтоб не призвали)
          Бронетехника, авиация, артиллерия. Всё на высшем уровне.
          Три сотни боевиков спокойно приходят и ставят на уши весь Израиль.
          Где наследники великих воинов, в Шестидневной войне показавших, КАК надо воевать?!
          А это - Нетаньяху призвал гражданское население сектора Газа покинуть территорию.
          Что вообще за бред? Если через границу их не пустят, то куда уезжать? А если пустят - ему мало тех боевиков, что уже вошли в Израиль?
      2. Silver99
        Silver99 Сегодня, 09:19
        +3
        самый разгар Ближневосточной дискотеки будет когда ТАЛИБЫ подъедут на танц-пол, как ни крутите, а они мотивированы и подготовлены, это реальная сила.
      3. Insait
        Insait Сегодня, 09:20
        +1
        Цитата: Пауль Зиберт
        Это точно!
        Сейчас у евреев и на севере рванёт!
        Но главная дискотека начнётся, когда с территории Сирии в Израиль пожалуют бородачи из иранского "Аль Кудс"...

        Все правильно Пауль ! Хватит уже России сдерживать арабов в борьбе против Израиля ..
        А то мы значит ...(мат трехэтажный ) А они на Украине и Армении все что хотят делают и поставляют .. angry
        Пора уравноправить схемы воздействия ! Хамас и К отлично сработали ,при правильном вооружении и инфоразведки и ушли .Израиль теперь по мирным долбит из арты и авиации (на территорию заходить боится могут сбить четко )))).
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 09:23
          +3
          Цитата: Insait
          Хватит уже России сдерживать арабов в борьбе против Израиля ..

          Виталя, когда это и каким макаром Россия сдерживала арабов против Израиля?
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:14
      +2
      Хезболла это серьезный аргумент, у них и подготовка и вооружение и поддердка со стороны Ирана, если маховик раскрутится не стал бы категорично утверждать, что Израиль в этот раз легко разберется, потери в живой силе и техники будут не приемлимы для иудеев, к тому же разрозненный арабский мир может сплотится в дружбе против Израиля.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 09:22
      0
      Сто раз говорили израильтянам что с соседями худой мир лучше хорошей войны!Похоже что власти еврейского государства рады выбрать последнее из двух вариантов!
      1. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 09:32
        -5
        Цитата: Бережливый
        Сто раз говорили израильтянам что с соседями худой мир лучше хорошей войны!Похоже что власти еврейского государства рады выбрать последнее из двух вариантов!

        Вообще-то два дня назад Израиль предложил палестинцам очередное мирное соглашение, транш и десятки тысяч рабочих мест. Крысы из Палестины все это приняли.. Дальше вы знаете
        1. AllBiBek
          AllBiBek Сегодня, 10:20
          +2
          Так и немцы в ВОв белорусам предлагали схожее. И что теперь,им было не партизанить против оккупантов в лучших традициях партизанской войны?
          История циклична, знаете ли.
          1. тлауикол
            тлауикол Сегодня, 10:24
            -2
            Цитата: AllBiBek
            Так и немцы в ВОв белорусам предлагали схожее. И что теперь,им было не партизанить против оккупантов в лучших традициях партизанской войны?
            История циклична, знаете ли.

            Ну и как,? партизаны брали дома свет воду газ пособия десятки лет, А потом резали мирняк?
            Хорошенькая у вас ассоциация. Вот только со свастикой бегают как раз палестинцы
    4. Normann
      Normann Сегодня, 10:14
      0
      Если еще Сирия этот марафон подхватит

      у нее и своих проблем куча нерешенных, на три фронта войск не хватит.
  2. Обычный
    Обычный Сегодня, 08:58
    +26
    ЧВК "Галкин" при финансовой поддержке Чубайса ведет упорные бои в районе аэропорта за шасси пассажирского самолета. ©
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:15
      +12
      ага, а Собчак видели в аэропорту Тель-Авива с плакатом "мне стыдно, что я еврейка"
      1. Обычный
        Обычный Сегодня, 09:25
        +8
        Там же и Ахеджакова в своей любимой позе со словами " Простите нас, палестинцы"
    2. Insait
      Insait Сегодня, 09:23
      +5
      Цитата: Обычный
      ЧВК "Галкин" при финансовой поддержке Чубайса ведет упорные бои в районе аэропорта за шасси пассажирского самолета. ©

