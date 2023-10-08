Военкоры: ТОС «Солнцепек» ВС РФ нанесли огневое поражение позициям ВСУ в районе Антоновского моста на Херсонском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации ведут ожесточенные бои с украинскими формированиями на нескольких основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов, анализирующих обстановку на фронте по состоянию на утро 8 октября.
По информации источников, в Купянске, находящемся под контролем ВСУ, всю ночь звучали взрывы, были перебои с энергоснабжением. На Купянском направлении авиация и артиллерия ВС РФ наносили удары по позициям войск противника.
На Херсонском направлении ТОС «Солнцепек» ВС РФ отработали по позициям украинских формирований у Антоновского моста. Украинские формирования регулярно предпринимают здесь попытки вылазок на левый берег реки Днепр, однако российская армия все эти действия боевиков ВСУ оперативно пресекает.
Появилась информация об успешном отражении ВС РФ атаки ВСУ на Торском выступе у Кременной. Здесь нашим бойцам удалось не просто отразить атаку, но и уничтожить 14 боевиков ВСУ, 1 украинский военный был взят в плен. Кроме того, авиация ВС РФ нанесла удары по командному пункту одного из формирований противника.
Продолжаются бои на Запорожском направлении. Здесь активность противника заметно снизилась, но отдельные атаки имеют место быть. На ряде участков российские бойцы пресекали вылазки пехоты украинских формирований.
Наконец, в Крыму два раза средствами ПВО были сбиты выпущенные противником ракеты.