Ливанское движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрелы трех позиций Армии обороны Израиля

Ответственность за обстрел трех позиций израильской армии в районе ферм Шебаа на границе с Ливаном взяло на себя действующее в Ливане проиранское движение «Хезболла». Соответствующее заявление «Хезболлы» было передано в средства массовой информации.Ранее стало известно, что позиции израильской армии в районе ферм Шебаа были обстреляны с территории Ливана из минометов. После этого Армия обороны Израиля открыла артиллерийский огонь по селению Кфар-Шуба на юге Ливана. Командование израильских войск заявило, что этот обстрел носил ответный характер.Движение «Хезболла» в свою очередь заявляет, что обстрелы израильских позиций в Шебаа были предприняты из солидарности с силами палестинского сопротивления. По утверждению представителей движения, было нанесено огневое поражение ракетами и снарядами позициям израильских войск и радиолокационной станции ЦАХАЛ.Ранее движение «Хезболла» пригрозило Израилю открытием «второго фронта» на севере, на границе с Ливаном, если ЦАХАЛ начнет сухопутную операцию в секторе Газа.Вчера из сектора Газа в Израиль вторглись вооруженные формирования палестинского движения ХАМАС, которые смогли захватить ряд израильских военных объектов и большое количество пленных, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Действия ХАМАС открыто поддержали Иран и Сирия, а Саудовская Аравия и Катар выступили за прекращение конфронтации, но ответственность за нее в полной мере возложили на израильскую сторону.