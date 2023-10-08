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Военкоры: ТОС «Солнцепек» ВС РФ нанесли огневое поражение позициям ВСУ в районе Антоновского моста на Херсонском направлении

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Военкоры: ТОС «Солнцепек» ВС РФ нанесли огневое поражение позициям ВСУ в районе Антоновского моста на Херсонском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации ведут ожесточенные бои с украинскими формированиями на нескольких основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов, анализирующих обстановку на фронте по состоянию на утро 8 октября.


По информации источников, в Купянске, находящемся под контролем ВСУ, всю ночь звучали взрывы, были перебои с энергоснабжением. На Купянском направлении авиация и артиллерия ВС РФ наносили удары по позициям войск противника.

На Херсонском направлении ТОС «Солнцепек» ВС РФ отработали по позициям украинских формирований у Антоновского моста. Украинские формирования регулярно предпринимают здесь попытки вылазок на левый берег реки Днепр, однако российская армия все эти действия боевиков ВСУ оперативно пресекает.


Появилась информация об успешном отражении ВС РФ атаки ВСУ на Торском выступе у Кременной. Здесь нашим бойцам удалось не просто отразить атаку, но и уничтожить 14 боевиков ВСУ, 1 украинский военный был взят в плен. Кроме того, авиация ВС РФ нанесла удары по командному пункту одного из формирований противника.

Продолжаются бои на Запорожском направлении. Здесь активность противника заметно снизилась, но отдельные атаки имеют место быть. На ряде участков российские бойцы пресекали вылазки пехоты украинских формирований.

Наконец, в Крыму два раза средствами ПВО были сбиты выпущенные противником ракеты.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:36
    +1
    ТОС «Солнцепёк» ВС РФ нанесли огневое поражение позициям ВСУ в районе Антоновского моста —

    ***
    — "Припекло?" ...


    ***
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 09:52
      0
      Припекло, но не сразу. Сначала в 00.30 они по нам работали, причем кроме стволки ещё и РСЗО, что бывает не так часто. Надеюсь накрыли, а то пол ночи было очень шумно, хотели уже полицию вызывать laughing
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:00
      +1

      Владимир Владимирович Воронцов (Владимир Владимирович Воронцов) — "Припекло?" ...
      не слишком ли кошерно для укронациков? ( на коллаже ) Может просто присыпать земелькой? wink
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:15
      +1
      Владимир Воронцов.Ваш крем в рекламе ещё и водооталкивающий .Намазался и в Днепр.
  2. Insait
    Insait Сегодня, 09:37
    +5
    Во всех "мировых сми" сейчас тема бедного Израиля crying ..
    А тем временем Россия работает по укронацикам ..Идет денанацификация полным ходом !
    Работаем мужики ,наше дело правое Победа будет за Россией !
  3. Insait
    Insait Сегодня, 09:43
    +3
    Таки да !!!!

    Работаем мужики за наших дедов и прадедов Россия очнулась наконец от англосакского затменя и прочего "семибанкирщины"
    Ну за 333 drinks soldier
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:03
      +2
      Insait
      Сегодня, 09:43
      НОВЫЙ
      +3
      Таки да !!!!
      Работаем мужики за наших дедов и прадедов Россия очнулась наконец от англосакского затменя и прочего "семибанкирщины"
      Ну за 333 drinks soldier
      Привет, Insait hi !
      За 333 drinks ! А можно и просто - "Орудие!" после чего следует выстрел. wink
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 09:59
    0
    ВСУ ближайшее время скорее всего активизируется.
    Если раньше им нужны были победы, то теперь как воздух нужно "отличиться " если не на фронте, то какой нибудь диверсией.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:09
    0
    Дальность полёта ракет Солнцепека мала,всего 6 километров. Нужен подобный комплекс с дальностью стрельбы термобарическими ракетами до 20километров .И чтобы зарядка ракет была не поштучно а сразу пакетом.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:12
    +2
    Солнцепек отличная система. Увеличить дальность и точность - кердык всем врагам.
  7. штурм
    штурм Сегодня, 10:13
    +1
    ТОС Солнцепек по итогам СВО должен стать штатным вооружением десантно-штурмовых, танковых и мотострелковых дивизий в качестве оружия прорыва передовой линии и уничтожения укрепрайонов противника.
  8. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 10:48
    0
    Ув. Insait!
    Цитата: Insait
    Таки да !!!!

    Работаем мужики за наших дедов и прадедов Россия очнулась наконец от англосакского затменя и прочего "семибанкирщины"
    Ну за 333 drinks soldier

    Таки да, согласен!
    Токмо бы не увлечься- нам чужой земли не надо, мы люди добрые и не жадные,
    но ежели потребуется, всегда помним 1941-1945, Лиссабон не даст соврать,
    ведь можно увлечься и Ла-Манш не остановит, и лужа атлантическая, ведь
    ради мира во всём мире все способы хороши!
    Вечная память патриотам РФ!
    Победы и возвращения на Родину, а дальнейшую работу по денацификации,
    демилитаризации и другим задачам помогут наши органы
    и весь многонациональный народ РФ.
    Честь имею.