      Пугачиха поет песню "Держи меня соломинка держи.." песня такая у пугачихи есть )))) bully
      Самые хитрые и умные евреи остались в России !!!! Они чуют самое безопасное место
      1. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Сегодня, 10:23
        +2
        Вы недооцениваете изворотливость Галкина, а он уже оформил отсрочку от призыва по уходу за престарелым родственником (женой). Так что памперсы ей меняет и кашку варит. laughing hi
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 09:01
    +3
    Дрон с гранатой... И фсе. Вечность войны без тумана.
    От газы до юж ливана как раз пролетят. "Голубиная почта".
    Железный купол без шилки?
  4. zontov79
    zontov79 Сегодня, 09:04
    +1
    Сейчас им хезболла своих обрезов насует во все места ! Евреи оказались слабоками . Представляю что бы с ними украинцы сделали , за час весь израИль захватили !
    1. Обычный
      Обычный Сегодня, 09:14
      +1
      Вспоминается рейд РДК (запрещенная в РФ) на Белгородчину. За сутки остановили, а потом демонстрировали трофейную технику. При этом надо помнить, что их прикрывала арта, тяжелая техника + ништяки в виде разведданных от НАТы.
    2. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 10:21
      +1
      Что им там делать? Там свинина - харам.
  5. tank_killer156
    tank_killer156 Сегодня, 09:09
    +3
    «Хезболла» пригрозило Израилю открытием «второго фронта» на севере, на границе с Ливаном, если ЦАХАЛ начнет сухопутную операцию в секторе Газа. - А ведь и откроют,тут еще инфа 2-я и 3-я армии египетской армии были приведены в высшую степень боевой готовности. Вдоль израильской границы принимаются меры безопасности. На Синайский полуостров направляются подкрепления из Каира и Александрии.Иран и Сирия подержали Палестину,думаю события будут развиваться скоро интересные,ждем , наблюдаем.
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 09:19
      +2
      Египтяне боятся, что родственники к ним вернутся. Для этого целую стену против сектора Газа построили. Не удивлюсь, если начнут в них стрелять, когда те прорвут забор
  6. Обычный
    Обычный Сегодня, 09:11
    +9


    Рыжий рвется в бой...................................
    1. Insait
      Insait Сегодня, 09:21
      +2
      Цитата: Обычный
      Рыжий рвется в бой

      Все там мрази из России в Израиле собрались в кучу ..Как бы обратно не побежали хе хе Не дай Бог !
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:22
        +1
        Insait
        Сегодня, 09:21
        НОВЫЙ

        +2
        Цитата: Обычный
        Рыжий рвется в бой

        Все там мрази из России в Израиле собрались в кучу ..Как бы обратно не побежали хе хе Не дай Бог !
        Как точно сказано!

        А теперь Чубайс получил в Израиле гражданство с новым именем в паспорте. ... Потрепанный как старый саквояж Чубайс выглядел удручающе. Всю жизнь пил кровь миллионов людей теперь как крыса будет медленно подыхать в чужой стране

