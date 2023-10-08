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Западная пресса предупреждает Украину о риске потери помощи США после избрания нового спикера Палаты представителей

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Западная пресса предупреждает Украину о риске потери помощи США после избрания нового спикера Палаты представителей

Украина может остаться без финансовой и военной помощи со стороны США, если спикером Палаты представителей Конгресса выберут противника денежных траншей и поставок вооружения. Об этом пишет издание The Financial Times.


По мнению авторов издания, это станет наихудшим сценарием как для самой Украины, так и для администрации действующего президента США Джо Байдена. Вплоть до последнего времени такое развитие событий казалось маловероятным, но раздражение от слишком масштабной помощи Украине в среде республиканцев нарастает.

Прежний спикер Палаты представителей Кевин Маккарти был отстранен в результате импичмента со стороны однопартийцев как раз из-за закулисных переговоров с администрацией Байдена по вопросу включения военной помощи Киеву в федеральный бюджет.


Джим Джордан - один из наиболее вероятных кандидатов на пост спикера Палаты представителей


Сейчас наиболее вероятным кандидатом на пост спикера Палаты представителей Конгресса США называют Джима Джордана. Конгрессмен ранее голосовал против военной помощи Украине, и не исключено, что, став спикером, он заблокирует дальнейшую поддержку Киева.

Американский аналитик Рэйчел Риццо утверждает, что на месте президента Украины Владимира Зеленского стоило бы обеспокоиться ситуацией в Конгрессе США. Именно разногласия в Конгрессе и перипетии внутренней политики Соединенных Штатов в конечном итоге могут стать тем фактором, который повлияет на дальнейшее оказание военной и финансовой помощи украинским властям. Без финансирования и вооружения США киевский режим долго противостоять России не сможет, и это прекрасно понимают как на Западе, так и в Киеве.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America
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22 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:16
    +2
    У амерзце есть схемы финансирования и поставки оружия и без этого спикера
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:44
      +1
      на месте президента Украины Зеленского стоило бы обеспокоиться ситуацией в Конгрессе США

      Интересно, в как он может обеспокоиться? what Пистолет под подушкой держать.., закупить впрок наркотиков..., двойника создать... ?
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 10:20
        0
        Цитата: Ясная
        на месте президента Украины Зеленского стоило бы обеспокоиться ситуацией в Конгрессе США

        Интересно, в как он может обеспокоиться? what Пистолет под подушкой держать.., закупить впрок наркотиков..., двойника создать... ?

        Может поменьше тратить на себя любимого и жене не давать столько на расходы !
        Только вчера вышла новость, даже писалось мол из американских СМИ про жену Зеленского, потратившую на ювелирные украшения более миллиона долларов в Нью-Йорке, устроившую скандал в магазине с продавщицей, которую сразу и уволили по её требованию ! Но та засветила купчую Зеленской в СМИ, отчего всё и засветилось.
        ( https://rg.ru/2023/10/05/skandalom-vokrug-millionnogo-shopinga-eleny-zelenskoj-v-niu-jorke-zainteresovalis-amerikanskie-smi.html )
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 09:48
      +1
      У амерзце есть схемы финансирования и поставки оружия и без этого спикера

      Остап Бендер, по его собственным словам, знал «четыреста сравнительно честных способов отъема денег... Думаю что Госдеп знает не меньше способов как обойти решения Палаты представителей Конгресса США, чтобы поставить всё что возможно Украине... Их беспредел не знает предела...
    3. Фразах
      Фразах Сегодня, 10:43
      0
      Вовремя подоспел шухер в Израиле. Дедушка Джо уже пообещал денег с оружием и пригрозил, что не позволит кому либо, кроме себя извлечь выгоду из этого конфликта. Под эту лавочку пропихнут и финансы для чубатых террористов, две любимые жены будут обеспечены.
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 09:17
    0
    о риске потери помощи США после избрания нового спикера Палаты представителей

    Какая ерунда. Неужели ещё кто-то думает, что от одного человека в политике что-то зависит и что-то кардинально изменится..?
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 10:57
      0
      Цитата: Doccor18
      Неужели ещё кто-то думает, что от одного человека в политике что-то зависит и что-то кардинально изменится..?

      Трамп? Не? wink
      А по спикеру - согласен. Нет масштабной личности.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:23
    +2
    Украина может остаться без финансовой и военной помощи со стороны США —

    ***
    — «Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке.
    Там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина.
    Дело может зайти до Третьей мировой войны.
    Здесь будут самые страшные события!» ...
    (В.В.Жириновский,2019 г.)
    ***
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:47
      +2
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      все вообще забудут, что такое Украина.

