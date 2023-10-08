Западная пресса предупреждает Украину о риске потери помощи США после избрания нового спикера Палаты представителей

Украина может остаться без финансовой и военной помощи со стороны США, если спикером Палаты представителей Конгресса выберут противника денежных траншей и поставок вооружения. Об этом пишет издание The Financial Times.
По мнению авторов издания, это станет наихудшим сценарием как для самой Украины, так и для администрации действующего президента США Джо Байдена. Вплоть до последнего времени такое развитие событий казалось маловероятным, но раздражение от слишком масштабной помощи Украине в среде республиканцев нарастает.
Прежний спикер Палаты представителей Кевин Маккарти был отстранен в результате импичмента со стороны однопартийцев как раз из-за закулисных переговоров с администрацией Байдена по вопросу включения военной помощи Киеву в федеральный бюджет.
Джим Джордан - один из наиболее вероятных кандидатов на пост спикера Палаты представителей
Сейчас наиболее вероятным кандидатом на пост спикера Палаты представителей Конгресса США называют Джима Джордана. Конгрессмен ранее голосовал против военной помощи Украине, и не исключено, что, став спикером, он заблокирует дальнейшую поддержку Киева.
Американский аналитик Рэйчел Риццо утверждает, что на месте президента Украины Владимира Зеленского стоило бы обеспокоиться ситуацией в Конгрессе США. Именно разногласия в Конгрессе и перипетии внутренней политики Соединенных Штатов в конечном итоге могут стать тем фактором, который повлияет на дальнейшее оказание военной и финансовой помощи украинским властям. Без финансирования и вооружения США киевский режим долго противостоять России не сможет, и это прекрасно понимают как на Западе, так и в Киеве.