        По другим данным, он теперь Мойша Израилевич.
  7. Аскер
    Аскер Сегодня, 09:14
    +8
    После зализывания укрофашистов израильтянами, сочувствие куда то пропало, только интересно куда побегут ,,коренные,, иудеи, наверно в Канаду !!!
  8. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 09:16
    0
    Интересно, Египет откроет братьям-арабам из сектора Газа границу или добавит мин и колючей проволоки вдоль забора, чтобы братья в Египет не ломанулись ?
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:17
    +2
    Судя по видео довольно точно лупят ,один пристрелочный выстрел.Цхал идиоты,могли бы и флагами позиции огородить.Хезболе но и решётчатые заборы за ориентир сойдут.
  10. Havoc
    Havoc Сегодня, 09:19
    0
    Я бы не стал так критиковать ЦАХАЛ, да расслабились , поверив в свою исключительность, только не надо забывать, что ВВС Израиля превратит в пыль любую территорию ближайших соседей, то что у них нет моральных принципов и они будут бомбить всё подряд, и мирных жителей и военные объекты никто наверное не сомневается. Техническое оснащение армии Израиля наверное на два порядка выше, чем у всех соседей.Да и арабы в прямом противостоянии это не войны.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:27
    +2
    На фоне вчерашнего успеха ХАМАС, «Хезболла» берет ответственность за обстрелы на себя тем самым подключаясь к боевым действиям против Израиля. Иран и Сирия поддержали действия против Израиля, а саудиты и катарцы возложили вину за происходящее на Израиль. Ни как вырисовывается коалиция? А это уже не палестинскую молодежь с камнями по песку гонять.
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 09:39
      -2
      Евреям так даже проще, когда враг снимает овечью шкуру. Сложнее было пацанов с рогатками отгонять, которых боевики на блокпосты посылали. А сейчас - вот он, враг! Арабам не поздоровится
  12. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 09:33
    +4
    Израиль нисколько не жаль, после того как израильтяне обвиняли Россию. Вся "элитная" - грязь сбежала в Израиль и побежит обратно в Россию.
  13. air wolf
    air wolf Сегодня, 09:35
    -1
    К весне Израиля не будет, сейчас евреи побегут по всему миру, но вероятно осядут всё-таки в пин-досии, а так они хотели в Крыму осесть, для этого и войну устроили на Украине am
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 09:59
      +1
      Мечты о воссоздании Хазарии, да в Крыму, но не прокатило.
  14. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 09:42
    +1
    Ув. други и не други!
    Памятуя сюжет фантомаса,
    А тем временем пронаглосакские силы под ухмылку сороса и им подобных
    ( deep state of Ameri(K)a)подсчитывают бабло, которое они
    поимеют в ходе известных событий.
    Информация к размышлению((:) стоит всегда помнить, что деньги любят тишину,
    а потому о настоящих заговорщиках, изначально поджёгших постоянно
    тлеющий фитилёк арабо- израильского противостояния мы никогда не узнаем,
    опираясь на многолетний исторический ход событий.
    Выводы за нами и вами.
    Честь имею.
  15. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 10:04
    +1
    Ув други и не други!
    На призыв земли обетованной к братьям о помощи
    первыми откликнулись добровольцы
    азов и айдар, а также попавшие в окружение и котлы повара
    и медбратья- медсёстры - снайперши вна 404,выстроившись в
    бесконечную электронную очередь!!!
    По этому поводу созвано внеочередное ночное экстренное
    совещание бандеррейха на принятие срочного решения по оказанию
    помощи поварами и медиками дружественному государству.
    КПП на выделенных дополнительных пограничных и таможенных
    пунктах вна 404 и ЕС не справляются с потоком желающих принять
    личное участие в миротворческих действиях добровольцев.
    Об участии в миротворческих действиях NATO-OTAN- ne nato!
    будет озвучено дополнительно секретарём Столтенбергом, который
    принимает участие в срочном совещании стран-миротворцев организации.
    Честь имею.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:15
      +1
      ZovSailor (ZovSailor)
      Сегодня, 10:04
      НОВЫЙ
      +1
      Ув други и не други!
      На призыв земли обетованной к братьям о помощи
      первыми откликнулись добровольцы
      азов и айдар,       ...
      Что совсем не удивляет. Наоборот, закрепляет окончательно возникшие ранее у кого либо возможные сомнения.
  16. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 10:11
    0
    Думаю, израильтяне придут в себя после внезапной атаки, и начнут воевать. Ну не верю я, что палестинцы, даже совместно с "Хезболла", сумеют одержать верх. Талибов, как мне кажется, никто туда транзитом не пропустит.
    У Израиля есть ВВС, у ХАМАС - нет. Ракеты и БПЛА, конечно, наносят урон, но сколько их у ХАМАС? Не думаю, что сотни тысяч. А у израильтян, как ни крути, достаточно обученная регулярная армия, танки, БТР, артиллерия...
    Ни Египет, ни Иран, ни прочие страны воевать не полезут: в этом случае США могут вмешаться.
    Если израильтянам придется совсем туго, во что я не особенно верю, их поддержат янки. Какую-нибудь дивизию отправят. Израильское лобби в США всегда было сильным.
  17. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:13
    +2
    Ранее движение «Хезболла» пригрозило Израилю открытием «второго фронта» на севере, на границе с Ливаном, если ЦАХАЛ начнет сухопутную операцию в секторе Газа.
    Таки пошла движуха, или где? Если это так, то конфликт угрожает перерасти в более масштабные военные действия.