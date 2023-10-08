Западная пресса предупреждает Украину о риске потери помощи США после избрания нового спикера Палаты представителей

Джим Джордан - один из наиболее вероятных кандидатов на пост спикера Палаты представителей

Украина может остаться без финансовой и военной помощи со стороны США, если спикером Палаты представителей Конгресса выберут противника денежных траншей и поставок вооружения. Об этом пишет издание The Financial Times.По мнению авторов издания, это станет наихудшим сценарием как для самой Украины, так и для администрации действующего президента США Джо Байдена. Вплоть до последнего времени такое развитие событий казалось маловероятным, но раздражение от слишком масштабной помощи Украине в среде республиканцев нарастает.Прежний спикер Палаты представителей Кевин Маккарти был отстранен в результате импичмента со стороны однопартийцев как раз из-за закулисных переговоров с администрацией Байдена по вопросу включения военной помощи Киеву в федеральный бюджет.Сейчас наиболее вероятным кандидатом на пост спикера Палаты представителей Конгресса США называют Джима Джордана. Конгрессмен ранее голосовал против военной помощи Украине, и не исключено, что, став спикером, он заблокирует дальнейшую поддержку Киева.Американский аналитик Рэйчел Риццо утверждает, что на месте президента Украины Владимира Зеленского стоило бы обеспокоиться ситуацией в Конгрессе США. Именно разногласия в Конгрессе и перипетии внутренней политики Соединенных Штатов в конечном итоге могут стать тем фактором, который повлияет на дальнейшее оказание военной и финансовой помощи украинским властям. Без финансирования и вооружения США киевский режим долго противостоять России не сможет, и это прекрасно понимают как на Западе, так и в Киеве.