      Важно, чтобы мы не забыли и закончили операцию удалением "бандеро-раковой опухоли"
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:04
        0
        Вы верно заметили.А вдруг там,наверху,передумают...Пишут,что троица одних деятелей очень заинтересована в перемирии.Один из "нашего"крупного бизнеса.
  4. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 09:23
    +1
    Никуда они не бросят свой проект, там уже все плодородные земли скуплены Монсантой и ещё двумя компаниями, они свое зерно вывозят и будут вывозить и от вложенных денег никто отказаться не будет!
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 09:25
    +2
    Да хватит сказки рассказывать!Там что конгресс что сенат русофоб на русофобе,они свои кровные пожертвуют всучью лишь бы война продолжалась.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:27
      0
      Вот свои кровные - как раз и не дадут. А вот "государственные" - всегда пожалуйста. После того как свою долю получат.....
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:26
    +1
    Дядьку Байден, а як же ж хлопци-хирои???? Грошей трэба! (с) wassat

    зы Вчера по Звезде показали американский аналитический фильм про Зелю. Если кратко - лгун, наркоман и попрошайка, коррупционер и вор. И ведь как подгадали то по ситуации..... Амеры открыто готовят всех к сливу Зели?
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:28
    +2
    Надо просто подождать ,кого и когда выберут.Сейчас у США в голове только Израиль и срубить бабок по лёгкому.Инфа к размышлению.Почему нигерцев по прежнему называют мятяжниками в наших СМИ..Заявление нигерской хунты он 14 сентября - Мы благодарны США за возобновление военного сотрудничества по Базе 201( СМИ Нигера).А французы на выход .Мастера интриг.С Украиной у США такие же отношения- могут и на выход попросить,в любой момент.Если уже Францию кидают на раз.
  8. HAM
    HAM Сегодня, 09:34
    +4
    Есть такая поговорка:"не говори-"гоп",пока не перепрыгнешь!",вот когда остановят финансирование,вот тогда и будет повод для разговоров,а так это "лапша" для наших ушей.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:34
    +2
    на месте президента Украины Владимира Зеленского стоило бы обеспокоиться ситуацией в Конгрессе США.
    Так он и так, как на иголках и судя по всему увеличил свою суточную дозу "нюхалки". Как свет в конце туннеля непонятное заявление Байдена о желании просить у Конгресса 100 млрд. для помощи украины до 2025 г.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:54
      0

      rotmistr60 (Геннадий)
      Сегодня, 09:34
      НОВЫЙ
      +2
      на месте президента Украины Владимира Зеленского стоило бы обеспокоиться ситуацией в Конгрессе США.
      Так он и так, как на иголках и судя по всему увеличил свою суточную дозу "нюхалки". Как свет в конце туннеля непонятное заявление Байдена о желании просить у Конгресса 100 млрд. для помощи украины до 2025 г.
      По зеле всё понятно - расходный материал для мерикатосов. А вот у бидона видимо есть такая мечта. Чтобы после его ухода, а его скорее всего его уйдут по выборам 2024 г., старый доходяга хочет протолкнуть свою хотелку через конгресс, чтобы ни кто потом не смог отменить.
  10. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:49
    0
    Украина может остаться без финансовой и военной помощи со стороны США,
    Если это случится, что весьма сомнительно, тогда ненужной придёт трындец.
  11. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 10:22
    0
    Все мы ценим искренность и откровенность забугорной политики словом совсем не,
    если коротко, то по Станиславскому- не верю!
    Аналогичный вариант ответа лидера РФ на форуме Валдай - мы понимаем,
    что все эти слова не что иное , как игра на массовую аудиторию, а они ещё ничем не обеспеченных бумажек напечатают и поднимут итак растущую инфляцию в мире.
    Выводы за нами и вами.
  12. иван2022
    иван2022 Сегодня, 10:33
    0
    Помощи hohli не лишатся никогда. Они её получают со времен Мазепы.. Но по сей день не доперли, что получают её не для победы, а для продолжения своей упертой дури.

    Зато Запад понял главное : он имеет дело с наследственными кретинами, верующими в желание Запада- сделать из них самую сильную армию Европы. Задать вопрос :"зачем это Западу?" - они не могут.
  13. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 10:57
    0
    Как в басне Крылова "Вы как не садитесь, а в музыканты не годитесь". Так и здесь. Какие бы перестановки не делали, политика США всегда будет оставаться русофобской в своей сущности. Могут не найти деньги на помощь бездомным или малоимущим, но на войну с Россией (руками украинцев) деньги обязательно найдут. Если не через официальный бюджет, то через какие-то лазейки и т.д.